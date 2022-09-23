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1 млн рублей за билет или сломанные руки-ноги: как россияне бегут от "частичной мобилизации". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россияне готовы платить сумасшедшие деньги за билет в один конец, ломать себе руки-ноги, сидеть в тюрьме, лишь бы не попасть под мобилизацию.

Скупать билеты на ближайшие авиарейсы из России, россияне начали еще после анонса выступления Владимира Путина. А после объявления о частичной мобилизации выяснилось, что уже нет мест на прямые рейсы в Армению и Турцию. Стоимость оставшихся билетов увеличилась в несколько раз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Спрос на билеты в первые часы объявления о частичной мобилизации вырос на 35%. Если говорить о средней стоимости авиабилетов по зарубежным направлениям, 19 сентября она была 19,6 тыс. руб., 20 сентября подросла до 23,4 тыс. руб.  У нас не так много сейчас рейсов за границу, и их уже давно выгребли. Спрос превышает предложение - билеты разлетались как горячие пирожки. На ситуацию повлияли сегодняшние новости - люди покупают то, что осталось с предыдущих дней", - рассказывает управляющий директор сайта по поиску авиабилетов Biletix Александр Мишин.

1 млн рублей за билет или сломанные руки-ноги: как россияне бегут от частичной мобилизации 01

К примеру, сейчас полететь в ОАЭ россияне могут за 598 тысяч рублей, и ближайший свободный рейс есть лишь на 30 сентября. При этом еще неделю назад билеты в Дубай  и обратно стоили 61 тысячу рублей. Для того чтобы полететь в Эмираты следует выложить до одного миллиона рублей за билет в одну сторону.

То же касается и билетов на рейс "Москва-Белград". Стоимость билета в одну сторону на ближайший доступный рейс в октябре достигает 130 000 рублей. Первый свободный авиабилет Москва – Белград доступен для покупки с вылетом не раньше 24 октября. Все остальные рейсы, с вылетом раньше этой даты, заполнены.

1 млн рублей за билет или сломанные руки-ноги: как россияне бегут от частичной мобилизации 02

Однако международные аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" переполнены мужчинами, стремящимися как можно быстрее уехать из страны. Там их спрашивают, являются ли они военнообязанными, а также проверяют наличие обратного билета, сообщают российские ТГ-каналы.

Вчера, 22 сентября, также начались проверки пассажиров поездов.

"Подписчики сообщают о дополнительных проверках документов в поездах. Один из рейдов прошел сегодня утром в поезде № 138 Москва – Оренбург. Он начался утром в районе Сызрани. У мужчин проверяют паспорт, а также интересуются, куда те едут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков отрицает информацию о возможности мобилизации 1 млн россиян

Практически на всех сухопутных границах, с странами, которые еще пускают россиян, многокилометровые автомобильные пробки. По данным росСМИ, желающие проводят в очереди много часов.

К утру 23 сентября пробка на границе в Северной Осетии растянулась до 15 километров. При этом, по словам очевидцев, полиция заблокировала подъездные пути от Владикавказа, пропускают только транспорт местного региона.

1 млн рублей за билет или сломанные руки-ноги: как россияне бегут от частичной мобилизации 03

Границу также можно пересечь на мотоциклах и велосипедах, некоторым удалось сделать это на самокате. Очевидцы утверждают, что с обеих сторон пропускают "99,9% въезжающих". В среднем проход границы сейчас занимает 36 часов.

О пробках на границе с Казахстаном в Челябинской области 22 сентября сообщили местные издания. На следующий день в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана заявили, что скопление машин наблюдается на четырех пунктах пропуска, ситуация на особом контроле местных властей.

Также 22 сентября об автомобильной пробке на границе в Бурятии сообщили местные телеграм-каналы. В МИДе Монголии и главном управлении охраны границы отрицают сообщения об очередях и утверждают, что пункт пропуска "Кяхта-Алтанбулаг" работает в штатном режиме.

Автомобильная пробка, длиной в километр, появилась вечером 21 сентября на границе с Финляндией. На следующий день пограничная служба Финляндии заявила, что в страну через восточную границу в сутки прибыли 4824 граждан России. До 23 сентября очереди сохраняются на КПП в Светогорске, сообщают участники чата "Финляндия на выходные".

Также смотрите: Пьяные мобилизованные россияне дерутся между собой в Южно-Курильске. ВИДЕО

На российских агрегаторах вакансий появились фиктивные позиции с броней от мобилизации. За деньги предлагают стать охранником объектов топливно-энергетического комплекса ФГУП "Охрана Росгвардии" и якобы получить бронь.

1 млн рублей за билет или сломанные руки-ноги: как россияне бегут от частичной мобилизации 04

Однако действительно ли таким образом можно "откосить от мобилизации" - неизвестно. Ведь в Москве уже появились объявления, в которых предлагают помощь во избежании мобилизации. Обещают решить проблему в кратчайшие сроки. Правда, как выяснилось, телефон в объявлении принадлежит военному комиссариату одного из районов Москвы.

За последние дни в российском Интернет-сегменте резко возросло количество запросов "как избежать мобилизации", "как получить отсрочку от армии".

"Я готов ломать ногу, руку, сидеть в СИЗО и никакими способами не идти в этот замес. Отсюда и покой. Но я прекрасно понимаю, что рано или поздно у тебя не будет никаких прав", - размышляет житель Калининграда в разговоре с BBC.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли Сумщину и Черниговщину из минометов и ствольной артиллерии. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+38
- Папа, а почему нас везут на фронт?

- Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь.
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23.09.2022 14:07
+16
Самое интересное что на границах были замечены машины с остатками клея от наклеек буквы Z. Нам нужно сейчас показывать еще больше дохлых орков и куски разованного мяса обьеденного собаками.
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23.09.2022 14:21
+10
можем павтаріть? дєді ваєвалі?
ау, кацапня, ви тільки піздюлєй гарно отримуєте, все інше - робите гавняно.
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23.09.2022 14:09
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- Папа, а почему нас везут на фронт?

- Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь.
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23.09.2022 14:07 Ответить
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего! Ать, два...

https://www.youtube.com/watch?v=YyitPXvojsw
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23.09.2022 14:16 Ответить
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23.09.2022 14:53 Ответить
Дагестан... Чоловіки відмовилися їхати воювати.... але це Дагестан https://www.youtube.com/watch?v=1Yj-c5PGcwo

там хочуть незалежності від москви
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23.09.2022 17:17 Ответить
можем павтаріть? дєді ваєвалі?
ау, кацапня, ви тільки піздюлєй гарно отримуєте, все інше - робите гавняно.
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23.09.2022 14:09 Ответить
Спасіба дєду за побєду, а сину за ладу
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23.09.2022 19:13 Ответить
ломаю лучевую кость.
операция производится аккуратно, по требованию пациента предоставляется обезболивание.
недорого.
быстро.
возможна работа с выездом на дом.
телефон (***)-***-**-**
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23.09.2022 14:15 Ответить
мда, на всіх пограничних КПП та аеропортах рашки воют бабы і гремить

"Прощаніє славянкі"
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23.09.2022 14:15 Ответить
Хм, якщо квиток в Дубаї коштує 1436 іце 598000 ржублів, скільки коштує бакс?
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23.09.2022 14:16 Ответить
3200 доларів Москва-Дубай економ клас, Флайдубай
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23.09.2022 14:24 Ответить
Зате з якою відвагою ця шпана брала фанерний Рейстаг.
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23.09.2022 14:16 Ответить
Трепанация черепа и замена мозгов.
Операция производится аккуратно, по требованию пациента предоставляется обезболивание.
недорого.
быстро.
возможна работа с выездом на дом.
Кремль, телефон (***)-***-**-**
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23.09.2022 14:18 Ответить

Если главный командир
позовет в последний бой,
дядя Вова, мы с тобой !

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23.09.2022 14:18 Ответить
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23.09.2022 14:20 Ответить
Кордон також можна перетнути на мотоциклах та велосипедах, деяким вдалося зробити це на самокаті.

це ж скільки бідолага ногою грьоб від Мацкви до Владикавказу

до речі, поки що Владей-Кавказом......
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23.09.2022 14:20 Ответить
электросамокат
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23.09.2022 16:40 Ответить
Самое интересное что на границах были замечены машины с остатками клея от наклеек буквы Z. Нам нужно сейчас показывать еще больше дохлых орков и куски разованного мяса обьеденного собаками.
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23.09.2022 14:21 Ответить
Оце так. Казали будєм мачіть хохлов, а як до справи, так за бугор.
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23.09.2022 14:23 Ответить
Шось застаріла інфа: в Дубай з Москви 3200 доларів квиток в економ
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23.09.2022 14:23 Ответить
омская футбольная команда "газмяс" переименована в "мобмяс" и в полном составе стала в очередь к тренеру за новой дорогой услугой "ноги поперибивать" ))
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23.09.2022 14:24 Ответить
Карма прийшла швиденько в цей раз. Цікаво скільки мільйонів рашистів втекло за кордон.
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23.09.2022 14:27 Ответить
скоро на Чукотці Беринговий пролив замерзне - можна буде й по льоду до піндосів
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23.09.2022 14:32 Ответить
одразу в плєн, "по поручєнію ЗСУ"
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23.09.2022 14:34 Ответить
Росіяне з грошима як і в нас мажори втечуть.
Але більшість бидла залишиться і буде робить горе на фронті.
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23.09.2022 14:34 Ответить
Найпростіший спосіб - відрізати вказівний палець правої руки, щоб не було чим натискати спусковий гачок... Як це москалі не додумалися?))
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23.09.2022 14:38 Ответить
Ну на пианино играть можно а стрелять как то так.
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23.09.2022 15:11 Ответить
Судячи по цінах на квитки, москалі зараз масово в Душанбе ринуться?
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23.09.2022 14:40 Ответить
Кацапи, вішайтесь!
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23.09.2022 14:43 Ответить
100% , эти животные даже не в состоянии постоять за себя , при чем в масштабах страны , вместо того что бы ломать руки и бить головы ментам, они согласны себя опустить на бутылку и дальше кукарекать , ...............чмошники .
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23.09.2022 14:57 Ответить
От мобилизации не с пустыми руками бегут, наверно, у каждого на руках имеется немалое количество наличной валюты, которую надо декларировать и тут и там.
Так что скоро все погранцы и таможенники золотыми унитазами обзаведутся.
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23.09.2022 16:43 Ответить
Цей великий ісход орків свідчить про те ,що вони люті УКРАЇНЦІВ бояться, більше ніж чорт ладану, я вже не кажу про кадирівців. Збулися слова Великої людини Генерала Дудаєва, про те що не варто, щось відбирати у українців, бо вони завжди повертаються, а далі живі будуть завидувати мертвим...
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23.09.2022 17:45 Ответить
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23.09.2022 19:32 Ответить
Дождались повторения вояки ссаные, всех на гнояку превратим, давай в Украину "братушки"
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24.09.2022 04:34 Ответить
 
 