СБУ нейтрализовала львовских хакеров, которые "взломали" почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС

Хакеры взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан. В состав группировки входило несколько хакеров из Львова, действовавших в интересах РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Конфиденциальную информацию продавали через анонимную платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.

По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили почти 14 млн грн "прибыли".

"Оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций была масштабная дестабилизация в стране. Во время обысков правоохранители обнаружили у хакеров доказательства незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Организатор извещен о подозрении.

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