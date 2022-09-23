Если Украина проиграет войну России, то проиграет не только Европа. В мире могут появиться новые агрессоры, - Зеленский

Нужно объединять мир вокруг Украины для того, чтобы дать РФ достойный отпор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes400, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сделали достаточно серьезную информационную кампанию, которая сплотила нас. Это было очень важно. Такого объединения нашего народа, власти, военных никогда не было у государств за все годы независимости. Мы действуем как один кулак. Это сложно держать долго, потому что все устают от войны. Это вопрос и прочности снаружи. Европа, у нее есть свои вызовы, США, Британия... Поэтому мы должны держать наше государство объединенным как внутри, так и снаружи. Мы должны объединять мир вокруг Украины.

Мы защищаем ценности не только своего государства, но и всего мира. Проиграем мы войну России – проиграет Европа. Проиграет не только Европа, в мире могут быть такие взрывы, появление агрессоров. Поэтому нужно за агрессию наказывать. Полагаю, нам это удастся", - объяснил глава государства.

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