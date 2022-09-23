В армию РФ собираются призвать 1,2 млн человек, в т.ч. в Москве 16 тыс., - росСМИ
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В рамках "долевой мобилизации" в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек.
Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств, передает Цензор.НЕТ.
В то же время источник "Медузы", близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. В Петербурге призывать собираются около 3,2 тысячи человек, добавил источник, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа.
Собеседник, близкий к одному из федеральных министерств, отметил, что из областных центров "рекомендовали набирать по минимуму". Он добавил: "Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]".
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября после объявления мобилизации говорил, что в армию РФ намерены призвать 300 тысяч резервистов.
Число подлежащих мобилизации указано в седьмом пункте соответствующего указа президента России Владимира Путина. Этот пункт засекречен. "Новая газета. Европа" 22 сентября сообщила со ссылкой на источник в администрации президента, что в седьмом пункте речь идет о призыве к миллиону человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию ошибочной.
Песков ранее сообщил, что в седьмом пункте указано количество подлежащих мобилизации людей, но он не уточнил, о каком именно количестве идет речь. Представитель Кремля сослался на слова Шойгу: "Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек".
Отмечается, что Песков также назвал ложной информацию о том, что в армию РФ собираются призвать 1,2 миллиона человек
Пожалуйста, подождите...
Радяськіх танків 3000,фіни 30 танків !! Літаків радянських 3800 в у фінів 130!
Втрати у радянських були вбитими до 167 тисяч !! Пораненими до 200 тисяч а у фінів 24 тис та до 60 тисяч.
І ВСЕ ЦЕ ЗА 104 ДОБИ!!! Я в щоці.
Тож є про що думати зараз ,якщо фіни змогли це зробити в 1939 году то уявляєте що Україна може?
Взагалі я в шоці та захваті від фінів!
Та ще можна побачити аналогію і зрозуміти скільки ще вояк рашка можекинуть в Україну .
звіснр що Фіни поступилися великою територією але скільки втрат вони нанесли радянським цей як неймовірно!!!
Красным этого хватило, они всё равно прорвали линию Маннергейма и взяли бы Хельсинки, метод "давить массой тела."
Война для сталина позорная, но целей добились.
Финны придумали коктель ДЛЯ МОЛОТОВА, россия и тут украла название, поменяв на коктель молотова, сейчас так и называют, а это неправильно.
А у той же час - На боці України воюють п'ять чеченських батальйонів
https://twitter.com/i/status/1573067334046158850
Как уже кто-то писал, миллион зомби даже с лопатой принесут нам много горя...А они ведь с каким-никим оружием...А нам "партнеры" дают оружия - кот наплакал...
"Фінляндія вистояла" -потеряв кучу людей и свои земли...
Так что сумно насправді
Тут якщо тсссс 🤫, то справи такі: доїхати до фронту зможуть не всі. Точніше, не тільки лише усі, мало хто зможе прибути на фронт у вигляді, тобто живими, це щоб так сказати, що не частково, іншим треба готуватися до землі у завтрашньому дні.
То есть в месяц около 25 миллиардов !!!!!
Українцям пофіг, ЦЕ БУДЕ СКЕРОВАНО НА БУБОЧКУ, який по сценарію після використання ЯО
повнинен обдристатися і побіжати на мирні перемовини. Як би я порушував закон, то згадав би що зараз самий час змінити лідера країни на Пороха, чи Залужного, але я поважаю закон і цього не пропоную 🤓
Тяжкі часи попереду, с Зе такий Головнокомандуючий як з лайна куля
могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.
«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит
https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis
В москве тоже есть нацменьшины, вот из них, в первую очередь, наверно будут брать. А из нацменьшин в первую очередь украинцев. Только идиоты и предатели из украинцев переезжали в кацапстан на проживание.
нужно готовиться. их не так просто уничтожить.
и еще нужно готовиться к применению кацапами ЯО.
Америка даёт заднюю. В ответ на мобилизацию, аннексию и ядерную угрозу США сократила военную помощь. - YouTube