Порошенко о псевдореферендуме: Это шоу, фарс, чтобы оправдать безумие Путина
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Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины – это попытка оправдать безумие Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
На вопрос, "что будет после сегодняшних референдумов?", Порошенко ответил: "Я не согласен с вами, когда вы используете слово "референдум". Референдума нет. Есть фальшивка, шоу, чтобы попытаться легитимировать безумие Путина, сценарий оккупации. Происходящее сегодня следует назвать своим именем: фарс", – отмечает пятый Президент.
"Ни один украинец не пойдет голосовать, украинцы ненавидят Путина за те преступления российского вторжения, которые они увидели. Если вы хотите знать, что чувствуют люди на оккупированных территориях, нужно поехать начиная с Бучи, Бородянки и заканчивая только что освобожденным Изюмом. Люди только и ждут наказания за это варварство", – отмечает Порошенко.
"Что Путин будет делать с этим фарсом? Ничего. Это так, если бы завтра он заявил, что Сицилия, Неаполь, Флоренция, Аляска или страны Балтии - это Россия. Это ничего не изменит и не остановит украинские войска", - объясняет Петр Порошенко.
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Alexander Kovalenko @zloy_odessit
В общем, ваш любимый эксперт промахнулся...
Извините, но я стараюсь смотреть вещи рационально и логично, а россия это некая нерациональная и нелогичная хаотичная субстанция.
В общем, никто частично-мобилизованных не будет обучать по2-3 месяца.
Чмобиков сразу в бой...
с чем они на Киев пойдут? на телегах с копьями и луками?
уже даже отбитые ватники понимают чем все это дело кончится......
Може вони незабаром зникнуть.
Дивіть і запам'ятовуйте як виглядає дибільний НЕЛЮД
Скільки вже вашого лайна тут передохло. Якщо не вгомонитесь - то всі передохнете.
Вмикай логіку, кончітос. Ваших уже більше 150 тисяч вбито чи перемелено.
В нас от от лендліз розпочинеться. Ще москву бомбити будемо. Разєя нарешті зникне з мапи світу.
ти вже купив тирений вашими шалабанами український електрочайник ?
Короче - поки модери не появились - жми йому і подібним "спам" і не відповідай.
На Манежной площади в Москве начинается митинг в честь "референдумов"
"Патриотический митин"г объявил "Общероссийский народный фронт". ******* выступать не будет, в отличие от ежегодных митингов в честь присоединения Крыма, сказал пресс-секретарь піськов.Обычно на подобные мероприятия участников свозят принудительно: по разнарядке от бюджетных предприятий, ЖКХ, вузов.
Главный лозунг акции: "Своих не бросаем". Кроме политиков, ожидается и выступление артистов, например, актера Машкова и певицы Чичериной. Оба они активно поддержали российское вторжение в Украину.
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).
А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?
(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")