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На Днепропетровщине сбитый дрон-камикадзе упал на частный двор, шестеро пострадавших, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник,герань,шахед

На Днепропетровщине сбитый силами ПВО вражеский дрон-камикадзе упал на частный двор. Шесть человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"К вечеру силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Разрушены три хозяйственные постройки, поврежден частный дом, два автомобиля.

Остатки второго дрона обнаружили на одном из автодорог области. Повреждены 100 квадратных метров дорожного покрытия.

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"Такими дронами атаковали нашу область не впервые. Россияне почему-то называют их "Герань-2", их звук похож на звук мопеда. Западные СМИ пишут, что тактика использования иранских "шахидов" предполагает работу двух дронов по одной цели. Очевидно, такую тактику мы сегодня и наблюдали", - добавил Лукашук.
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Ху@ ло не так давно іздив до Ірану , задля того , щоби закупити це смертоносне лайно , яке називається ,, Шахед 136" або ,, дрон - камікадзе" , тобто назад він не повертається !!

А кацапи домалювали на них ,, Герань - 2" , видаючи іх за своє !😠
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23.09.2022 21:58 Ответить
два дрона ідуть на одну ціль, але якщо атака першого вдала, то другий іде на іншу ціль, так точніше
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23.09.2022 22:01 Ответить
Аж цілих 100 метрів дорожного покриття зіпсували, погані кацапи, дуже погані 👆
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23.09.2022 22:08 Ответить
получається,що цих дронів достатньо у них,а то дехто тут говорив,що Іран не більше 10 їх расєї поставив і,що можливостей їх виробляти багато в Ірана немає.
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23.09.2022 22:20 Ответить
Как их можно пропустить? Рев как от мопеда и скорость такая же. Проспали в Одессе имхо
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23.09.2022 22:21 Ответить
прокляті потвори кацапські. Аж гидко дивитись,як на тих призовних пунктах пару чмирів у погонах і пару фсб-шників чи хто там,заганяють пару сот призовників тире баранів у автобуси,і везуть на м*ясобойню. Ні щоб відправити цих наглядачів у лікарню,розхреначити воєнкомат.Нєт,путін сказал,путіну віднєє.Довбані зомбі
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23.09.2022 22:25 Ответить
Іран за ці шахіди заслуговує на "руку бога" . Щось не видно в Києві цих іраносів гадів. А то б ч їм увалив жорстко за їх дрони.
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23.09.2022 22:56 Ответить
Іх не видно , але вони є😠
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24.09.2022 01:04 Ответить
Їх дофіга приїжджає на навчання до України, а згодом вони ці дрони конструюють.
Іранському послу вже анулювали акредитацію.
Потрібно і всіх студентів іранських депортувати до біса.
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24.09.2022 06:49 Ответить
 
 