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беспилотник (2096) война (46875) Иран (1558) Никифоров (13) дроны (2115)

Зеленский поручил МИД отреагировать на факты поставок Ираном оружия России для войны против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герань,шахед

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя. Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", - отметил Никифоров.

Пресс-секретарь президента напомнил, что публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

Читайте: ПВО работала на Днепропетровщине, уничтожены два беспилотника РФ
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Топ комментарии
+29
А сбитый пассажирский лайнер,уже простили?!
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23.09.2022 18:53
+23
Взагалі-то реакція має бути іншою. Якщо Іран вступив союз з рф у війни с Україною, то Україна має повне право запропонувати військовий союз з іншими державами. Або, наприклад, запропонувати розмістити в Україні базу БПЛА Predator (США) під керуванням американьскими військовими, котрі, в свою чергу, не знаходяться в Україні фізично.
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23.09.2022 18:50
+22
Як мінімум, жодного українського зерна для Ірану
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23.09.2022 18:52
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Стурбованністю?
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23.09.2022 18:49 Ответить
Не, не обеспокоенностью, зеленая сопля рассказывает всему миру что им надо делать для защиты Украины. А сам при этом ничего не сделал и только вредил... Как назвать такого поца?
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23.09.2022 18:53 Ответить
ЗЕЛЕНИЙ ПОЦ.
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23.09.2022 19:02 Ответить
ото й бісить в ньому - всі навкруги жадібні піндєрасти, заважають, нічого не дають - один він на білій конякі..
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23.09.2022 20:35 Ответить
Взагалі-то реакція має бути іншою. Якщо Іран вступив союз з рф у війни с Україною, то Україна має повне право запропонувати військовий союз з іншими державами. Або, наприклад, запропонувати розмістити в Україні базу БПЛА Predator (США) під керуванням американьскими військовими, котрі, в свою чергу, не знаходяться в Україні фізично.
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23.09.2022 18:50 Ответить
Як мінімум, жодного українського зерна для Ірану
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23.09.2022 18:52 Ответить
На заходе хочут иранскую нефть - готовы закрыть глаза на строительство атомной бомбы спомощью москальских технологий. Поэтому сейчас надо орать про усиление санкций против Ирана
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23.09.2022 18:57 Ответить
не хвилюйтесь, турки продадуть
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23.09.2022 20:36 Ответить
базу БПЛА Predator (США) під керуванням американьскими військовими, котрі, в свою чергу, не знаходяться в Україні фізично надо было разместить ещё вовремя обороны Мариуполя и разместитьв Польше. А сами БПЛА Predator размалевать украинскою символикой.
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23.09.2022 18:54 Ответить
Можно было. Только Вы не учли один момент - доверие к Зеленскому. Его не было. Нет и сейчас. Это обстоятельство очень корректирует поведение американцев. Про ермака вообще молчу.
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23.09.2022 19:18 Ответить
Назвати "тегерань-2"
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23.09.2022 19:21 Ответить
"ЗЕгерань-2"
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23.09.2022 20:01 Ответить
чому ти вирішив що розміщення БПЛА Predator хоч трошки залежить від України?!))) Невже ти думаєш що в світі дефіцит нафти що прям бажають іранську? Чим вона привабливіша за нафту саудів?! І де ти почув маячню про заплющені очі на будівництво Іраном ядерної бомби? Що в тебе за парад дурні?!
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23.09.2022 22:24 Ответить
С рынка убирают 10млн российских баррелей в день - чем заместить? Маячня -этоне понимать. Особенно передтем, как собираются ввести ограничения цен на российскую нафту.
БПЛА Predator залежить від України - этоя не говорил. Байден тормозит с самого начала. В декабре 2021 он продал HIMARS Иордании, а про Украину речь вообще не шла. Зачем HIMARS Иордании? заплющені очі на будівництво Іраном ядерної бомби есть - иначе бы не было попыток заключитьс Ираном новую сделку - т.е.снятьсанкции = т.е. разрешить Ирану продавать нафту. Если бы не сопротивление Израиля, то санкциис ирана давно бы сняли.
Иран-РФ-КНДР = ось зла, именно поэтому иранские БПЛА сейчас бомбят Одессу
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23.09.2022 22:44 Ответить
ну я відразу зрозумів що аспекти ТЕК тобі погано зрозумілі))) Заводи які працюють на марці BRENT чи Fateh не можуть просто так перейти на марку URALS. І навпаки....Поляки декілька років тому почали переобладнювати нафтопереробні підприємства, на відміну від угорців...тож, як ти кажеш "заместить" не так і просто. Санкциї Ірану дали більше як 40 років і їх трошки послабили, але ні про яке згяття і мови не їде. Інше твоє словоблуддя навіть коментувати не взмозі
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23.09.2022 22:56 Ответить
Слоблуд санкциям против Ирана всего10 лет. 60 % Германии работало на марке URALS, сейчас встали практически три НПЗ завода. То что нефть разных сортов смешивают, ты вообще не слышал. Российская нефть досих порна рынке, но если её уберут совсем - то цены на нафту взлетят до 200. А убирать её надо.
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23.09.2022 23:05 Ответить
ты, видимо, по украински не понимаешь. Ибо чем пояснить что ты противоречишь моим словам подтверждением их правоты, о невозможности замены сортов нефти по щелчку пальцев))) Ну три ж завода чего стали? Фактор смешивания я ни разу не опровергал, хотя тут не все так просто)) А санкции Ирану вводились многоступенчато и разнопланово, впервые в 1979 году после прихода Хоммейни. СлоВОблуд
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23.09.2022 23:17 Ответить
три завода стали - потому что сидятна русской трубе на 100%. Более того - практически весь дизель в Германии был из Рф/Беларуси. Поэтому дизель теперь стал дороже бензина.

Шольц только что договорился с арабами о замене русской нефти. Она поступит только зимой. Но общий баланс предложения на мировом рынке уменьшится. Поэтому Запад пытается не убирать рускую нефть с рынка, а лишь ограничить цену
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29.09.2022 15:13 Ответить
Да!
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23.09.2022 19:08 Ответить
взагалі-то контракт на БПЛА кацапи уклали ще в січні, а розплачуються винищувачами Су-35 від яких два роки тому відмовився Єгипет
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23.09.2022 19:42 Ответить
слушна думка
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23.09.2022 22:20 Ответить
А сбитый пассажирский лайнер,уже простили?!
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23.09.2022 18:53 Ответить
Поетому Иран увидел что Украинская власть тряпка и никаких наказаний и притензий Ирану не выставили и пошли дальше, фактически Иран обявил нам войну.
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23.09.2022 19:24 Ответить
Да он просто не поручал разобраться.
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23.09.2022 20:46 Ответить
Не прошло і двох тижнів!
Мабуть буде як з білорусією: якщо буде збито дрон, а іранського пілота візьмуть у полон, будемо вважати це об'явленням війни!
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23.09.2022 18:53 Ответить
Розірвання діпвідносин і не забуваємо про судовий позов за збитий літак потрібно мільярди вкатати тварюкам.
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23.09.2022 18:53 Ответить
Это просто бизнес, можно предложить закупить у них тоже дроны, США конечно будут против.
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23.09.2022 18:56 Ответить
Jest vasi Ukrainskije droni ,te kotoryje po krymu otrabotali i Belgorode
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23.09.2022 19:03 Ответить
Очнулся через неделю...
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23.09.2022 18:56 Ответить
Разрыв дипотношений и прекращение какой либо торговли или сотрудничества - именно это надо сделать а не сопли жевать...
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23.09.2022 18:59 Ответить
починаємо їб.шити іран
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23.09.2022 19:01 Ответить
ЧИМ? АСФАЛЬТОМЕТОМ?
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23.09.2022 19:05 Ответить
Іран сьогодні це глуха і дрімуча мусульманська автократія. Знищення заводів які виробляють безпілотники та інженерів які за це відповідають не є проблемою. Ніхто навіть не занепокоїться якщо хтось там "покурив" або спіткнувся і впав на ніж 10-12 разів... Ми ж маємо вислати з країни всіх без винятку іранців і заборонити ведення будь якого бізнесу з Іраном з конфіскацією всіх коштів та засобів які зможемо знайти в Україні.
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23.09.2022 19:12 Ответить
коли будуть бомбити Іран, треба буде допомогти
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23.09.2022 19:16 Ответить
Выносить на ООН, щучить правительство Ирана, непонятно так же чем заварушка в Иране нынче закончится, может страна вернется в демократию?!
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23.09.2022 19:17 Ответить
перси і кацапи одного поля ягоди
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23.09.2022 19:31 Ответить
иранская свинья ****** *******, сын шлюхи и осла! Чтоб ты ********* было проклято и сдохло. тебя шайтан в аду ждет...
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23.09.2022 19:54 Ответить
Кто то на днях рвал на жопе волосы и орал про то что - никаких БЛА иран поставлять не будет от слова совсем и никогда, а что по итогу?? И где санкции, которыми всех пугали ??
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23.09.2022 20:01 Ответить
Эмбарго на продукты питания из Украины для Ирана. И всех делов.
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23.09.2022 20:42 Ответить
Посольство Ірану в Україні 👎👎👎💥💥💥
вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901
- просто зробіть це 🔥🔥🔥🔥
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23.09.2022 22:16 Ответить
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23.09.2022 22:47 Ответить
 
 