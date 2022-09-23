Кремль в очередной раз пригрозил ядерным оружием, если Украина будет освобождать оккупированные земли после псевдореферендумов

Кремль может приказать применить ядерное оружие, если Украина будет возвращать свои территории после проведения захватчиками "референдумов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

"Безусловно. На этих территориях сразу начнет действовать Конституция РФ. И все предельно четко в этом отношении", - заявил Песков.

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