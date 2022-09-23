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Кремль в очередной раз пригрозил ядерным оружием, если Украина будет освобождать оккупированные земли после псевдореферендумов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Кремль может приказать применить ядерное оружие, если Украина будет возвращать свои территории после проведения захватчиками "референдумов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

"Безусловно. На этих территориях сразу начнет действовать Конституция РФ. И все предельно четко в этом отношении", - заявил Песков.

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Топ комментарии
+50
Останній шантаж, який в них є. Вони всрали війну і тепер намагаються шантажем про ЯЗ зупинити наступ ЗСУ. Бо зрозуміли, що скільки бидла не мобілізуй, ми свої землі відіб'ємо. Це було зрозуміло, що сраними "рехверендумами" вони будуть прикривати свій шантаж з ЯЗ.
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23.09.2022 15:05
+49
ПНХ письков вместе с опущенным ху.лом.
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23.09.2022 15:01
+43
Нам посрать на писькова и ***** .... Мы всех свинособак уничтожим и очистим нашу землю
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23.09.2022 15:04
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Ядерна зброя і її застосування в Україні це третя світова.Чому?Тому що пів Корейці а чого нам не можна?Іран по Ізраілю а чого нам не можна?Індія і Пакістан там взагалі махач піде один на одного ядеркою.Тобто всі неадекватні країни відкриють ящик пандори і понеслась.Тому ядерку ніхто не примінить інакше США будуть вимушені або знищити чорноморський флот і всі бази в Криму як і казав відставний генерал або ввести війська або інше щоб показати всьому світу що таке не пройде.Також Україна повинна буде відпоівсти ударами по всій енергетиці русні і початися масовий удар по всій рашці всіма ДРГ і т.і.Тобто як я і казав джин буде на волі і це вже третя світова.Ну а сама рашка як країна перестане існувати.Ймовірність того що буде яо задіяно є тому що в першу чергу є яо.Але якщо Путін це зробить світ вже прокинеться інший і почнеться війна всюди.
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23.09.2022 17:31 Ответить
Отвечать на ядерный удар может только Украина. И материала для "грязной бомбы" полно
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23.09.2022 19:40 Ответить
Це звучить як загроза але цього не буде.
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23.09.2022 19:48 Ответить
Если не будет ответа, то пуйло никто не остановит
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23.09.2022 20:43 Ответить
Я розумію.Так ти вірно кажешь.Але все що стосується ядерки від нас не буде.Це реальність подобається це нам чи ні.ЯО неможна використовувати взагалі.Це кінець світу.
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23.09.2022 21:01 Ответить
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23.09.2022 17:33 Ответить
Референдум проходить по всій територіі рф.
Приходь, заяви ,що ти біженец з України, отримуй бюлетень,
і голосуй. При такому варіанті може вийти як в Севастополі--
"за" - проголосує більше , чим є громадян в цій місцевості.
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23.09.2022 17:48 Ответить
Можна повернути ситуацію в абсурд,сказавши шо на неокупованих територях названих областей теж відбулись референдуми і там проголосували за не включення до росіі...Так на пару мільйонів більше...Показати протокол з підписами і печатками...пограти отак у вар"ята...
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23.09.2022 17:49 Ответить
сказав просто, як анекдот розказує. таке враження, що звикся з думкою про своє перетворення в ядерну пилюку.
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23.09.2022 17:52 Ответить
пнх *************** *****....................
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23.09.2022 17:54 Ответить
пошёл на ***!
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23.09.2022 17:59 Ответить
Ублюдки тупые кремлёвские, если вы сравниваете применение ядерного оружия в начале его эры и сейчас, то вас должно беспокоить наличие ЯО и АЭС по всему миру, а не только у вас, вас же дебилов предупреждают, что будет обратка, или кучи ваших трупов и металлолома неубедительно выглядят.
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23.09.2022 18:06 Ответить
Будемо, пІськов, будемо... А ракету, ядерну, засунь пукіну в жопу
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23.09.2022 18:08 Ответить
Не пора ли "вернуть" в Украину отнятые боеголовки и ракеты по "будапештской туалетной бумаге", если один из харантов решит грубо нарушить то, чем уже поддтерся ранее!
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23.09.2022 18:48 Ответить
Песков!!ты лучше следи за своей женой и трахай её по очереди!!
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23.09.2022 19:02 Ответить
Якщо світ дозволить ***** це зробити,тобто використати ядерну,то світові треба готуватися до того,що одного дня москалі захочуть приєднати Польщу чи Латвія,застосують ядерну зброю.
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23.09.2022 19:03 Ответить
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23.09.2022 19:31 Ответить
В случае применения ЯО будут найдены и уничтожены все жирующие на Западе отпрыски кремлёвской кровавой банды. Никто не избежит возмездия.
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23.09.2022 19:53 Ответить
в дупу хай засунуть свою «конституцію»,
папірець нічого не вартий,
шо захотілось те і накалякали в своїй «констутиції»
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23.09.2022 19:57 Ответить
іди ти нах*й чмо риже на пару зі своїм фюрером
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23.09.2022 20:00 Ответить
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23.09.2022 21:03 Ответить
пора нам просить ЯО!
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24.09.2022 01:34 Ответить
ВСЁ РАВНО ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ПУТИНА УМРУТ !!!
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24.09.2022 15:14 Ответить
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