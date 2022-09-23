Посла Ирана лишат аккредитации из-за поставок иранского вооружения России для войны против Украины, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ответ на поставку Ираном вооружения РФ для ведения войны против Украины будет сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Посла Ирана лишат аккредитации.
Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
В исполнение поручения Президента Украины принять неотложные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.
"Иранской стороне было заявлено, что снабжение иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Поставка оружия России для Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - говорится в сообщении.
В ответ на такой недружественный акт Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Треба ногою під сраку давати і припиняти відносини.
І припинити обслуговування літаків АН, що знаходяться в ірані.
розривати всі відносини з Іраном і через суд стягнути великі компенсації за сбитий Боїнг !
кілька місяців тому їхній представник уряду божився, що не продаватимуть беспілотники рашці
щоб їх покарав Аллах і щоб їх поховали в свино-собачій шкурі !
Яке рішення?
Також, постачає авіаційні двигуни, здійснює ремонт та обслуговування літаків.
Крім того, за нашими ліцензіями, іран виготовляє літаки.
Існування двох держав в одній, це проблеми ірану, а не наші.
Бо так само, можна виправдовувати кацапів: мовляв, це все *****, а вони не при справах!
Обравши недолугого клоуна президентом, ми отримали те що маємо.
В тому числі, розмінований Чонгар.
За всі дії настає відповідальність.
Саме народ допустив до влади скажених релігійних фанатиків.
Ось вам конструктив.
З одним будете вести справи, укладати торгівельні угоди, а в інше будете слати ноти протесту за збитий літак, продаж рашистам дронів, та закидати посла тухлими яйцями.
Ідеальний розклад і жодного пафосу.
Особливо третій її розділ, який називається "Права народа"?
21 травня 2021 року, Верховний суд провінції Онтаріо (Канада) визнав, що збиття літака є навмисним терористичним актом.
А де ж наш український суд, найсправедливіший суд у світі?
Засунув язик в дупу гарантові?
Для показу чіткої позиції держави Україна з цього питання!
Розривати дипломатичні відносини з Іраном, перестати обслуговувати АН іранські, компенсації за збитий Боїнг, забрати всіх українських спеціалістів з Бушерської АЕС, непостачати в Іран сільськогосподарську продукцію!
О. Грибоедов був одним із авторів принизливої для Персії Туркманчайської мирової угоди. Коли ж він прибув до Тегерану як посол, він відразу почав застосовувати на ділі розроблену ним програму дій: підкреслював рос. достоинство русского имени, порушував прийнятий етикет шахського двору, не виказував до шаха належної пошани, наполегливо вимагав сплати контрибуції не йдучи ні на які поступки. Приймав під своє заступництво то доглядача гарему, то його мешканок, якщо вони були з числа російських підданих і шукали захисту російської посла. Взагалі намагався ні в чому не поступатися норовливим персам. Все це робилося навмисне і, врешті-решт, Грибоєдов занадто далеко зайшов. Збуджуваний сторонніми нашіптуваннями, він діяв іноді зухвалим чином [2].
так часи міняються, вже не Персія, а іран.
Але не дивно, бо зараз тимчасово при владі Zеленські агенти кремля...(
У поточному сезоні активним постачальником зерна в Іран була Україна. За оцінками ІА «АПК-Інформ», за період з липня по лютий 2021/22 МР на ринок Ірану сумарно було відвантажено 1,5 млн тонн основних зернових культур, що склало 8% загального прогнозованого експертами USDA імпорту пшениці, ячменю та кукурудзи."