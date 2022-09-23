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В Одессе раздаются взрывы и выстрелы: Российские оккупанты, вероятно, применили иранские дроны-камикадзе "Shahed-136"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В Одессе работают силы противовоздушной обороны, слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также издание сообщает о выстрелах.

В то же время издание "Думская" отмечает, что российские оккупанты, вероятно, применили в Одессе беспилотники-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Также смотрите: 95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области. ФОТО
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Топ комментарии
+29
Недооцінка ворога - шаг до поразки. Треба знайти ефективні методи захисту від ціх девайсів...Вся надія на наших західних союзників, уважність та влучність бійців ЗСУ!
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23.09.2022 14:55
+20
в мене таке відчуття як якийсь іран спромігся зробити дрон камікадзе. а країна з розвиненим ракетним виробництвом не може....
ПС сьогодні заходив знайомий - після півроку сидіння дома знов покликали на Велике Крадівництво. Він сам у шоці- в країні війна а вони дороги ліплять ски
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23.09.2022 14:57
+17
"як якийсь іран" -- знову іде недооцінка, Іран незважаючи на величезні санкції самі збагачують уран, і роблять ось такі от безпілотники, так,ці безпілотники це копії американських, але це їхнє і вони це у себе виробляють, не варто зараз займатися такою недооцінкою противника. Це не таліби якісь там
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23.09.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
уже 5 днів ледь не кожний день іде мова про атаку ось цими іранськими дронами, а експертів диванних які говорили,що не варто навіть задумуватись над цим як корова язиком злизала
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23.09.2022 14:54 Ответить
есть прилеты... говорят даже прилет прямо на АЗС..... если правда то ********.. а ведь достаточно обычные Шилки спаренные 12,7 мм станковые ставить по городу пулеметы и расчеты ПВО...
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23.09.2022 15:02 Ответить
ДШК на дахах будинків

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23.09.2022 15:09 Ответить
да 100% верно спарки ставить или 4-6 Максим с возушным охлаждением.... именнов момент барражированиы дрона скорость у него минмиальна 100-130 км час или меньше даже иначе не выбрать ему целеуказание...
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23.09.2022 15:18 Ответить
НА АЗС УПАЛИ ОБЛОМКИ КАМИКАДЗЕ СБИТОГО ДРОНА ..ВОЙНА.... БЫВАЮТ И ПОБОЧНЫЕ ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯ....
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23.09.2022 15:24 Ответить
На АЗС робились зварювальні роботи, взірвався балон.

Випадково це збіглось з моментом польоту і збиттям дронів.
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23.09.2022 15:48 Ответить
его проблема заранее обнаружить. Шилка тут не поможет со своим паршивим локатором. Та и не поставишь их через каждые 2 километра
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23.09.2022 17:22 Ответить
"Калібри" і іскандери більш небезпечні чим дрони.
Однак загроза дронів достатьньо висока.
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23.09.2022 15:40 Ответить
Недооцінка ворога - шаг до поразки. Треба знайти ефективні методи захисту від ціх девайсів...Вся надія на наших західних союзників, уважність та влучність бійців ЗСУ!
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23.09.2022 14:55 Ответить
та уже есть , и успешно их сбивают , проблема в их количестве , их пускают по2-4 штуки , пока работают пво и стрелковое , на подходе очень забавные игрушки ,
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23.09.2022 15:42 Ответить
Чому у нас досі не розірвані дипвідносини з Іраном???
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23.09.2022 14:56 Ответить
Це дуже страшний удар для Ірану буде звісно...
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23.09.2022 15:08 Ответить
Нам від цього не жарко не холодно, ми в них нафту не купуємо, але це був би символічний крок... З Сирією ж відносини розірвали після того, як вони москалів підтримали!
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23.09.2022 16:27 Ответить
Я думаю краще підтримати їх антирелігійну революцію. Оце буде справжній удар по мерзенній владі Ірану. Поки знищуємо рф, попутно можна ще й Іран в його нинішньому вигляді ліквідувати
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23.09.2022 15:14 Ответить
в мене таке відчуття як якийсь іран спромігся зробити дрон камікадзе. а країна з розвиненим ракетним виробництвом не може....
ПС сьогодні заходив знайомий - після півроку сидіння дома знов покликали на Велике Крадівництво. Він сам у шоці- в країні війна а вони дороги ліплять ски
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23.09.2022 14:57 Ответить
В ньому китайські мікросхеми і мотор здається теж.
Пардон- не китайські, а КНР, тобто комуністичної недореспубліки яка захопила всю країну окрім о.Тайвань
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23.09.2022 14:59 Ответить
"як якийсь іран" -- знову іде недооцінка, Іран незважаючи на величезні санкції самі збагачують уран, і роблять ось такі от безпілотники, так,ці безпілотники це копії американських, але це їхнє і вони це у себе виробляють, не варто зараз займатися такою недооцінкою противника. Це не таліби якісь там
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23.09.2022 15:01 Ответить
УТОЧНЯЮ ДАННЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ КАМИКАДЗЕ НЕ ИРАНСКИЕ А ТАДЖИКИСТАНСКИЕ ИХ ПО ЛИЦЕНЗИИ З0АВОДИК ТАКОЙ ИРАН ПОСТРОИЛ И КЛЕПАЮТ НЕДОЛУГИЕ ***** ТАДЖИКИ ВМЕСТЕ С *********** ПРЕЗИКОМ...
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23.09.2022 15:10 Ответить
епать ты кричишь , аж уши закладывает ....................
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23.09.2022 15:30 Ответить
Про уран: дуже мені здається, що не самі. З нуля вони навряд чи таке би зробили (так само, як і північна корея)
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23.09.2022 15:42 Ответить
А чо якиись --- вони ядерну бомбу клепають.
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23.09.2022 15:01 Ответить
Что значит какой-то? Иран по науке не хилая страна, и население не малое. И экономика не смотря на санкции. Они на равных с Израилем перестреливаются. Только американцы смогли их осадить
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23.09.2022 15:04 Ответить
це було риторичне питання - чим ми гірші за Іран??????? може те що при владі злодії постійно
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23.09.2022 15:08 Ответить
У нас экономика намного слабее иранской, и строить негде, все в досягаемости обстрелов. Со временем начнут, украинцы на это способны, мозгов хватит. А чего до этого не делали, то да. Искали в глазах пуйла мир, тьфу.
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23.09.2022 15:13 Ответить
А на территории польши к примеру завод построить нельзя?
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23.09.2022 15:48 Ответить
Думаю уже в процессе
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23.09.2022 15:55 Ответить
Самые лучшие БПЛА, в том числе камикадзе у США! Надо их получить. Надо их просить ! От там реально монстры есть!
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23.09.2022 16:36 Ответить
А хто цих злодіїв хто вибрав, нажаль ми отримали за 20 років дибільного вибору, всі ці роки нашу оборонку розкрадали, закордон продавали ******* техніку а нам застаріле гів.... за великі гроші.... Оплоти в тайланд, старі недоробки які зупиняються на дорозі від перегріву в армію... Стугни дивом арабам не пішли....
Хоча б радянські ракети на шассі поставили чи ті ж самі дрони розробили...
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23.09.2022 15:16 Ответить
ну почему же 20 лет. Все 15 лет
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05.10.2022 21:27 Ответить
1917г
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23.09.2022 15:14 Ответить
Тому що їх не Іран зробив, двигуни бомбард'є електроніка КНР... просто напряму в РФ типу санкції
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23.09.2022 15:09 Ответить
Писали же:разбился штатовский безпилотник(а может и не один).Они пособирали обломки помудрили и сварганили свое.P.S.ЯО проэктируют,значит не тупые.
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23.09.2022 16:41 Ответить
Звук як у мопеда гучний, помітність на радарах добра, повільний. Але запускають їх із контейнера по кілька штук одразу, і із плюсів - добра бойова частина і радіус польоту.
Ну, короче поржали, похайпували, все як і завжди, тепер будемо криваві соплі витирати.
Тепер сміємось із рашиської мобілізації...
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23.09.2022 14:57 Ответить
і шо, ті дрони зруйнували Одесу? якого вони там ще лиха наробили? розлякали всіх ворон біля Привозу чи покарябали пам'ятник так улюбленої вами катьки-************?

калаш сам по собі небезпечна річ, а в руках довбо йо ба чи алканавта - тим більше.
але тим мобілізованим бидлом їм війни не виграти... а ймовірність зникнення з політичної карти того непорозуміння, під назвою кацапська *********, зростає кардинально.
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23.09.2022 15:33 Ответить
они не могут так далеко летать..... херня какая-то.....
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23.09.2022 14:57 Ответить
Якраз таки можуть, навіть більше 1 тисячі км можуть летіти
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23.09.2022 15:08 Ответить
не путай легкий разведчик с тяжелым ударным.....
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23.09.2022 15:23 Ответить
Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1300-1600 км. Швидкість 185 км/год дозволяє збивати Shahed звичайною стрілецькою зброєю. Попри проблематичність виявлення радаром, безпілотники, що низько літають, створюють сильний шум, який дозволяє орієнтуватися на них безпосередньо.
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23.09.2022 15:15 Ответить
их реальных характеристик никто не знает...., поэтому фантазировать можно сколько угодно....
лично я, в эти сказки про тысячи километров не верю.....
единственное объяснение, если глянуть на карту, - его могли запустить с косы на юго-восток от Одессы....
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23.09.2022 15:36 Ответить
до 300 км! Скорей всего противоядие от этих дронов в ближайшие дни уже будет. Так, что не поможет это винторогим!
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23.09.2022 15:52 Ответить
ну в такие цифры еще можно поверить..... и то....
за вчера этого говна 4 штуки сбили....
и вчера вроде такое слышал, что Израиль официально разрешил передавать антидроновое оборудование Украине....
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23.09.2022 16:04 Ответить
Але відома елементна база.
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23.09.2022 16:29 Ответить
а чому не 5000 км
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23.09.2022 16:53 Ответить
Чого це не можуть? Наші безпілотники якось аж до Севастополя долітали. Ці нічим не гірше.
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23.09.2022 15:17 Ответить
кто вам сказал, что они именно наши?
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23.09.2022 15:26 Ответить
Звісно що не нашого виробництва.
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23.09.2022 15:32 Ответить
вот это я и имею ввиду.... нет никакого смысла сравнивать технологии США с задроченным Ираном....
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23.09.2022 15:38 Ответить
Взагалі-то ці самі безпілотники, які зараз по нам відробатують, зроблені на основі вкрадених безпілотних технологій американців.

Тому думати, що американські технології якось там на три покоління вище тільки тому що вони американські не доречно.
Їх switchblade якось херово себе показав у цій війні. А більше в нас інших успішних серій в великій кількості американських безпілотників і немає.
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23.09.2022 15:43 Ответить
когда вам в руки попадает изделие, вы не знаете ни марок стали, ни допусков и посадок, ни режимов термообработки, ни свойств электронных компонентов, ни марку процессора, ни его архитектуру, ни его прошивку....
поэтому, какое "Г" у вас получится в результате копирования не сложно догадаться.....
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23.09.2022 15:57 Ответить
В них було біля 10 років щоб довести вкрадені технології до розуму. Тож мабуть довели.

А нам здається лише сподіватися що то "Г". Але практика вже показує, що це дуже неприємна штука проти нашої артилерії за лінією фронту. Та проти хаймарсів також добре робити.
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23.09.2022 16:03 Ответить
никто не спорит, что это сильно усложняет жизнь.....
но думаю, что мы быстро найдем противоядие от этих боевых велосипедов.....
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23.09.2022 16:08 Ответить
Десь була інфа, що Ізраїль готовий передати зброю для протидії саме їм. Подивимось.
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23.09.2022 16:22 Ответить
І яку відстань вони пролетіли, як гадаєте?

Я досі не бачив у ТТХ жодного дрона макс. відстань більше 1000 кілометрів...а у цих заявлено 2,5. У іранців самі передові технології? Інопланетні?
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23.09.2022 15:46 Ответить
А хтось казав, що вони прямо з Москви стартували? Від Херсоньської області або Криму декілька сот кілометрів, а ніякі не 1000.
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23.09.2022 15:55 Ответить
Взагалі-то ці самі безпілотники, які зараз по нам відробатують, зроблені на основі вкрадених безпілотних технологій американців.

Це ж Ваши слова, так?

Я про те, що у американців (наскільки мені відомо) НЕМАЄ дронів з такою дальністю. Так що, або завлена дальність - це фейк, або це не американьски технології, а якісь інопланетні. Вибачте, але в якогось іранського професора - злого генія, який обігнав свій час - не вірю.
Якщо у Вас є якась інша інфа, поділиться будь ласка.
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23.09.2022 16:47 Ответить
Якщо ви знайдете в мене щось написане про дальність на 1000 км іранських чи американських безпілотників - підкажіть. Бо я такого не писав.
Будьте уважнішими.
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23.09.2022 16:59 Ответить
О чем я писал двумя новостями ниже и меня спамили. А ещё две недели назад ржали под новостью о доставке. Я так понимаю диванные эксперты уже выиграли войну, забыв с кем мы имеем дело.
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23.09.2022 15:01 Ответить
судя по всему ничего ход войны не изменило, ты как сидел на форуме так и сидишь. так чего разводить панику
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23.09.2022 15:02 Ответить
"ничего ход войны не изменило" --- ти хотів,щоб за пару днів воно щось змінило? Але як мінімум офіцери які на фронті уже заявляють,що з допомогою ось таких от дронів знищено дві наших 152мм гаубиці і ще дві 122мм гаубиці, і дуже вірогідно,що є і жертви серед наших солдатів, тому треба не шапками закидувати, а сприяймати це як серйозну загрозу і шукати протидію цьому
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23.09.2022 15:07 Ответить
Да, чего панику разводить, надо засунуть голову в песок и ничего не замечать
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23.09.2022 15:08 Ответить
ага, а коли до тебе прийдуть,візьмуть цю голову відріжуть тоді уже можна буде задумуватися і панікувати
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23.09.2022 15:09 Ответить
так в тому то і діло,що то диванні експерти, які сидять десь в теплі і безпеці і роблять ось такі от "авторитетні" і "компетентні" висновки, надія на те,що у нас в армії все ж таки люди набагато розумніші за таких от "експертів" і прекрасно розуміють небезпеку
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23.09.2022 15:04 Ответить
Не дивуйтесь, в нас 73% з таким менталітетом. Це просто треба завжди пам'ятати, навіть коли здається що ми всі разом - ні, просто іноді наші з ними цілі збігаються, або є хайп/тренд...
Зараз в тренді патріотизм, тому вчорашні ватники натягли вишиванки і обрали колишніх смєкалістих ригів яника в новій ЗЕленій одежині. Коли їм набридне, вони підхоплять інший тренд і у всьому буде винуватий їх Зелений вождь (на гетьмана не тягне), і от тоді наші інтереси знов співпадуть. Але погано лиш те що робити справи, а не просто кричати на кухні про бандюковича, знов доведеться козакам - пасіонаріям, а колишнє зелене стадо буде чекати і казати щоб не росхитували човен
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23.09.2022 15:12 Ответить
З Кінбурнської коси скоріше за все запускають (на південь від Очакова півострів). Там херня відстань до Одеси.
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23.09.2022 15:04 Ответить
Значит, надо освобождать Крым от быдло фашистских оккупантов
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23.09.2022 15:20 Ответить
Ага, от так взяли і освободили. Бо хтось на форумі таку слушну думку висловив, раніше не додумалися.
Перескочили Мелітополь та Херсон і от уже в Криму.
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23.09.2022 15:24 Ответить
Херсон і Мелітополь- потім, зараз головне - Крим, і починати з Севастополя.
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23.09.2022 15:54 Ответить
Це жарт чи як? Мабуть карту ти ніколи не дивився.
Якщо США арендують нам свій флот та морську піхоту, то можно одразу і Крим захоплювати, не інакше.
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23.09.2022 15:59 Ответить
А чи ине пора розірвати дипломатичні відносини з іраном ісламські терористи продають дрони рашиським терористам в ОП мовчать.
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23.09.2022 15:13 Ответить
В Одессе проживают граждане Ирана. Выпизловать эту полгтенцкноловую срань в 48 чвсов
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23.09.2022 15:14 Ответить
Значит так зрадое...бы ША я сказал, истерички тупоголовые.
Калибры, Искандеры, Кинжалы, С-300 наземного примернения, Х-ракеты разных модификаций вас уже не пугают, та даже старые, но опасные кацапские Точки или системы типа Торнадо?! Забыли крендели? Новую пугалку нашли, великие иранские беспилотники. И теперь с неё сцыте и зраду раздуваете. Угомонитесь нытики. Все мной перечисленные угрозы в разы опаснее и смертоноснее, чем эти дроны. Хотя бы по мощности боевой части. Тем более периодически их уже сбивают, а скоро научатся и будут сбивать регулярно. Но к тому времени вы найдете себе новую зраду, потому как натура такая.
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23.09.2022 15:16 Ответить
Раньше по Одессе применялись ракеты комплекса ОНИКС, посмотрите на их размер и мощь и перестаньте сцать.
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23.09.2022 15:19 Ответить
Ці дрони позавчора і на Кривий Ріг залітали. Трохи шкоди наробили, але не критично. Просто нема чого всі новини закидувати 'мобілізацією в рф'. Треба в свою країну завжди дивитися, а не за порєбрік.
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23.09.2022 15:20 Ответить
Тепер треба ще більше ржати з п'яних та не навчених росіянських мобілизованих.

Через 2 тижні будемо дивуватися як ворог людськими хвилями не зважаючи на сотні полеглих захоплює добре укріплені позиціх.
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23.09.2022 15:21 Ответить
Розумні це і так знають, а дебілам нічого не довести, хоч пикою тикай.
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23.09.2022 16:55 Ответить
Шо бы эти ишаки бородатые салом подавились за свои дроны.
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23.09.2022 15:25 Ответить
Потрібно РЕБ власне розробляти терміново, це не так складно, якщо зібрати команду електронщиків і швидко можна досягти результатів....
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23.09.2022 15:34 Ответить
****** , 3 маленькие ***** упали, ни во что не попали, а город на ушах стоит , в сетях вой и сопли , ...............вроде героический город а поведение ясельной группы , а что говорить за Запорожье , Николаев , Херсон , и др прифронтовые города , Одесситы , вы обосрались не на шутку от надувных шариков.
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23.09.2022 15:35 Ответить
Детонація на відео досить руйнівна, не такий вже і малий
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23.09.2022 16:44 Ответить
погукати наших погранців, які місяць тому показували дрон з кулеметом на кордоні з московитами.

там лукашенко всерівно зациклився на навчаннях і його нескоро попустить то нехай хлопці поганяють дрон дронами.

і трошки вголос - якщо летять то реб не спрацювала, отже захист є.
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23.09.2022 15:55 Ответить
Комплекс «Кольчуга» состоит из трёх станций. Он способен с высокой точностью определять координаты наземных и надводных целей, маршруты их движения на расстоянии до 600 км в глубину территории и на 1000 км по фронту, а для воздушных целей летящих на высоте 10 км - до 800 км
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23.09.2022 16:03 Ответить
сделки на поставку ЦАХАЛу многодиапазонной станции радиотехнической и радиоэлектронной разведки «Кольчуга-М».
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23.09.2022 16:18 Ответить
2018 года
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23.09.2022 16:19 Ответить
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «КОЛЬЧУГА» СКБ «ТАРГЕТ» МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАНА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ ПВО СТРАНЫ
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23.09.2022 16:20 Ответить
станция радиотехнической разведки «Кольчуга-М» превосходит американские AWACS - дальность обнаружения воздушных целей 600 километров, российские Vega - дальность обнаружения воздушных целей 400 километров.
Дальность обнаружения воздушных целей «Кольчуга-М» - 800 километров.
Систему «Кольчуга» трудно обнаружить, поскольку система ведет разведку в пассивном режиме, то есть сама радиоволн не излучает.
Во всяком случае, «Кольчуга» не может быть обнаружена традиционными способами радиоэлектронной разведки.
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23.09.2022 19:08 Ответить
Головне, щоб пям`ятник Катерині уцілів...
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23.09.2022 16:24 Ответить
ПОРА ГАРПУНЫ ПРИМЕНЯТЬ !!!
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23.09.2022 16:57 Ответить
 
 