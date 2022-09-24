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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух квадрокоптеров для подразделений разведки на фронт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для разведчиков ВСУ двух квадрокоптеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.

"Очень срочная просьба!! Двум подразделениям разведки очень нужны квадрокоптеры! Очень трудно собирать. Без дронов разведка, как без глаз.

"Мавик 3 комбо" -115 500 грн, нужно два дрона", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 Приват , Юсупова Наталья

4149499374344032 Приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух квадрокоптеров для подразделений разведки на фронт 01
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Топ комментарии
+7
+2000грн
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24.09.2022 10:18
+7
цікаво,а Суркісів,Ярославсково,Бєню тощо хтось із волонтерів за 7 міс. про щось просили? І які результати?
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24.09.2022 10:41
+4
+500
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24.09.2022 10:42
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24.09.2022 10:18 Ответить
Може тобі ще розташування підрозділів та список особового складу надати?
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24.09.2022 10:32 Ответить
Ви серйозно думаєте що доларровий мільярдер буде красти гумунітарку?
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24.09.2022 11:30 Ответить
цікаво,а Суркісів,Ярославсково,Бєню тощо хтось із волонтерів за 7 міс. про щось просили? І які результати?
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24.09.2022 10:41 Ответить
+500
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24.09.2022 10:42 Ответить
+
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24.09.2022 11:11 Ответить
+100
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24.09.2022 11:30 Ответить
і я пошлю трохи
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24.09.2022 12:55 Ответить
+500
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24.09.2022 13:54 Ответить
Ну так, проплачена канторка, бо ми Цензору платимо, щоб він незалежні новини робив, де в тому числі волонтери можуть такі зробити запити на збір коштів для армії. А Петро Олексійович - Людина, усіляки шмарклі тільки намагються на нього наліпитися. Але він для нас тепер взагалі тефлоновий, бо за 3 роки не знайшли на нього нічого, хоча купу наших коштів витратили на це, коштів платників податків. Я на це згоду не давав цим щурам драним.
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24.09.2022 14:06 Ответить
+200
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24.09.2022 15:14 Ответить
 
 