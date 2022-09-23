РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4851 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Роттердам плюс
14 218 65
Шабунин (464) САП (1948) Роттердам+ (165) Клименко Александр САП (22)

Глава САП Клименко спас дело "Роттердам+", теперь один из эпизодов на 19 млрд грн будет направлен в суд, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

клименко,олександр,сап

Один из эпизодов по делу "Роттердам+" на почти 19 миллиардов гривен будет направлен в суд.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель САП Клименко в итоге спас "дело Роттердам+", за которое мы сражались несколько лет. ... Фактически сразу после решения суда он:

1) упраздняет незаконное закрытие этого дела и возобновляет следствие;
2) выкидывает группу прокуроров, которые сливали дело;
3) меняет подозрения фигурантам;
4) готовит обвинительный акт.

Все: следствие завершено, а стороне защиты открыли ознакомительные материалы", - подчеркнул он.

По словам Шабунина, теперь один из эпизодов почти на 19 миллиардов гривен будет направлен в суд.

"Более того, в САП предупредили, что на этом эпизоде ​​все не завершится и там возьмутся за другие. Ведь общая сумма ущерба по "Роттердаму" - 40 млрд грн. Впереди - серьезная борьба по этому делу. Не удивлюсь нападениям власти и олигархов на неудобного Клименко. Поэтому сейчас нужно также защищать и саму Антикорпрокуратуру от противоправного давления", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционная палата Антикорсуда отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+. Пришло время очищать и ВАКС, - Шабунин
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
все можно понять, кроме одного. Почему после отмены "плохого" Роттердам, установилась "хорошая" цена в два раза выше. Обьяснение может быть одно. Та цена была хорошая для страны и плохая для олигархов. а сейчас все наоборот
показать весь комментарий
23.09.2022 13:30
+28
Найкращий захист Клименка і САП це напад - підозри Таиарову, Єрмаку, Кіірілу Тимошенко і т.д.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:26
+27
Тарас Чорновіл:
Скільки шуму було навколо теми про "Роттердам+", скільки бруду вилили при цьому на Петра Порошенка. Були всі ознаки явного політичного замовлення. Про саму суть справи зараз говорити зайве, вона закрита у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Навколо самої системи було дуже багато легенд: що вона приносить надприбутки Рінату Ахметову, що сприяє зростанню ціни на електроенергію та багато іншого. Після перших експертиз слідства стало зрозуміло, що все це надумано. Але, найголовніше, якраз скасування цієї схеми розрахунків миттєво дало поштовх для зростання ціни, а не навпаки.
Коли ж вернутися до політичної складової, то взагалі незрозуміло, з якого приводу сюди приплітали Порошенка. Він як Президент ні формально не мав стосунку до урядового рішення, ні реально не мав змоги й мотивів втручатися. Не забуваймо, що прем'єр Гройсман дуже жорстко дбав про непорушність своєї компетенції. До речі, на Гройсмана інформаційних атак з приводу "Роттердам+" не було, хоча це були його рішення. Та й про основного вигодонабувача Ахметова дуже скоро забули. Тож, справа від початку була чисто політичними помиями напередодні президентських виборів.
показать весь комментарий
23.09.2022 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а пока займитесь вот этим дерьмом (У Харкові спалахнув черговий скандал довкола чиновників міськради) https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/chinovnitsya-miskradi-harkova-u-rozpal-vijni-zasvitilasya-na-vidpochinku-v-nitstsi-ta-monako-svyatkuvala-den-narodzhennya-foto.htm
показать весь комментарий
23.09.2022 13:23 Ответить
одна із багатьох муніципальних сосалок давалок махалок
показать весь комментарий
23.09.2022 13:26 Ответить
мутна мутна ситуація
показать весь комментарий
23.09.2022 13:23 Ответить
шабуня, зеленый хреносос, снова кукарекает, "антикоррупциьонер" за бабло хренов. Будем посмотреть на ваш "самый честный" в мире суд))))))) Сколько их уже было за 3 года?
показать весь комментарий
23.09.2022 14:12 Ответить
Зате про масові розкрадання гуманітарки в Запоріжжі ані слова. Шабуня, там, звісно ж, все ********** згідно чинного законодавства без порушень?
показать весь комментарий
23.09.2022 16:43 Ответить
Зеленые ежики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус. Противно наблюдать как с одной стороны зелупонь хамит нашим партнерам, а с другой стороны не отдает свою бородатую бабушку в руки американского правосудия.
показать весь комментарий
23.09.2022 16:53 Ответить
а ти, хю.ня нашвидку вилуплена та вже кукурікаєш:
Олег Николаевич f2f66147

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:24.09.2022
показать весь комментарий
24.09.2022 08:23 Ответить
Ніпонял. Роттердам+ це добре чи ні? Буба наче казав шо вже добре.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:23 Ответить
Добре, коли для цієї влади, а для попередників суд )
показать весь комментарий
23.09.2022 14:29 Ответить
электорат зе-цирка все дуется, качают губы, разминают рот, что бы отсосать на прямую.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:23 Ответить
та возьмите на работу хоть одного чувака с экономическим образованием )))
показать весь комментарий
23.09.2022 13:24 Ответить
Чого ви ще не там? Хоча.., може то на краще)))
показать весь комментарий
23.09.2022 14:02 Ответить
я не там тому шо мені пізно
показать весь комментарий
25.09.2022 19:19 Ответить
Найкращий захист Клименка і САП це напад - підозри Таиарову, Єрмаку, Кіірілу Тимошенко і т.д.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:26 Ответить
все можно понять, кроме одного. Почему после отмены "плохого" Роттердам, установилась "хорошая" цена в два раза выше. Обьяснение может быть одно. Та цена была хорошая для страны и плохая для олигархов. а сейчас все наоборот
показать весь комментарий
23.09.2022 13:30 Ответить
Для страны?
показать весь комментарий
23.09.2022 13:33 Ответить
О ***, еще один вЯликий "ыкономыст" на цензоре нарисовался, хер сотрешь, который умней всех международных финансистов и экономистов. Чего живешь тогда так херово, подмахивая за бабло подоляцкой ботоферме, ты же вумный?)))))
показать весь комментарий
23.09.2022 14:10 Ответить
Тому, що апетит приходить під час їжі (((
показать весь комментарий
23.09.2022 13:59 Ответить
нема в економіці слова "Апетит"
показать весь комментарий
25.09.2022 19:20 Ответить
"Хорошая" ціна,"плохая",для народу,для олігархів - це все голіме словоблудіє...Я пам"ятаю всі ціни на газ останні п"ять років,живу в приватному будинку і в опалювальний сезон кожного першого числа фіксую покази лічильника і відразу виводжу ціну...Тому прошу конкретно - коли був той "роттердам",які були тоді ціни,коли він сі скінчив і які тоді ціни настали...Люди порівняють і будемо знати точно,шо ви до того "роттердаму" маєте...
показать весь комментарий
23.09.2022 17:14 Ответить
то не про газ. то про вугілля.
показать весь комментарий
24.09.2022 00:34 Ответить
дебіл, то про вартість електрики для підприємств Бєні !!!
показать весь комментарий
25.09.2022 19:22 Ответить
тебе ще в ОПу не взяли з будинком та фіксацією виводження? Виводиш та годуєш чи продаєш?
показать весь комментарий
24.09.2022 08:31 Ответить
Ну ок, побачимо, що там Клименко накопає. В принципі, є значно нагальніші та цікавіші справи прямо зараз, але чом ні, можна й в 100500й раз Роттердам+ поворушити, ми ж нікуди не поспішаємо...
показать весь комментарий
23.09.2022 14:42 Ответить
І яка це справа "цікавіша" за ту, що на 40 лярдів?
показать весь комментарий
23.09.2022 15:01 Ответить
По-перше, невідомо, скільки там ярдів. Поки що там фігурувало 15.
По-друге, вже раз не змогли довести, що там є склад злочину. При тому, що у нонішньої влади було більш ніж жагуче бажання хоч когось посадити з попередньої влади, щоб виправдатися перед виборцями.
Ну і наші цікаві асфальтові витребеньки нинішньої влади на сотні мільярдів гривень вас, я бачу, взагалі не цікавлять. І ці гроші можна врятувати вже зараз, попередивши їх подальший дерибан, у і за два попередні роки там мільярдів 250 набереться. Чи маладим дараваніям можна, вони так вчаться? )
показать весь комментарий
23.09.2022 16:10 Ответить
По-перше, відомо.
По-друге, вина доводиться в суді, а нинішня влада робила все, щоб справа до суду не потрапила.
По-третє, нікого садити з попередньої влади не хочуть, а хочуть тримати "на прив'язі". І байдуже хто це: ЄС або жопоблок. Саме цим в ОП займається Татаров.
По-четверте, справу по "асфальту" тре ще розслідувати, а Ротердам+ готовий до розгляду в суді.
По-п'яте, розгляд справи Ротердам+ не заважає розслідування і розгляд інших справ. А готовий вирок навіть може допомогти.
По-шосте, справа Ротердам+ є найбільш резонансною останніх часів.
По-сьоме, вереск щодо цієї справи зрозумілий - далі нікуди. Відмазати, або Порошенка, або Ахмєтова. Або обох відразу.
показать весь комментарий
23.09.2022 17:59 Ответить
Хоч хтось тут не фанатик. Але тебе зараз закидають лайном фанатики сивого.
показать весь комментарий
24.09.2022 00:47 Ответить
А суди якось змінилися? 😏
Все інше поки що дуже притягнуте за вуха. І резонансною та справа стала (РАПТОМ) тільки під вибори Зе (як і багато інших), щоб бубочкє було в чому звинувачувати (безпідставно, бо немає рішення суду!) попередню владу. Кацапи харашо тоді накидали на вентилятор, бачу, наш нарід досі жере із задоволенням.
Причому найцікавіше, що всі рішення по цьому приймав Кабмін, тобто фігурувати в теорії мав Гройсман чи той самий Яценюк, а винен все одно Порошенко. Шизофренія в чистому вигляді...
Загалом, удачі, як то кажуть. Цікаво, що казатимете, якщо ніхто нічого так довести і не зможе. Внизу вже описали всю маразматичність цієї справи як такої, побачимо, скільки знадобиться часу для усвідомлення цього всіляким плювакам у постмайданну владу.
показать весь комментарий
25.09.2022 09:32 Ответить
Та , которая актуальнее -Запорожье - ТОРГОВЛЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАГОНАМИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СПИЗЖЕННОЙ У САМЫХ БЕЗДОЛЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ И ЗСУ , РАНЕННЫХ БОЙЦОВ
показать весь комментарий
23.09.2022 16:53 Ответить
Маю надію, що по бєспрєдєлу у Запоріжжі з гумдопомогою буде справа. Але справа Ротердам+ цьому не заважатиме, до того ж вона готова до розгляду у суді. І все ж таки, за масштабом, запоріжжської справі до Ротердама - дуже далеко.
показать весь комментарий
23.09.2022 18:14 Ответить
моральний придурок ти та дуже далекий.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:34 Ответить
Глава САП.. - очільник САП
показать весь комментарий
23.09.2022 15:13 Ответить
Тарас Чорновіл:
Скільки шуму було навколо теми про "Роттердам+", скільки бруду вилили при цьому на Петра Порошенка. Були всі ознаки явного політичного замовлення. Про саму суть справи зараз говорити зайве, вона закрита у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Навколо самої системи було дуже багато легенд: що вона приносить надприбутки Рінату Ахметову, що сприяє зростанню ціни на електроенергію та багато іншого. Після перших експертиз слідства стало зрозуміло, що все це надумано. Але, найголовніше, якраз скасування цієї схеми розрахунків миттєво дало поштовх для зростання ціни, а не навпаки.
Коли ж вернутися до політичної складової, то взагалі незрозуміло, з якого приводу сюди приплітали Порошенка. Він як Президент ні формально не мав стосунку до урядового рішення, ні реально не мав змоги й мотивів втручатися. Не забуваймо, що прем'єр Гройсман дуже жорстко дбав про непорушність своєї компетенції. До речі, на Гройсмана інформаційних атак з приводу "Роттердам+" не було, хоча це були його рішення. Та й про основного вигодонабувача Ахметова дуже скоро забули. Тож, справа від початку була чисто політичними помиями напередодні президентських виборів.
показать весь комментарий
23.09.2022 15:25 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 08:28 Ответить
Тарас Чорновіл:
Ще більше про політичний контекст говорить перелік скаржників: ЦПК, відоме своїми незмінними атаками на Порошенка, екс-нардеп Чумак, який затаїв образу, що Порошенко не призначив його генпрокурором (ні компетеності, ні підтримки у Раді в Чумака не було, але образився і мстився чомусь лише Порошенку), та (тут вишенька на тортик) Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів - обидва підприємства під контролем одіозного олігарха Коломойського. Саме Коломойський розкручував та використовував справу "Роттердам+" проти свого конкурента Ахметова та, як він заявляв, ворога Порошенка. А ще ця схема не дала йому вкрасти в України зайвий мільярд.
Зараз в Антикорупційному суді знову перевірили матеріали й дійшли висновку, що в справі взагалі відсутній склад злочину та відмовили заявникам у її відновленні. Ті вишукують нові правові шпарини, щоб уже вчетверте спробувати розкрутити слідство, хоча правових підстав не існує. Про це крім антикорупційного суду написано і в постанові прокурора.
показать весь комментарий
23.09.2022 15:26 Ответить
Колояйський само собою, Роттердам++++++ само собою. Жаль, що Мертвечука ЗЕлуплені віддали *****, він теж в справі Роттердам+++++++ був не останнім фігурантом. Хоча хто його знає - може все, що потрібно прокурору, він вже засвідчив.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:33 Ответить
Тюльканутий, сьогодні клізму собі не вставляй, бо свято наближається.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:39 Ответить
Тарас Чорновіл:,

Чому головний злодій, корупціонер, рейдер і маніпулятор та міжнародний злочинець Коломойський так учепився за справу та скільки він платить своїм політичним партнерам, нехай у майбутньому слідчі розбираються. А от особам, які роками обливали через цю справу Петра Порошенка, усім тим активістам по виклику, лайнометам із "1+1", агітаторам Зеленського і його слуг, що за допомогою кількох фейкових справ формували позицію виборців, не хочеться попросити в нього пробачення? Хоча, їм ніколи. Вони пробують вдихнути життя в ще один юридичний труп - так звану "вугільну справу". Шкода, що в Україні так ніколи й не настає відповідальність за підлість і брехню...
показать весь комментарий
23.09.2022 15:27 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 08:12 Ответить
Справді врятував.Для Бєні.
показать весь комментарий
23.09.2022 16:26 Ответить
Значит и клименко подкупили , НЕ СЛЫШНО ПРО ЗАПОРОЖСКИХ МЕГАМАРОДЕРОВ‼️Замял Тварюкипродажные 🤮
показать весь комментарий
23.09.2022 16:57 Ответить
Соромлюсь спитати, при чиїй владі був той ротердам,хто тоді очолював країну, нкрєкп і створив той ротердам?
показать весь комментарий
23.09.2022 17:46 Ответить
А ви не соромтесь. Якщо пам'ять настільки коротка то можете в Гуглі забити.
показать весь комментарий
24.09.2022 00:38 Ответить
Ви вже забили? І що каже гугл?
показать весь комментарий
24.09.2022 01:17 Ответить
за Бєніний Стокгольм+ теж буде покарання?
показать весь комментарий
23.09.2022 17:47 Ответить
Попереду важкий жовтень але цирк від Коломойського має тривати!

Не здивуюся нападам влади й олігархів на незручного Клименка. Тому зараз треба також захищати і саму Антикорпрокуратуру від протиправного тиску", - підсумував голова ЦПК. Джерело: https://censor.net/ua/n3369125

Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і Центр протидії корупції подали позов до Вищого антикорупційного суду проти закриття справи. 25 вересня їхні заяви об'єднані в загальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/n3368944
показать весь комментарий
23.09.2022 18:03 Ответить
всю цю хрень замутили ..возобновили .. для того щоб привязати до цього петра порошенка --- и роги та копита стирчать з зеленой опи --- довго чекати не дадуть . вже з рошена крайнього призначили --- це все ***** так гидко . коли дружбан зельца каломойський який ******* з привата 155млрд жируе та збагачуеться три роки при цьому харанти
показать весь комментарий
23.09.2022 18:53 Ответить
А як і при чиєму сприянні Колояйський з Чортолюбовим ******* на очах діючої тоді влади ті 155 млрд., згадати не бажаєш?
показать весь комментарий
24.09.2022 08:36 Ответить
Що свята Юлія на шухері стояла та тобі, пи...остраждальцю, одразу телефонувала? Бути не може, вона ж Бенін ворог №1.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:44 Ответить
справа народжувалась коли Шибунін відкрито хороводив з Богданом.який вимагав його називати БАЙ.презентував себе як юрист святого Бенджаміна. І всі справи в ДБР проти Пороха починались саме з Богдана. А шибунін так і до цього часу тримається за супровід справи
показать весь комментарий
23.09.2022 19:22 Ответить
Вова , я невпинно звертаюсь до вас з одним проханням - здайте Беню 😡
а Президента Порошенка облиште в спокоі і врешті решт , пора перед ним і цого сім'єю вибачитись , бо так знущатись над Людиною , як робите ви і коломойський , вам не позволять громадяни Украіни !!
показать весь комментарий
23.09.2022 21:07 Ответить
"не позволять громадяни України"...

Та ну.. Це ті громадяни, яким було взагалі три роки *****? Чи може ті, які радісно плескали в долоні на помиї з телевізора і радісно обмазуються ними і досі?
показать весь комментарий
24.09.2022 00:40 Ответить
А посидіти ваш Ідол-страждалець, як бійці-торнадівці сиділи, не хоче? Та так, щоб вертухаї пройшлись палицями по ньому палицями та перцевим газом.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:26 Ответить
Удачи Вам. Да пребудет с Вами сила)
показать весь комментарий
24.09.2022 01:08 Ответить
Щось цей Шабунін якийсь не такий - от не подобається він мені чогось. Чого - не розумію.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:10 Ответить
Мені теж не подобається, але, коли він правий, то правий, як з Роттердамом+++++++++++++++.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:23 Ответить
І смішно і гидко, як дружним хором завили в коментах відсмоктувачі олігархічних кланів. З-за реального втручання в реальні справи ділків, які реалізовували "торгівлю на крові", бійці ментівського батальйону "Торнадо" сиділи в тюрмі, то я тепер думаю, що вони будуть задоволені діями антикорупційного прокурора. Непогано, щоб тепер замість них посадили доларового мільйонера-експрокурва Матіосика з його псами. Та і "суддів" заодно. А ще я б запхав на кічу проолігархічного пропагандона Тарасика ПДРСика.
показать весь комментарий
24.09.2022 08:21 Ответить
Я бы поверил в нового САП, если бы он начал свою деятельность с Бени, самого большого крадуна и папика теперешней власти.

А так , это уже начинает быть похоже на прислуживание текущей власти.

Прикро...
показать весь комментарий
24.09.2022 10:56 Ответить
 
 