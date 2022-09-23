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Зеленский поручил МИД отреагировать на факты поставок Ираном оружия России для войны против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства
Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя. Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", - отметил Никифоров.
Пресс-секретарь президента напомнил, что публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.
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+29 Don Huan 52e626da
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+23 Vladyslav Novikov
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+22 Oleksandr Onys
показать весь комментарий23.09.2022 18:52
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БПЛА Predator залежить від України - этоя не говорил. Байден тормозит с самого начала. В декабре 2021 он продал HIMARS Иордании, а про Украину речь вообще не шла. Зачем HIMARS Иордании? заплющені очі на будівництво Іраном ядерної бомби есть - иначе бы не было попыток заключитьс Ираном новую сделку - т.е.снятьсанкции = т.е. разрешить Ирану продавать нафту. Если бы не сопротивление Израиля, то санкциис ирана давно бы сняли.
Иран-РФ-КНДР = ось зла, именно поэтому иранские БПЛА сейчас бомбят Одессу
Шольц только что договорился с арабами о замене русской нефти. Она поступит только зимой. Но общий баланс предложения на мировом рынке уменьшится. Поэтому Запад пытается не убирать рускую нефть с рынка, а лишь ограничить цену
Мабуть буде як з білорусією: якщо буде збито дрон, а іранського пілота візьмуть у полон, будемо вважати це об'явленням війни!
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