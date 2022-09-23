Оккупанты постепенно отступают на юге, ВСУ удалось уничтожить районы сосредоточения техники и вооружения войск РФ, - ОК "Південь"

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, по итогам которых Вооруженные силы Украины постепенно закрепляют за собой новые освобожденные территории.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Бои идут ожесточенные, на юге у нас достаточно горячо, несмотря на то, что погода немного стала прохладнее. Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все-таки уступает, постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его напрягает, соответственно, обстрелы становятся то больше, то меньше в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили за ночь", - рассказала она.

По словам Гуменюк, за прошедшие сутки удалось нанести существенный вред оккупантам ударами по районам сосредоточения их техники и вооружения, однако окончательно масштабы и результаты этих ударов будут объявлены позже.

"Есть достаточно существенные попадания за минувшие сутки – это и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники и вооружения, и людей, но мы не видим еще результатов, потому что они дорасследуются. Понятно, что на оккупированной территории тяжелее посчитать такие результаты. Но очень благодарны местному населению, очень благодарны движению сопротивления – они нам в этом помогают и уверены, что до вечера отчет будет достаточно мощным", - добавила она.

Читайте также: Стрельба в Херсоне - провокация оккупантов, - ОК "Південь"