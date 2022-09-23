Россияне используют ракеты С-300 с целью давления на население и из-за нехватки боеприпасов, - ОК "Південь"
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Ракеты С-300 не предназначены для наземных целей.
Об этом в эфире телемарфона единых новостей сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во-первых, действительно (у россиян – ред.) сложности с логистикой, которые мы регулярно им создаем, уничтожая боезапас, уничтожая способы доставки и держа под контролем транспортные артерии. Во-вторых, это психологическая окраска, поскольку эти ракеты (С- 300) не предназначены для поражения наземных целей, они очень эффектно разрываются в воздухе и наносят дополнительное поражение разрывными частями. Это давление на население регионов, куда враг добраться не может. Поэтому они пытаются показать, что руки у них длинные", - отметила Гуменюк.
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Кацапи ідіоти, так і не збагнули, що чим сильніше лупити по українцях, тим сильніше протидія. Вони міряють по собі. януковощ оно теж намагався українців прогнуть, але що зробиш з людьми, які з дерев'яним щитом йдуть в бій проти автоматів?
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скажи про це кацапам може вони не здогадуються
30 км от наземной цели. В случае с Запорожьем не понятно от куда
они лупят.