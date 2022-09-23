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ВСУ окружили два батальона "БАРС" в Дробышево, это может заставить россиян покинуть Лиман, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

Российские оккупанты вынуждены защищать ключевые направления малобоеспособными подразделениями. Это говорит о том, что РФ не может удерживать фронт, он разрушается.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские каналы сообщают, что ВСУ окружили два батальона наемников БАРС в селе Дробышево. Дробышево – ключевой узел коммуникаций к северу от Лимана, и освобождение села означает, что вскоре российские войска сделают плановую перегруппировку и покинут Лиман. Интересно, что противник вынужден бросить на оборону столь важного тактического пункта очень слабые и малобоеспособные подразделения. Батальоны БАРС – это на скорую руку созданные после вторжения подразделения наемников, с легким вооружением, низким уровнем мотивации, организации, управления и подготовки. Применение противником на таком ключевом направлении, как Дробышево, малобоеспособных частей, говорит о том, что российская армия по-прежнему не способна стабилизировать фронт и не имеет боеспособных оперативных резервов. Украинские войска не позволяют россиянам стабилизировать Оскольский фронт и сохраняют тактическую инициативу", – объяснил журналист.

По словам Бутусова, объявленная в России мобилизация необходима для спасения разрушающегося фронта.

"Дыры собираются заткнуть свежемобилизованным мясом", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бутусов о мобилизации в РФ: "Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами". ВИДЕО

ВСУ окружили два батальона БАРС в Дробышево, это может заставить россиян покинуть Лиман, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+70
киньте им на подмогу свежемобилизованных, шоб вагон рефрижиратор не был полупустой, бо так хуже холод держит
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23.09.2022 16:22
+63
Сьогодні "БАРС" в оточенні, а завтра вже у перших рядах на концерті Кобзона
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23.09.2022 16:23
+43
резервна армія кацапії не цікавиться куди поділась регулярна ?
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23.09.2022 16:26
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киньте им на подмогу свежемобилизованных, шоб вагон рефрижиратор не был полупустой, бо так хуже холод держит
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23.09.2022 16:22 Ответить
сльозы мешают мине говорыть....
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23.09.2022 16:41 Ответить
а я не допер, чого це Русь з ними? Русь вас, кацапи срані, нещадно ПИЗТИТЬ!
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23.09.2022 17:53 Ответить
Та отож орда срана, навіть нашу назву привласнила.
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24.09.2022 14:12 Ответить
співчуваю)))
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23.09.2022 17:54 Ответить
Их там нет....мочите по полной....
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23.09.2022 16:23 Ответить
Сирия, вагнеровцы, ответ амерам..)
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23.09.2022 16:40 Ответить
- Папа! А пачиму наши рассеяне атступают? Вон в кино о вайне ани стойко сражаются! Да паследнева патрона!
- Понимаешь сынок, тогда коммунисты были И когда пулемётчик кричал: "Камандир! Патроны кончились!" То в атвет звучало: "Но ты же коммунист, товарищ Петров!" И пулемёт строчил с удвоенной скоростью!
- А сейчас что?
- А сейчас, сынок, в российской армии коммунистов нет! И патронов - тоже!
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23.09.2022 17:11 Ответить
Сьогодні "БАРС" в оточенні, а завтра вже у перших рядах на концерті Кобзона
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23.09.2022 16:23 Ответить
монголоїдна орда наразі прагне знищити нащадків Русі. У них просто каша в мізках але ЗСУ це виправлять швидко.
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23.09.2022 16:32 Ответить
"Всярусь с вами"
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23.09.2022 16:34 Ответить
всярусь зваи сказав лука.
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23.09.2022 17:31 Ответить
Скоро кол-во жаренных кацапов резко пойдет вверх. Мобилизованные приедут . И недовольство юхлом тоже резко повысится.
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23.09.2022 16:24 Ответить
БАРВ - Боевой армейский резерв всраны.
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23.09.2022 16:26 Ответить
Боевой армейский резерв сук
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23.09.2022 16:31 Ответить
Очень почетная уголовная наколка - БАРС.
Бей Актив Режь Сук.
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23.09.2022 17:09 Ответить
вся русь сейчас в домоедово и на монгольской границе. не успеют.
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23.09.2022 16:26 Ответить
резервна армія кацапії не цікавиться куди поділась регулярна ?
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23.09.2022 16:26 Ответить
вони 30 раз не цікавилися що сталося в Чорнобаївці до них!
це для кацапів занадто складні питання!
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23.09.2022 17:51 Ответить
Вони "внє палiтiкi"
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23.09.2022 18:01 Ответить
👍
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23.09.2022 18:44 Ответить
пише шо там Кубанський полк і 208-й окремий «козачий» мотострілецький полк (ЛНР)
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23.09.2022 16:27 Ответить
208 в плен не брать. Там идейные с 2014 года
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23.09.2022 18:46 Ответить
Почти половина наемники из Ростова и области. Типа - донские...
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23.09.2022 18:48 Ответить
влаштуйте "іловайськ" кацапським *********.....
з України руськіє должни виєзжать тільки у труні......
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23.09.2022 16:27 Ответить
спірне питання. В Харкові рсня розбомбила рефрижератори зі своїми двохсотими, так що не факт, що і в труні виїдуть.
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23.09.2022 16:30 Ответить
це був метаферичний вислів, нехай хоть у полі згниють ......
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23.09.2022 16:36 Ответить
Парні дєржитєсь і харошего настроєнія
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23.09.2022 16:28 Ответить
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23.09.2022 16:28 Ответить
Мокша - московія то ніяка не Русь. це все результат брехливої пропоганди кремля.... чуже вкрали - своє хочуть забути, на таке здатні лише моральні уроди і збочені виродки - кацапи.
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23.09.2022 16:43 Ответить
Це що таке?!!! Єнот "сім-сорок" танцює?!!!
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23.09.2022 16:57 Ответить
Нэ, це полу-гопак з елементами "Лебединого Озера"
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23.09.2022 17:01 Ответить
Лезгинку
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23.09.2022 17:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lREUFU_7Oh8
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23.09.2022 17:04 Ответить
Вже гопака врізав!
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23.09.2022 19:43 Ответить
Пацаки, держитесь, Кобзон с вами!
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23.09.2022 16:29 Ответить
"Денег нет, но вы держитесь» - «патронов и подкреплений тоже нет, но вы держитесь», а то в кремле будут нервничать
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23.09.2022 16:31 Ответить
На кацапии есть русь сидящая, а скоро появится русь смердящая.
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23.09.2022 16:32 Ответить
Немає там Русі і не було.В монголоїдів є акруга сідящіє і края сідящіє.
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23.09.2022 16:35 Ответить
Полонених не брати, бо вони потім повернуться на фронт після обміну, якщо такий буде взагалі. Слава Україні!!!
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23.09.2022 16:32 Ответить
Обменный фонд нужен, но лугандонцев вряд ли будут менять, тут ты прав. Они нахрен никому не нужныв мордоре, просто мясо. А вот кого точно стоит достреливать, так это бурятов.
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23.09.2022 16:35 Ответить
Вот именно. Вернутся уже обстрелянными и злыми.
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23.09.2022 18:50 Ответить
Будет вам, рашистские твари и Дебальцево, будет вам и Иловайск.
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23.09.2022 16:33 Ответить
"всярусь"гарна назва орчої операції
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23.09.2022 16:36 Ответить
допомога спешит
https://twitter.com/i/status/1573237842649686018
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23.09.2022 16:37 Ответить
Не ждите пока они выйдут или сдадутся. Уничтожайте их.
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23.09.2022 16:44 Ответить
Рашистів знищують але вони все одно їдуть на Україну воювати. В Росії важко знайти хорошу роботу з високою зарплатою ось знайшли вихід піти на війну і заробити путінських грошей звісно що їх не виплатять і кинуть як і раніше робили.
Але рашисти вірять путіну ( В Ураїні немає навіть кулемета немає армії Київ вже захоплений ) ось це дає привід окупантам їхати до України.
А коли йде наступ то істерично кричать
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23.09.2022 16:46 Ответить
Це добре.
Але що під Бахмутом? Що в Песках?
Якщо +550 фаршу орків за вчора звідти - куди не йшло... Але здавати не можна ніяк!
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23.09.2022 16:47 Ответить
Пишуть що наші віджали Яцьківку
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23.09.2022 16:52 Ответить
и ушли дальше на 10 км
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23.09.2022 18:52 Ответить
Бахмут норм Піски в окупації
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23.09.2022 22:42 Ответить
Вспомнил, гандон, про Русь! Мокша к Руси НИКАКОГО отношения не имеет. Как и к славянам вообще.
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23.09.2022 16:48 Ответить

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23.09.2022 16:48 Ответить
Київ за три дня........ ))
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23.09.2022 16:49 Ответить
Оточили - це гарно. Але треба щось важке підтягнути та знищити - це найкраще рішення на сьогодні. Не треба виснажувати та намагатися захопити в полон. Треба щодо першої нагоди - нищити та робити репортажі, щоб вата пораділа трошки...
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23.09.2022 16:49 Ответить
Там не так селище оточили,як вклинилися для оточення Лимана.
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23.09.2022 22:43 Ответить
Русь как раз уничтожает вас всех, @ баная татарва. Байстрюки,*****.
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23.09.2022 16:50 Ответить
Батальйон Барс героически взял за щеку)
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23.09.2022 16:51 Ответить
Це той "Барс" куди дідів за 50+ набирали?
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23.09.2022 16:52 Ответить
Надіюся - на сьогодні уже шкура БАРСа на сіні розіп"яли? Для сушіння!
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23.09.2022 16:55 Ответить
Сподіваюся що і шкірки не залишилося. Їх
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23.09.2022 19:46 Ответить
Парні дєржитєсь!
І за Русь усрітєсь!
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23.09.2022 17:03 Ответить
кацапськие долбо.бы умудрились даже смысл слова "Русь" испаскудить..
мокша - недонарод дебил
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23.09.2022 17:09 Ответить
https://twitter.com/i/status/1573267399859732483
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23.09.2022 17:26 Ответить
****** их ЗСУ не глядя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.09.2022 17:48 Ответить
Этих барсов украинские песики в полях доедают - трубку взять не хотят.
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23.09.2022 17:50 Ответить
какая Русь? Русь как раз не с вами
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23.09.2022 17:51 Ответить
А замість того, щоб їх розїбати - дадуть їм відійти! Срані гумагісти!
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23.09.2022 18:20 Ответить
повирізати усім яйця підарасам рашиським
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23.09.2022 18:46 Ответить
@ukrop ukrop 0065076d

> повирізати усім яйця підарасам рашиським

І не підарасам (рашистським) теж.
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23.09.2022 20:52 Ответить
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23.09.2022 19:30 Ответить
Какая Русь ? Орда немытая, Вы к Руси имеете такое-же отношение как морская свинка к мор
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23.09.2022 19:59 Ответить
У Бутусова що не село - то ключовий вузол А Лиман тодI що? А Херсон? А Чорнобаiвка чим стане?
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23.09.2022 20:23 Ответить
Також ключовим словом, бо усе є Україна і українці
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23.09.2022 22:44 Ответить
В нас кожне село - це ключовий вузол наступу чи оборони! Адже це наша найрідніша Україна!
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24.09.2022 01:11 Ответить
Всіх кацапів наші знищать щоб неповернулись !
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23.09.2022 20:58 Ответить
Сергію Залевський ,не тільки у Бутусова ,"що не село ,то ключовий"вузол ",а у нас у всіх українців кожне село , містечко ,місто то ключові вузли - тому що це усе наша Україна .
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23.09.2022 21:38 Ответить
Молодці хлопці мочіть вату.
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24.09.2022 10:32 Ответить
 
 