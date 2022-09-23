Решение Путина начать войну в Украине не имеет рационального объяснения, его могла повлечь изоляция после COVID-19, - Макрон

Решение президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину является ошибкой и упущенной возможностью "идти по пути мира".

Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью СNN, передает Цензор.НЕТ.

Несколько месяцев назад Владимир Путин передал сообщение: "Я подвергся агрессии со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, и я просто отреагировал". Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший пойти на эскалацию - это президент Путин", - сказал Макрон.

Он отметил, что не может найти адекватного объяснения поведению президента РФ.

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"У меня нет рационального объяснения", - сказал он, назвав вторжение "стратегией интервенции Германии" и "следствием после COVID-19" из-за изоляции Путина во время пандемии.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики во временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

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Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.