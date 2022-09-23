Оккупанты завезли в Мелитополь массовку из Крыма для съемки пропагандистских роликов о якобы поддержке "референдума", - мэр Федоров

Идея о проведении незаконного "референдума" о якобы присоединении оккупированных районов Украины к РФ не нашла поддержки среди населения г. Мелитополя Запорожской области, поэтому российские оккупанты свозят массовку с территории временно оккупированного Крыма для съемки пропагандистских сюжетов.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире национального телемарафона в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они (российские оккупанты – ред.) не отказались от идеи проведения "референдума", хотя видят тотальное сопротивление нашего гражданского населения на временно оккупированной территории. Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку именно из Крыма, с помощью которой они и хотят снимать эти пропагандистские сюжеты о якобы поддержке со стороны местного населения в Мелитополе… Несколько дней назад они сняли опрос жителей на улицах города, но почему-то те, кто отвечал о поддержке России, разговаривал с акцентом, и это точно не жители нашего города", – сказал Федоров.

Он также отметил, что представители оккупационной власти начали совершать обход квартир мелитопольцев, но "им никто не открывает и не отвечает на их призывы, поэтому поддержки точно нет".

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Он не исключает, что впоследствии это может привести к применению дополнительных пыток, запугиванию и принуждениям горожан.

"Их методы не изменились по сравнению с первым днем: они забирают в плен людей с хотя бы какой-то проукраинской позицией... Во-вторых, конечно, во время голосования (представители оккупантов – ИФ) ходят с военными в масках и с оружием. Есть угроза, что не согласившихся сотрудничать и сказать: "Да, я поддерживаю "референдум", будут сразу же забирать и применять к ним пытки", – добавил городской голова.

По его словам, прежде всего это касается мужчин призывного возраста, которые подпадают под мобилизацию, поэтому Федоров призвал их "максимально выезжать в Крым, затем – в Европейский Союз или в Грузию, а потом, конечно же, возвращаться в Украину, потому что абсолютно точно всех будут забирать с улиц и мобилизовать, как это было в оккупированном Донбассе".