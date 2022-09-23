Работников московских военкоматов при раздаче повесток будут сопровождать полицейские в форме и с оружием, - росСМИ

Московские полицейские будут сверхурочно охранять сотрудников военкоматов, ходящих с повестками. Отдельно в российской столице усилят охрану военкоматов.

По информации российского телеграм-канала "База", отделы полиции в Москве выделяют по четыре сотрудника, которые будут сопровождать работников военкоматов во время раздачи повесток, передает Цензор.НЕТ.

Двое пойдут в утреннюю смену – с 6 до 9 утра, еще двое – в вечернюю, с 20 до 23 вечера. Сотрудников обязали быть с оружием и формой. Такое усиление должно занять 10 дней.

Кроме этого, полицейские будут теперь дежурить и рядом с московскими военкоматами с целью "оперативного реагирования на изменения обстоятельств и контроля сохранения зданий и сооружений". Наряды будут собирать по четыре человека - по два полицейских от каждого районного отдела. Такое усиление будет продолжаться до начала октября.

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Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики во временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

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Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.