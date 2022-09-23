Западные РСЗО и артиллерия стали решающими во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, - Зеленский

Украинским военным удалось частично вытеснить российских захватчиков с захваченных территорий после получения западного оружия, в частности, артиллерийских установок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью французскому изданию Ouest-France заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Решающими были реактивные системы залпового огня, артиллерия и мотивация наших людей. Когда мы получили артиллерию нам удалось продвинуться. CEASAR (французские самоходные артиллерийские установки) нам много помогают", - сказал Президент.

По его словам, для Украины также важна бронетехника, ведь она помогает сохранить жизнь военных.

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"Для нас очень важны такие технологии как боевые или разведывательные дроны, а также бронированная техника для сохранения жизни людей", - добавил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что Украина и дальше будет обращаться к партнерам с просьбой передать еще больше оружия.

"Я поддерживаю хороший диалог с Эмманюэлем Макроном. Он нам помогает. Он знает, что мы будем просить еще больше оружия. Хотелось бы видеть более решительные действия Германии, Турции и США, потому что производителей противовоздушного оружия мало. Я хотел бы, чтобы Франция, как и другие страны, сделала больше. Нам нужно больше оружия", - заявил Президент.

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