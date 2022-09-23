"Слуга народа" Холодов, партнер Ермака по ларьковому бизнесу, уехал на отдых в Вену и пропускает заседание Рады

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов пропустил два заседания Верховной Рады, находясь в Вене, где проживает его семья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу журналиста Михаила Ткача.

Он сообщает, что растерялся, когда на вопрос о причинах пребывания в Вене Холодов ответил: "А что люди делают в Вене? Какое-то время бываю здесь".

В столице Австрии живет семья "слуги народа".

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Журналист передает продолжение диалога:

- К семье?

– Что вы хотите спросить?

– Хотели спросить, вы на прошлой неделе пропустили заседание парламента или нет?

- Да.

– Находясь в Вене?

- Да.

– А по каким причинам?

– А я в Вене здесь не постоянно.

– А по каким причинам пропустили заседание парламента?

- Ну, я причины имею личные.

– Просто вы народный депутат, и сейчас война и, наверное, принимались какие-то важные законы, обсуждались законопроекты.

- Да.

- И, наверное, должна быть какая-то причина.

- Ну, я имею отношение, общаюсь с Верховной Радой и имею свои причины.

- Я понял.

- Несколько дней я могу приехать и быть здесь. Почему я не могу быть здесь?

– А сколько вы в Вене находитесь?

- Та мои вопросы.

- Больше недели?

– Смотрите, что вы хотите от меня услышать?

– Нам интересно, по каким причинам и почему вы пропустили заседание?

- Смотрите, я общаюсь с Верховной Радой и я подотчетен Верховной Раде, а не вам.

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Журналист напоминает, что нардепы подотчетны не Верховной Раде, а избиравшему их народу Украины.

Напомним, журналисты выяснили, что украинские чиновники и бизнесмены, несмотря на запрет, спокойно уезжают из Украины. В частности, в Монако находятся Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и не только.

В Вене ждут завершения войны России против Украины скандальные глава Конституционного суда Александр Тупицкий, пророссийский политик Евгений Мураев, криминальный авторитет Александр Петровский с окружением и другие.

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