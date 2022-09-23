ВСУ окружили два батальона "БАРС" в Дробышево, это может заставить россиян покинуть Лиман, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты вынуждены защищать ключевые направления малобоеспособными подразделениями. Это говорит о том, что РФ не может удерживать фронт, он разрушается.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российские каналы сообщают, что ВСУ окружили два батальона наемников БАРС в селе Дробышево. Дробышево – ключевой узел коммуникаций к северу от Лимана, и освобождение села означает, что вскоре российские войска сделают плановую перегруппировку и покинут Лиман. Интересно, что противник вынужден бросить на оборону столь важного тактического пункта очень слабые и малобоеспособные подразделения. Батальоны БАРС – это на скорую руку созданные после вторжения подразделения наемников, с легким вооружением, низким уровнем мотивации, организации, управления и подготовки. Применение противником на таком ключевом направлении, как Дробышево, малобоеспособных частей, говорит о том, что российская армия по-прежнему не способна стабилизировать фронт и не имеет боеспособных оперативных резервов. Украинские войска не позволяют россиянам стабилизировать Оскольский фронт и сохраняют тактическую инициативу", – объяснил журналист.
По словам Бутусова, объявленная в России мобилизация необходима для спасения разрушающегося фронта.
"Дыры собираются заткнуть свежемобилизованным мясом", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
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- Понимаешь сынок, тогда коммунисты были И когда пулемётчик кричал: "Камандир! Патроны кончились!" То в атвет звучало: "Но ты же коммунист, товарищ Петров!" И пулемёт строчил с удвоенной скоростью!
- А сейчас что?
- А сейчас, сынок, в российской армии коммунистов нет! И патронов - тоже!
Бей Актив Режь Сук.
це для кацапів занадто складні питання!
з України руськіє должни виєзжать тільки у труні......
https://twitter.com/i/status/1573237842649686018
Але рашисти вірять путіну ( В Ураїні немає навіть кулемета немає армії Київ вже захоплений ) ось це дає привід окупантам їхати до України.
А коли йде наступ то істерично кричать
Але що під Бахмутом? Що в Песках?
Якщо +550 фаршу орків за вчора звідти - куди не йшло... Але здавати не можна ніяк!
І за Русь усрітєсь!
мокша - недонарод дебил
> повирізати усім яйця підарасам рашиським
І не підарасам (рашистським) теж.