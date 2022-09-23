На Днепропетровщине сбитый дрон-камикадзе упал на частный двор, шестеро пострадавших, - облсовет
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На Днепропетровщине сбитый силами ПВО вражеский дрон-камикадзе упал на частный двор. Шесть человек пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.
"К вечеру силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.
Разрушены три хозяйственные постройки, поврежден частный дом, два автомобиля.
Остатки второго дрона обнаружили на одном из автодорог области. Повреждены 100 квадратных метров дорожного покрытия.
"Такими дронами атаковали нашу область не впервые. Россияне почему-то называют их "Герань-2", их звук похож на звук мопеда. Западные СМИ пишут, что тактика использования иранских "шахидов" предполагает работу двух дронов по одной цели. Очевидно, такую тактику мы сегодня и наблюдали", - добавил Лукашук.
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А кацапи домалювали на них ,, Герань - 2" , видаючи іх за своє !😠
Іранському послу вже анулювали акредитацію.
Потрібно і всіх студентів іранських депортувати до біса.