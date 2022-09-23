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Посла Ирана лишат аккредитации из-за поставок иранского вооружения России для войны против Украины, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

беспілотник,шахед136

В ответ на поставку Ираном вооружения РФ для ведения войны против Украины будет сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Посла Ирана лишат аккредитации.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В исполнение поручения Президента Украины принять неотложные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

"Иранской стороне было заявлено, что снабжение иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Поставка оружия России для Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - говорится в сообщении.

В ответ на такой недружественный акт Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

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Топ комментарии
+52
Імпотенти срані.
Треба ногою під сраку давати і припиняти відносини.
І припинити обслуговування літаків АН, що знаходяться в ірані.
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23.09.2022 22:22
+44
+ 100 !
розривати всі відносини з Іраном і через суд стягнути великі компенсації за сбитий Боїнг !
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23.09.2022 22:27
+36
Гоните их всех нах отсюда...Аннулируйте визы,забирайте разрешения на пребывание,отзывайте виды на жительство...Каждый перс должен ответить за политику своего недогосударства и нарушение санкций..
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23.09.2022 22:27
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Імпотенти срані.
Треба ногою під сраку давати і припиняти відносини.
І припинити обслуговування літаків АН, що знаходяться в ірані.
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23.09.2022 22:22 Ответить
+ 100 !
розривати всі відносини з Іраном і через суд стягнути великі компенсації за сбитий Боїнг !
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23.09.2022 22:27 Ответить
брехливі собаки !
кілька місяців тому їхній представник уряду божився, що не продаватимуть беспілотники рашці
щоб їх покарав Аллах і щоб їх поховали в свино-собачій шкурі !
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23.09.2022 22:30 Ответить
а їхнього посла побити тапком по пиці і вислати геть на неголеній свині !
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23.09.2022 22:32 Ответить
мышкин не тупи, Иран(как государство) под санкциями больше 40 лет, у него нет никаких свободных(!) активов за кордоном. Он плевал более 40 лет на решения всех судов и международных инстанций. Неужели такой умник как ты не знает таких элементарных вещей?
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23.09.2022 22:32 Ответить
Именно так, притянуть иран в восстановлении всей инфраструктуры. И этим тезисом долбить все инстанции. И не спрыгивать.
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23.09.2022 22:47 Ответить
Полетить до дому на Шахід-163?
Яке рішення?
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23.09.2022 22:24 Ответить
Вони ще за збитий літак не відповіли. Потрібно розривати дипломатичні відносини і вислати їх нх з України. ПС. І припинити імпорт їхніх родзинок.
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23.09.2022 22:25 Ответить
и фиников
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23.09.2022 22:31 Ответить
Давно вже треба було повну блокаду на імпорт з ірану запровадити.нічого в них не купувати!!
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23.09.2022 23:46 Ответить
В шею гнать и пусть все студенты за ним валят
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23.09.2022 22:26 Ответить
Гоните их всех нах отсюда...Аннулируйте визы,забирайте разрешения на пребывание,отзывайте виды на жительство...Каждый перс должен ответить за политику своего недогосударства и нарушение санкций..
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23.09.2022 22:27 Ответить
Та їхнє посольство за таке спалити треба, а всіх представників повісити на будівельних кранах, як вони ******* у себе робити з 1979 року.
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23.09.2022 22:29 Ответить
А ви знаєте, що Україна постачає до Ірану зерно?
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23.09.2022 22:30 Ответить
Не лише зерно.
Також, постачає авіаційні двигуни, здійснює ремонт та обслуговування літаків.
Крім того, за нашими ліцензіями, іран виготовляє літаки.
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23.09.2022 22:55 Ответить
Мы отомстим: еще раз плюнем на Германию.
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23.09.2022 22:30 Ответить
дуже надіюсь,що ті протести в ірані переростуть у повалення влади тих довбаних стражів ісламської революції.А посла ****** смолою,обваляти у пір*ї та відправити додому на верблюді.Триногому.
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23.09.2022 22:30 Ответить
перш ніж диванні експерти почнуть накладати кучі гівна хочу сповістити що в Ірані дві(!) влади. Одна цивільна, друга ісламська. Саме збройні сили ісламською(корпус стражів ісламської революції) збили літак МАУ. Тож цілком вірогідно що громадянська влада Ірану не впливає на рішення ісламської про підтримку кацапів. Звісно нам не легше, але треба розуміти специфіку политичного устрою Ірана, перш ніж хаяти всю країну. Особливо в контексті тих протестів що наразі вирують в цій країні.
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23.09.2022 22:30 Ответить
За дії держави, несе відповідальність її народ.
Існування двох держав в одній, це проблеми ірану, а не наші.
Бо так само, можна виправдовувати кацапів: мовляв, це все *****, а вони не при справах!
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23.09.2022 22:36 Ответить
так наш народ несе відповідальність за розмінування Чонгару і так далі...І що? В чому конструктив?
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23.09.2022 22:37 Ответить
Джерело влади в країні - народ.
Обравши недолугого клоуна президентом, ми отримали те що маємо.
В тому числі, розмінований Чонгар.
За всі дії настає відповідальність.
Саме народ допустив до влади скажених релігійних фанатиків.
Ось вам конструктив.
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23.09.2022 22:43 Ответить
соррі, але крім пафос нічого не бачу))
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23.09.2022 22:57 Ответить
Тоді заведіть друге представництво ісламської республіки іран.
З одним будете вести справи, укладати торгівельні угоди, а в інше будете слати ноти протесту за збитий літак, продаж рашистам дронів, та закидати посла тухлими яйцями.
Ідеальний розклад і жодного пафосу.
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23.09.2022 23:05 Ответить
В Україні теж два народи, один думає своєю головою, а інший телевізором.
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23.09.2022 23:01 Ответить
Але одна країна.
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23.09.2022 23:07 Ответить
..для телевізора теж треба мати голову, а так...просто задницею. Зате поржали від душі...
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24.09.2022 06:40 Ответить
Вибачте, а Ви давно читали Конституцію Ірану?

Особливо третій її розділ, який називається "Права народа"?
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23.09.2022 23:27 Ответить
А суть в тому що одна частина народу срає, а друга змушена прибирати.
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23.09.2022 22:55 Ответить
Странно что Ермак не спешит оскорблять президента Ирана, молчит в рот воды набрал.
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23.09.2022 22:36 Ответить
За повноваженнями він начальник канцелярії, а не державний діяч.
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23.09.2022 22:58 Ответить
Да нет, он не воды в рот набрал, а набрал полную пасть дерьма!
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23.09.2022 23:39 Ответить
Не треба їх відмазувати.Що ті що ті в халатах ходять..."Цівільна"так звана влада з тими самими лозунгами що і друга.Різниця там мінімальна.
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23.09.2022 23:51 Ответить
А що там чути про збиття літака МАУ під Тегераном у 2020 році?
21 травня 2021 року, Верховний суд провінції Онтаріо (Канада) визнав, що збиття літака є навмисним терористичним актом.
А де ж наш український суд, найсправедливіший суд у світі?
Засунув язик в дупу гарантові?
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23.09.2022 22:31 Ответить
до чого тут український суд, якщо це справа під егідою ICAO? А Іран 40 років на всіх плює?
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23.09.2022 22:34 Ответить
А до чого тут Верховний суд Онтаріо?
Для показу чіткої позиції держави Україна з цього питання!
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23.09.2022 22:39 Ответить
https://ukrainian.voanews.com/a/iran-litak-slidstvo/6748545.html
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23.09.2022 22:36 Ответить
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23.09.2022 22:38 Ответить
Кто сказал, что это ему поможет?
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23.09.2022 22:57 Ответить
ну вот! взял и забрал у ваньки последнюю надежду! ))
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23.09.2022 23:05 Ответить
Тільки повний розрив дипломатичних відносин з цими уйобками! Вони в ситуації з літаком показали, що Іран - уе недружня країна. Хай йдуть накуй!
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23.09.2022 22:33 Ответить
Імпотентна у нас влада !
Розривати дипломатичні відносини з Іраном, перестати обслуговувати АН іранські, компенсації за збитий Боїнг, забрати всіх українських спеціалістів з Бушерської АЕС, непостачати в Іран сільськогосподарську продукцію!
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23.09.2022 22:35 Ответить
.
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23.09.2022 22:36 Ответить
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23.09.2022 23:02 Ответить
дайте послу хоч пенделя на згадку .
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23.09.2022 22:38 Ответить
іран купує наше зерно, без якого вони подохнуть................... шо у нас за влада, коли ви цих іранських шестьорок пуйла на місце поставите ?!
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23.09.2022 22:40 Ответить
А можно и иначе. Себе покупать дроны у персов. Бабло не пахнет, во время войны особенно. Вряд-ли дорогие. И на Белгород. Докажи что наши. Иранские.
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23.09.2022 22:45 Ответить
А чому цього не було зроблено після збиття Боїнга МАУ... а зелені ган*дони....???
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23.09.2022 22:47 Ответить
Давно треба було це зробити, іранські терористи постачають дрони рашиським терористам.
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23.09.2022 22:49 Ответить
Кацапи явно хочуть підсунути свиню іранцям (хоча вони і так гандони), для того, щоб іранська нафта не появилась на ринку і не збила світові ціни.
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23.09.2022 22:52 Ответить
чому не видворити всіх працівників дипкорпусу на чолі із послом?
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23.09.2022 22:55 Ответить
А колись персюки такими хорошими людьми були: Грибоєдова, наприклад, зарізали нахх...
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23.09.2022 22:59 Ответить
А шо Грибоєдов там робив?
О. Грибоедов був одним із авторів принизливої для Персії Туркманчайської мирової угоди. Коли ж він прибув до Тегерану як посол, він відразу почав застосовувати на ділі розроблену ним програму дій: підкреслював рос. достоинство русского имени, порушував прийнятий етикет шахського двору, не виказував до шаха належної пошани, наполегливо вимагав сплати контрибуції не йдучи ні на які поступки. Приймав під своє заступництво то доглядача гарему, то його мешканок, якщо вони були з числа російських підданих і шукали захисту російської посла. Взагалі намагався ні в чому не поступатися норовливим персам. Все це робилося навмисне і, врешті-решт, Грибоєдов занадто далеко зайшов. Збуджуваний сторонніми нашіптуваннями, він діяв іноді зухвалим чином [2].
так часи міняються, вже не Персія, а іран.
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24.09.2022 00:05 Ответить
фу позор
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23.09.2022 23:09 Ответить
Надо разорвать с Ираном дипломатические отношения, притом навсегда. Такое прощать нельзя никогда.
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23.09.2022 23:12 Ответить
Мне интересно, а что нужно еще сдалать узурпаторам-фанатикам в Иране, чтоб Украина разорвала с ними отношения, если даже с фактическим соучастником агрессии (усатым картофельным Тараканом) они до сих пор не разорваны (причем никакого фактического государства там нет, только ОПГ как и в паРашке)!?
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23.09.2022 23:19 Ответить
Ці виродки збили наш пасажирський літак, не вибачились, не відшкодували збитки. Так, їм виявилось цього замало, і вони почали вбивати нас своєю зброєю на нашій землі. Та горіть ви в пеклі, паскуди!
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23.09.2022 23:20 Ответить
Так позбавили чи ПОСЛАЛИ ***** з України тих уйобків **************????
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23.09.2022 23:24 Ответить
выгнать с позором облить помоями и забросать тухлыми яйцами...
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23.09.2022 23:27 Ответить
Гореть вам твари в аду, за ваши подлости!
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23.09.2022 23:46 Ответить
Иран фактически вручает оружие убийцам для убийства. Такое прощать никак нельзя. Только полностью разрывать дипломатические отношения.
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23.09.2022 23:52 Ответить
Срака а не МИД Украины!!! Давно пора было дип отношения разорвать.
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24.09.2022 05:35 Ответить
"Пізно всрались!"

Але не дивно, бо зараз тимчасово при владі Zеленські агенти кремля...(
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24.09.2022 06:44 Ответить
Розірірвати стосунки з мавпами.
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24.09.2022 07:55 Ответить
Бородатих дикунів треба наказувати...
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24.09.2022 07:55 Ответить
Коли собака сцить вам в капці, мало сказати їй "айяйяй"... Хто за подання петиції щодо скасування українських віз всім громадянам Ірану та конфіскації їх власності?
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24.09.2022 08:21 Ответить
"Для зернового ринку Ірану характерна висока залежність від імпортних постачань. Так, за даними USDA, протягом трьох останніх сезонів частка імпортної кукурудзи становила в середньому 85% від внутрішнього споживання зернових.

У поточному сезоні активним постачальником зерна в Іран була Україна. За оцінками ІА «АПК-Інформ», за період з липня по лютий 2021/22 МР на ринок Ірану сумарно було відвантажено 1,5 млн тонн основних зернових культур, що склало 8% загального прогнозованого експертами USDA імпорту пшениці, ячменю та кукурудзи."
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24.09.2022 10:54 Ответить
Тут на форумі стільки Міністрів іноземних справ, що в очах рябіє Запам'ятайте, Міністр іноземних справ в Україні один- Кулеба, і він краще за вас знає, як регулювати відносини з Іраном. А ваші дебільні поради засуньте собі в дупу.
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30.01.2023 14:07 Ответить
 
 