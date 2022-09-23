В Одессе раздаются взрывы и выстрелы: Российские оккупанты, вероятно, применили иранские дроны-камикадзе "Shahed-136"

В Одессе работают силы противовоздушной обороны, слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также издание сообщает о выстрелах.

В то же время издание "Думская" отмечает, что российские оккупанты, вероятно, применили в Одессе беспилотники-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

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