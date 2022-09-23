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поджог (900) Россия (91288) военкомат (444) мобилизация (1621)

За два дня мобилизации совершено уже девять поджогов военкоматов и зданий администраций в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

молотова,коктейль

В результате поджогов повреждены не только военнослужащие, но и почтовые отделения и админздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, случаи собрало издание Sota.

В городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Бутылка упала на асфальт и загорелась – огонь повредил фасад здания.

Рано утром в Хабаровске неизвестный заложил два "коктейля Молотова" между оконных решёток военкомата и поджёг их. В результате лопнули стёкла, пожар потушили сотрудники военкомата. На месте нашли две бутылки и спички.

В селе Целинном Алтайского края загорелся Дом культуры, где находится в том числе администрация сельсовета и отделение "Почты России". Почтовый офис выгорел полностью, в помещении администрации огнём поврежден потолок.

Также ночью в городе Камышине Волгоградской области неизвестные бросили "зажигательный предмет" в районную администрацию. Как рассказали в местном МЧС, зданию причинён незначительный ущерб.

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Топ комментарии
+3
Кто не спрятался ,тот в военкомат)
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23.09.2022 12:30
+2
Так даже веселее. Если уничтожат списки резервистов, то просто будут хватать мужиков на улице. При этом росгвардии абсолютно точно будут спускать сверху палочную систему с определенным количеством пойманных мужчин. И росгвардия тут будет абсолютными рабами, ведь при увольнении их мгновенно отвезут на войну. И они будут хватать еще и еще, догонять, стрелять по ногам, чтобы еще палку заработать и выслужиться. Потом будут хватать друг друга (мусора то есть), срывать с него форму и отправлять на фронт.

А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.

Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
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23.09.2022 12:28
+2
По всей роисси - военкоматерная ругань...
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23.09.2022 12:32
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Яка нахєр мені різниця що там горить в кацапів, ЗЕлена скотиняка довело країну до злиднів, чоловіки які заробляли на їжу за кордоном сидять без роботи, тут вже час самим палити "слуг урода"
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23.09.2022 12:26 Ответить
не на часі
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23.09.2022 13:23 Ответить
Так даже веселее. Если уничтожат списки резервистов, то просто будут хватать мужиков на улице. При этом росгвардии абсолютно точно будут спускать сверху палочную систему с определенным количеством пойманных мужчин. И росгвардия тут будет абсолютными рабами, ведь при увольнении их мгновенно отвезут на войну. И они будут хватать еще и еще, догонять, стрелять по ногам, чтобы еще палку заработать и выслужиться. Потом будут хватать друг друга (мусора то есть), срывать с него форму и отправлять на фронт.

А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.

Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
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23.09.2022 12:28 Ответить
Кацапстан згорить і без нашоі допомоги
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23.09.2022 12:30 Ответить
Кто не спрятался ,тот в военкомат)
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23.09.2022 12:30 Ответить
По всей роисси - военкоматерная ругань...
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23.09.2022 12:32 Ответить
это внуки сироги тюленина та любки шевцовой шалят )) но внуки пошли не в дидов, поджигать не умеют.
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23.09.2022 12:34 Ответить
Ось тільки не треба паплюжити ім'я Любові Шевцової, яка була зв'язковою проводу УПА на Донбасі. Краще вчіть історію, ніж отаке писат
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23.09.2022 12:40 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))))!
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23.09.2022 12:41 Ответить
Внуки Зои Касмодемянской
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23.09.2022 13:47 Ответить
Пітьма мобілізує живу силу на війну з Україною.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
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23.09.2022 13:25 Ответить
нехай ще касапи почитають в гуглі від досвідчених осіб, як можна відкосити від мобілізації.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.
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23.09.2022 21:15 Ответить
 
 