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Российские автоматчики заставляют жителей Мелитополя "правильно" голосовать на псевдореферендуме, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,окупація,мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе продолжается псевдореферендум.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня на временно оккупированных территориях начался псевдореферендум. В 8:00 члены избиркомов вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей.

Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Испуганным местным жителям подсказывают в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку", - рассказал глава города.

Читайте: Оккупанты завезли в Мелитополь массовку из Крыма для съемки пропагандистских роликов о якобы поддержке "референдума", - мэр Федоров
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Ну і?
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23.09.2022 16:47 Ответить
Почему еще ни один лидер мира не сказал что путин - *****? зеля не сказал - что путин - *****. да ***** ты в нарот даже Ален мать его в член делон ******** с боневтиком не сказал что ***** - хэуйло!!!
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23.09.2022 16:48 Ответить
зеля, ***** ты кусок. скажи пукин - ***** ***** ***** кусок зеного
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23.09.2022 16:51 Ответить
К зеле претензии, согласен. Но свисти по делу. Лозунги оставь рузьким барана.
Я не понял к чему ты это.
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23.09.2022 17:14 Ответить
неужели на всаротном нарафете так сложно сказать что путин *****?*???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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23.09.2022 16:53 Ответить
а ну да ***
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23.09.2022 16:54 Ответить
Не смешите людей . Те бумажки никто читать не будет . " Всё уже украдено до нас ".
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23.09.2022 16:53 Ответить
Після "правильного" голосування жителів окупованих територій поженуть на м'ясо.
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23.09.2022 17:01 Ответить
Як казав їхній вождь сталін: "Не важливо, хто як проголосує. Важливо, хто рахуватиме голоси...". А зрештою - похер!
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23.09.2022 17:51 Ответить
Там зараз взагалі нічого не важливо навіть те що казав чи не казав їх бувший ватажок сталін...
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23.09.2022 21:02 Ответить
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23.09.2022 21:20 Ответить
 
 