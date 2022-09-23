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Решение Путина начать войну в Украине не имеет рационального объяснения, его могла повлечь изоляция после COVID-19, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,путін

Решение президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину является ошибкой и упущенной возможностью "идти по пути мира".

Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью СNN, передает Цензор.НЕТ.

Несколько месяцев назад Владимир Путин передал сообщение: "Я подвергся агрессии со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, и я просто отреагировал". Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший пойти на эскалацию - это президент Путин", - сказал Макрон.

Он отметил, что не может найти адекватного объяснения поведению президента РФ.

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"У меня нет рационального объяснения", - сказал он, назвав вторжение "стратегией интервенции Германии" и "следствием после COVID-19" из-за изоляции Путина во время пандемии.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики во временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

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Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.
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Топ комментарии
+10
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23.09.2022 13:16
+10
Макарон, ты сам с головой дружишь? ***** был ***нутый еще с рождения. У него развился комплекс неполноценности еще с тех пор как он за Собчаком чемодан тяжелый таскал. С тех пор он мечтал всех убить. И убивать притом массово он начал как только дорвался до власти.
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23.09.2022 13:19
+10
Макрон, ти дурний... ще й безневинний ковід приплутав... війна проти України шизоїдна ідея ху...йла останні 20 років... ще при Кучмі робив спроби...
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23.09.2022 13:20
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да путлер був #бнутий ще за часів Нємцова...
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23.09.2022 13:15 Ответить
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23.09.2022 13:16 Ответить
Спрощений вигляд - трикутник. "Мобілізація - могілізація" "мобілізація - тюрма - могілізація"
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23.09.2022 13:42 Ответить
Істинно так!
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23.09.2022 13:52 Ответить
Вроде как обострение у ***** было задолго до ковида. Ты там Макроша с ****** частенько терся, хоть половым путем не перехватил ********** болячку?
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23.09.2022 13:15 Ответить
От, не треба починати його відмазувати! Він ******** з 2008-го, як мінімум. Який COVID?
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23.09.2022 13:16 Ответить
Він ******** як мінімум із самого початку, коли був призначений головою уряду у 99-му та став "приємніком" Єльцина, вибухи будинків на його совісті. А далі закриття незалежних ЗМІ, вбивства опозиційних політиків та журналістів...
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23.09.2022 13:32 Ответить
От для мене нема пояснення тупості Макрона. Макрон абсолютно не ознайомлений з тим, чимзаймався пуцин, що говорив і чим живе сьогодні. І кацапів він теж зовсім не знає.
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23.09.2022 13:35 Ответить
а можє макарон знайде раціональне пояснення діям Євросоюзу, який жує жмарклі поки гинуть Українці
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23.09.2022 13:16 Ответить
"У нас пополнение техники в результате "спецоперации". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот "Тигр" приехал уже не отжатый, а купленный. На Николаевщине у оккупантов выкупили броневик Тигр: Ким показал "трофей"https://glavred.info/ukraine/na-nikolaevshchine-u-okkupantov-vykupili-bronevik-tigr-kim-pokazal-trofey-10411478.html
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23.09.2022 13:16 Ответить
Что ж, выгодная сделка для обоих сторон.
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23.09.2022 13:21 Ответить
його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон

ta on jobnuty etot vladimir putin , shob vi ponjali (c) - daite Makronu video s Nemcovim🤬
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23.09.2022 13:16 Ответить
ржака
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23.09.2022 13:18 Ответить
Макрон --сожраніть )(уйлу ліцо
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23.09.2022 13:18 Ответить
Что с рукой у Гитлера?

"В их числе были мышьяк, амфетамины, кокаин и так называемые противогазовые таблетки, в которых содержался в небольших дозах стрихнин и атпропин. К тому же у него развилась болезнь Паркинсона - дрожала левая рука - и с 1943 года появились нарушения речи"
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23.09.2022 13:20 Ответить
Не, это последствия того, что его папочка был в усмерть бухой чтобы вовремя вытащить и слить путина в унитаз
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23.09.2022 13:19 Ответить
Макарон, ты сам с головой дружишь? ***** был ***нутый еще с рождения. У него развился комплекс неполноценности еще с тех пор как он за Собчаком чемодан тяжелый таскал. С тех пор он мечтал всех убить. И убивать притом массово он начал как только дорвался до власти.
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23.09.2022 13:19 Ответить
Тут скорее путлер планировал через медведчука прийти к власти и дальше как с януковичем тянуть Украину в стойло расейской империи под видом интеграции путем добровольного отказа от элементов независимости.Либо считал что его обдроченцы и зеленые человечки смогут победить украинскую армию.А когда увидел что ничего не получиться решил напасть в открытую.
Ему же нужны были все земли Украины а не только огрызки в виде дамбасии и крыма.
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23.09.2022 13:20 Ответить
Макрон, ти дурний... ще й безневинний ковід приплутав... війна проти України шизоїдна ідея ху...йла останні 20 років... ще при Кучмі робив спроби...
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23.09.2022 13:20 Ответить
Ця війна триває більше трьохсот років. Захід про це уявлення не має. Спасибі нашій дипломатії.
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23.09.2022 14:17 Ответить
Має пояснення. Нємцов пояснив, тільки ви вухами прохлопали. "Він - ********" (с)
Цивілізанти десятиріччями відкормлювали маніяка-психопата з ядерної кнопкою заради дешевих енергоносіїїв. Чечня, Грузія, Крим - на все закривали очі. Так що тепер набирайте спецназівців-психіатрів нейтралізувати вашого пацієнта, бо закінчите в ядерному попілу.
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23.09.2022 13:20 Ответить
Жена Макрона дает себя обнимать после объятий с ******?
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23.09.2022 13:22 Ответить
***** почало війну у 14 році ще за довго до того як один їбанутий кітаєць вирішив з'їсти сирого кажана
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23.09.2022 13:22 Ответить
в 2014-у також ковід був????
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23.09.2022 13:22 Ответить
Оце все ..що меле макрон не має раціонального пояснення 🤦
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23.09.2022 13:25 Ответить
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23.09.2022 13:28 Ответить
Та чого не має? Має!

У 2008 році, коли мошканє напали на Грузію, черговий макрон, який тоді називався саркозі, підписав з мокшею "мирний план" мєдвєдєва-саркозі.

Ну і мокша вирішила, що можна бикувати...
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23.09.2022 13:29 Ответить
Невже більше нічим зайнятися як виправдовувати скаженого маньяка?
Він десяток років поанував це і розпочав!
В 2014 році ковід був?
А коли на Грузію напав?
Його ніщо не виправдає, як і сцикливих імпотентів, що лише тявкали як кімнатні цуцикі у відповідь на ці злочини!
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23.09.2022 13:31 Ответить
Какой же Макрон недалекий. Но это лучше чем ле-пен.
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23.09.2022 13:32 Ответить
Звісно, що має. Але Макрон або дурний, або сором'язливий, що цього не каже.

Раціональне пояснення просте і зрозуміле: п**** -- х****.
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23.09.2022 13:33 Ответить
Посада зобов'язує! Китайськи діпломати висловлюються ще більш вишукано.
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23.09.2022 13:39 Ответить
що курить цей тупорилий Макрон?
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23.09.2022 13:38 Ответить
/баный герантофил.
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23.09.2022 13:44 Ответить
макроша!!! ковид это у тебя, а у ботаксного, Педофильного Шныря деменция и шизофрения!!!
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23.09.2022 13:48 Ответить
Жаль Макрона, схоже що таки перехворів КОВІДом з послідуючим частковим ускладненням.
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23.09.2022 13:56 Ответить
послушай, что Немцов при жизни говорил. Это было лет за 8 до ковида.
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23.09.2022 13:56 Ответить
Значит, Макрон признаёт, что Пуйло был хронически ёпнутым за много лет до вторжения, а ковид просто обострил хронику.
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23.09.2022 14:11 Ответить
Макрон не дурак. Он просто очень культурно сказал, что Пуйло шизоидный мудак. Просто, в их кругу не принято выражаться прямо. Так что, все в порядке.
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23.09.2022 14:39 Ответить
Вибачте за мій французький але ти дебіл Макрон. А виглядаєш розумно. Ти так і не зрозумів хто такий московит(кацап,монголоїд) і справа не в одному Пу.
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23.09.2022 14:57 Ответить
Ох і дуркецало!
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23.09.2022 15:01 Ответить
Идиот, он 20 лёт её готовил, для того и охмурил и тебя и Шредера и Меркель, и даже Трампа, скупил с потрохами чтобы бабло на эту войну собирать
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23.09.2022 15:23 Ответить
Путлер таким був завжди, садизм проявлявся ще в дитинстві. Як згадували його однокласники - він в дитячих сутичках міг кусатися, дряпатися, рвати волосся, мабуть було за що бити. Заради компенсації комплексу меншвартості пішов на дзюдо, не випадково став КДБшником, адже все це давало відчуття влади. Він не приховував, що був прихильником сталіна, нещодавно порівнював себе з Петром першим, все це ще раз підтверджує що за потворною манією величі криється потреба в компенсації комплексу меншвартості. Але чого Макрон не второпає - путін є типовим представником більшості російського населення, адже весь час існування рос. імперії і дотепер в якості компенсації за рабське існування, злиденне життя йому прищеплювали манію величі, винятковості відносно інших народів і країн.
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23.09.2022 15:36 Ответить
ого, взяв і назвав путлєра шизіком
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23.09.2022 20:06 Ответить
 
 