За два дня мобилизации совершено уже девять поджогов военкоматов и зданий администраций в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В результате поджогов повреждены не только военнослужащие, но и почтовые отделения и админздания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, случаи собрало издание Sota.
В городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Бутылка упала на асфальт и загорелась – огонь повредил фасад здания.
Рано утром в Хабаровске неизвестный заложил два "коктейля Молотова" между оконных решёток военкомата и поджёг их. В результате лопнули стёкла, пожар потушили сотрудники военкомата. На месте нашли две бутылки и спички.
В селе Целинном Алтайского края загорелся Дом культуры, где находится в том числе администрация сельсовета и отделение "Почты России". Почтовый офис выгорел полностью, в помещении администрации огнём поврежден потолок.
Также ночью в городе Камышине Волгоградской области неизвестные бросили "зажигательный предмет" в районную администрацию. Как рассказали в местном МЧС, зданию причинён незначительный ущерб.
Пожалуйста, подождите...
А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.
Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.