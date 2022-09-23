Российский олигарх Абрамович был посредником в переговорах по обмену пленными, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Встреча бизнесмена и принца прошла в конце августа в Эр-Рияде, однако детали не были обнародованы, поскольку мероприятие было закрытым.
Британские СМИ сообщали, что Абрамович "сыграл ключевую роль" в освобождении пяти граждан Великобритании, которые попали в плен в Украине и вернули в рамках обмена.
Джон Хардинг, являвшийся одним из пленных, утверждал, что ему об этом сообщила помощница миллиардера. Хардинг заявил, что Роман Абрамович встретил пленных британцев на борту частного самолета, доставившего их из РФ в Саудовскую Аравию после обмена.
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Невже хтось може повірити що він такий крутий , що зміг обвести кругом пальця державу кацапію на чолі з ****** , зробивши собі на продажі Сібнєфті - багатомільярдний навар . Ага , ***** б йому заплатив , якби там не було його інтересів , дєржи карман ширє .!!
Чому він вів перемовини , та тільки для того щоб створити для Заходу іллюзію - хорошєго русского , і щоб Захід повірив що він щось там вирішує ,, а якщо він вирішує то мовляв - з нього ( тобто , по факту - з грошей ***** ) треба зняти санкції .
Абрамович , без вказівки підара , навіть рота не розкрив би .. Зуб даю . .
Чудова заміна Медведчуку!