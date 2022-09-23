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Оккупанты постепенно отступают на юге, ВСУ удалось уничтожить районы сосредоточения техники и вооружения войск РФ, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, по итогам которых Вооруженные силы Украины постепенно закрепляют за собой новые освобожденные территории.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Бои идут ожесточенные, на юге у нас достаточно горячо, несмотря на то, что погода немного стала прохладнее. Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все-таки уступает, постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его напрягает, соответственно, обстрелы становятся то больше, то меньше в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили за ночь", - рассказала она.

По словам Гуменюк, за прошедшие сутки удалось нанести существенный вред оккупантам ударами по районам сосредоточения их техники и вооружения, однако окончательно масштабы и результаты этих ударов будут объявлены позже.

"Есть достаточно существенные попадания за минувшие сутки – это и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники и вооружения, и людей, но мы не видим еще результатов, потому что они дорасследуются. Понятно, что на оккупированной территории тяжелее посчитать такие результаты. Но очень благодарны местному населению, очень благодарны движению сопротивления – они нам в этом помогают и уверены, что до вечера отчет будет достаточно мощным", - добавила она.

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Топ комментарии
+22
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.09.2022 14:05
+17
Слава ЗСУ!
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23.09.2022 14:07
+16
Кацапи , пора вам дати драпака із нашоі землі , поки живі 😠
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23.09.2022 14:05
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.09.2022 14:05 Ответить
Кацапи , пора вам дати драпака із нашоі землі , поки живі 😠
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23.09.2022 14:05 Ответить
Слава ЗСУ!
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23.09.2022 14:07 Ответить
9-й рік відступаємо, добре що Бахмут так далеко від Донецька, як Хабаровськ.
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23.09.2022 14:18 Ответить
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Їбаште рашистів, гандонів паліть.
Ракетами та "топорами".
В годину щасливу і в радості мить.
Пакуйте кацапів мішками.

Володимир Сосюра, 2022 рік.
_____________
* - "топори" - гаубиця M-777
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23.09.2022 14:19 Ответить
Сокирами.
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23.09.2022 16:43 Ответить
на что кацарылые рассчитывали???, зайти колоннами - это одно.. удержать территории - совсем иное...
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23.09.2022 14:24 Ответить
зрадое...б обычный прямоходящий, в любой позитивной новости он немедленно старается вписать зраду и негатив... либо дебил, либо платная тварь
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23.09.2022 14:41 Ответить
Все равно вам ******, кацап. А эти хаймерси резиновые были
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23.09.2022 14:42 Ответить
"И летела наземь вражья стая
под напором стали и огня!"
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23.09.2022 14:28 Ответить
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23.09.2022 14:28 Ответить
А Пістков с ****** все лякають

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае наступления Украины на оккупированные украинские территории, где проходят так называемые "референдумы", в их отношении "будет действовать конституция России".Источник: прокремлевское издание "РИА Новости" Дословно: "Безусловно. В отношении этих территорий сразу начнёт действовать Конституция РФ. И все предельно четко на этот счёт".Детали: По его словам, Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть оккупированные земли после так называемого "референдума" как атаку на территорию РФ.
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23.09.2022 14:39 Ответить
всё правильно хлопцы делают, поджимать, прижимать, давить паскудников на правом берегу, снабжения у них мало по ниточкам идёт, моральный дух падает с каждым днём
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23.09.2022 14:42 Ответить
в Аслана на твіті є відео за вчора пуск 20 ракет Хаймарс ...скажімо локація невідома але ціль була недалекою бо пуск був під кутом 90 градусів
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23.09.2022 14:48 Ответить
 
 