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война (46875) Россия (91288) мобилизация (1621)

В армию РФ собираются призвать 1,2 млн человек, в т.ч. в Москве 16 тыс., - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,армія,мобілізація,примува

В рамках "долевой мобилизации" в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств, передает Цензор.НЕТ.

В то же время источник "Медузы", близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. В Петербурге призывать собираются около 3,2 тысячи человек, добавил источник, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа.

Собеседник, близкий к одному из федеральных министерств, отметил, что из областных центров "рекомендовали набирать по минимуму". Он добавил: "Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября после объявления мобилизации говорил, что в армию РФ намерены призвать 300 тысяч резервистов.

Число подлежащих мобилизации указано в седьмом пункте соответствующего указа президента России Владимира Путина. Этот пункт засекречен. "Новая газета. Европа" 22 сентября сообщила со ссылкой на источник в администрации президента, что в седьмом пункте речь идет о призыве к миллиону человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию ошибочной.

Читайте: Решение о мобилизации в РФ не приближает окончание войны, - глава МИД Турции Чавушоглу

Песков ранее сообщил, что в седьмом пункте указано количество подлежащих мобилизации людей, но он не уточнил, о каком именно количестве идет речь. Представитель Кремля сослался на слова Шойгу: "Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек".

Отмечается, что Песков также назвал ложной информацию о том, что в армию РФ собираются призвать 1,2 миллиона человек

Также читайте: Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, - СМИ
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Топ комментарии
+54
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23.09.2022 17:29
+46
Сегодня смотрел, как мобиков кацапских толпами отправляют на войну. Бабы и дети ревут, у всех опущены головы, безнадега в глазах и на лицах. Все понимают, что с большой долей вероятности это последнее путешествие в их жизнях.
Но показательно то, что никто из них даже и не думает оказать сопротивление, защитить свои права и послать власть к черту. Рабы понуро валят на убой.
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23.09.2022 17:40
+35
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23.09.2022 17:41
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Люди подивіться в Гуглі скільки радянських вояк воювало Фінляндії коли фінська війна була,ви побачите що мільйон !!! Фінів 250 тисяч!
Радяськіх танків 3000,фіни 30 танків !! Літаків радянських 3800 в у фінів 130!
Втрати у радянських були вбитими до 167 тисяч !! Пораненими до 200 тисяч а у фінів 24 тис та до 60 тисяч.
І ВСЕ ЦЕ ЗА 104 ДОБИ!!! Я в щоці.
Тож є про що думати зараз ,якщо фіни змогли це зробити в 1939 году то уявляєте що Україна може?
Взагалі я в шоці та захваті від фінів!
Та ще можна побачити аналогію і зрозуміти скільки ще вояк рашка можекинуть в Україну .
звіснр що Фіни поступилися великою територією але скільки втрат вони нанесли радянським цей як неймовірно!!!
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23.09.2022 20:13 Ответить
Ну технологии изменились. Ситуации не аналогичны. В древние века и 300 спартанцев могли сдерживать легионы.
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23.09.2022 20:42 Ответить
і зараз можуть.
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25.09.2022 14:32 Ответить
Финны отдали свою территорию, всю Карелию, всё бросили и выехали в Финляндию.
Красным этого хватило, они всё равно прорвали линию Маннергейма и взяли бы Хельсинки, метод "давить массой тела."
Война для сталина позорная, но целей добились.

Финны придумали коктель ДЛЯ МОЛОТОВА, россия и тут украла название, поменяв на коктель молотова, сейчас так и называют, а это неправильно.
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23.09.2022 20:13 Ответить
Да, но сравни население Финляндии и СССР и Украины и Рашки.
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23.09.2022 20:26 Ответить
Чечня мобілізуватися не буде !
А у той же час - На боці України воюють п'ять чеченських батальйонів
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23.09.2022 20:31 Ответить
дааа....где же вы их всех хоронить то будете?
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23.09.2022 20:37 Ответить
Никто не будет париться одевать их или тренировать. Две недели и на убой. Кацапы твердо решили закидать нас мясом. Будут дни когда по 2-3 тысячи в сутки будут дохнуть, так же вангую много обмороженных и сопутствующих небоевых потерь. Вангую сдачи, вангую дружественный огонь. Но все равно такая толпа, даже не управляемая это опасность. Нужно как можно больше западного оружия.
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23.09.2022 20:40 Ответить
саме так, лише якістю ми зможемо перемогти кількість. Тому - ******* зброя і екіпірування для наших воїнів. Влада зараз повинна максимально над цим працювати.
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24.09.2022 13:17 Ответить
головне, щоб кулемети у наших захисників не клинило! І патронів висточило на кожну свинособаку! побільше трун на московію - і тоді це може зупинитись
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25.09.2022 16:19 Ответить
16000 москвичей решили пообедать, .......... ,последние повесились и никого не стало
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23.09.2022 22:46 Ответить
Ось він звук війни - рев російських матерів та дружин, чиїх дітей та чоловіків відправляють на війну в Україну. Але нічого, ви ж цього прагнули? А тепер можете і далі водити хороводи на головних площах ваших міст…
https://twitter.com/i/status/1573067334046158850
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24.09.2022 00:21 Ответить
Вищать суки кацапські,але жодна з них не пішла палити ,дерти на шмаття тих,хто забрав їхніх баранів ваньок вбивати українців.Не рушили на кремль до бункерної молі.Вищать,відправляючи на м'ясо своїх недочоловіків.Раби погані,сміття Землі
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24.09.2022 11:44 Ответить
жуткая новость....что с нами будет...
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24.09.2022 01:18 Ответить
Насправді передчуття, що нічого страшного. За умови подальшого надання нам ******** зброї, якій суто *****, скільки ворогів вбивати. Москалі воюють методами 1 та 2 Світової Спецоперації - а тоді, про всяк випадок, солдатів і офіцерів клали мільйонами на кількох кілометрах фронту. Та й Фінляндія вистояла, хоча орда на неї перла - мамо не сумуй.
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24.09.2022 16:19 Ответить
люблю оптимистичных людей вам легко жить...
Как уже кто-то писал, миллион зомби даже с лопатой принесут нам много горя...А они ведь с каким-никим оружием...А нам "партнеры" дают оружия - кот наплакал...
"Фінляндія вистояла" -потеряв кучу людей и свои земли...
Так что сумно насправді
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24.09.2022 16:31 Ответить
Якраз щойно послухав на Радіо НВ ґрунтовну реалістичну аналітику журналіста Івана Яковини, щодо перспектив мобілізації. Рекомендую, на сайті nv.ua все є. Скажемо так: розслаблятися не варто, але й надмірно боятися теж.
Тут якщо тсссс 🤫, то справи такі: доїхати до фронту зможуть не всі. Точніше, не тільки лише усі, мало хто зможе прибути на фронт у вигляді, тобто живими, це щоб так сказати, що не частково, іншим треба готуватися до землі у завтрашньому дні.
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24.09.2022 18:21 Ответить
Не факт. Пісарро з 200 конкістадорами розбив військо інків, Кортес з 400 -ацтеків. Тому що в них була вогнепальна зброя, коні та сталеві шаблі, а у інідіанців - не було
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24.09.2022 21:37 Ответить
у нас с русскими другая история. По технике - перевес в их счет. так что ваш пример неудачен
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24.09.2022 21:47 Ответить
Україні надають західну зброю, і не ******** розробок. Що буде, якщо дадуть більше і ********?
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25.09.2022 04:02 Ответить
Джавелинів та HIMАRSiв хвате на кожного рабZeянца...
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24.09.2022 08:38 Ответить
Військово-промисловому комплексу України і нашім союзникам, треба взяти це до уваги і зробити відповідні висновки, з урахуванням цих обставин.
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24.09.2022 11:48 Ответить
при чому чим швидше, тим краще. Вони цю всю орду довго навчати не будуть, кидатимуть в бій одразу ж, бо Пуйло страшно боїться втратити нові захоплені ним території.
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24.09.2022 13:20 Ответить
За семь месяцев кацапы получили 180 миллиардов долл. за нефть и газ!!!
То есть в месяц около 25 миллиардов !!!!!
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24.09.2022 12:03 Ответить
А почему не написать полтора миллиарда? ох уж эти журналисты.
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24.09.2022 12:16 Ответить
руzzкая армія зараз як ілля муромець який стоїть на роздоріжжі а перед ним камінь, на якому написано:- наліво підеш- піздюль получиш, прямо підеш- піздюль получиш, направо підеш- піздюль получиш. От стоїть він і думає, а тут голос з неба: Ну думай бистріше, поки піздюль тут не получив.
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24.09.2022 15:54 Ответить
Вони роблять що їм начальство каже, нічого більше.
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24.09.2022 22:35 Ответить
А я то думаю,почему в Украине такие жирные черноземы.Так вот оно что!
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24.09.2022 17:18 Ответить
кремль хоче набрати 1 мільйон рашистів яких буде використовувати як тероборону в донецькй і луганській обл, щоб звільнити більш досвідчених вояків на лінію зіткнення. Тому і заяви про використання ЯО малої потужності, бо козирів вже немає. тактичну яо може і використати -
Українцям пофіг, ЦЕ БУДЕ СКЕРОВАНО НА БУБОЧКУ, який по сценарію після використання ЯО
повнинен обдристатися і побіжати на мирні перемовини. Як би я порушував закон, то згадав би що зараз самий час змінити лідера країни на Пороха, чи Залужного, але я поважаю закон і цього не пропоную 🤓
Тяжкі часи попереду, с Зе такий Головнокомандуючий як з лайна куля
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24.09.2022 22:34 Ответить
на пороха? ну ти і чмо
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25.09.2022 16:22 Ответить
Так Зе дрочер, так.
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25.09.2022 16:29 Ответить
іди поглянь у дзеркало, там побачиш дрочера по життю...
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11.10.2022 14:02 Ответить
Зе потвора, в тебе постери зі Зе клоуном замість дівчини скоріш за все.
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11.10.2022 23:25 Ответить
ох і кончене... мабуть порохобот? як він тобі, той порох?
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12.10.2022 08:39 Ответить
Пішло на х*р Лахта, тебе на х посилають, прислухайся до поради.
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12.10.2022 13:26 Ответить
.

могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.


«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит

https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis
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24.09.2022 23:56 Ответить
Для москвы 12 тыс. это в 10 раз меньше чем в целом по кацапстану.
В москве тоже есть нацменьшины, вот из них, в первую очередь, наверно будут брать. А из нацменьшин в первую очередь украинцев. Только идиоты и предатели из украинцев переезжали в кацапстан на проживание.
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25.09.2022 09:54 Ответить
Де ж ми будемо цю падаль ховати?
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25.09.2022 14:29 Ответить
Тут питання в іншому - коли Захід надасть озброєння по ленд лізу, бо через місяць в Україні буде біля мільона свіжого мяса. Згадуємо чому радянський союз виграв у німців - ТРУПАМИ СВОЇХ СОЛДАТ ЗАКИДАЛИ.
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25.09.2022 16:32 Ответить
С братами німцами мавзолейні депіли Сріліна не воювали..браццкій договор Молотов Рібентроп не дозволяв...тому генерал армії Павлов не стріляв німців братів 22 червня 1941 року коли був у Білорусі..командуючим Западним фронтом...
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25.09.2022 16:41 Ответить
Україна повинна провести також мобілізацію близько 1, 1.5 мільйонів мінімум. А не чекати, поки зхнов захватять половину, а половину здадуть.
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25.09.2022 17:49 Ответить
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25.09.2022 18:42 Ответить
миллион двести тысяч голов кацапского рогатого скота это огромное стадо.
нужно готовиться. их не так просто уничтожить.
и еще нужно готовиться к применению кацапами ЯО.
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25.09.2022 20:16 Ответить
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