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Работников московских военкоматов при раздаче повесток будут сопровождать полицейские в форме и с оружием, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва,поліція,росія

Московские полицейские будут сверхурочно охранять сотрудников военкоматов, ходящих с повестками. Отдельно в российской столице усилят охрану военкоматов.

По информации российского телеграм-канала "База", отделы полиции в Москве выделяют по четыре сотрудника, которые будут сопровождать работников военкоматов во время раздачи повесток, передает Цензор.НЕТ.

Двое пойдут в утреннюю смену – с 6 до 9 утра, еще двое – в вечернюю, с 20 до 23 вечера. Сотрудников обязали быть с оружием и формой. Такое усиление должно занять 10 дней.

Кроме этого, полицейские будут теперь дежурить и рядом с московскими военкоматами с целью "оперативного реагирования на изменения обстоятельств и контроля сохранения зданий и сооружений". Наряды будут собирать по четыре человека - по два полицейских от каждого районного отдела. Такое усиление будет продолжаться до начала октября.

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Работников московских военкоматов при раздаче повесток будут сопровождать полицейские в форме и с оружием, - росСМИ 01

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики во временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

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Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.
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А шо, можуть і побити? Танунах.
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23.09.2022 14:32 Ответить
полицейское государство,диктатура,страна господ страна рабов
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23.09.2022 14:32 Ответить
У підорашці настали сталінськи часи.Вони це ******* .
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23.09.2022 14:33 Ответить
мобкоманды будут получать названия по территориальному признаку: мосмобмяс, питермобмяс, комимобмяс, мордмобмяс,....... ))
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23.09.2022 14:34 Ответить
мос-моГ-раб-скот!
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23.09.2022 19:06 Ответить
Полицаи для охраны - эт хорошо. А намордник на военкоматерном предусмотрен?
Что не покусал никого.
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23.09.2022 14:51 Ответить
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23.09.2022 16:40 Ответить
а не проще ли полицаям-палканам пачку повесток в зубы и вперед самим за бедалагами!?
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23.09.2022 19:04 Ответить
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23.09.2022 19:26 Ответить
засцяли що отп&здять за «часткову» могилізацію
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23.09.2022 20:00 Ответить
 
 