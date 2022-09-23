Зеленский поручил МИД отреагировать на факты поставок Ираном оружия России для войны против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя. Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", - отметил Никифоров.

Пресс-секретарь президента напомнил, что публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

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