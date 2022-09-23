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Погибли чуть больше 9 тысяч украинских воинов, - Минобороны о потерях ВСУ в войне

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

память,світла

Потери Вооруженных сил Украины в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, и это показатель мастерства ВСУ.

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч"... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", - отметила Маляр.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56 060 человек, 219 вертолетов, 2 254 танка, 1 355 артсистем и 4 796 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.

Как отмечалось, 22 августа главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев.
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Топ комментарии
+70
Вічна Пам'ять та Вічна Слава Героям!!!!
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23.09.2022 13:04
+24
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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23.09.2022 13:15
+17
ТОМУ ДАВАЙТЕ ЦЮ ТЕМУ НЕ ОБГОВОРЮВАТИ !!!! НЕ ГАДАТИ І НЕ ПРИДУМУВАТИ! З ЧАСОМ ВСЕ ДІЗНАЄМОСЯ!
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23.09.2022 13:09
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Вічна Пам'ять та Вічна Слава Героям!!!!
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23.09.2022 13:04 Ответить
ТОМУ ДАВАЙТЕ ЦЮ ТЕМУ НЕ ОБГОВОРЮВАТИ !!!! НЕ ГАДАТИ І НЕ ПРИДУМУВАТИ! З ЧАСОМ ВСЕ ДІЗНАЄМОСЯ!
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23.09.2022 13:09 Ответить
і дай нам Бог, щоб це була правда, до 10 тисяч
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23.09.2022 19:08 Ответить
А тепер порахуйте на прикладі Бучі скільки було б закатованих якщо росіяни окупують Україну.
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23.09.2022 13:20 Ответить
У мене 14к загинуло 6 чоловік. Це тро, військові і добровольці. Приблизно 16-18к, таку цифру дають і західні аналітики. Логічно з втратами русні в 3 рази більше. Якісь болвани пишуть про 20+ скоріше за все боти
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23.09.2022 13:34 Ответить
Ваш текст доволі непевний, розумій, як хочеш.

Західні специ російські втрати занижують - рахують специфічно. А наші завищують ??
Шо за хрін ??
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23.09.2022 13:57 Ответить
А ти як думав? Авжеж завищують. Взагалі усі армії в історії завищували втрати противника.
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23.09.2022 15:10 Ответить
Альо ! Західні специ не наші вороги !!
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23.09.2022 15:58 Ответить
До арифметики потрібно включати ще логіку .Якщо в місті дислокується в/ч то там буде велика кількість полеглих героїв А якщо поблизу нема в/ч то буде набагато менше
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23.09.2022 13:37 Ответить
Ви знаєте, мені чомусь здається, що цифра в 9000 все ж таки є правдивою, поясню. Наприклад, у моїй області щотижня публікують загиблих воїнів, їх 2-7 на тиждень. Нехай би спробували б не опублікувати хоч одного воїна, який загинув, люди б роздерли на клапті місцеву владу, яка, до речі, присутня на кожному похороні, і замовчати таку подію не вдалося б. Тут питання в іншому, скоріш за все, дуже багато зниклих безвісти, або в полоні, що сам факт загибелі підтвердити неможливо. І це, мабуть, лише підтверджені втрати ЗСУ, а є ще інші підрозділи, які приймають участь у війні проти терористів руснявих
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23.09.2022 13:16 Ответить
2-7 в ОБЛАСТІ? Ви нічого не переплутали? Може в районі?..
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23.09.2022 13:26 Ответить
скорiше в н.п.
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23.09.2022 14:05 Ответить
В Черкаському районі, вибачаюся, перевірив. То і не 2-7, а 2-4 виходить.
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23.09.2022 14:32 Ответить
От і НПЗД!
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23.09.2022 13:22 Ответить
Шо значить "наші втрати"? Мова йде про втрати ЗСУ, а не "ваші".
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23.09.2022 13:23 Ответить
...пельку затули...
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23.09.2022 13:11 Ответить
Я не розумію, для чого приховувати реальні втрати?
Злякаємося?
Ні!
Навпаки, зліші будемо, і нарешті позбудемося звички шукати "хароших расєян".
І до кожного дійде, якою ціною дається нам наша свобода.
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23.09.2022 13:12 Ответить
А що командування не знає скільки в Маріуполі було військ, скільки вийшло і скільки здалося в полон?
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23.09.2022 13:13 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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23.09.2022 13:15 Ответить
Це тільки ЗСУ, за інші відомства вони не відповідають.
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23.09.2022 13:20 Ответить
Ви маєте на увазі НГУ, котра підпорядковується МВС? Тероборона давно офіційно входить до складу ЗСУ.
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23.09.2022 13:27 Ответить
НГУ, ДПСУ, НПУ - (МВС), СБУ, добробати теж не безсмертні. ТРО на початку була махновщиною+довго оформлялись.
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23.09.2022 13:41 Ответить
от що і не на часі то це публікувати втрати, і не важливо правдиві вони чи ні. Прийде час, і дізнаємся, як по Іловайську, де про реальні втрати правда випливла на пятий рік
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23.09.2022 13:20 Ответить
ШАНОВНІ!!! ДАВАЙТЕ НЕ ОБГОВОРЮВАТИ ЦЮ ТЕМУ! ВІЧНА ПАМЯТЬ ЗАГИБЛИМ!
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23.09.2022 13:21 Ответить
Це тільки втрати ЗСУ.
А ще є втрати у Нацгвардії, Прикордонників, ССО, ГРУ, СБУ, добровольців, партизан, ітд.
Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.
Втрати рашки до 60 тисяч.
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23.09.2022 13:22 Ответить
ГРУ, ССО та прикордонні війська хіба не є частиною ЗСУ? СБУ та НГУ - так, окремі структури.
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23.09.2022 13:29 Ответить
Прикордонники це система МВД
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23.09.2022 13:34 Ответить
З 2012 року, прикордонна служба підпорядковується МВД
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23.09.2022 13:36 Ответить
МВС ... МВС ...
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23.09.2022 15:07 Ответить
ССО и ГУР идут в зачёт ЗСУ.
МВС статистику по Нацгвардии и погранцам не даёт.
Тысяч 25 не более вместе с пропавшими безвести.
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23.09.2022 13:34 Ответить
Якщо 9-9,5 тільки по ЗСУ, то 25 всього по збройним формуванням ніяк не вийде.
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23.09.2022 13:58 Ответить
Имел ввиду с пропавшими безвести т.е. безвозвратные потери
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23.09.2022 17:16 Ответить
Ті що пропали безвісти не є безповоротні. Вони могли дезертирувати, або невідомі перебувають у полоні.
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23.09.2022 20:04 Ответить
Количество пленных известно,порядка 5000.
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24.09.2022 11:02 Ответить
це відомі
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24.09.2022 11:44 Ответить
@Николай Влад

>Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.

А можна попросити попостити посилання на ці " незалежні джерела", вони, мені здається, усі будуть закінчуватись на ".ru"?

Я особисто переглядаю багато дійсно незалежних джерел і НІДЕ такої цифри не зустрічав.
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24.09.2022 04:38 Ответить
На 9 з лишком тисяч забагато.
Вони не повинні були загинути.

Горіть в пеклі москалі, разом зі своїм ******.
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23.09.2022 13:24 Ответить
Тактика маршала Маннергейма применяемая генералом Залужным очень крутая...мочить в сортире рюZкае быдло мелкими группами по 10 человек уникальна и в обороне и в нападении...
Слава маршалу Маннергейму...💪👍
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23.09.2022 13:27 Ответить
а як ви похорон приховаєте ? У нас з усіма прощаються в обл.центрі потім відвозять по районам. Все це проходить не в закритому режимі приходять люди журналісти ..Наприклад 20 вересня моя область провела в останню путь 9 Героїв ...Я перечитав усі новини до 1 вересня і зрозумів які втрати ми маємо ...Десь як і в травні .Цифру не назву бо модер забанить ..
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23.09.2022 13:34 Ответить
Якщо МО дало приблизні цифри, то чому модер буде Вас банити ?? Ну побудете у бані 3 дні, велике діло.
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23.09.2022 13:50 Ответить
За каждую жизнь наших Героев зедебил и его банда должны ответить своей кровью.

Вопрос: когда и как? Риторический? Нет! Ответят!!!
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23.09.2022 13:37 Ответить
в моїй області в новинах не кожного дня , але похорони є .. Наприклад 20 вересня в останню путь провели 9 воїнів ...За місяць в новинах можна подивитись скільки загалом ..Так нехай буде менша цифра ,але правду навіщо приховувати ми ж не кацапи . За соїми підрахунками і підрахунками штабу цифра збігається .
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23.09.2022 13:41 Ответить
Війсьові кажуть - їм так треба. Щоб ворог не міг точно рахувати склад окремих підрозділів і в цілому.
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23.09.2022 13:53 Ответить
так у всіх регіонах. Думаю, що з урахуванням пропавших безвісти, реальні цифри втрат - 15-20 тис. воїнів.
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23.09.2022 14:25 Ответить
сайт Книга памьяти загиблих завис еще пр порохе\зеле
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23.09.2022 13:47 Ответить
Світла пам"ять всім нашим полеглим Героям! Всі ми зараз живемо завдяки їхній самопожертві! Україна вистоїть! А москаляча сарана подохне разом зі своєю брудною, зариганою підо-рашкою...
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23.09.2022 13:49 Ответить
НГУ давала цифри пару місяців назад - 1,7 загиблих, 3,5 поранених.
Вибачайте, точно не пам*ятаю.
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23.09.2022 13:51 Ответить
Земля пухом всім воякам України.
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23.09.2022 13:54 Ответить
Подивіться скільки у вашому місті поховань загиблих воїнів на новій війні. а потім порахуйте загиблих на АТО- за 8 років. Можете навіть не вираховувати на скільки більше загинуло за 7 місяців цієї війни. Я знаю по своєму місту: вже трохи більше ніж вдвічі більше .. десь 2.1 - погрішність по різних містах 10-15% в ту чи іншу сторону. Пропорція скрізь однакова. За 8 років АТО загинуло 4.400... чув десь таку цифру. Множте на 2.1-2.2 Втрати на цій війні 9000 -10000. Якщо хтось хоче заперечити, тоді з аргументами.
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23.09.2022 13:56 Ответить
Зеленський якось казав по 100-200 в день, це було у горячу фазу травень та червень, а у інші 5міс. у середньому по 50+-.
150*60днів=9000 та 50*150днів=4500 в цілому маємо 9000+4500=13500
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23.09.2022 14:52 Ответить
Тоді де ховають захиблих? В моєму місті немає таємних кладовищ де ховають вночі. Кількість загиблих 10 000, плюс-мінус.
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23.09.2022 16:36 Ответить
рахували ? А цивільні окремо ??
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23.09.2022 20:06 Ответить
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23.09.2022 13:59 Ответить
Пам'ятайте кожного Вічна пам'ять героям і низький уклін
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23.09.2022 14:08 Ответить
думаю ці цифри сміливо можна множити на три, а які в нас варіанти - знову рабство і ссср і гулаг. Що ця орда робить на захоплених територіях - повторення історичних подій - терор, пограбування, русифікація, депортація. А скільки мирних загинуло десятки тисяч точно, а біженців скільки, а що вони зробили з нашими містами. Це ще не кінець - ще очікується ядерний удар. Переконаний що в шахтах донбасу лежать всі можливі радіоактивні та хімічні відходи привезені з московії і кинуті там. Ще буде весело як це все вилізе і потече до москалів, але їх такі дурниці не цікавлять взагалі.
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23.09.2022 14:09 Ответить
Додавати треба ще десь стільки ж пропавших безвісти...
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23.09.2022 14:23 Ответить
Угу ... З таким же успіхом можна казати про Ваше твердження " ... В лучшем случае для Украины соотношение погибших на этой войне 1 к 2..."

Це з якої арихметики ?
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23.09.2022 15:11 Ответить
бред кацапский
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23.09.2022 17:33 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава!
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23.09.2022 14:11 Ответить
Мавзолейное быдло спешило взять Киев за три дня...лобовую атаку путлера крошили в Чернигове Киеве и и Сумах...генерал Залужный в лобовые атаки не ходил...мочил крыс путлера тихо и без особых потерь личного состава ...святые Джавелины и Стингеры захерачили крыс очень нехило...
Слава ЗСУ ♥️🖤 Слава Україні 💙💛💪👍 слава маршалу Маннергейму за Науку...
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23.09.2022 14:30 Ответить
може то була ваша дурна фантазія ?
не приписуйте свої проблеми іншим
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23.09.2022 14:40 Ответить
Вам Кривонос це особисто сказав чи є посилання?
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23.09.2022 14:46 Ответить
У Дніпрі на кладовища без сліз дивитись неможливо...
Царство Небесне всім нашим полеглим Героям! і Вічна слава та пам'ять.
Кацапам - горіти у Вогні!
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23.09.2022 14:46 Ответить
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23.09.2022 14:48 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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23.09.2022 14:51 Ответить
втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, завдяки асвальту.... та підтримки України союзниками
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23.09.2022 15:12 Ответить
Не можу судити інфу маляр, але я бачив скіки було швидких, війскових та цівільних, у Миколаєві після взяття першої лінії оборони рашистів на Херсон. Скіки їх їхало на Одесу. Вічна слава та пам'ять загиблим воїнам України.
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23.09.2022 16:46 Ответить
Кількісний склад ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня зазначив міністр оборони Резніков.
Десь місяць тому назад нардеп Костенко оприлюднив пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 4 тис. полонених виходить 112 тис. поранених.
Якщо виходити з пропорції загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про що також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 400 станом на 01.07.2022 року.
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23.09.2022 16:56 Ответить
Ваші високоточні розрахунки десь мені нагадують такого-собі експерда на прізвище Арестович...
Я не спростовую, але й не можу вірити цифрі, що аргументована десь, як усі "прогнози" пана Грозьєва, щодо війни... куйня якась, як виявляється.. можливо правда десь посередині.. але ота ваша довжелезна формула не витримує критики...
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23.09.2022 22:18 Ответить
Нащо було чекати заяву русні про втрати? Ця цифра ж не отримана на контрасту з русньой?
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23.09.2022 17:56 Ответить
---Як гірко і боляче: Втрачаємо найкращих-- цвіт України ...
.І як влучно підмітив Антуан де Сент- Екзюпері у своєму-/ "Маленький принц" / творі :--- Немає у Світі досконалості... Наглядно переконуємося у цьому
Одна . мерзенна . кремлівська.потвора-- колотить всим Світом. --гинуть тисячі а управи на на цього ракла--упиря ---немає ...
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23.09.2022 17:59 Ответить
Нажаль, загинуло більше 25-40тис українськиї воїнів. З сотень кейсів, де усрата влада=воєнкоми мобілізували мох і болоти, де навіть Притула не встигав тих хлопців в броніки одягнути (а Зеля ніколи і не прагнув) там не може не бути тисяч марних трупів.

Кожен божий день усраті тилові криси виписують повістки кому попало. А далі з айтішників роблять комбатів за два тижні? Нажаль ні, тиловим військомматним крисам посрати скільки українців здохне.

Тому про 9тис загиблих - можете одразу забути, множити втричі, це як мінімум.
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23.09.2022 21:50 Ответить
це лише ЗСУ, звідки їй може бути відомо про втрати у НГ, поліції, СБУ ітд? я згоден про 25-40 (при 65-80 у русні) алеж треба трохи мислити...
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24.09.2022 06:16 Ответить
Тобто як =трохи більше= ? А як = трохи менше=? І що таке трохи по відношенню до людського життя? Для вас люди посереднє значення?
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23.09.2022 22:28 Ответить
Але ніхто нічого не каже про безвісти зниклих бійців-героїв(. Історія недоговарює. зручна чомусь цифра. Ще місяць назад була така ж майже. А потім повідомлення про втрату щодня 50 бійців. Помножити на кількість 200 днів. Щось не сходиться.... Да і безвісті зниклі. Зовсім безвісті. Вони в статистику не йдуть?
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24.09.2022 02:36 Ответить
А той хто зник, чомусь безвісти чомусь в розрахунок не беруться(
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24.09.2022 02:38 Ответить
напевно це лише ЗСУ... а є ще Нацгвардія, СБУ, поліція, ТРО, ГУР, ССО, добровольці ітд..
також не відомо % військових відносно полонених, а в полоні близько 10тис + зниклі безвісті...
реальне число складно собі навіть уявити і воно всіх ще вразить колись, думаю на 2.5-3 можна множити... це менше ніж у русні (а там значно більше чим 55тис) ну всеж це дуже страшно, дуже велику ціну ми платимо за нашу свободу і треба зробити все, щоб ці втрати не стали марними в результаті якихось договорняків зверху...
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24.09.2022 06:14 Ответить
 
 