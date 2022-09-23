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Порошенко о псевдореферендуме: Это шоу, фарс, чтобы оправдать безумие Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

порошенко

Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины – это попытка оправдать безумие Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

На вопрос, "что будет после сегодняшних референдумов?", Порошенко ответил: "Я не согласен с вами, когда вы используете слово "референдум". Референдума нет. Есть фальшивка, шоу, чтобы попытаться легитимировать безумие Путина, сценарий оккупации. Происходящее сегодня следует назвать своим именем: фарс", – отмечает пятый Президент.

"Ни один украинец не пойдет голосовать, украинцы ненавидят Путина за те преступления российского вторжения, которые они увидели. Если вы хотите знать, что чувствуют люди на оккупированных территориях, нужно поехать начиная с Бучи, Бородянки и заканчивая только что освобожденным Изюмом. Люди только и ждут наказания за это варварство", – отмечает Порошенко.

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"Что Путин будет делать с этим фарсом? Ничего. Это так, если бы завтра он заявил, что Сицилия, Неаполь, Флоренция, Аляска или страны Балтии - это Россия. Это ничего не изменит и не остановит украинские войска", - объясняет Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+12
Та не треба бравурних висловів. Кацапи створять нам проблеми і великі. Можливо знову підуть на Київ. Мясо, не мясо, але воно стріляє і його багато.
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23.09.2022 14:36
+7
Ти думаєш тобі не прилетить ?
Скільки вже вашого лайна тут передохло. Якщо не вгомонитесь - то всі передохнете.
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23.09.2022 14:38
+7
Ого, який трудяга. Перший день на ботофермі - а вже так активно грудьми на амбразуру! Красавчик!
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23.09.2022 14:39
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Санек отжигает.....))

Alexander Kovalenko @zloy_odessit
В общем, ваш любимый эксперт промахнулся...
Извините, но я стараюсь смотреть вещи рационально и логично, а россия это некая нерациональная и нелогичная хаотичная субстанция.
В общем, никто частично-мобилизованных не будет обучать по2-3 месяца.
Чмобиков сразу в бой...
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23.09.2022 14:34 Ответить
Та не треба бравурних висловів. Кацапи створять нам проблеми і великі. Можливо знову підуть на Київ. Мясо, не мясо, але воно стріляє і його багато.
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23.09.2022 14:36 Ответить
не, ну это вы ваще! ))
с чем они на Киев пойдут? на телегах с копьями и луками?
уже даже отбитые ватники понимают чем все это дело кончится......
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23.09.2022 14:45 Ответить
***** ***** -с мосинками отправит ведь расчёт на массу при том что миллион призову
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23.09.2022 15:29 Ответить
не, ну это ясно.... смысл-то в том, что сейчас от одного точного прилета снаряда гибнет 20 орков, а завтра будет гибнуть 200.... вот и вся разница..... ясно одно - мясом против высокоточного железа войну не выиграть...... плешивый, шаг за шагом идет от одного безумия к другому.....
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23.09.2022 15:47 Ответить
плешивый, шаг за шагом идет от одного безумия к другому
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23.09.2022 16:19 Ответить
Люди, дивіться на живого кацапа.
Може вони незабаром зникнуть.
Дивіть і запам'ятовуйте як виглядає дибільний НЕЛЮД
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23.09.2022 14:47 Ответить
Так да, але у це божевілля грає вся недокраїна, вони навіть готові подохнути заради божевілля.
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23.09.2022 14:34 Ответить
Ти думаєш тобі не прилетить ?
Скільки вже вашого лайна тут передохло. Якщо не вгомонитесь - то всі передохнете.
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23.09.2022 14:38 Ответить
А навіщо піпл мобілізуєте тоді , якщо всі живі ?
Вмикай логіку, кончітос. Ваших уже більше 150 тисяч вбито чи перемелено.
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23.09.2022 14:42 Ответить
А ти знаєш скільки нам зброї дадуть ? та ваше пьяне іго одразу і поляже.
В нас от от лендліз розпочинеться. Ще москву бомбити будемо. Разєя нарешті зникне з мапи світу.
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23.09.2022 14:46 Ответить
Удєрживать так, як удєрживалі Балаклєю і Купянськ?
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23.09.2022 14:46 Ответить
Дурак ти і вуха в тебе холодні. Ви ніяк кацапські *****..ки не зрозумієте - вам пиз..ць, це питання вже вирішено. А свою ядрьону балалайку можеш запхати собі в сраку сьогодні сам, бо якщо будеш нею далі розмахувати - то її тобі засунуть.
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23.09.2022 14:39 Ответить
Та ми вже бачили як ви Охтирку 2 місяці не могли пройти. За який захід ти квакаєш? Та після всього що відбулося для заходу ви як клоп, а не армія. Бовдур.
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23.09.2022 14:44 Ответить
Москалику, а чого у тебе голландський прапор? Втік від мобілізації в бездуховну гейропу?
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23.09.2022 14:44 Ответить
смішний цап, кінчений, як і всі утирки - мешканці парашковстанії.
ти вже купив тирений вашими шалабанами український електрочайник ?
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23.09.2022 14:44 Ответить
та це він тут герой як і усі вони були доки перед телевізором на дивані воювали, як би це чмо знало що завтра може отримати повістку - яб на нього подивився.
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23.09.2022 14:46 Ответить
Баньте це кацапське гівно, бо щось розбігалося.
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23.09.2022 14:37 Ответить
Ого, який трудяга. Перший день на ботофермі - а вже так активно грудьми на амбразуру! Красавчик!
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23.09.2022 14:39 Ответить
Який там перший день? Там стаж неміряний, куди більший, ніж в тебе, знає, як обійти рогатки деактивації.
Короче - поки модери не появились - жми йому і подібним "спам" і не відповідай.
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23.09.2022 14:45 Ответить
Ну якось він не створює враження досвідченого. Палиться, як першокласник.
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23.09.2022 14:49 Ответить
та це ж тільки методички **********, чмонянц та сікельова. То для нас з тобою паливо, а касапи в них реально вірять....
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23.09.2022 14:55 Ответить
Це типаж "відкритий кацап". Можливо, той самий antisvin, який хрюкотів і гавкав тут свого часу.
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23.09.2022 15:56 Ответить
не підуть..зроблять як завжди й все..це теж саме, що нібито 73 відсотки за клована проголосувало
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23.09.2022 14:39 Ответить
А яскравий приклад фарсу, стосовно "це якби завтра він заявив, що Сицилія, Неаполь, Флоренція, чи Аляска, чи країни Балтії - це лаптєстан". До речі, життєвий. Бо це - наступна зупинка навіть не *****, а Кол*****, імперського лаптєстану, короче. Ті ж самі країни Балтії, і навіть Польща з фінляндією вже були в складі цієї імперії Аляску виносимо за дужки...
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23.09.2022 14:42 Ответить
Ті, хто переконували, що Порошенко єврей, будуть притягатися до кримінальної відповідальності?
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23.09.2022 15:16 Ответить
брехунів також потрібно кидати в спам, допоки модери не побачили. На пару з ворогами брешуть; на пару разом з ними заходять з VPN, бо попередньо деактивовані.
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23.09.2022 15:17 Ответить
Порох, наймай загін найелітніших кіллерів з усього світу, зло треба знищити
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23.09.2022 15:06 Ответить
ні, там є колаборанти і сепаратисти. На жаль, і такі трапляються.
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23.09.2022 15:15 Ответить
Петро Порошенко в черговому ефірі для Sky News наголосив, що: "Будь-які псевдо-референдуми, оголошені ******, не мають жодного значення. путін може вважати ці території росією навіть зараз, це просто доказ того, що він божевільний маніяк. Ми не боїмося *****. Ми не боялися, коли його війська були у п'яти кілометрах від Києва, намагаючись взяти столицю у кільце. Це ще один доказ, що він не контролює Донецьку, Херсонську, Запорізьку області, і його кампанія провалюється".
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23.09.2022 15:14 Ответить
ВВС в 15:47
На Манежной площади в Москве начинается митинг в честь "референдумов"
"Патриотический митин"г объявил "Общероссийский народный фронт". ******* выступать не будет, в отличие от ежегодных митингов в честь присоединения Крыма, сказал пресс-секретарь піськов.Обычно на подобные мероприятия участников свозят принудительно: по разнарядке от бюджетных предприятий, ЖКХ, вузов.
Главный лозунг акции: "Своих не бросаем". Кроме политиков, ожидается и выступление артистов, например, актера Машкова и певицы Чичериной. Оба они активно поддержали российское вторжение в Украину.
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23.09.2022 15:51 Ответить
божевілля ху...йла вже нічим не оправдаєш... хіба що колективним божевіллям всієї кацапії - кацапської ідеї, кацапської держави, кацапського менталітету, культури, природи....
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23.09.2022 16:26 Ответить
Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")
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24.09.2022 19:26 Ответить
 
 