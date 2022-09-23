Западные РСЗО и артиллерия стали решающими во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, - Зеленский
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Украинским военным удалось частично вытеснить российских захватчиков с захваченных территорий после получения западного оружия, в частности, артиллерийских установок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью французскому изданию Ouest-France заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Решающими были реактивные системы залпового огня, артиллерия и мотивация наших людей. Когда мы получили артиллерию нам удалось продвинуться. CEASAR (французские самоходные артиллерийские установки) нам много помогают", - сказал Президент.
По его словам, для Украины также важна бронетехника, ведь она помогает сохранить жизнь военных.
"Для нас очень важны такие технологии как боевые или разведывательные дроны, а также бронированная техника для сохранения жизни людей", - добавил глава государства.
В то же время Зеленский отметил, что Украина и дальше будет обращаться к партнерам с просьбой передать еще больше оружия.
"Я поддерживаю хороший диалог с Эмманюэлем Макроном. Он нам помогает. Он знает, что мы будем просить еще больше оружия. Хотелось бы видеть более решительные действия Германии, Турции и США, потому что производителей противовоздушного оружия мало. Я хотел бы, чтобы Франция, как и другие страны, сделала больше. Нам нужно больше оружия", - заявил Президент.
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західна арта та РСЗО вирішальні, але не в в Харківському наступі
в цій, безумовно, геніальній оперції вирішальними були сміливість та рішучість українських Воїнів, які за добу долали по 20-25 км
вова, скажи що вирішальними були Леопард-2, яких нам не дають німці
а такі коментарі повинні давати фахові специ..Залужний, Маломуж..вони й самі знають про що можна говорити, а про що ні
А еще пусть проблеет, почему именно он закрыл все ракетные программы, разработанные при Порохе. Все эти ракеты уже прошли испытания, осталось только профинансировать их массированный выпуск, а этот ЗЕбанько по велению ***** начал дороги ремонтировать вместо ракет.
Головне, йому плани теж не озвучувати..
Он снял фильмы и телесериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак»...
Після цих слів Дмитру Кулебі влаштували овацію глядачі популярного американського телешоу
"The Late Show with Stephen Colbert".
У відповідь на це Кулеба подякував глядачам, і зазначив, що ці оплески - то не йому, а всьому Українському народові, і хоробрим Українським бійцям.
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Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?