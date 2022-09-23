РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4796 посетителей онлайн
Новости За рубежом
20 142 59
армия РФ (15385) Россия (91288) мобилизация (1621)

63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мобілізація

В Краснослободске Волгоградской области в рамках мобилизации призвали 63-летнего мужчину с диабетом второй степени и ишемией мозга.

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Александр Ермолаев — подполковник запаса, до ухода на пенсию занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению и замдиректора завода по уничтожению химоружия. По данным Baza, он получил повестку 22 сентября в 6 утра от главы Среднеахтубинского района Николая Патрина. Тот заявил, что лишь "оказывает содействие военкомату, а уж кого призывать или нет — решать военным" (цитата по Baza).

После этого Ермолаева увезли на остров Зеленый для прохождения медкомиссии. Как пишет Baza, девять человек, которые проходили ее одновременно с ним, были признаны негодными к службе. Ермолаеву же медик сказал, что ему "можно идти на фронт", несмотря на диабет и ишемию.

В результате пенсионера сразу после прохождения медкомиссии отправили на полигон Прудбой в поселке Новый Рогачик. Baza пишет, что мобилизованные будут проходить там двухнедельную подготовку перед отправкой на войну.

Примечательно, что ранее Минобороны России заявило, что мобилизации подлежат подполковники лишь до 55 лет. До 65 лет призываются только высшие офицеры — от генерал-майора или контр-адмирала и выше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины показали остатки российской техники. ФОТОрепортаж

63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области 01

63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
И даже более того.
Это не просто описание приключений хитрого и умного рядового Швейка.
Это картина умирающей империи.
Все империи умирают одинаково.
Один к одному!!!
показать весь комментарий
23.09.2022 12:34
+30
не **** , пусть по дороге сдохнет.
показать весь комментарий
23.09.2022 12:19
+28
Сльози мішають мнє гаваріть...
показать весь комментарий
23.09.2022 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не **** , пусть по дороге сдохнет.
показать весь комментарий
23.09.2022 12:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HSWfAJBPB_s
показать весь комментарий
23.09.2022 12:30 Ответить
мля ? как ? за что ? почему ? с такими линзами сойдет за снайпера-кукушку !
показать весь комментарий
23.09.2022 13:29 Ответить
Супер воин к нему нужно еще штат санитаров
показать весь комментарий
23.09.2022 13:51 Ответить
Та ***** з ним!
показать весь комментарий
23.09.2022 14:20 Ответить
низзя, за дезертирство посадят. и пофиг, что умер, там, я смотрю, все серьезно. как перед распадом сесесере.
показать весь комментарий
23.09.2022 22:48 Ответить
жарт про трьох калік скоро заграє іншими барвами
показать весь комментарий
23.09.2022 12:19 Ответить
Ха или от диабета или комы помрет или от инсульта или инфаркта...
показать весь комментарий
23.09.2022 12:20 Ответить
от инсулина не умирают, плюс диабет 2 типа не инсулинозивисимый тип
показать весь комментарий
23.09.2022 12:23 Ответить
2 тип разный бывает, у меня 2 и я на инсулине...
показать весь комментарий
23.09.2022 12:34 Ответить
Про діабетичну кому нічого не чув?
показать весь комментарий
23.09.2022 12:41 Ответить
Вы не из ВВК???)))
показать весь комментарий
23.09.2022 12:51 Ответить
Сльози мішають мнє гаваріть...
показать весь комментарий
23.09.2022 12:20 Ответить
Глобоидальная утилизация , конец времен...
показать весь комментарий
23.09.2022 12:21 Ответить
он подпокойник по дембелю, а теперь получит покойника с возвращеньицем. и погоны в мешке ))
показать весь комментарий
23.09.2022 12:22 Ответить
.. наверху, в больничных палатах, комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один-- у которого нога была оторвана гранатой, а другой - с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова "tauglich" (годний). Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта.
показать весь комментарий
23.09.2022 12:23 Ответить
Это Я. Гашек, Похождения бравого солдата тШвейка
показать весь комментарий
23.09.2022 12:24 Ответить
И даже более того.
Это не просто описание приключений хитрого и умного рядового Швейка.
Это картина умирающей империи.
Все империи умирают одинаково.
Один к одному!!!
показать весь комментарий
23.09.2022 12:34 Ответить
Кстати, таки да.
показать весь комментарий
23.09.2022 12:48 Ответить
"Десятый наш десантный клистирный батальон..."
показать весь комментарий
23.09.2022 12:24 Ответить
Смотришь на всю єту ***** и со своим здоровым сердцем думешь - как закосить как пекалов и кашивой
показать весь комментарий
23.09.2022 12:27 Ответить
В десантуру его.
показать весь комментарий
23.09.2022 12:32 Ответить
- Что, солдат, ссымся?

- Так точно, ссусь!

- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.(с)
показать весь комментарий
23.09.2022 12:33 Ответить
Мдя, цей дурник виявився самим здоровим серед десятьох. Просто богатирська нація.
показать весь комментарий
23.09.2022 12:35 Ответить
Хаймарсы хорошо лечат этот недуг, без побочек
показать весь комментарий
23.09.2022 12:36 Ответить
Це добра новина, потрібно побільше таких відправляти на війну в Україну, для нас це свято, а нам потрібно офіційно відкрити сафарі на кацапів, видавати ліцензію на вбивство кацапа і на цьому поповнювати бюджет держави для підвищеня посадоіих окладів військовим
показать весь комментарий
23.09.2022 12:37 Ответить
зато бабка на ладеКАЛине молодого китайца подцепит
показать весь комментарий
23.09.2022 12:40 Ответить
нахрена нам такі кістляві добрива. Давайте з великою питомою часткою м"яса на кг живої ваги..
показать весь комментарий
23.09.2022 12:40 Ответить
Мобілізація, москалям нічого не дасть. Навіть гірше для них буде,томумщо кількість техніки,виних не збільшиться, а мобілізовані, то просто м'ясо
показать весь комментарий
23.09.2022 12:41 Ответить
ну и что, если русским это глубоко похрен, то нам и подавно..., помер бы дома когда-нибудь, а так сдохнет либо на полигоне, если он будет, либо в Украине и не факт, что его повезут домой..., дебилы, как они есть - неужели все русские матрешки думают, что ее ваньку кто-то будет ппризнавть дохлым и везти домой..., чтобы она получила какие-то рубли...
показать весь комментарий
23.09.2022 12:43 Ответить
- Неподскажіте, как прайті к военкомату?
""
показать весь комментарий
23.09.2022 12:44 Ответить
Отменены все болячки...включая плоскостопие и энурез...и прочие судимости...врачи рабZeи зна шо делают...🤣
показать весь комментарий
23.09.2022 12:48 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2022 12:49 Ответить
----------------------------------------------------ха!
показать весь комментарий
24.09.2022 04:00 Ответить
ДАЖЕ ШАРИКОВ ПОНИМАЛ ...

- Довольно странно, профессор, - обиделся Швондер, - как так документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

- Я воевать не пойду никуда, - вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

- Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

- На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом, - неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль?» Борменталь многозначительно кивнул головой.

- Я тяжко раненный при операции, - хмуро подвывал Шариков, - меня вишь как отделали, - и он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

- Вы - анархист-индивидуалист? - спросил Швондер, высоко поднимая брови.

- Мне белый билет полагается, - ответил Шариков на это.

(М.А.Булгаков. "Собачье сердце")
показать весь комментарий
23.09.2022 12:51 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2022 12:53 Ответить
от ви ржотє, а гамнесті інтернешнл може і возбудіться
показать весь комментарий
23.09.2022 16:32 Ответить
і сахарку на фронтє нє поєст
показать весь комментарий
23.09.2022 12:54 Ответить
На жаль, навіть така московитська падаль зі зброєю може наробити біди ...
показать весь комментарий
23.09.2022 12:57 Ответить
Штирлиц,а вам спецзадание...
Слушаю фюрер путлер...
Зайдёте в Киев через Чернобыльскую АЭС,в лесу найдете лесника по кличке "петух",он вас доведет до Майдана,Киев берём за три дня..
Понял мой фюрер, разрешите начинать апирацыю"Обсерон"...
Действуй палковник...апирацыя называецца Буратино... смотри на пэрэпутай...Кутузов...🤣
показать весь комментарий
23.09.2022 12:58 Ответить
а вот тут нашим лучше бы молчать. у меня сейчас клиентов из ВСУ валом, которых в 55 лет забрали с группами инвалидности, хроническими болячками и т.д. Они вдруг в военкомате "оздоровились". видел мужика призванного в 61 год, хотя у нас в 60 лет с учтеа снимают (только генералы могут до 65 служить). зато здоровых кабанов по кабакам и улицам валом ходит. просто военкомату дедов проще отловить для показателя, и деды более сознательные в плане защиты родины
показать весь комментарий
23.09.2022 12:58 Ответить
та же *****. часть в 150 метрах. половину состава 50 плюс. и полный городок ****** из харькова 220-40
показать весь комментарий
23.09.2022 13:31 Ответить
в этом и беда... военкоматы ловят косых, хромых и негодных, а отловить реальных бойцов, х.й жмет
показать весь комментарий
23.09.2022 13:53 Ответить
Да зачем такое говорить? Ответ ведь у нас каждый знает. Бабло с тех снимают! А с совковых что снять--- в бой! В том и беда наша!
показать весь комментарий
23.09.2022 14:37 Ответить
видимо ты прав...
показать весь комментарий
23.09.2022 14:48 Ответить
Вот почему-то уверен, что и он всегда голосовал за путина, кричал , что нужно бить укронацистов и раися вперде, а техника раиси - анало- говнет.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:01 Ответить
Кожен раз, коли приходять такі новини з-за порєбрика, якийсь військовий комісар в Україні тихо хіхікає і бере на озброєння новий метод. Відучора на блокпосту біля Чернігова знову розпочали видавати всім підряд повістки.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:04 Ответить
друже, мне повестки приносили два коллеги по гос службе. оба спортсмены. 30 лет нету. я уже 6 лет оттарабанил в армии. не могу идти из за артроза стоп. но эти кабаны мне еще и прдъявы кидают, что я трус. хотя я с 2014-го был в армии имею гос награды. а они доблестно сражаются в разносе повесток. в военкомате самая тяжеля служба...
показать весь комментарий
23.09.2022 13:26 Ответить
Значит присвоят генерал-майора. Посмертно.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:05 Ответить
пенсионер так и не понял - ***** нужно МЯСО, а значит звание, возраст и болячки - по барабану
показать весь комментарий
23.09.2022 13:41 Ответить
Рабам слово не давали.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:59 Ответить
Ха ха, совкопітек вперед подихать за плешивого ублюдка!😝🤮🤮🤮
показать весь комментарий
23.09.2022 14:53 Ответить
Якщо інсультнеться зі зброєю в руках - можливо попаде в вальгаллу
показать весь комментарий
23.09.2022 16:31 Ответить
У них "Валгалли" немає -"не паложено"! Кацапам лише дорога у "валгалліще"!
показать весь комментарий
24.09.2022 04:05 Ответить
- Эй, вставайте! - закричал он в последний раз. - И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться!
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать: и отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…» (с)
показать весь комментарий
23.09.2022 16:59 Ответить
Дохтар сказал в морг, значит в МОРГ !!!
показать весь комментарий
23.09.2022 18:11 Ответить
Дєди ваєвалі 2
показать весь комментарий
23.09.2022 20:11 Ответить
В рашистскомвоенкомате окулист проверял зрения у призывников, один чувак не видел даже верхнего ряда проверочной таблицы зрения. Но ему в медкнижке написали - «Годен к штыковому бою».
показать весь комментарий
23.09.2022 23:54 Ответить
Судя по басу голоса , сыграешь Левитана -2 .
показать весь комментарий
24.09.2022 13:06 Ответить
 
 