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Оккупанты завезли в Мелитополь массовку из Крыма для съемки пропагандистских роликов о якобы поддержке "референдума", - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Идея о проведении незаконного "референдума" о якобы присоединении оккупированных районов Украины к РФ не нашла поддержки среди населения г. Мелитополя Запорожской области, поэтому российские оккупанты свозят массовку с территории временно оккупированного Крыма для съемки пропагандистских сюжетов.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире национального телемарафона в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они (российские оккупанты – ред.) не отказались от идеи проведения "референдума", хотя видят тотальное сопротивление нашего гражданского населения на временно оккупированной территории. Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку именно из Крыма, с помощью которой они и хотят снимать эти пропагандистские сюжеты о якобы поддержке со стороны местного населения в Мелитополе… Несколько дней назад они сняли опрос жителей на улицах города, но почему-то те, кто отвечал о поддержке России, разговаривал с акцентом, и это точно не жители нашего города", – сказал Федоров.

Он также отметил, что представители оккупационной власти начали совершать обход квартир мелитопольцев, но "им никто не открывает и не отвечает на их призывы, поэтому поддержки точно нет".

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Он не исключает, что впоследствии это может привести к применению дополнительных пыток, запугиванию и принуждениям горожан.

"Их методы не изменились по сравнению с первым днем: они забирают в плен людей с хотя бы какой-то проукраинской позицией... Во-вторых, конечно, во время голосования (представители оккупантов – ИФ) ходят с военными в масках и с оружием. Есть угроза, что не согласившихся сотрудничать и сказать: "Да, я поддерживаю "референдум", будут сразу же забирать и применять к ним пытки", – добавил городской голова.

По его словам, прежде всего это касается мужчин призывного возраста, которые подпадают под мобилизацию, поэтому Федоров призвал их "максимально выезжать в Крым, затем – в Европейский Союз или в Грузию, а потом, конечно же, возвращаться в Украину, потому что абсолютно точно всех будут забирать с улиц и мобилизовать, как это было в оккупированном Донбассе".
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Топ комментарии
+3
Всіх на олівець, карма їх дожене в любому випадку ...
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23.09.2022 12:23
+2
"Ролики - ето не только ценний мєх!"
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23.09.2022 12:27
+1
Коли там вже HIMARS візьме участь у референдумі?
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23.09.2022 12:26
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Всіх на олівець, карма їх дожене в любому випадку ...
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23.09.2022 12:23 Ответить
https://censor.net/ua/news/3369139/prychetnyh_do_provedennya_psevdoreferendumiv_chekaye_sud_yihni_imena_vidomi_minreintegratsiyi
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23.09.2022 14:17 Ответить
Коли там вже HIMARS візьме участь у референдумі?
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23.09.2022 12:26 Ответить
Кремлівський вилупок вперто порушує всі міжнародні закони бо йому ,
вкрай , потрібна імперія
Кончене 😠
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23.09.2022 12:26 Ответить
агонія недоімперії дещо затяглася

...Але результати "рєхєрєндуму" оголошуватимуть ЗСУ - професорка Л. Смола
https://hromadske.radio/podcasts/viyna-informatsiynyy-marafon/rezul-taty-referendumu-na-okupovanykh-terytoriiakh-oholosiat-zsu-lidiia-smola
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23.09.2022 12:53 Ответить
"Ролики - ето не только ценний мєх!"
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23.09.2022 12:27 Ответить
танцюристів морячків теж завезли?
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23.09.2022 12:28 Ответить
А чего бы не у*бать по ним Хаймарсами? Или будем смотреть молча на весь етот беспредел? К тому же тишина в городе только наруку рашистам. При обстрелах все прячутся в подвалах и не до голосования и представлений
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23.09.2022 12:28 Ответить
Как раз удар химарсом будет свидетельствовать о слабости. Это покажет, что нам на это не плевать, что мы боимся атаковать территорию кацапов, если вдруг референдум состоится. Но нам плевать на любую угрозу от чмони, ссали ему в рот этому гэбэшному гному.

Пускай устраивают любое маски-шоу, рисуют любые цифры. Это абсолютно пустая затея, которая поставит чмоню в унизительную поляризованную позицию. Ему это намного хуже будет, снова придется раздвигать ноги и принимать унижение от того, что зассал использовать ядерное оружие.
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23.09.2022 12:32 Ответить
Токмак, ранок 23 вересня. Запроданці несуть урни до школи.
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23.09.2022 12:29 Ответить
рихфи через 3 дні об'явить Херсон і інші міста своєю теретією .В ОП заявляли що тереторію рихфи бомбить не будуть ...І тут моль скаже що вона цілі досягла
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23.09.2022 12:34 Ответить
Переходите по ссылке петиции и голосуйте , голос каждого человека важен .

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Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:

[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
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23.09.2022 14:22 Ответить
Кончені, та всім похер на те шо ви там робите, скоро там український прапор замайорить всерівно
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23.09.2022 14:52 Ответить
 
 