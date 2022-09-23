Погибли чуть больше 9 тысяч украинских воинов, - Минобороны о потерях ВСУ в войне

Потери Вооруженных сил Украины в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, и это показатель мастерства ВСУ.

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч"... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", - отметила Маляр.

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При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.

Как отмечалось, 22 августа главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев.