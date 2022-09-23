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Новости Война в Украине
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деньги (911) волонтеры (2545) Стефурак Алена (10)

Выдающемуся воину, офицеру 28-й бригады Василию Стефураку нужно собрать деньги на октокоптер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аеророзвідка,октокоптер

На октокоптер нужно 80 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ФБ-страницу Алены Стефурак.

"22 сентября у Васи День рождения. 22 сентября 2014 года в Песках погиб его младший брат Степан. Радоваться и грустить можем вместе. Нужен октокоптер. Собираем 80 тысяч гривен", - пишет Стефурак.

Василий Стефурак рассказывает: "Нечего рассказывать - просто российских танков стало больше. Малыми коптерами, мавиками, тяжело танк сжечь. А Миша у нас есть - он работал уже с большим октокоптером. Взлетает, сбрасывает 120 мину на танк и сжигает. Уже штук пять танков поджег. Так горит хорошо, что #из#дец. Танк от нас на расстоянии 2-3 км. Надо только хорошо попасть, чтобы хорошо горело.

Мы сейчас в Херсонской области. Здесь все то же, что и было. Все то же, что и всюду. Стреляют #а#апы. Война как смотрелась, так и смотрится. Могут из танка в голову попасть. Могут с БМП в голову попасть. Может артиллерия в голову попасть. Могут из автомата в голову попасть. Мы их палим, палим. Меньшими коптерами тоже можно работать, но трудно. Химики делают специальную смесь, чтобы прожигать броню. Нам бы новый коптер сильно помог".

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Подарок Васе сбрасывать на мою карту:

4149 4993 7364 6379 – Алена Стадник
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Топ комментарии
+11
Коммент из интернета. И таких очень много.

"Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
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23.09.2022 15:59
+10
Это конечно окуенно, но ****, а нельзя ли вломить зеленым людям пиндюлей и забрать деньги, каких-то сраных 58 миллиардов с асфальта на эти квадро, окто, пентокоптеры?
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23.09.2022 16:19
+9
відправив скільки міг.Низький уклін всім нашим захисникам.
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23.09.2022 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коммент из интернета. И таких очень много.

"Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
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23.09.2022 15:59 Ответить
фамилии чиновников в студию
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23.09.2022 16:09 Ответить
А то ти не знаєш...
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23.09.2022 16:12 Ответить
офіс
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23.09.2022 16:22 Ответить
Ви свою сестру питайте кому вона відправляла, або нехай вона питає тих кому вона відправляла, де її допомога. Я наприклад доначу лише волонтерам і ні в якому разі не допомагаю державі, бо вони все розкрадуть
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23.09.2022 16:17 Ответить
Я ясно написала, що це коментар з інтернету. В мене немає родичів у Америці.
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23.09.2022 16:42 Ответить
Так, потрібно зв'язувати донора та акцептора. Пропагуйте де можете щоб посередників сторонились. Тільки ті що власноруч користуються чи передають побратимам.
Ті що голосно кричать що вони "волонтерять" - більшість з них як мінімум 30% крадуть.

Є й ті що збирають заказа, передають списки, або на донорські гроші купляють, та під відеофіксацію передають на 2-3 лінію. Це вже перевірена практика.


Це б ще донести до Доброго Світу:

Нечесні люди завжди в "мутній водиці" водяться. Вибирайте з розумом руки в які передаєте.
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23.09.2022 16:23 Ответить
Так багато робить за кордом бо хочуть допомогти і не розуміють як інакше. А я їм кажу щоб не викидували гроші- якщо дійсно допомогти, то конкретним підрозділам або волонтерам яким довіряєте. Я сам регулярно збираю гроші і замовляю з Польщі ніштяки братові на фронт. Якщо у вас нема знайомих на фронті, то є волонтери типу Романа Доніка, яким не треба піару і політики, вони просто працюють на перемогу.
P.s. на "Повернись живим" перестав донатити - вони вочевидь прогнулись під владу і працюють на ГУР, а Буданов- це Єрмак...
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23.09.2022 17:11 Ответить
відправив скільки міг.Низький уклін всім нашим захисникам.
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23.09.2022 16:07 Ответить
+1000
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23.09.2022 16:14 Ответить
Это конечно окуенно, но ****, а нельзя ли вломить зеленым людям пиндюлей и забрать деньги, каких-то сраных 58 миллиардов с асфальта на эти квадро, окто, пентокоптеры?
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23.09.2022 16:19 Ответить
стільки вже передали всі коптерів і офіційно купляють десятки тисяч де вони ну половину збили а скільки евреї на склади сховали ,вони мобілізація вже не проводять тисячі добровольців вимагають щоб їх відправили але офіс рахуе гроші йому не потрібний наступ удари по кораблям і кримському мосту бо страх перед путіним ,нехочуть наступу добровольцям місце уступіть мп рейдами нічними прорвемо фронт як це було в 2014 році Забродський з 95 бригадою на танках і бтр нічний рейд порвали фронт і пройшлися по тилам ворога звільнили сотні воїнів зокруженя вивели і потім почалося звільненя донбасу 50 міст і 75 сіл звільнили,а зараз все здали зрада всюди
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23.09.2022 16:21 Ответить
+
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23.09.2022 16:23 Ответить
****** iх хлопцi! Допомiг чим змiг.
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23.09.2022 16:43 Ответить
 
 