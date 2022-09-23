"Слуга народа" Холодов, партнер Ермака по ларьковому бизнесу, уехал на отдых в Вену и пропускает заседание Рады
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов пропустил два заседания Верховной Рады, находясь в Вене, где проживает его семья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу журналиста Михаила Ткача.
Он сообщает, что растерялся, когда на вопрос о причинах пребывания в Вене Холодов ответил: "А что люди делают в Вене? Какое-то время бываю здесь".
В столице Австрии живет семья "слуги народа".
Журналист передает продолжение диалога:
- К семье?
– Что вы хотите спросить?
– Хотели спросить, вы на прошлой неделе пропустили заседание парламента или нет?
- Да.
– Находясь в Вене?
- Да.
– А по каким причинам?
– А я в Вене здесь не постоянно.
– А по каким причинам пропустили заседание парламента?
- Ну, я причины имею личные.
– Просто вы народный депутат, и сейчас война и, наверное, принимались какие-то важные законы, обсуждались законопроекты.
- Да.
- И, наверное, должна быть какая-то причина.
- Ну, я имею отношение, общаюсь с Верховной Радой и имею свои причины.
- Я понял.
- Несколько дней я могу приехать и быть здесь. Почему я не могу быть здесь?
– А сколько вы в Вене находитесь?
- Та мои вопросы.
- Больше недели?
– Смотрите, что вы хотите от меня услышать?
– Нам интересно, по каким причинам и почему вы пропустили заседание?
- Смотрите, я общаюсь с Верховной Радой и я подотчетен Верховной Раде, а не вам.
Журналист напоминает, что нардепы подотчетны не Верховной Раде, а избиравшему их народу Украины.
Напомним, журналисты выяснили, что украинские чиновники и бизнесмены, несмотря на запрет, спокойно уезжают из Украины. В частности, в Монако находятся Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и не только.
В Вене ждут завершения войны России против Украины скандальные глава Конституционного суда Александр Тупицкий, пророссийский политик Евгений Мураев, криминальный авторитет Александр Петровский с окружением и другие.
Пожалуйста, подождите...
а 73% проголосовали против сивочолого брехуна.
Про брехуню, потім розповісте.
А саму справу нардепа Кузьміних вже скерували до суду, хоча сам нардеп не захотів брати обвинувальний акт і викинув його з машини
НАБУ і САП, згідно закону України, намагалися особисто вручити обвинувальний акт народному депутату Сергію Кузьміних, але законотворець з провладної партії наполегливо не хотів брати документи. Органи правопорядку через відкрите вікно автівки передали акт депутату, а той жбурнув його на асфальт і поїхав геть.
Утім справу вже скерувала до Вищого антикорупційного суду. Нардепу Кузьміних інкримінують зловживання впливом - він за 558 тисяч гривень пообіцяв забезпечити перемогу у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету для КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради». (Борислав Береза)
Сказать нечего. Хотя, это ведь не единичный случай Михаила. Были еще и посещения рок груп в Лондоне, где он орал это "ненавистное" ему слово! Но то таке.
А раз нет, то отвечу, что я не знаю где эти ковбои, вампиры и еще кто то. Я не кручусь в их кругах.
Но все его друзья не додумались прославлять страну, с которой воюет отец их друга.
Кстати, Вы снова не ответили на мой вопрос - Считаете, что Тимошенко была бы лучше?
Насколько я помню, Тимошенко вообще не имела тогда шансов стать президентом.
Не знаю. Я в олигархах плохо разбираюсь, кто из них лучше. Я знаю другое, что олигархами становятся через воровство. И мне такой президент не нужен.
Грабить богатое общество гораздо выгоднее, чем тырить копейки у нищеты. Как показала жизнь, ошибся. Более я ему шанса не предоставлю на выборах!
Тимошенко? Ну зачем? За 8 лет войны она себя проявила? Я ее запомнил свадьбой доци на Олимпийском, когда наши бтр нечем было заправить, а Коломойский феерил наградами за головы рашистов и технику россиян.
Я упомянул Коломойского. Да, он вложился тогда в Украину и сильно в 2014м. Но и прогорел, связавшись с Порошенко. Мне вообще плевать на олигархов! Это прошлое, которое уходит. За ним нет будущего у Украины! Поймите, что нам нужны новые лица! Не запачканные Системой Кучмы!
Я очень надеюсь, что на следующих выборах у нас будет новый президент, без сомнительной команды, не обремененный связями с олигархатом.
Успіхів, корупційне дно, яке таке круто впевнене в собі ви Титанік, двома мішками зерна будете оперувати.
@yapravvsegda
Після того, як рейтинги пса Патрона перевищили рейтинги Володимира Зеленського, цього собаку заборонили показувати по телебаченню. Мається на увазі - Патрона.
Теж стосується й судей?
Яке воно суддя? Якщо по ньому пів карного кодексу плаче?
А депутат? Б...лять - лице як мінімум ста тисяч виборців... Тоді ж які гризла у виборців?
"А в Зеленського якраз кампанію розпочали під лозунгом "Вова строг, но справєдлів" - для порятунку залишків рейтингу взялися трохи своїх почихвостити. Ну, й до Холодова дійшли. А той і повертатися не спішить, і за вимогу скласти мандат послав Зеленського дуже далеко. Так, кажуть, що саме послав. А ще пропонує нашому зеленосяйному переговори. А переговори ж мають сенс, коли козирі є в обох гравців.
Ні, ми, звісно, в такий скандал не віримо , бо ж не може влада в країні, де, за словами "найвеличнішого лідера **********", не залишилося корупції, бо всі корупціонери виїхали, щось подібне творитися. Так Холодов і виїхав. На Кіпр. І звідти пропонує Зеленському провести з ним переговори..."