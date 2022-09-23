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Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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Лавров (2207) Совбез ООН (1023) Кулеба Дмитрий (2639)

Лавров сбежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя, - Кулеба о быстром уходе российского министра из Совбеза ООН. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его делегация в очередной раз "отличились" во время встречи на высоком уровне, а именно на состоявшемся в Нью-Йорке (США) 22 сентября заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат государства-террориста опоздал на встречу на полтора часа и покинул его сразу после своего выступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, на этот факт обратил внимание глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в своей речи подчеркнул, что Лавров "убежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя", намекая на поражение агрессора на Харьковщине. .

Он отметил, что выступление российского дипломата было традиционно насыщено пропагандистскими лозунгами, штампами и необоснованными обвинениями в адрес Украины.

Читайте: Китай поддерживает целостность и суверенитет Украины, - Кулеба

Отметим, что в своей речи Лавров позволил себе заявления, что недопустимы со стороны представителей дипломатии на самом высоком уровне, в частности ругательно обозвал президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, он в очередной раз обвинил "киевский режим" в "произволе", "преступлениях" и "нацизме" и снова пожаловался на то, что США "прикрывают все злодеяния" Украины.

"Единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента Украины… А еще я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – заметил украинский министр.

Также читайте: Оккупанты завезли в Мелитополь массовку из Крыма для съемки пропагандистских роликов о якобы поддержке "референдума", - мэр Федоров
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Топ комментарии
+52
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23.09.2022 22:09
+33
в Тбилиси начались антирасейские митинги.... поют известную во всем мире песню.....
https://twitter.com/i/status/1573335112187809792
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23.09.2022 22:12
+31
Коняка поскакала галопом
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23.09.2022 22:05
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навіщо російських фашистів взагалі туди впускають? аби Гебельс був живий, то імпотенти з ООН би його послухали.
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23.09.2022 22:04 Ответить
"Він, звичайно, с*кин син, але він наш с*кин син", - сказав Лавров.
Касаби "своіх нє бросают..."
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24.09.2022 05:01 Ответить
Коняка поскакала галопом
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23.09.2022 22:05 Ответить
Хлопець українського походження з Ізраїлю протягом 175 днів клав у Стіну Плачу по 100 папірців із проханням "Боже, зроби так, щоб усі росіяни вмерли".
https://uainfo.org/blognews/1663942624--tse-pochalo-pratsyuvati-***********-bloger-v-izrayili-za-175.html
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23.09.2022 22:08 Ответить
ааа, то це я бачив на касапському пабліку ссиль на відео, де вони пистіли "укры намусорили". Я не захотів відкривати ссиль...
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23.09.2022 23:14 Ответить
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23.09.2022 22:09 Ответить
Бо вони сцуться узнати страшну правду.
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23.09.2022 22:16 Ответить
Похоже, росия начинает мировую войну.

Судя по омбундированию могилизированных, Первую мировую...
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23.09.2022 22:42 Ответить
Та "обмундірованіє" у них якораз "майже *******" (хоч і "одноразове") А от озброєння! Та й інше матеріально-технічне забезпечення не краще! У товариша син - медик А в його медпідрозділі фельдшер Чоловікові під 60 Так сміявся, побачивши комплектацію сумки санітара російської армії - таким набором він користувався, коли служив строкову службу в Радянській армії!
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24.09.2022 04:24 Ответить
😂
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24.09.2022 15:50 Ответить
В Казахстане взлетели цены на жильё и пропали свободные гостиницы - The Moscow Times.

По словам тех, кто перешёл границу с Казахстаном, невозможно снять жильё в приграничных районах, гостиницы переполнены. Вчера в Акбулакском районе Оренбургской области пробка из желающих покинуть Россию растянулась на 3 километра.

Кстати, быстрее всех ломанулось в Казахстан буряты - им легче мимикрировать под местных.
Российский паспорт стал самым проклятым документом в мире. Русские готовы менять его хоть на чёрта лысого. С доплатой.
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23.09.2022 22:50 Ответить
в Тбилиси начались антирасейские митинги.... поют известную во всем мире песню.....
https://twitter.com/i/status/1573335112187809792
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23.09.2022 22:12 Ответить
Гарно співають! Грузини з дитинства всі гарно поють...
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23.09.2022 22:22 Ответить
Як же гарно грузини співають!
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23.09.2022 22:32 Ответить
ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛАЛА!!!!!!!!!!путинХУЙЛО!!!!!!!!!ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛАЛА!!!!!!!!!!!!ДА ДА ДА!!!!!!!!!!!
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23.09.2022 22:49 Ответить
мерина би хапонути в кайданки, та й в Гаагу...
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23.09.2022 22:16 Ответить
у Радбезі мазохисти якісь, вислуховувати оту маячню..виключити рфію мовчки та й по всьому..ні, ну можна коняці ще екскурсію Україною влаштувати з охоронцями з числа блакитних касок
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23.09.2022 22:17 Ответить
Лошадь ушла галопом...
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23.09.2022 22:19 Ответить
Лавров истинный представитель своего государства прибежал, нагадил и быстро убежал....

стала кляча уже старой боится стресса и на колбасу....
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23.09.2022 22:26 Ответить
.
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23.09.2022 22:39 Ответить
...да уж, як можна коротеньке слово "пи...дец" прикрасити...воістину "велик и могуч..."
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24.09.2022 06:31 Ответить
Даже Горбачов так бы не смог, а он был мастер молоть языком три часа и ничего не сказать.
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24.09.2022 06:36 Ответить
.
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23.09.2022 22:43 Ответить
Гірше! Діти у нас вітаються "Слава Україні" І у відповідь чують -"Героям слава!"
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24.09.2022 04:28 Ответить
шо правда то правда)
Правда "руський" в школі прогулював
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24.09.2022 04:41 Ответить
👍😂 Спасибо! Давно так не смеялась...🤣
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24.09.2022 15:57 Ответить
Стесняется лошадиной морды?
Правильно!
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23.09.2022 22:44 Ответить
Начнем с Кулебы - новости от МЗС Украины связаны только с Кулебой. А что делают остальные 8478 сотрудников МЗС? Может нужно оставить только Кулебу?

Источник - https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
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23.09.2022 22:55 Ответить
Туповатые какие-то вопросы, если оставить только Кулебу, то даже сайт обновить некому будет.
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24.09.2022 09:28 Ответить
Тужится лошадь подорванным скрепом-

На воздух, видать, уже наплевать.

Ведь ей не до жиру -лишь быть бы ей живу,
С нее только ржать, етить ее мать.
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23.09.2022 22:59 Ответить
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23.09.2022 23:04 Ответить
При бегстве лошадь все подковы потеряла? А почему охрана не пристрелила при попытке бегства?
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23.09.2022 23:06 Ответить
...набоїв шкода
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24.09.2022 06:33 Ответить
Цікаво, а коли у Лаврова та Небензі закінчуються американські візи, щоб їхні морди вже в ООН не бачити?
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23.09.2022 23:20 Ответить
Международная дипломатия превратилась в сборище недалеких троллей. Да и главы государств ничем не лучше.
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23.09.2022 23:46 Ответить
..шайку админов вк и ок следует признать также соучастниками военных преступлений в Ukraine Материалы направлены в комичсию ООН под руководством Mose
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24.09.2022 06:14 Ответить
Лошадь всем своим видом показывает-"Усыпите меня".
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24.09.2022 06:55 Ответить
а що чмоня армянське англійської не знає ? вже би краще на армянській ніс ту нісенітницю
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24.09.2022 09:29 Ответить
Рванув по магазинах, ато коли ще випустять
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24.09.2022 12:12 Ответить
 
 