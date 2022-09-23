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Под селом Богородичное украинские воины захватили специальный танк Т-72Б3, который Россия выставляла на "танковый биатлон". Еще два были уничтожены. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

танк

Украинские бойцы уничтожили 2 редких российских танка Т-72Б3, один такой танк захватили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Ukraine Weapons Tracker

"Российская армия потеряла три очень редких танка Т-72Б3, которые в 2014 году были разработаны специально для танкового биатлона. Во время атаки под Богородичным два из них были уничтожены, еще один был захвачен украинской армией", - говорится в сообщении.

Под селом Богородичное украинские воины захватили специальный танк Т-72Б3, который Россия выставляла на танковый биатлон. Еще два были уничтожены 01

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Под селом Богородичное украинские воины захватили специальный танк Т-72Б3, который Россия выставляла на танковый биатлон. Еще два были уничтожены 02


Под селом Богородичное украинские воины захватили специальный танк Т-72Б3, который Россия выставляла на танковый биатлон. Еще два были уничтожены 03

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Топ комментарии
+26
Ось, здавалось би дрібничка, а приємно Гарний початок ранку
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23.09.2022 09:23
+23
как душевно стоят,дружненько,по-домашнему так)
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23.09.2022 09:30
+18
Для танкового биатлона ставили лыжи
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23.09.2022 09:22
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Для танкового биатлона ставили лыжи
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23.09.2022 09:22 Ответить
Ось, здавалось би дрібничка, а приємно Гарний початок ранку
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23.09.2022 09:23 Ответить
Богородичне це на Херсонщинi ? Гарний напрямок....
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23.09.2022 09:29 Ответить
Під Святогірськом, на Сіверському Донці.
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23.09.2022 09:30 Ответить
Святогірськ
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23.09.2022 09:35 Ответить
как душевно стоят,дружненько,по-домашнему так)
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23.09.2022 09:30 Ответить
Стою на асфальті в лижах ... ))
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23.09.2022 09:32 Ответить
ВСУ спішить на референдум
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23.09.2022 09:33 Ответить
То що ж це тепер, кацапам на навчаннях "Зимовий пердок - 2023" біатлон на Т-62 проводити?
Херня якась...
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23.09.2022 09:33 Ответить
ЗСУ його забіатлонило!
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23.09.2022 09:34 Ответить
Слава хлопцям ЗСУ !!!
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23.09.2022 09:36 Ответить
мабудь зовсім погані справи в кацапів з технікою раз в бій пускають можна так сказати "виставочно-показові" зразки, які так же перетворюються в металолом як і радянське залізо. На чому ж тоді будуть їздити мобілізовані??? Т-34 знімати з пєдесталів яких там мабудь в кожному райцентрі наставили в честь "пабєди"
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23.09.2022 09:36 Ответить
Жаль, що не забрали всі три - ціленькими! А то показали-б кацапам справжній "козацький герць" на ними ж спеціально підготовлених машинах (замість їхнього показушного "біатлону")
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23.09.2022 09:50 Ответить
На фото бачу 3 знищених танка з злетівшими баштами, а не два, + 1 захоплений +1 піджарений.
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23.09.2022 09:56 Ответить
Да видно один из них обычный, не стоящий упоминания вне ежедневной статистики.
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23.09.2022 10:07 Ответить
Ну там, мабуть, патологоанатоми працювали, бо як звичайний Т-72Б3 відрізнити від біатлонівського Т-72Б3?
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23.09.2022 10:12 Ответить
Судячи з фото, екіпажі кацапських танків програли ЗСУ у "танковому біатлоні".
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23.09.2022 10:03 Ответить
рикошетный ботофраг
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23.09.2022 11:56 Ответить
Остання фотка просто вогонь - 3 танка і всі з зірвано баштою. І ще праворуч щось розбите стоїть, можливо теж танк
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23.09.2022 12:08 Ответить
 
 