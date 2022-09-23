63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области. ВИДЕО+ФОТО
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В Краснослободске Волгоградской области в рамках мобилизации призвали 63-летнего мужчину с диабетом второй степени и ишемией мозга.
Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.
Александр Ермолаев — подполковник запаса, до ухода на пенсию занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению и замдиректора завода по уничтожению химоружия. По данным Baza, он получил повестку 22 сентября в 6 утра от главы Среднеахтубинского района Николая Патрина. Тот заявил, что лишь "оказывает содействие военкомату, а уж кого призывать или нет — решать военным" (цитата по Baza).
После этого Ермолаева увезли на остров Зеленый для прохождения медкомиссии. Как пишет Baza, девять человек, которые проходили ее одновременно с ним, были признаны негодными к службе. Ермолаеву же медик сказал, что ему "можно идти на фронт", несмотря на диабет и ишемию.
В результате пенсионера сразу после прохождения медкомиссии отправили на полигон Прудбой в поселке Новый Рогачик. Baza пишет, что мобилизованные будут проходить там двухнедельную подготовку перед отправкой на войну.
Примечательно, что ранее Минобороны России заявило, что мобилизации подлежат подполковники лишь до 55 лет. До 65 лет призываются только высшие офицеры — от генерал-майора или контр-адмирала и выше.
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Это не просто описание приключений хитрого и умного рядового Швейка.
Это картина умирающей империи.
Все империи умирают одинаково.
Один к одному!!!
десантныйклистирный батальон..."
- Так точно, ссусь!
- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.(с)
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- Довольно странно, профессор, - обиделся Швондер, - как так документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?
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(М.А.Булгаков. "Собачье сердце")
Слушаю фюрер путлер...
Зайдёте в Киев через Чернобыльскую АЭС,в лесу найдете лесника по кличке "петух",он вас доведет до Майдана,Киев берём за три дня..
Понял мой фюрер, разрешите начинать апирацыю"Обсерон"...
Действуй палковник...апирацыя называецца Буратино... смотри на пэрэпутай...Кутузов...🤣
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать: и отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…» (с)