Если Украина проиграет войну России, то проиграет не только Европа. В мире могут появиться новые агрессоры, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нужно объединять мир вокруг Украины для того, чтобы дать РФ достойный отпор.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes400, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сделали достаточно серьезную информационную кампанию, которая сплотила нас. Это было очень важно. Такого объединения нашего народа, власти, военных никогда не было у государств за все годы независимости. Мы действуем как один кулак. Это сложно держать долго, потому что все устают от войны. Это вопрос и прочности снаружи. Европа, у нее есть свои вызовы, США, Британия... Поэтому мы должны держать наше государство объединенным как внутри, так и снаружи. Мы должны объединять мир вокруг Украины.
Мы защищаем ценности не только своего государства, но и всего мира. Проиграем мы войну России – проиграет Европа. Проиграет не только Европа, в мире могут быть такие взрывы, появление агрессоров. Поэтому нужно за агрессию наказывать. Полагаю, нам это удастся", - объяснил глава государства.
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Без цього війна з рашистами затягнеться на роки.
Про це насамперед потрібно говорити, а не про ймовірну поразку у війні і її наслідки.
Прямо Кеп Очевидність.
А де стиснута в руці кєпка?
Джерело: https://censor.net/ua/n3361142
Здесь явно присутствует здравое мышление президента.
За специфікою роботи я добре знаю японців.
І вони б ніколи не наважились на такий крок, не вивчивши попередньо всі ЗА та ПРОТИ.
Так що це ще один штрих до загальної картини сприйняття світом путінских "хотєлок".
Але точно не привід розслаблятись. https://t.me/Sharpreview/17188
Так ось -- є певні звороти мови які заборонено (світовою практикою) вимовляти особам такого статусу ...
В тому числі й навіть гепотетичне припущення через словосполучення : "ми програємо" або "нас переможуть" ....
Ніяких "якщо" , ніяких навіть припущень поразки бути не повинно .
Такі припущення , така агітація допомоги Україні це рівень Кулеби , а не того , хто ГОЛОВНОкомандує військом