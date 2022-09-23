Выдающемуся воину, офицеру 28-й бригады Василию Стефураку нужно собрать деньги на октокоптер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На октокоптер нужно 80 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ФБ-страницу Алены Стефурак.
"22 сентября у Васи День рождения. 22 сентября 2014 года в Песках погиб его младший брат Степан. Радоваться и грустить можем вместе. Нужен октокоптер. Собираем 80 тысяч гривен", - пишет Стефурак.
Василий Стефурак рассказывает: "Нечего рассказывать - просто российских танков стало больше. Малыми коптерами, мавиками, тяжело танк сжечь. А Миша у нас есть - он работал уже с большим октокоптером. Взлетает, сбрасывает 120 мину на танк и сжигает. Уже штук пять танков поджег. Так горит хорошо, что #из#дец. Танк от нас на расстоянии 2-3 км. Надо только хорошо попасть, чтобы хорошо горело.
Мы сейчас в Херсонской области. Здесь все то же, что и было. Все то же, что и всюду. Стреляют #а#апы. Война как смотрелась, так и смотрится. Могут из танка в голову попасть. Могут с БМП в голову попасть. Может артиллерия в голову попасть. Могут из автомата в голову попасть. Мы их палим, палим. Меньшими коптерами тоже можно работать, но трудно. Химики делают специальную смесь, чтобы прожигать броню. Нам бы новый коптер сильно помог".
Подарок Васе сбрасывать на мою карту:
4149 4993 7364 6379 – Алена Стадник
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"Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
Ті що голосно кричать що вони "волонтерять" - більшість з них як мінімум 30% крадуть.
Є й ті що збирають заказа, передають списки, або на донорські гроші купляють, та під відеофіксацію передають на 2-3 лінію. Це вже перевірена практика.
Це б ще донести до Доброго Світу:
Нечесні люди завжди в "мутній водиці" водяться. Вибирайте з розумом руки в які передаєте.
P.s. на "Повернись живим" перестав донатити - вони вочевидь прогнулись під владу і працюють на ГУР, а Буданов- це Єрмак...