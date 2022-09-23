В армию РФ собираются призвать 1,2 млн человек, в т.ч. в Москве 16 тыс., - росСМИ

В рамках "долевой мобилизации" в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств, передает Цензор.НЕТ.

В то же время источник "Медузы", близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. В Петербурге призывать собираются около 3,2 тысячи человек, добавил источник, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа.

Собеседник, близкий к одному из федеральных министерств, отметил, что из областных центров "рекомендовали набирать по минимуму". Он добавил: "Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября после объявления мобилизации говорил, что в армию РФ намерены призвать 300 тысяч резервистов.

Число подлежащих мобилизации указано в седьмом пункте соответствующего указа президента России Владимира Путина. Этот пункт засекречен. "Новая газета. Европа" 22 сентября сообщила со ссылкой на источник в администрации президента, что в седьмом пункте речь идет о призыве к миллиону человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию ошибочной.

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Песков ранее сообщил, что в седьмом пункте указано количество подлежащих мобилизации людей, но он не уточнил, о каком именно количестве идет речь. Представитель Кремля сослался на слова Шойгу: "Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек".

Отмечается, что Песков также назвал ложной информацию о том, что в армию РФ собираются призвать 1,2 миллиона человек

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