Лавров сбежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя, - Кулеба о быстром уходе российского министра из Совбеза ООН. ВИДЕО
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его делегация в очередной раз "отличились" во время встречи на высоком уровне, а именно на состоявшемся в Нью-Йорке (США) 22 сентября заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат государства-террориста опоздал на встречу на полтора часа и покинул его сразу после своего выступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, на этот факт обратил внимание глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в своей речи подчеркнул, что Лавров "убежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя", намекая на поражение агрессора на Харьковщине. .
Он отметил, что выступление российского дипломата было традиционно насыщено пропагандистскими лозунгами, штампами и необоснованными обвинениями в адрес Украины.
Отметим, что в своей речи Лавров позволил себе заявления, что недопустимы со стороны представителей дипломатии на самом высоком уровне, в частности ругательно обозвал президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, он в очередной раз обвинил "киевский режим" в "произволе", "преступлениях" и "нацизме" и снова пожаловался на то, что США "прикрывают все злодеяния" Украины.
"Единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента Украины… А еще я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – заметил украинский министр.
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Касаби "своіх нє бросают..."
https://uainfo.org/blognews/1663942624--tse-pochalo-pratsyuvati-***********-bloger-v-izrayili-za-175.html
Судя по омбундированию могилизированных, Первую мировую...
По словам тех, кто перешёл границу с Казахстаном, невозможно снять жильё в приграничных районах, гостиницы переполнены. Вчера в Акбулакском районе Оренбургской области пробка из желающих покинуть Россию растянулась на 3 километра.
Кстати, быстрее всех ломанулось в Казахстан буряты - им легче мимикрировать под местных.
Российский паспорт стал самым проклятым документом в мире. Русские готовы менять его хоть на чёрта лысого. С доплатой.
https://twitter.com/i/status/1573335112187809792
стала кляча уже старой боится стресса и на колбасу....
Правда "руський" в школі прогулював
Правильно!
Источник - https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
На воздух, видать, уже наплевать.
Ведь ей не до жиру -лишь быть бы ей живу,
С нее только ржать, етить ее мать.