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СБУ (18692) хакер (1120) взлом (81)

СБУ нейтрализовала львовских хакеров, которые "взломали" почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС

Новости Цензор.НЕТ Общество

сбу

Хакеры взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан. В состав группировки входило несколько хакеров из Львова, действовавших в интересах РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Конфиденциальную информацию продавали через анонимную платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.

По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили почти 14 млн грн "прибыли".

"Оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций была масштабная дестабилизация в стране. Во время обысков правоохранители обнаружили у хакеров доказательства незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Организатор извещен о подозрении.

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СБУ нейтрализовала львовских хакеров, которые взломали почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС 01


СБУ нейтрализовала львовских хакеров, которые взломали почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС 02


СБУ нейтрализовала львовских хакеров, которые взломали почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС 03
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Всіх відправити рАботодатЄлю на парашкостан. Нехай ***** їх мобілізує та відправе здохнути на полях лугандонії
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23.09.2022 10:35 Ответить
Можно было и здесь грохнуть при попытке к бегству ‼️Сколько людей погибает из-за мразей выродков рода человеческого ‼️Это НЕЛЮДИ
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23.09.2022 18:51 Ответить
Не хакери.
Злочинці і зрадники.
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23.09.2022 10:40 Ответить
Паника на рабZee...по имени МогилиZация и дебилиZaция...типа обратный эффект...Хакеры не учли быдлосуть рюZZkих болванов....паника после Харьковскоого провала на морде лица путлера и его пропагандонской паствы 😝🦍🦍🦍
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23.09.2022 11:33 Ответить
 
 