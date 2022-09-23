Порошенко о псевдореферендуме: Это шоу, фарс, чтобы оправдать безумие Путина

Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины – это попытка оправдать безумие Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

На вопрос, "что будет после сегодняшних референдумов?", Порошенко ответил: "Я не согласен с вами, когда вы используете слово "референдум". Референдума нет. Есть фальшивка, шоу, чтобы попытаться легитимировать безумие Путина, сценарий оккупации. Происходящее сегодня следует назвать своим именем: фарс", – отмечает пятый Президент.

"Ни один украинец не пойдет голосовать, украинцы ненавидят Путина за те преступления российского вторжения, которые они увидели. Если вы хотите знать, что чувствуют люди на оккупированных территориях, нужно поехать начиная с Бучи, Бородянки и заканчивая только что освобожденным Изюмом. Люди только и ждут наказания за это варварство", – отмечает Порошенко.

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"Что Путин будет делать с этим фарсом? Ничего. Это так, если бы завтра он заявил, что Сицилия, Неаполь, Флоренция, Аляска или страны Балтии - это Россия. Это ничего не изменит и не остановит украинские войска", - объясняет Петр Порошенко.