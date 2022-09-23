В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командир инженерно-саперного батальона РФ был ликвидирован в Украине.
Об этом в Facebook сообщил соучредитель группы независимых расследователей InformNapalm Иракли Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.
"По данным российских источников, 27 августа в Украине был ликвидирован 27-летний лейтенант, уроженец Когалима (ХМАО) - Игорь Бойчук, который в 2019 году окончил Тюменское высшее военное училище. В Украине он находился в статусе командира инженерно-саперного батальона 138-го ОМСБр (Каменка Ленинградская обл)", - говорится в сообщении.
В сети обнаружили страницу убитого российского офицера под псевдонимом "Игорь Шевченко".
Так, на странице Бойчука (Шевченко) указано, что он родился в Луцке, учился в селе Варяж Львовской области. В комментариях он общается на украинском языке.
Пожалуйста, подождите...
Мабуть не у Варяжі закопають
Варязький інцидент - сутичка між польськими комуністами (Народний фронт) та українськими націоналістами (ОУН), яка трапилась 30 серпня 1936 року біля містечка Варяж на Сокальщині. У конфлікті брали участь кількасот осіб, кілька людей загинуло, преса повідомляла про 80 поранених.
Причиною конфлікту став напад польських комуністів на українську греко-католицьку процесію, яку охороняв загін добровольців з ОУН. Загін організувала та очолювала Олена Жарська. За спогадами учасника подій Івана Кравчука, група українських націоналістів налічувала 120 осіб, тоді як поляків було «зо дві тисячі».
Після інциденту відбулися арешти українських націоналістів, які брали участь в інциденті. За рішенням суду, який відбувся 29 вересня - 3 жовтня (або 28 вересня - 4 жовтня) 1937 року у Львові, 10 українців, звинувачених у приналежності до ОУН, засуджено до різних термінів ув'язнення.
Список обвинувачених під час судового процесу[1]:
Іван Кравчук - засуджений до 8 років ув'язнення;Олена Жарська, Василь Ваврук - по 6 років;Степан Ґайошка, Іван Ґрунтас - по 4 роки;Грицько Бойчук, Гаврило Моргало, Семен Солдак, Іван Смулка - по 3 роки;Кость Луцьків - виправданий.
одна Армія людова а інша Армія крайова. перша підпорядковувалась емігрантському уряду в Лондоні а друга польсько-кацапським комунякам
навпаки -Крайова пiдпорядковувалась уряду в Лондонi, людова - комунякам.
Питання: чому?! Відповідь проста - або був таким "***********", що йому тягли з присвоєнням звання до останнього (подвійний строк), або був розжалуваний - знову-таки за "розгильдяйство"
Тепер питання друге: ЯК лейтенант з таким "багажем" став командиром батальйону? ("вилка" - "майор-підполковник"?!
Висновок : Ми так "прорідили" кацапам офіцерський корпус, що вже тягнуть "лучших из худших"!!!
Адже хлопець народжений у Когалимі.
Скільки їх там було...
Приїжджали на 3-5 років, а врешті-решт залишалися на все життя. Чи дарма, Ямало-Ненецький округ називали Татаро-Донецький, а Ханти-Мансійський Хохли-Мансійським.
«довгим рубльом « В мене є знайомі шо з'їбнули в 15чив14 році в Новосібірськ Теж за довгим рубльом
Ви точно не в курсi.
Прийміть мої щирі "І Слава Богу!"...
У 27 всього лише лейтенант. Чому?
Але посада командира батальйону, а це звання підполковника. Чому?
Да и х... с ним.
21 сентября 2022, 15:49
Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил он на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Вяткин пояснил, что депутаты «должны донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».
Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
дебіли-родичі вже в салоні вибирають бєлиє новиє жігулі
манкурт! смiття !
смерть для таких - необхiдне покарання !