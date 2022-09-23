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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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оборона (1539) ракеты (2738) Гуменюк (476)

Россияне используют ракеты С-300 с целью давления на население и из-за нехватки боеприпасов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

с-300

Ракеты С-300 не предназначены для наземных целей.

Об этом в эфире телемарфона единых новостей сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, действительно (у россиян – ред.) сложности с логистикой, которые мы регулярно им создаем, уничтожая боезапас, уничтожая способы доставки и держа под контролем транспортные артерии. Во-вторых, это психологическая окраска, поскольку эти ракеты (С- 300) не предназначены для поражения наземных целей, они очень эффектно разрываются в воздухе и наносят дополнительное поражение разрывными частями. Это давление на население регионов, куда враг добраться не может. Поэтому они пытаются показать, что руки у них длинные", - отметила Гуменюк.

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Топ комментарии
+6
не знаю про нестачу, але в Миколаїв кожну ніч минімум 8 штук прилітає. Пару днів тихо було на минулому тижні, а так....
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23.09.2022 16:00
+4
Именно этими ракетами разрушается сейчас Харьков и его инфраструктура. Никакого значения не имеет тот факт, что они для этого не предназначены, на самом деле на войне правил нет.
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23.09.2022 15:53
+4
Всё не так. Главная причина почему кацапы использует С-300 по наземным целям - террор и кошмаривание мирного населения. Надеется что те прогнутся и заставит власти уступить кремлёвским хотелкам. Неточные ракеты с вольшим визуальным взрывом и кучей разлетающимся металических шариков для этого самое то. За это Россию уже давно надо было выкинуть из ООН и Москву превратить в озеро.
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23.09.2022 16:14
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Куярять по Запоріжжю пітараси
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23.09.2022 15:50 Ответить
А де Байрактари ?
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23.09.2022 15:59 Ответить
з тих що по Миколаєву били начебто тільки дві установки залишилось, але 2*4=8 ракет кожну ніч..і вже давно їх не меншає...
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23.09.2022 16:03 Ответить
Именно этими ракетами разрушается сейчас Харьков и его инфраструктура. Никакого значения не имеет тот факт, что они для этого не предназначены, на самом деле на войне правил нет.
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23.09.2022 15:53 Ответить
Чтоб этими ракетами весь Харьков разрушить, лет 5-7 понадобится минимум.
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23.09.2022 19:46 Ответить
Ну тогда пусть разрушают, так тому и быть! Жаль, что ты там не живешь и ситуацию не ощущаешь.
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23.09.2022 20:42 Ответить
И в какой момент эти долбодятлы поймут, что единственное, чего они этим добиваются это еще больше "бандеровцев"?
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23.09.2022 15:56 Ответить
Коли бандерівці запхнуть їм ці снаряди в сраку по самі гланди.
Кацапи ідіоти, так і не збагнули, що чим сильніше лупити по українцях, тим сильніше протидія. Вони міряють по собі. януковощ оно теж намагався українців прогнуть, але що зробиш з людьми, які з дерев'яним щитом йдуть в бій проти автоматів?
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23.09.2022 15:59 Ответить
Ракети С-300 не призначені для наземних цілей. Про це ... сказала керівниця ... Наталія Гуменюк
===============
скажи про це кацапам може вони не здогадуються
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23.09.2022 15:58 Ответить
виривати з контексту не дуже гарно, ти ж не кацап
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23.09.2022 16:01 Ответить
я про те що нафіга вона це взагалі патякнула? Чи людям від того легше стане що їх обстрілюють ракетами не призначеними для обстрілів? Яка суть її меседжу?
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23.09.2022 16:23 Ответить
соррі..згоден...та й про "хороших русских" не її розуму справа базікати, хай зосередиться на своїх справах
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23.09.2022 16:32 Ответить
не знаю про нестачу, але в Миколаїв кожну ніч минімум 8 штук прилітає. Пару днів тихо було на минулому тижні, а так....
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23.09.2022 16:00 Ответить
Всё не так. Главная причина почему кацапы использует С-300 по наземным целям - террор и кошмаривание мирного населения. Надеется что те прогнутся и заставит власти уступить кремлёвским хотелкам. Неточные ракеты с вольшим визуальным взрывом и кучей разлетающимся металических шариков для этого самое то. За это Россию уже давно надо было выкинуть из ООН и Москву превратить в озеро.
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23.09.2022 16:14 Ответить
Так,це заповідна мрія фюрера-озеро на місці Мацкви,де єгеря стріляють вальдшнепів)
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23.09.2022 22:25 Ответить
Это все потому, что они судят по своему стаду - специально выведенной породе рабов, населяющих нынешний мордор. Те при малейших угрозах немедленно бегут лобызать ноги царя, умоляя их пощадить. Им невдомек, что за 30 лет Украина кардинально ушла от них, причем ментально. В Украине за это время появилось поколение свободных людей, на которых попытка нагнуть их действует как мотиватор сопротивляться. И чем больше женщин и детей гибнет в Украине, тем больше мужчин идет на фронт. Тупые орки - от гиркина до путлера неспособны понять это. Если бы они это понимали, остановились бы уже после избиения студентов на Майдане в 2014-м.
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23.09.2022 16:22 Ответить
Такого рода рабов в землях в западном и южном направлении никогда и не было. Это результат ордынской отрицательной селекции за 700 лет.
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23.09.2022 23:20 Ответить
В моєму місті, вони залишають велетенські вирви. Далеко не всі із них, розриваютья в повітрі. Так що, нехай ця пані не верзе дурниць
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23.09.2022 17:14 Ответить
По Запорожью вчера 21 такая хрень прилетела, сегодня ночью еще 10 - бьют из под токмака
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23.09.2022 17:15 Ответить
українцям, в яких ці ракети прилітають, стало значно легше від того, що вони для цього не призначені...іноді краще мовчати, на мій погляд.
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23.09.2022 18:06 Ответить
Дальность ракет С-300 по наземным целям составляет приблизительно дальностью 25-30 км, так как ведется и подрывается радиолокатором подсветки который должен располагаться на расстоянии максимум
30 км от наземной цели. В случае с Запорожьем не понятно от куда
они лупят.
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23.09.2022 19:31 Ответить
Насправді по наземних цілях їх дальність до 45 км. Враховуючи, що від Запоріжжя до окупованого Енергодар 52 км, то скоріше за все, обстрілюють саме звідти
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23.09.2022 19:49 Ответить
 
 