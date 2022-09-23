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Новости Война в Украине Война
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Если Украина проиграет войну России, то проиграет не только Европа. В мире могут появиться новые агрессоры, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Нужно объединять мир вокруг Украины для того, чтобы дать РФ достойный отпор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes400, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сделали достаточно серьезную информационную кампанию, которая сплотила нас. Это было очень важно. Такого объединения нашего народа, власти, военных никогда не было у государств за все годы независимости. Мы действуем как один кулак. Это сложно держать долго, потому что все устают от войны. Это вопрос и прочности снаружи. Европа, у нее есть свои вызовы, США, Британия... Поэтому мы должны держать наше государство объединенным как внутри, так и снаружи. Мы должны объединять мир вокруг Украины.

Мы защищаем ценности не только своего государства, но и всего мира. Проиграем мы войну России – проиграет Европа. Проиграет не только Европа, в мире могут быть такие взрывы, появление агрессоров. Поэтому нужно за агрессию наказывать. Полагаю, нам это удастся", - объяснил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рот закрой! Игрушки закончились, теперь вы все военные": "Частичная" мобилизация в России продолжается. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Для того ж ти і не озброював армію щоб програла. Потвора зелена.
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23.09.2022 12:00
+12
Якщо Україна наступить на ті ж граблі,то програє демократії і законності. А війну, то в війну Україна переможе, не дивлячись на дерьмаків, слуг з крадіжками і іншого болота
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23.09.2022 11:56
+10
Не програє ,чи ви вже почали договорняки з рашистами складати ? не програє як би не старались п'ята колона та деякі малоросійські недоумки в тому числі і від СН.
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23.09.2022 12:07
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Якщо Україна наступить на ті ж граблі,то програє демократії і законності. А війну, то в війну Україна переможе, не дивлячись на дерьмаків, слуг з крадіжками і іншого болота
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23.09.2022 11:56 Ответить
Для того ж ти і не озброював армію щоб програла. Потвора зелена.
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23.09.2022 12:00 Ответить
ні одна скотина рашистська мобілізована не спитала зарадичого воювати...як барани йдуть в стойло і на убой
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23.09.2022 12:03 Ответить
І шо, Вовік, вже не буде кому дороги будувати в Україні?
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23.09.2022 12:04 Ответить
Єрмаку дай відсіч
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23.09.2022 12:04 Ответить
Ми діємо як один кулак. ...не розказуй казки...оде скаче друге плаче третє тому раде
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23.09.2022 12:04 Ответить
)(уйло десь получив зброю за пів року готував...хтось йому надав можливо китайці якшо проводить мобілізацію..одними автомати ж не буде вовати..
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23.09.2022 12:09 Ответить
що )(уйло обіцяв Сі на ШОС згадайте--що він закінчить війну...і шо Україна не згідна на перегововори,а хоче воювати..)(уйло так і сказав --нехай буде по вашому
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23.09.2022 12:15 Ответить
Я думаю, що в них було. Можливо, якiсь поставки були чи деталi до зброi з рiзних краiн, але я читала , скiльки в Росi того всього "добра". Цифри величезнi.
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23.09.2022 13:42 Ответить
Не програє ,чи ви вже почали договорняки з рашистами складати ? не програє як би не старались п'ята колона та деякі малоросійські недоумки в тому числі і від СН.
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23.09.2022 12:07 Ответить
закрийте хтось йому пельку, язик твій ворог довбню
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23.09.2022 12:08 Ответить
панічні настрої такі як були на початку вторгнення
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23.09.2022 12:11 Ответить
Це таки да. Запоребрик хоче зруйнувати світовий порядок, який почав формуватись після Першої світової (Ліга Націй, потім ООН), повернувши світ у 19-е століття чи навіть ще раніше, де був єдиний закон співіснування держав - право сили.
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23.09.2022 12:08 Ответить
хрена лысого вам кацапы
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23.09.2022 17:40 Ответить
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23.09.2022 12:10 Ответить
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23.09.2022 12:13 Ответить
агохімія переодягнувся? який прудкий....
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23.09.2022 13:06 Ответить
Зелень вороги України.
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23.09.2022 12:24 Ответить
Всім філантропам, яким не байдужа доля України, включно із з олігархами зі списку РНБО і тим, хто зміг відмазатись від нього, слід терміново закупити й запустити не менш як 250 ліній з виробництва мін різних калібрів і снарядів калібрів 120 - 155мм з розрахунку на випуск 100 тис. на тиждень.
Без цього війна з рашистами затягнеться на роки.
Про це насамперед потрібно говорити, а не про ймовірну поразку у війні і її наслідки.
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23.09.2022 12:11 Ответить
Шановный ты филантропа перепутал с меценатом, а учитывая, что у нас тут половина ******** ялтинских стратегов ( как печук и боневтик ) , то все это гиблое дело
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23.09.2022 12:16 Ответить
кончай бред писать - штаты сами все сделают без филантропов
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23.09.2022 17:41 Ответить
я так поняв обмін полонених і сьогоднішній рехферендум тісно зв'язані зовсім непаляться на договорняках
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23.09.2022 12:14 Ответить
по любому якісь договорняки йдуть..поза межами преси і сторонніх вух
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23.09.2022 12:16 Ответить
Що правда то правда.

Прямо Кеп Очевидність.
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23.09.2022 12:16 Ответить
(дивлячись на фото):
А де стиснута в руці кєпка?
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23.09.2022 12:28 Ответить
Да здесь просто сплошная конструктивная критика президента - ни малейшего намека на критиканство или идиотизм!
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23.09.2022 12:29 Ответить
Конструктивная критика имеет смысл, когда у человека есть способность к мыслительной деятельности. Пока что за 3,5 года таковой у президента особо не наблюдалось, хотя я может что-то пропустил. Если да, просьба привести примеры.
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23.09.2022 12:37 Ответить
Вот и давай конструктивно - приведи конкретный пример отсутствия у президента способности к "мыслительной деятельности".
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23.09.2022 13:02 Ответить
The Washington Post опублікувала деталі плану Путіна та розповіла, як США попереджали Зеленського (оновлено)
Джерело: https://censor.net/ua/n3361142
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23.09.2022 13:24 Ответить
"Зеленський був стривожений, - згадує співрозмовник. Він попросив Байдена" надати нам усі розвіддані, які тільки можна. Ми боротимемося, ми захищатимемося, ми зможемо втриматися, але нам потрібна ваша допомога".
Здесь явно присутствует здравое мышление президента.
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23.09.2022 13:39 Ответить
У вас, нажаль, здоровий глуздтакож відсутній, якщо це все що зрозуміли зі статті. Співчуваю.
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23.09.2022 14:11 Ответить
Если считаете эту статью доказательством отсутствия мышления у президента, то у вас, кроме тупой злобы непонятного происхождения на Зеленского, в голове ничего нет, сочувствую.
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23.09.2022 14:20 Ответить
Це було для прикладу, який ви самі просили))) і в тій статті багато прикладів, та ви з тієї категорії які бачать тільки те, що хочуть бачити, не сприймають аргументів, не хочуть власноруч розбиратися, не хочуть шукати і бачити незручну для власного сприйняття чи свідогладу інформацію, і беззастережно вірять прочитаній «зручній» для власного сприйняття інформаціїі т.д і т.п. Це вже якесь сектанство)
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23.09.2022 14:46 Ответить
обоссцался твой гундос два раза на день говорит о какой-то "поразке"
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23.09.2022 17:42 Ответить
За полгода а Казахстан сбежало полтора миллиона рабZeянцев путлера каже Альтаев,один из представителей оппозиционной партии в Казахстане...
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23.09.2022 12:31 Ответить
Ага, політика зелених "чмирити" патріотів дуже об'єднує країну!!! *******ь як Троцький!
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23.09.2022 12:40 Ответить
Если ты,зеленое и оп не помогут,Украина выиграет.Может ты устал ?Забирай дерьмаков и вали.
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23.09.2022 12:41 Ответить
Зеля политиком не станет...и через 20 лет...увы увы...
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23.09.2022 12:42 Ответить
чего увы? слава богу! досидит срок на посту и на новую шконку с подельниками
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23.09.2022 17:44 Ответить
*****, про шашлики розкажи!!! І про те, як легко закінчити війну якщо захочеш!!! Мурло зелене!!!
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23.09.2022 12:47 Ответить
Поразка ЗСУ у війні вже фактично неможлива. А ось поразка українців у цивілізаційному виборі станеться, якщо після нашої перемоги, нарід знову обере клоунів керувати країною. Це буде катастрофа для майбутнього цієї держави.
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23.09.2022 12:48 Ответить
"Если Россия перестанет воевать, не будет войны. Если Украина перестанет воевать, не будет Украины" - Блинкен.
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23.09.2022 12:56 Ответить
Сьогодні, на другий день після заяв путіна, про своє повернення до Києва оголосило посольство Японії.
За специфікою роботи я добре знаю японців.
І вони б ніколи не наважились на такий крок, не вивчивши попередньо всі ЗА та ПРОТИ.
Так що це ще один штрих до загальної картини сприйняття світом путінских "хотєлок".
Але точно не привід розслаблятись. https://t.me/Sharpreview/17188
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23.09.2022 12:56 Ответить
Україна виграє війну і без тебе.
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23.09.2022 12:58 Ответить
Звідки ці міфи ? Європа не програє - за неї будуть воювати США.
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23.09.2022 13:03 Ответить
Зеля говорить правду... гіпотетично, якщо змоделювати ситуацію поразки України в війні з кацапією, це окрилить тоталітарні режими на розв,язання війн... війна китаю проти тайваню гарантована... іран буде ложити міліони за для знищення Ізраїлю... про африку й про кацапію говорити зайве.
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23.09.2022 13:10 Ответить
ты идиот: какую правду несет твой гундос -то что оно сидит в бункер пол года обосраное так это только его проблемы
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23.09.2022 17:46 Ответить
убога ти істото, я розумію, що й без мозгів.., будучи сам і перебуваючи в середовищі тобіподібних ідіотів не варто заслиняно фантазувати, що всі за межами твого заколюченого закладу тобіподібні... попроси медбрата, укол зробить і може заснеш...
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23.09.2022 22:27 Ответить
а что твой зеленый торчок не обосрался? постоянно накидывает "если рашка победит" -если ты такое ссцыкло так собирай манатки и вали к маме в Израиль и не позорь украинцев
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23.09.2022 23:13 Ответить
Презідент України це йще головнокомандувач . Як й Залужний - голова генштабу ...
Так ось -- є певні звороти мови які заборонено (світовою практикою) вимовляти особам такого статусу ...
В тому числі й навіть гепотетичне припущення через словосполучення : "ми програємо" або "нас переможуть" ....

Ніяких "якщо" , ніяких навіть припущень поразки бути не повинно .

Такі припущення , така агітація допомоги Україні це рівень Кулеби , а не того , хто ГОЛОВНОкомандує військом
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23.09.2022 13:40 Ответить
так оно же не на Украину работает а на кремль - тексты пишет агент дерьмак -"Козырь"
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23.09.2022 17:48 Ответить
Що він меле.... От жеж їбанько...
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23.09.2022 15:04 Ответить
Не пройшло й 7 місяців,як Бонапарт зробив логічний висновок-весняних шашликів не було,Україна може програти Росії у війні....ну що,зе-гамадрили і зе-бабуїни,класно голосувати по пріколу за вєсьолаво парня?
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23.09.2022 15:20 Ответить
 
 