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Новости Война в Украине Война
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война (46875) ВР (28729) Холодов (77) Вена (106) Ткач Михаил (116) Ермак Андрей (1187)

"Слуга народа" Холодов, партнер Ермака по ларьковому бизнесу, уехал на отдых в Вену и пропускает заседание Рады

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

холодов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов пропустил два заседания Верховной Рады, находясь в Вене, где проживает его семья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу журналиста Михаила Ткача.

Он сообщает, что растерялся, когда на вопрос о причинах пребывания в Вене Холодов ответил: "А что люди делают в Вене? Какое-то время бываю здесь".

В столице Австрии живет семья "слуги народа".

Смотрите: Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ. ВИДЕО

Журналист передает продолжение диалога:

- К семье?

– Что вы хотите спросить?

– Хотели спросить, вы на прошлой неделе пропустили заседание парламента или нет?

- Да.

– Находясь в Вене?

- Да.

– А по каким причинам?

– А я в Вене здесь не постоянно.

– А по каким причинам пропустили заседание парламента?

- Ну, я причины имею личные.

– Просто вы народный депутат, и сейчас война и, наверное, принимались какие-то важные законы, обсуждались законопроекты.

- Да.

- И, наверное, должна быть какая-то причина.

- Ну, я имею отношение, общаюсь с Верховной Радой и имею свои причины.

- Я понял.

- Несколько дней я могу приехать и быть здесь. Почему я не могу быть здесь?

– А сколько вы в Вене находитесь?

- Та мои вопросы.

- Больше недели?

– Смотрите, что вы хотите от меня услышать?

– Нам интересно, по каким причинам и почему вы пропустили заседание?

- Смотрите, я общаюсь с Верховной Радой и я подотчетен Верховной Раде, а не вам.

Также читайте: ГБР проверит, законно ли пересекли границу вип-беженцы в Вену

Журналист напоминает, что нардепы подотчетны не Верховной Раде, а избиравшему их народу Украины.

Слуга народа Холодов, партнер Ермака по ларьковому бизнесу, уехал на отдых в Вену и пропускает заседание Рады 01

Напомним, журналисты выяснили, что украинские чиновники и бизнесмены, несмотря на запрет, спокойно уезжают из Украины. В частности, в Монако находятся Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и не только.

В Вене ждут завершения войны России против Украины скандальные глава Конституционного суда Александр Тупицкий, пророссийский политик Евгений Мураев, криминальный авторитет Александр Петровский с окружением и другие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+68
Это не депутат ВР, это просто скот. Как и все Слуги народа.
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23.09.2022 16:54
+46
Зелені потвори.
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23.09.2022 16:53
+40
Дерьмакам закон не писан.
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23.09.2022 16:54
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Зелені потвори.
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23.09.2022 16:53 Ответить
он давно резидент Кипра и семья его там чалится давно.... так что ему есть где укрыться от войны
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23.09.2022 19:18 Ответить
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24.09.2022 10:59 Ответить
Это не депутат ВР, это просто скот. Как и все Слуги народа.
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23.09.2022 16:54 Ответить
Это даже не скот, это - враг.
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23.09.2022 20:39 Ответить
73%
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23.09.2022 20:55 Ответить
Рома, не тупи - за партию Слуга Народа проголосовали 43%.
а 73% проголосовали против сивочолого брехуна.
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23.09.2022 23:07 Ответить
Підкажете, вУмні, де ж ви в бюлетні знайшли графу "проти"?
Про брехуню, потім розповісте.
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24.09.2022 00:13 Ответить
значения слово ******* розумiеш?
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24.09.2022 12:57 Ответить
Т.е. вы это дерьмо навыбирали, а прибирать должны другие? Расмы попутали совсем?
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23.09.2022 22:28 Ответить
Правильно - рамсы попутали. Извините что исправляю.
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24.09.2022 04:51 Ответить
Да, опечатка.
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24.09.2022 18:29 Ответить
??(( Порох-сила ЗЕльц-могила.....а именно Зольдат рубаху рвал в 2019 и говорил что он титульный ....и не терпила как другие нации и страны .....и цветочки носить не будите...и в ЛЮБОЕ время на ростов отправите этого КЛОУНА.И если ты за него впрягся....то поясни чучелу что родителей и детей клясть не по понятиям людским. ....лично пусть доносит хоть в Х свистит.А раз ты в блатные тапки запрыгнул и за рамсы тусить стал (даже не понятно к чему)....то и вопросы ставь ЕМУ....ну или Зепредателю с ермаками вместе. Косяков то хватает....от разминирования и сдачи территорий вместе с украинцами.....до сдачи героев защитников Мариуполя.А вот если не способные...то и гребни не пушите....упритесь на мула и бздите в диван дальше.Можете даже двери на банковой вместе сходить покрасить ...и то по ВАШЕМУ желанию.ВОКАК(
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24.09.2022 11:44 Ответить
Где такие грибы достали?
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24.09.2022 18:31 Ответить
Дерьмакам закон не писан.
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23.09.2022 16:54 Ответить
Холодов...русскій?
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23.09.2022 16:55 Ответить
Холодковский в девичестве Зусманович
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23.09.2022 17:31 Ответить
один Х...зеленый
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23.09.2022 19:27 Ответить
Ні, це Абрамовіч рускій, а Холодов - український ...
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23.09.2022 20:46 Ответить
хорошо быть ермаком
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23.09.2022 16:55 Ответить
щось надо таке робити, щоб за це було якесь покарання, або що? його обирали люди, вони йому довіряли, вони зараз воюють, щоб він міг спокійно робити свою роботу..., писати та приймати закони..., але ці ******** чомусь вирішили, що вони вищі за якихось там людей...
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23.09.2022 16:58 Ответить
Пф, руснявьіє рьігі в повному складі насрали нам в рот і сидять в вр ніби так і було...
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23.09.2022 19:13 Ответить
Фейк! Зе-патріоти на таке не здатні...
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23.09.2022 16:59 Ответить
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23.09.2022 17:45 Ответить
ЗЕ-поЦрєоти
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23.09.2022 20:48 Ответить
Срані бариги з шаурмою в кармані з Лук'янівки опинилися при владі. Це пи#дець🤦
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23.09.2022 17:05 Ответить
Це ж не Порох, який "переховувався" у Лондоні, а там його "випадково" перестріла знімальна група Г+Г. Це ж сам "слуга" Холодов "відстоює" державні інтереси у Відні)
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23.09.2022 17:09 Ответить
два тела беседуют в вене, и при этом никого и студента не выпускают, а этим запросто
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23.09.2022 17:09 Ответить
Поїхав, коли захотів, приїхав - коли захотів, на кордоні пропускають і зарплатню виплачують вчасно і без затримок і мабуть не тільки зарплату, а ще й премію.
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23.09.2022 17:11 Ответить
Поэтому они все и лезут в депутаты , а не потому что им Украина нужна процветающая.
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24.09.2022 04:53 Ответить
Я нікому нічьо нє должен десь я таке вже чув
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23.09.2022 17:12 Ответить
Слуги бородатого урода мене не дивують з перших днів після виборів . Все очікувано .
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23.09.2022 17:14 Ответить
Знайомтесь, це бидло на відео є народним депутатом фракції "Слуга народа" на ім'я Сергій Кузьміних. Його особисто спіймали на хабарі. І дивіться, як ця нахаба себе поводить. Це ж "слуга"! Йому можна!
А саму справу нардепа Кузьміних вже скерували до суду, хоча сам нардеп не захотів брати обвинувальний акт і викинув його з машини
НАБУ і САП, згідно закону України, намагалися особисто вручити обвинувальний акт народному депутату Сергію Кузьміних, але законотворець з провладної партії наполегливо не хотів брати документи. Органи правопорядку через відкрите вікно автівки передали акт депутату, а той жбурнув його на асфальт і поїхав геть.
Утім справу вже скерувала до Вищого антикорупційного суду. Нардепу Кузьміних інкримінують зловживання впливом - він за 558 тисяч гривень пообіцяв забезпечити перемогу у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету для КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради». (Борислав Береза)
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23.09.2022 17:15 Ответить
Мразота.Таких вперёд ногами из ВР
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23.09.2022 17:16 Ответить
Ця Єрмаківська отара , що сидить і не сидить в ВРУ , як кариси , " змилися " , разом з ріднею і статками , хто за кордон , хто в західні області України , ще до 24 лютого! " Пастухи " з нтугою , коли стало зрозуміло , що народ , не завдяки , а наперекір , зупинив орду , добилися щоб вони " повилазили " зі своїх нір , зібралися в парламенті! Зібралися і взялися за старе -" дерибан " !
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23.09.2022 17:18 Ответить
А где вампиры и гангстеры, которые на хэллоуин сфоткались. Или это молодежь одевается в этот день во всякую нечисть? Это же ужас, что сын Порошенко считает россию нечистью. А Вы против этого?
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23.09.2022 17:40 Ответить
Видимо редактор не оценил этот юмор и решил удалить правду, которая колет кому то глазки.
Сказать нечего. Хотя, это ведь не единичный случай Михаила. Были еще и посещения рок груп в Лондоне, где он орал это "ненавистное" ему слово! Но то таке.
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23.09.2022 17:44 Ответить
Вы так и не ответили на мой вопрос. А воспитание детей дело непростое. Возможно Петру Алексеевичустоило забросить все, заниматься их воспитанием, а выборы в 2014 выиграла бы Тимошенко и "ни один танк не выехал бы из казарм" (с). Считаете, что так было бы лучше?
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23.09.2022 19:08 Ответить
Я думал, что это был риторический вопрос.
А раз нет, то отвечу, что я не знаю где эти ковбои, вампиры и еще кто то. Я не кручусь в их кругах.
Но все его друзья не додумались прославлять страну, с которой воюет отец их друга.
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23.09.2022 21:35 Ответить
Да, плохо Петру Алексеевич воспитал друзей своего сына. (сарказм). Ваши претензии к нему стают все надуманнее.
Кстати, Вы снова не ответили на мой вопрос - Считаете, что Тимошенко была бы лучше?
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23.09.2022 21:47 Ответить
Я на глупые вопросы предпочитаю не отвечать вообще то.
Насколько я помню, Тимошенко вообще не имела тогда шансов стать президентом.
Не знаю. Я в олигархах плохо разбираюсь, кто из них лучше. Я знаю другое, что олигархами становятся через воровство. И мне такой президент не нужен.
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23.09.2022 22:29 Ответить
Тимошенко ещё как имела шанс стать президентом. Неужели Вы думаете что те килотонны помоев, которые Петро вылил во время избирательной компании он сделал по глупости? Нет, конечно. Но пришла беда откуда не ждали. ВОВА спутал все Карты всем.
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23.09.2022 23:15 Ответить
А на следующих выборах может спутать кто-то Типа Залужного или Кривоноса. Не факт, но может быть.
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23.09.2022 23:17 Ответить
Вы прикалываетесь? В 2014 та беда еще украинского языка не знала. Это потом его экстерном вышколили. А Тимошенко в 2014 второе место заняла. Еще раз, Вы считаете, что в 2014 было бы лучше, чтобы избрали Тимошенко?
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24.09.2022 01:07 Ответить
Мне кажется, что лучше и хотя бы безнеса у нее столько как у Пети в Крыму нету. Может и ситуация в Крыму развивалась бы по другому.
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24.09.2022 01:20 Ответить
Это неудивительно. Большинство свежеиспеченных форумчан с регистрацией после 24.02.22 так считают.
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24.09.2022 01:41 Ответить
В 2014 году я голосовал за Порошенко. Думал, что он наворовался, как Ахметов и успокоился, что он умный, понимает, что это шанс для Украины войти в европейское общество.
Грабить богатое общество гораздо выгоднее, чем тырить копейки у нищеты. Как показала жизнь, ошибся. Более я ему шанса не предоставлю на выборах!
Тимошенко? Ну зачем? За 8 лет войны она себя проявила? Я ее запомнил свадьбой доци на Олимпийском, когда наши бтр нечем было заправить, а Коломойский феерил наградами за головы рашистов и технику россиян.
Я упомянул Коломойского. Да, он вложился тогда в Украину и сильно в 2014м. Но и прогорел, связавшись с Порошенко. Мне вообще плевать на олигархов! Это прошлое, которое уходит. За ним нет будущего у Украины! Поймите, что нам нужны новые лица! Не запачканные Системой Кучмы!
Я очень надеюсь, что на следующих выборах у нас будет новый президент, без сомнительной команды, не обремененный связями с олигархатом.
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24.09.2022 11:13 Ответить
Тимошенко не имела тогда шанса. Она проиграла более в 4 раза голосов, если вы забыли. Да, второе место. Но ее тогда предали ближайшие соратники - Аваков и тот, что стену строил, забыл фамилию. Так что без вариантов в 2014.
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24.09.2022 11:19 Ответить
И фото его гуляет в Интернете где он в толстовке с надписью "Россия" и ничего...
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24.09.2022 04:56 Ответить
Связнік поїхав на явку!
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23.09.2022 17:59 Ответить
єдиний прихисток для прохвостів. думають приїхати, коли хмари розвіються. А цей прищ в кумах у медведчука, він дременув, бо напугався. А напуганий негой завжди розчиняється в досвітньому тумані.
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23.09.2022 18:05 Ответить
Скажіть, будь ласка, якаа бл@ядь вибрала цього депутата? Яка падла за нього голосувала? Підніміть руки смердючі зелені свині. Назвіть хоч одне своє прізвище.
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23.09.2022 19:12 Ответить
то все было по приколу . абы не барига ПЕТРО . а зараз зелени свини язики один одному в зелену дупу засунули . а проти ПЕТРА знову ..роттердам.. видкрили . а скильки переплатили за патрони та гаубици з словакии то масейчук-********* в ..единих новинах.. мовчить . скильки гуманитарки через ..сильпо.. продали теж мовчать бо не на часи орденопоносной натахе про це розповидати . або чому при зелений бильшости у ВР ****** путина шуфрич очолюе комитет свободи слова на сьомому мисяци вийни
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24.09.2022 07:29 Ответить
Zeленський молодець: всіх виродків країни запихнув в одну партію. У майбутньому можна просто брати список сн і розстрілювати всіх без суду і слідства, так само як опзж з майбахом.
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23.09.2022 19:44 Ответить
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23.09.2022 22:45 Ответить
..точно, і всім цим дірмом заправляє дЄРМАК, ЯКОСЬ ВЖЕ НАВІТЬ СИМВОЛІЧНО ВИХОДИТЬ
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24.09.2022 05:39 Ответить
Вони всі повернуться освоювати гроші на відбудову країни, отримають медалі і будуть вчити нас любити Україну.
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23.09.2022 19:45 Ответить
Пан Бутусов, а проводили Ви якійсь розслідування, щоб доказати що нам такі не потрібні, а таких бляха багато, і щоб назавжди по заслугам... **** війна йде, а ті хто відкупився так на коні і буде...А хто гине?? Питання: кому належить влада?? Простому народу що бореться!! А питань дуже багато!!... Доки не відсторонити їх, не буде порядку. Нехай за рахунок життів патріотів, буде перемога, але ситуація не зміниться при цьому! Тільки гнати виродків!!!
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23.09.2022 20:09 Ответить
так питання чому до Бутусува? там УП взяла інтерв'ю та розслідувала... а що там казав верховний тому Ткачу? од нього у нього нема такого життя (комфортного) яке ведуть усі підлеглі "слугі", як ось цей індивід...
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23.09.2022 21:18 Ответить
Тільки гнати??? Щось дуже замало...гнати
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24.09.2022 05:41 Ответить
Одно можно сказать смело, что малоПИД...роский, бенин, Нарко-Дегенерат со своим Сбродом переплюнул ОПГ опущенного гопника хама!!!
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23.09.2022 20:34 Ответить
Да уж. Зрада зрадная. плачу...
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23.09.2022 20:38 Ответить
Ці негідники забороняють виїзд з України нашим громадянам.
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23.09.2022 20:52 Ответить
Заметьте, Тупицкий попрежнему председатель конституционного суда! Вы можете представить, чтобы такая мразь защищала Украину? Конституцию? Законность? Я - нет.
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23.09.2022 20:54 Ответить
та шо там їм до "петра мальдівського".. зара сценку вам покажу!.. мейд бай квартал
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23.09.2022 21:16 Ответить
Какой же ганд*он... простите за французский..
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23.09.2022 21:18 Ответить
Cірий Кардинал Єрмачок і його дурачок дружбанчик Вова - картина маслом 2023, "у нас вся влада в руках а правити нема ким і чим".

Успіхів, корупційне дно, яке таке круто впевнене в собі ви Титанік, двома мішками зерна будете оперувати.
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23.09.2022 21:59 Ответить
Украинский Сталкер

@yapravvsegda

Після того, як рейтинги пса Патрона перевищили рейтинги Володимира Зеленського, цього собаку заборонили показувати по телебаченню. Мається на увазі - Патрона.
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23.09.2022 22:01 Ответить
потвори.....хлопці наші гинуть, а дермаковці бикують та наживаються на крові!
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23.09.2022 22:46 Ответить
Одне питання - коли для всіх ворогів і зрадників України
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23.09.2022 23:03 Ответить
А что тут удивительного? батальон монако в действии.
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24.09.2022 00:30 Ответить
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24.09.2022 00:36 Ответить
Думаю после войны разберемся с некоторыми "слугами народа"-подонками.
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24.09.2022 01:45 Ответить
Если они увидят что народ настроен крайне отрицательно , они в Укриану вернутся только чтобы забрать свои денежки и больше мы их не увидим.
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24.09.2022 05:02 Ответить
Завдання мінімум-зробити так, щоб не було КОМУ і ЩОСЬ забирати...
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24.09.2022 05:46 Ответить
города спутники КИЕВА все в руинах . крыши и окна все разбиты . в стенах дыры размером в танк . пойдут дожди и мокрый снег уже октябрь скоро . непогода уничтожит то что рашисты не успели . а зеленому гандону насрать что там в ВР голосуют . а может этот ***** вагон пленки привезет чтобы хоть крыши как то накрыть и хоть что то сохранить для людей голосовавших за эту зеленую гниду отдыхающую в австрии от ..непосильного.. труда
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24.09.2022 07:11 Ответить
тварина.
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24.09.2022 07:41 Ответить
..просто, болезный не понел, слов симейнага врача: надоть, вам, уважаемый укол в вену... А, тут в ВР турбомартен, и махнул просецая душа в Вену. Оооон, харошиййй! Только, попутал немного берега
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24.09.2022 07:55 Ответить
Задаю питання---хто вибрав цю зелену чуму ? 73% хотіли таких уродів ( урода),то і їжте те що вибрали.
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24.09.2022 08:23 Ответить
От чому "депутатська недоторканнісь" - являється синонімом вседозволеності та безкарності?
Теж стосується й судей?
Яке воно суддя? Якщо по ньому пів карного кодексу плаче?
А депутат? Б...лять - лице як мінімум ста тисяч виборців... Тоді ж які гризла у виборців?
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24.09.2022 08:26 Ответить
В Трускавці були свої університети. Жах нескінчений.
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24.09.2022 08:51 Ответить
партнер дермака по ларковому бізнесу- рівень бариг оп
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24.09.2022 10:00 Ответить
Цікаво що зробило з цього покидька депутата - членство в партії, спільний з Дєрьмаком ларьковий бізнес чи вроджена тупість?
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24.09.2022 10:08 Ответить
а що там за новий конфлікт між Холодовим і Зе, про що це таке згадує Тарас Чорновіл?:
"А в Зеленського якраз кампанію розпочали під лозунгом "Вова строг, но справєдлів" - для порятунку залишків рейтингу взялися трохи своїх почихвостити. Ну, й до Холодова дійшли. А той і повертатися не спішить, і за вимогу скласти мандат послав Зеленського дуже далеко. Так, кажуть, що саме послав. А ще пропонує нашому зеленосяйному переговори. А переговори ж мають сенс, коли козирі є в обох гравців.
Ні, ми, звісно, в такий скандал не віримо , бо ж не може влада в країні, де, за словами "найвеличнішого лідера **********", не залишилося корупції, бо всі корупціонери виїхали, щось подібне творитися. Так Холодов і виїхав. На Кіпр. І звідти пропонує Зеленському провести з ним переговори..."
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28.07.2023 16:06 Ответить
 
 