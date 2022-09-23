Кремль в очередной раз пригрозил ядерным оружием, если Украина будет освобождать оккупированные земли после псевдореферендумов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремль может приказать применить ядерное оружие, если Украина будет возвращать свои территории после проведения захватчиками "референдумов"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.
"Безусловно. На этих территориях сразу начнет действовать Конституция РФ. И все предельно четко в этом отношении", - заявил Песков.
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Приходь, заяви ,що ти біженец з України, отримуй бюлетень,
і голосуй. При такому варіанті може вийти як в Севастополі--
"за" - проголосує більше , чим є громадян в цій місцевості.
папірець нічого не вартий,
шо захотілось те і накалякали в своїй «констутиції»