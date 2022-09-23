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В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командир инженерно-саперного батальона РФ был ликвидирован в Украине.

Об этом в Facebook сообщил соучредитель группы независимых расследователей InformNapalm Иракли Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.

"По данным российских источников, 27 августа в Украине был ликвидирован 27-летний лейтенант, уроженец Когалима (ХМАО) - Игорь Бойчук, который в 2019 году окончил Тюменское высшее военное училище. В Украине он находился в статусе командира инженерно-саперного батальона 138-го ОМСБр (Каменка Ленинградская обл)", - говорится в сообщении.

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В сети обнаружили страницу убитого российского офицера под псевдонимом "Игорь Шевченко".

Так, на странице Бойчука (Шевченко) указано, что он родился в Луцке, учился в селе Варяж Львовской области. В комментариях он общается на украинском языке.

В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 01
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 02
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 03
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 04
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 05
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 06
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 07
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Топ комментарии
+42
Манкурт. Нічого нового...
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23.09.2022 10:55
+37
Убивство "манкурта" - ще більша заслуга, ніж убивство кацапа! Бо "манкурти" часто прикидаються "своїми" і б"ють у спину!
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23.09.2022 11:18
+25
Кінчений манкурт! Собаці собача смерть!
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23.09.2022 10:57
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Правила форума Совет форумчан
я так понимаю, этот школотрон собой что-то разминировал
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23.09.2022 10:54 Ответить
Манкурт. Нічого нового...
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23.09.2022 10:55 Ответить
Банальний "син заробітчан"
Мабуть не у Варяжі закопають
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23.09.2022 10:55 Ответить
Убивство "манкурта" - ще більша заслуга, ніж убивство кацапа! Бо "манкурти" часто прикидаються "своїми" і б"ють у спину!
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23.09.2022 11:18 Ответить
У цієї гидоти батьківщина Волинь і він дере руку за Путіна.
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23.09.2022 10:56 Ответить
Сокальщина, то Волинь. У Варяжі живуть Бойчуки. Але він манкурт.

Варязький інцидент - сутичка між польськими комуністами (Народний фронт) та українськими націоналістами (ОУН), яка трапилась 30 серпня 1936 року біля містечка Варяж на Сокальщині. У конфлікті брали участь кількасот осіб, кілька людей загинуло, преса повідомляла про 80 поранених.

Причиною конфлікту став напад польських комуністів на українську греко-католицьку процесію, яку охороняв загін добровольців з ОУН. Загін організувала та очолювала Олена Жарська. За спогадами учасника подій Івана Кравчука, група українських націоналістів налічувала 120 осіб, тоді як поляків було «зо дві тисячі».

Після інциденту відбулися арешти українських націоналістів, які брали участь в інциденті. За рішенням суду, який відбувся 29 вересня - 3 жовтня (або 28 вересня - 4 жовтня) 1937 року у Львові, 10 українців, звинувачених у приналежності до ОУН, засуджено до різних термінів ув'язнення.

Список обвинувачених під час судового процесу[1]:
Іван Кравчук - засуджений до 8 років ув'язнення;Олена Жарська, Василь Ваврук - по 6 років;Степан Ґайошка, Іван Ґрунтас - по 4 роки;Грицько Бойчук, Гаврило Моргало, Семен Солдак, Іван Смулка - по 3 роки;Кость Луцьків - виправданий.
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23.09.2022 11:02 Ответить
і всі вони боролись з українцями
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23.09.2022 16:31 Ответить
Емігрантському уряду в Лондоні підпорядковувась не "АЛ", а "АК" - "Армія Крайова" Це було найбільше воєнізоване формування в Польщі Підрозділи були також на Волині та Західній Білорусі Потім були "БХ" - батальйони хлопські" Це щось типу "місцевої націоналістичної самооборони" "АЛ" - це якраз комуністи, орієнтовані на СРСР Про "армію народову" не чув Що це за "звір"?
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23.09.2022 18:18 Ответить
під час 2-ої світової війни у Польщі було дві озброєнних армії:одна Армія людова а інша Армія крайова.перша підпорядковувалась емігрантському уряду в Лондоні а друга польсько-кацапським комунякам
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25.09.2022 07:40 Ответить
і всі вони боролись з українцями
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25.09.2022 11:27 Ответить

одна Армія людова а інша Армія крайова. перша підпорядковувалась емігрантському уряду в Лондоні а друга польсько-кацапським комунякам

навпаки -Крайова пiдпорядковувалась уряду в Лондонi, людова - комунякам.
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25.09.2022 16:28 Ответить
Уже не дере! Враховуючи що він - сапер, може і тягти нічого - відірвало руки разом з головою! Мені цікаво інше - середній вік лейтенанта після випуску - 23-25 років Тобто у 27 він спокійно міг стать старшим лейтенантом Але не став!
Питання: чому?! Відповідь проста - або був таким "***********", що йому тягли з присвоєнням звання до останнього (подвійний строк), або був розжалуваний - знову-таки за "розгильдяйство"
Тепер питання друге: ЯК лейтенант з таким "багажем" став командиром батальйону? ("вилка" - "майор-підполковник"?!
Висновок : Ми так "прорідили" кацапам офіцерський корпус, що вже тягнуть "лучших из худших"!!!
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23.09.2022 11:11 Ответить
Дійсно дивно що разпізд.й - комбат в званні лейтенанта. Виживші летьохи видно будуть бригадами командувати
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23.09.2022 14:35 Ответить
Кадровая армия раши возвращается "на круги своя"В 41-г прошлого века, после погрома кадровой РККА,лейтенанты тоже командовали батальонами,а старлеи полками..
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23.09.2022 16:36 Ответить
Кінчений манкурт! Собаці собача смерть!
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23.09.2022 10:57 Ответить
От щоб бути зрадником , не обов'язково бути донецьким або луганським ..
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23.09.2022 10:58 Ответить
Потяги зі Львову до мацкви були забиті заробітчанами до 24.02.2022.
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23.09.2022 11:02 Ответить
Не треба навіть потягу.
Адже хлопець народжений у Когалимі.
Скільки їх там було...
Приїжджали на 3-5 років, а врешті-решт залишалися на все життя. Чи дарма, Ямало-Ненецький округ називали Татаро-Донецький, а Ханти-Мансійський Хохли-Мансійським.
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23.09.2022 11:08 Ответить
Ну сам він пише, що народився в Луцьку, навчався в селі Варяж на Львівщині. Но це справи не змінює.
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23.09.2022 11:18 Ответить
На початку війни показували одну жінку з Луцька , у якої 3 синів , 2 з яких воюють за Україну , а молодший після школи в 15-тому році поїхав до тітки і вступив до військового училища там , має кацапське громадянство . Всі троє воювали на харківському напрямку , тільки по різні боки . Вона боялася що комусь з братів прийдеться застрелити один одного при зустрічі . Мабуть це він , і йому « не повезло»
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23.09.2022 12:34 Ответить
Може батьки виїхали потім за
«довгим рубльом « В мене є знайомі шо з'їбнули в 15чив14 році в Новосібірськ Теж за довгим рубльом
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23.09.2022 11:29 Ответить
Це тому, що у тій же Москві, будучи "білим", можна добре притулитися на "жирній" та неважкій роботі - а у будь-якій іншій країні та в Україні за таку оплату треба добряче невтомно працювати. Адже гроші з усіх природних та людських ресурсів широкої імперії сходяться туди, а там уже розподіляються та розкрадаються... Жменька з того може перепасти і заробітчанам...
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23.09.2022 12:56 Ответить
не потрiбно брехати. нiяких потягiв на паРашу не було майже з початку ковiдли, з весни 20-го року.

Ви точно не в курсi.
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25.09.2022 16:21 Ответить
З Німеччини що, відніше?
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25.09.2022 20:30 Ответить
Купка генетичного мотлоху, без Батьківщини, без Роду, без жодного навіть "натяку" на корисність для людства...
Прийміть мої щирі "І Слава Богу!"...
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23.09.2022 11:02 Ответить
Щось не грає.
У 27 всього лише лейтенант. Чому?
Але посада командира батальйону, а це звання підполковника. Чому?
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23.09.2022 11:03 Ответить
значить безсовісних та не маючих офіцерської честі свинопасів вже утилізували... на щастя...
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23.09.2022 11:09 Ответить
Я трохи вище пояснив!
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23.09.2022 11:12 Ответить
Всё сходиться. Комбат - ВСУ выкосило офицерский состав. По это причине и летёха стал комбатом.
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23.09.2022 11:14 Ответить
Та і йух з ним!
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23.09.2022 11:08 Ответить
Cобаці собача смерть. Про "українців" в параші є гарна англійська приказка: Those who sleep with dogs will rise with flees.
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23.09.2022 11:09 Ответить
Оце точно сказано!
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23.09.2022 11:13 Ответить
ну и зачем мне об этом знать? здох и ладно
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23.09.2022 11:09 Ответить
Сдох руснявый гондон Никодим?
Да и х... с ним.
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23.09.2022 11:12 Ответить
А мог бы жить, размножаться так нет, надо в чужой дом было приехать устанавливать свои порядки, насиловать, пытать, убивать и грабить, и сдохнуть. Теперь он падаль. Простая протухшая падаль. И ЭТО ПРАВИЛЬНО! И ЭТО ХОРОШО!
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23.09.2022 11:11 Ответить
Российские депутаты приняли «трудное решение» не ехать на фронт
21 сентября 2022, 15:49

Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил он на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Вяткин пояснил, что депутаты «должны донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
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23.09.2022 11:14 Ответить
Лейтенант - командир батальйона...у москалей такая нехватка офицеров ?
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23.09.2022 11:16 Ответить
Безымянный палец без кольца, да и без хозяина видимо.Чота не танцует, оун.
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23.09.2022 11:25 Ответить
теперь у него много последователей станет . дебилей. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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23.09.2022 11:39 Ответить
Какая новость- украинский язык не делает тебя патриотом Украины, как и знание английского не делает тебя патриотом Англии...
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23.09.2022 11:45 Ответить
Дякуємо що здох. Шкода, що не всі.
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23.09.2022 12:30 Ответить
Зденаціоналізована й асимільована кацапською пропогандою особа.... знищили, і слава Богу.
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23.09.2022 12:30 Ответить
Шось ця наволоч дуже швидко до комбата вирісла... на рашці все як у прискореній промотці фільму. Дуже швидко комбати закінчуються! Так і в цього пішов негативний приріст - в яму!
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23.09.2022 12:47 Ответить
Там українська лише трохи краща за азірівку, і в співбесідників також.
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23.09.2022 12:53 Ответить
чергового манкурта а по простому зрадника і денаціфікували і демілітаризували і що головне - утилізували
дебіли-родичі вже в салоні вибирають бєлиє новиє жігулі
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23.09.2022 13:10 Ответить
Добре що здох. Дякую ЗСУ. .ука позорить моє місто
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23.09.2022 13:17 Ответить
70 лет в кацапию нас вывозли..на работе чувак был бойчук..
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23.09.2022 13:24 Ответить
Лейтенант - командир батальйона? Если это так, то говорит о многом.
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23.09.2022 14:14 Ответить
Українець не той хто народився в Україні а той в кого діти українці
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23.09.2022 14:15 Ответить
Соромно за Волинь. Пипець як соромно. Я сам з Волині, дружина теж....
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23.09.2022 14:26 Ответить
А вам чого? Це ж не ви добровільно поїхали в 'багатую расію, гдє у всєх високіє зарплати і пенсії і гдє прєзідєнт маладєц'. Та ще й дітей там наплодили і расєянамі зробили.
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23.09.2022 14:39 Ответить
Не соромся, в сім'ї не без виродка.
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23.09.2022 14:40 Ответить
Фу гидота, здохло і хрін з тобою паскуда пустоголова
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23.09.2022 14:58 Ответить
Толя Тимощук, доречі теж волиня (КА)нин...
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24.09.2022 18:22 Ответить

манкурт! смiття !

смерть для таких - необхiдне покарання !
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25.09.2022 16:30 Ответить
 
 