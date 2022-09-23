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Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины. ПЕРЕЧЕНЬ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтеры OSINT Бджіл нашли информацию о около 1 тыс. кадыровцев, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Волонтеры продемонстрировали несколько человек из числа кадыровцев.

Солтаев Ильяс Хизарович. Сотрудник полиции помощник командира полка специального назначения им. А. Кадырова. Инструктор чеченского спецназа.

Буквально перед войной с Украиной попал в большой скандал, заявив у себя в Instagram что россияне - "свиньи, мы с детства так вас называли", о "разгроме чеченцами федералов" зимой 1994 - 1995 годов, когда "тысячи убитых оккупантов лежали на улице Грозного", после чего сначала закрыл, а затем удалил свою страницу в Instagram. Это вызвало бурную реакцию среди "воинов", журналистов и правоохранителей. После этого он извинился и отправился на войну против Украины, где получил пулей в бедро.

Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 01
Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 02

Страницы оккупанта в "Одноклассниках" и Instagram. +79630659595 активный в Telegram (@Polkovnik_995)

Читайте: Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, - СМИ

Самбиев Тамерлан Султанович. Осужден на 14 лет колонии строго режима, где был злостным нарушителем режима. Статьи: бандитизм, посягательство на жизнь правоохранителя, грабеж, завладение транспортом, хищение оружия.

Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 03
Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 04

Страница в Instagram.

Также читайте: Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию"

Арсаханов Хасан Ахметович. Значится, в российском списке лиц и организаций, имеющих отношение к терроризму от 2011 г. по номеру 151. Также был приговорен к 3 годам за участие в массовых беспорядках и уклонение от административного надзора.

Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 05
Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 06

Страница в Instagram и "ВКонтакте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отряд кадыровцев попал в окружение под Соледаром, - Геращенко

Адамов Лом-Али Майрбекович. Уголовных дел нет, только административное. Фигурирует в списке террористов, якобы ликвидированных в Украине. Однако, как оказалось, воевал против Украины.

Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 07
Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 08

Страница в Instagram и "ВКонтакте".

Читайте также: "Заметил, что засиделся": Кадыров захотел в "бессрочный отпуск". РосСМИ пишут, что для него готовят новую должность в Росгвардии

Самбаев Турпал Супьянович. Был осужден перед войной за хранение наркотиков для себя, то есть был наркоманом.

Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 09
Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 10

Страница в "ВКонтакте".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ. ФОТО

Цагаев Мусса Мухадиевич. С женой Линдой Алхазуровной Давлаевой одолжил у банка около 5 миллионов рублей в ипотеку на дом 330кв.м. и участок около 1000 кв. м. В 2018 году банк потребовал деньги, дом и участок обратно. На войне против Украины получил ранение и после возвращения продавал подержанную "Ладу Приору" за 160 тыс. рублей, что свидетельствует о том, что компенсацию он вряд ли получил.

Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 11
Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины 12

Страница в Instagram и две страницы в "Одноклассниках" - первая и вторая. +79389006659 активный в Telegram.

Читайте: Кадыров, видимо, оговорился и назвал Путина "верховным говнокомандующим". ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Вчера сталася подія, значення якого до кінця ще не осознано. А саме... Рамазан Кадиров відмовився від проведення всеросійського закону про мобілізацію на території Чечні.
- Ми і так дали більше в процентному відношенні, ніж всі інші. Досить.
Вертикаль влади, закони держави, укази президента в Чечні не виконуються. Єдиний закон в Чечні - слово Кадирова. Якщо все це виразити коротко, в одній фразі, то виходить навіть якось незручно.
- Пане президент путін. Вам здається, кхе-кхе, ну, як би то сказати в загальному. Відкрито вас послали нахер
І зараз з цим, що надо робити...
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23.09.2022 16:14
+5
Чмошники
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23.09.2022 16:07
+3
Получил пулю в бедро, заодно и группу крови сменил.
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23.09.2022 16:17
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Чмошники
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23.09.2022 16:07 Ответить
Не бачу плакальщиків:
"Абязательна брать в плєн. Ета ценний плємєнной фонд"
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23.09.2022 16:31 Ответить
В жопу раненный джигит,далеко не убежит...
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23.09.2022 16:44 Ответить
чому серед чмошників-збоченців пропущені овце..оби ?
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23.09.2022 16:40 Ответить
Вчера сталася подія, значення якого до кінця ще не осознано. А саме... Рамазан Кадиров відмовився від проведення всеросійського закону про мобілізацію на території Чечні.
- Ми і так дали більше в процентному відношенні, ніж всі інші. Досить.
Вертикаль влади, закони держави, укази президента в Чечні не виконуються. Єдиний закон в Чечні - слово Кадирова. Якщо все це виразити коротко, в одній фразі, то виходить навіть якось незручно.
- Пане президент путін. Вам здається, кхе-кхе, ну, як би то сказати в загальному. Відкрито вас послали нахер
І зараз з цим, що надо робити...
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23.09.2022 16:14 Ответить
А ви впевнені що путен ще живий?може там вже діє колективний путин з патрушевим на чолі.
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23.09.2022 16:47 Ответить
Після 26.12.1991, 11.09.2001 і 24.02.2022 я вже ні в чому і ніколи не впевнений на 100%. Може бути ви і праві.
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23.09.2022 16:55 Ответить
А хіба це вперше він нахєр путена посилає?
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23.09.2022 19:17 Ответить
Получил пулю в бедро, заодно и группу крови сменил.
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23.09.2022 16:17 Ответить
шкода що стать не змінила йому куля.
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23.09.2022 16:28 Ответить
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23.09.2022 17:07 Ответить
просто довбні
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23.09.2022 16:21 Ответить
Славные сыны Ичкерии лягли за независимость своей Родины или воюют сейчас в рядах добровольцев вместе с Украинцами с лаптеногими недоумками. Под рамзанку дырова лягли слабовольные тиктокеры-пастухи. Ичекрия снова будет свободной сразу после победы Украины над росийской ордой.
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23.09.2022 16:23 Ответить
Кадыровцы - длинное название!
Проще сказать - чурки !
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23.09.2022 16:35 Ответить
Про профессиональных овце@бов ещё забыли. На фотках любители.
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23.09.2022 17:07 Ответить
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23.09.2022 17:23 Ответить
Наркомани, терористи, грабіжники та боржники: Опубліковано дані кадирівців, які воювали проти України. вівці не воювали а отарою знімались у тік-тоці
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23.09.2022 18:10 Ответить
То коза чи вівця? Хоча - яка різниця...
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24.09.2022 18:14 Ответить
 
 