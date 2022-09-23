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Западные РСЗО и артиллерия стали решающими во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украинским военным удалось частично вытеснить российских захватчиков с захваченных территорий после получения западного оружия, в частности, артиллерийских установок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью французскому изданию Ouest-France заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Решающими были реактивные системы залпового огня, артиллерия и мотивация наших людей. Когда мы получили артиллерию нам удалось продвинуться. CEASAR (французские самоходные артиллерийские установки) нам много помогают", - сказал Президент.

По его словам, для Украины также важна бронетехника, ведь она помогает сохранить жизнь военных.

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"Для нас очень важны такие технологии как боевые или разведывательные дроны, а также бронированная техника для сохранения жизни людей", - добавил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что Украина и дальше будет обращаться к партнерам с просьбой передать еще больше оружия.

"Я поддерживаю хороший диалог с Эмманюэлем Макроном. Он нам помогает. Он знает, что мы будем просить еще больше оружия. Хотелось бы видеть более решительные действия Германии, Турции и США, потому что производителей противовоздушного оружия мало. Я хотел бы, чтобы Франция, как и другие страны, сделала больше. Нам нужно больше оружия", - заявил Президент.

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Топ комментарии
+15
купив хлібину сьогодні до кави..

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23.09.2022 18:35
+12
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23.09.2022 19:06
+9
Вирішальнім було те, що о наступі не знав ермак! Все інше - то похідне.
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23.09.2022 18:41
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А ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ВСЕМ ЗНАТЬ !?)
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23.09.2022 18:34 Ответить
балабол !
західна арта та РСЗО вирішальні, але не в в Харківському наступі
в цій, безумовно, геніальній оперції вирішальними були сміливість та рішучість українських Воїнів, які за добу долали по 20-25 км

вова, скажи що вирішальними були Леопард-2, яких нам не дають німці
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23.09.2022 18:41 Ответить
той фонтан вже треба прикрити..бо у Зе - спічрайтери й консультанти якісь довбануті на всю голову..от як може щось коментувати чотириразовий уклоніст?? хоче проводити нічні попіндєлки - та Бога ради..в нього каналів дофіга й візочок..он ТЕТ його кварталівські серіали цілодобово крутить..може реаліті шоу одного актора забацати..

а такі коментарі повинні давати фахові специ..Залужний, Маломуж..вони й самі знають про що можна говорити, а про що ні
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23.09.2022 18:55 Ответить
Да пусть кукарекает буба, главное, что-бы не путался под ногами у наших генералов, которые планируют такие блестящие военные операции, которые уже вошли во все военные учебники по тактике и стратегии.
А еще пусть проблеет, почему именно он закрыл все ракетные программы, разработанные при Порохе. Все эти ракеты уже прошли испытания, осталось только профинансировать их массированный выпуск, а этот ЗЕбанько по велению ***** начал дороги ремонтировать вместо ракет.
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23.09.2022 20:02 Ответить
Тому, що асфальт..

Головне, йому плани теж не озвучувати..
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23.09.2022 20:12 Ответить
Щоб всі забули про міни. Дурить всіх відосиками, а сам займається оманською зрадою.
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23.09.2022 19:06 Ответить
оманською зрадою
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23.09.2022 22:19 Ответить
купив хлібину сьогодні до кави..

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23.09.2022 18:35 Ответить
Умер режиссёр Владимир Краснопольский. Ему было 89 лет

Он снял фильмы и телесериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак»...
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23.09.2022 18:38 Ответить
Вирішальнім було те, що о наступі не знав ермак! Все інше - то похідне.
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23.09.2022 18:41 Ответить
Решающим фактором стал моральный дух наших воинов. Но Зелебени этого не понять.
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23.09.2022 19:05 Ответить
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23.09.2022 19:06 Ответить
То навіщо ти лаяв той захід коли вони тебе попереджали? Навіщо знищив виробництво власних РСЗВ та артилерії, котрі як виявилося теж ефективні?
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23.09.2022 19:06 Ответить
потери от стрелкового оружия около 3%, остальное - высокотехнологичное оружие, нужно получать от запада и осваивать
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23.09.2022 19:07 Ответить
А своє озброєння верховний зрадник закатав в асфальт. Ушльопок криворогатий.
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23.09.2022 19:27 Ответить
А якби три роки правління цього довпойопа виробляли вітчизняні вільхи і сапсани, то не потрібні були б американські хаймарси і можна було б зберегти тисячі життів наших громадян.
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23.09.2022 19:39 Ответить
винторогі ноже б зовсім не полізли..й окуповані території повернули..
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23.09.2022 20:14 Ответить
"We Know How To Win. And We Will."

Після цих слів Дмитру Кулебі влаштували овацію глядачі популярного американського телешоу
"The Late Show with Stephen Colbert".

У відповідь на це Кулеба подякував глядачам, і зазначив, що ці оплески - то не йому, а всьому Українському народові, і хоробрим Українським бійцям.
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23.09.2022 20:26 Ответить
А де наші, українські, РСЗВ??? Наприклад, Вільха М здальністю ураження 130 км, а не 80, як у Хаймарсів, які нам дозволяють викоричтовувати? Доречі, у Вільхи М і ракети більшого калібру, потужніші за ті, які нам зараз постачають. ДЕ НАШІ РСЗВ, Вован??? Тобою в асфальт закатані ... І там же наші 155 мм гаубиці Богдани і Нептуни і Громи зі Стугнами... Твоє "заглянуть в очко путіну" вже обійшлось Україні в десятки (якщо не сотні) тисяч загиблих українців та в тисячі квадратних кілометрів окупованих українських земель...
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23.09.2022 21:01 Ответить
Гнида, а наше оружие где? В начале войны на Западных партнёров наезжал, типа, ,,не нагнетайте", НАТО ему, видите ли, не нравится. Зато руские - ,,хорошие" и ,,не нападут, бо тэж люды". Сколько украинцев из-за тебя погибло, бо ты наше оружие закатал в асфальт и сколько ещё погибнет, вызволяя сданные тобой территории! Гнида, убить тебя точно мало
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23.09.2022 21:34 Ответить
Taras Chornovil

·

Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
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23.09.2022 21:38 Ответить
Заявление достойное кадета Биглера)))
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24.09.2022 02:49 Ответить
 
 