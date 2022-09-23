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Российский олигарх Абрамович был посредником в переговорах по обмену пленными, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

абрамович

Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Встреча бизнесмена и принца прошла в конце августа в Эр-Рияде, однако детали не были обнародованы, поскольку мероприятие было закрытым.

Британские СМИ сообщали, что Абрамович "сыграл ключевую роль" в освобождении пяти граждан Великобритании, которые попали в плен в Украине и вернули в рамках обмена.

Джон Хардинг, являвшийся одним из пленных, утверждал, что ему об этом сообщила помощница миллиардера. Хардинг заявил, что Роман Абрамович встретил пленных британцев на борту частного самолета, доставившего их из РФ в Саудовскую Аравию после обмена.

Смотрите: Освобожденный из плена оккупантов защитник "Азовстали" Дианов нуждается в помощи на лечение. ФОТО
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Топ комментарии
+45
Шукає, як від Гааги відмазатися, мабуть.
Йому Арахамія і там допоможе, нє баісь.
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23.09.2022 21:25
+28
Як це "заканчівать"?! Чуваку світить "Герой України", а ти "заканчівать"...
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23.09.2022 21:28
+25
Хтось дуже не хоче жити в Сиктивкарі або Москві.
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23.09.2022 21:25
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Головне питання: Хто його призначив..?Коли закінчиться це "рєшалово"
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23.09.2022 22:47 Ответить
А що під час тих перемовин під столом робив арахамія?
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23.09.2022 22:53 Ответить
Треба пам'ятати що Абрамович це просто - гаманець ***** . Він ніхто , він ні політик , ні дипломат , він навіть не мільярдер . Всі його гроші , це гроші ***** ,, які він лише зберігає , під своїм іменем . ЗІЦ прєдседатєль .!
Невже хтось може повірити що він такий крутий , що зміг обвести кругом пальця державу кацапію на чолі з ****** , зробивши собі на продажі Сібнєфті - багатомільярдний навар . Ага , ***** б йому заплатив , якби там не було його інтересів , дєржи карман ширє .!!

Чому він вів перемовини , та тільки для того щоб створити для Заходу іллюзію - хорошєго русского , і щоб Захід повірив що він щось там вирішує ,, а якщо він вирішує то мовляв - з нього ( тобто , по факту - з грошей ***** ) треба зняти санкції .
Абрамович , без вказівки підара , навіть рота не розкрив би .. Зуб даю . .
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23.09.2022 23:03 Ответить
Вся "важлива" роль абрамовича, в тому що він представляв тут сторону. Без рішення путіна, ніякого обміну не було. А ось для чого це путіну, теж зрозуміло - щоб із НИМ вели перемовини. Все просто. Всі казки, що обмін прикривався мобілізація і ядерними погрозами теж маячня в ЗМІ та "експердів")) Це простий і класичний прийом путіна - батога та пряника. Так в чому "важлива" роль абрамовича - у виконанні завдань путіна? Bloomberg не вперше лайно цукром називає, гроші не пахнуть.
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23.09.2022 23:23 Ответить
Чекаю із нетерпінням, як Bloomberg напише про "демократа" чубайса. Прокоментую так, що мало не буде...
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23.09.2022 23:29 Ответить
Святе місце порожнім не буває...
Чудова заміна Медведчуку!
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23.09.2022 23:32 Ответить
Я тут когда-то писал что через пару месяцев Медведчук окажется на свободе. Так и произошло.
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23.09.2022 23:40 Ответить
Добр хоч так а не як завжди...
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24.09.2022 09:20 Ответить
Саме так Медведчука теж просували. Гебістські методички ж ті самі
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24.09.2022 00:34 Ответить
Все это одна большая операция под названием "Освобождение Медведчука". Боюсь Украина продешевила. Путин готов на все ради своего кодла.
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23.09.2022 23:35 Ответить
Освобождение Медведчука от чего? От головы ? Или яиц ?
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24.09.2022 00:09 Ответить
ось коли абрам ще й війну допоможе виграти тоді і поговоримо...
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24.09.2022 04:49 Ответить
То тоді можно вважати, що і Путін був посередником.
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24.09.2022 05:58 Ответить
при Абрамовічі Chelsea грали краще
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24.09.2022 05:59 Ответить
Зе звонил Байдену чтобы отмазать Рому от санкций США и ЕС ещё пару месяцев назад...Байден согласился...
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24.09.2022 08:31 Ответить
Все идёт по плану - Абрамович показывает активную деятельность, убеждая всех в помощи Украине , для снятия санкций с денег Путлера. Таки получит Арахамия свой призовой миллиард ( ну понятно, что не совсем свой) долларов за подписанную бумагу и помощь. Война войной а лишний миллиард долларов в кармане не помешает.
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24.09.2022 09:10 Ответить
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