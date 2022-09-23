Погибли чуть больше 9 тысяч украинских воинов, - Минобороны о потерях ВСУ в войне
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери Вооруженных сил Украины в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, и это показатель мастерства ВСУ.
"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч"... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", - отметила Маляр.
При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.
Как отмечалось, 22 августа главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев.
Пожалуйста, подождите...
Західні специ російські втрати занижують - рахують специфічно. А наші завищують ??
Шо за хрін ??
Злякаємося?
Ні!
Навпаки, зліші будемо, і нарешті позбудемося звички шукати "хароших расєян".
І до кожного дійде, якою ціною дається нам наша свобода.
А ще є втрати у Нацгвардії, Прикордонників, ССО, ГРУ, СБУ, добровольців, партизан, ітд.
Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.
Втрати рашки до 60 тисяч.
МВС статистику по Нацгвардии и погранцам не даёт.
Тысяч 25 не более вместе с пропавшими безвести.
>Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.
А можна попросити попостити посилання на ці " незалежні джерела", вони, мені здається, усі будуть закінчуватись на ".ru"?
Я особисто переглядаю багато дійсно незалежних джерел і НІДЕ такої цифри не зустрічав.
Вони не повинні були загинути.
Горіть в пеклі москалі, разом зі своїм ******.
Слава маршалу Маннергейму...💪👍
Вопрос: когда и как? Риторический? Нет! Ответят!!!
Вибачайте, точно не пам*ятаю.
150*60днів=9000 та 50*150днів=4500 в цілому маємо 9000+4500=13500
Це з якої арихметики ?
Героям Слава!
Слава ЗСУ ♥️🖤 Слава Україні 💙💛💪👍 слава маршалу Маннергейму за Науку...
не приписуйте свої проблеми іншим
Царство Небесне всім нашим полеглим Героям! і Вічна слава та пам'ять.
Кацапам - горіти у Вогні!
Десь місяць тому назад нардеп Костенко оприлюднив пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 4 тис. полонених виходить 112 тис. поранених.
Якщо виходити з пропорції загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про що також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 400 станом на 01.07.2022 року.
Я не спростовую, але й не можу вірити цифрі, що аргументована десь, як усі "прогнози" пана Грозьєва, щодо війни... куйня якась, як виявляється.. можливо правда десь посередині.. але ота ваша довжелезна формула не витримує критики...
.І як влучно підмітив Антуан де Сент- Екзюпері у своєму-/ "Маленький принц" / творі :--- Немає у Світі досконалості... Наглядно переконуємося у цьому
Одна . мерзенна . кремлівська.потвора-- колотить всим Світом. --гинуть тисячі а управи на на цього ракла--упиря ---немає ...
Кожен божий день усраті тилові криси виписують повістки кому попало. А далі з айтішників роблять комбатів за два тижні? Нажаль ні, тиловим військомматним крисам посрати скільки українців здохне.
Тому про 9тис загиблих - можете одразу забути, множити втричі, це як мінімум.
також не відомо % військових відносно полонених, а в полоні близько 10тис + зниклі безвісті...
реальне число складно собі навіть уявити і воно всіх ще вразить колись, думаю на 2.5-3 можна множити... це менше ніж у русні (а там значно більше чим 55тис) ну всеж це дуже страшно, дуже велику ціну ми платимо за нашу свободу і треба зробити все, щоб ці втрати не стали марними в результаті якихось договорняків зверху...