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референдум (1495) США (23203) Жан-Пьер-Карин (33)

США уже располагают информацией о цифрах, которые Россия объявит на псевдореферендумах на оккупированных территориях, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жан-п’єр,карін

Соединенные Штаты получили данные о том, как российские оккупационные власти собираются манипулировать с результатами фейковых референдумов в Украине, а также о конкретных цифрах, которые должны быть объявлены россиянами после их проведения.

Об этом заявила в пятницу во время прессбрифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что результаты этих псевдореферендумов будут манипулятивными. У нас есть информация, подтверждающая, что представители российских властей уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", - отметила представительница Белого дома.

Она уточнила, что в отдельных регионах оккупационные власти уже определили конкретные цифры фейковых голосований – в пределах 75% за якобы "присоединение" к России, которые должны быть объявлены по результатам этих фейковых "голосований".

В этой связи, представительница Белого дома отметила, что россия спешит провести фиктивные плебисциты, однако это демонстрация не сильной позиции режима, а совсем наоборот.

Смотрите также: Жители оккупированной Снегиревки вышли на митинг против псевдореферендума. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
Херсон_це_Україна! @Irina61032137

Всі ми розуміємо, що почнеться після "референдуму".Тому патріоти з Херсона пишуть такі "заповіти"... Приєднуюся до кожного слова. Якщо нас знищать, то знайте, що ми до останнього любили Україну всім серцем. І чекали ЗСУ. Херсон це Україна!
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23.09.2022 23:53
+44
Грузия
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23.09.2022 23:38
+36
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23.09.2022 23:42
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А як же 146?
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23.09.2022 23:34 Ответить
то явка 75%, а за - 146%
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23.09.2022 23:38 Ответить
75% в Украине +75% на рашке = около 146%
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23.09.2022 23:52 Ответить
Так й на референдумі про обнулення за 5 діб було відомо, що буде 78%. Букмейкери не приймали ставки, бо з кремля витік був.
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23.09.2022 23:36 Ответить
Так може США тепер потопить чорноморський флот?
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23.09.2022 23:36 Ответить
А шо...стрельнуть болванкою по якомусь НАТОвському кораблю і сказать, шо то кацапи стрельнули і потопить їх н**й.
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24.09.2022 00:08 Ответить
нет, им нравится быть статистами
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24.09.2022 01:05 Ответить
Байден сказав що потопить якщо ***** застосує ядерну бомбу. На мою думку, це не рівнозначна відповідь.
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24.09.2022 05:10 Ответить
Ёрничать будешь на швабре или пляшке из под горилки,хрюсский
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24.09.2022 07:42 Ответить
Не спойлерите раньше. Там по плану 120% жителей Запорожья проголосовать собрались.

Какой-то жесткий слив от чмони, который ведет его у такому же сливу с угрозой применения ядерного оружия. Если бы провел референдум в Луганске и области, то это могло бы не вызвать такой жесткой насмешки и плана действий против чмони. Но проводить референдум, контролируя лишь часть населения, это просто позор.

С такими успехами мы может удаленный референдум провести для жителей Белгорода, не желают ли они объявить о независимости. Присылать голоса по емейл-голосованию. Затем на законных основаниях ввести туда войска.
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23.09.2022 23:38 Ответить
По Расейской Конституции на референдум запрещено выносить вопросы о выходе субьекта федерации из состава федерации
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24.09.2022 01:11 Ответить
А воопше т о Путин отчасти прав. ТРАСТ СНГ закончился еще пару лет тому назад и он возвращает СССР к состоянию на 19.08. 1991 года. Наша украинская власть а тем более США не хочет рассказать правду о ТРАСТЕ созданным Кравчуком Ельциным и Шушкевичем в 1991 году
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24.09.2022 01:15 Ответить
До тех пор пока в мире будет управлять финансовое ЛоББИ из БУДТО ВЫБРАННЫМ БОГОМ НАРОДА до тех пор не прекратятся войны. Кто и на какие деньги начал 1МВ? А 2МВ? Этому лобби в резиновой жоппе все --главное гешефт на крови
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24.09.2022 01:19 Ответить
Ты часом не из массонской ложи вещаешь? Каменьщик долбанный....
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24.09.2022 08:34 Ответить
Странный пост , вы хоть знаете что такое Траст? А Трасти? А слепой траст?
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24.09.2022 05:12 Ответить
А навіщо йому знати. Його задача щось ********* і заробити копійчину.
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24.09.2022 21:36 Ответить
Как собственно и в нашей конституции, запрещено выносить на референдумы вопросы территориальной целостности и т.д. А вопрос территориальных изменений ТОЛЬКО на общенациональном референдуме (не местном)
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24.09.2022 01:40 Ответить
Так у нас унітарна держава, а рф-ія - федерація де компактно проживають народи певної національності: Дагестан, Якутія, Калмикія і т.п.
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25.09.2022 17:46 Ответить
Поправки цапі внесли уже после 14го
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24.09.2022 07:45 Ответить
Грузия
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23.09.2022 23:38 Ответить
Русские дезертиры даже не поймут, что их высмеивают. Скажут, о, привет.
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23.09.2022 23:59 Ответить
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24.09.2022 01:19 Ответить
Найцікавіше, що в Тбілісі є парк дизертирів і ринок дизертирів.
Хто не вірить - погугліть
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24.09.2022 11:38 Ответить
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23.09.2022 23:42 Ответить
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23.09.2022 23:46 Ответить
Раби нічого крім гидоти не викликають
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23.09.2022 23:51 Ответить
Абратітесь к ЗСУ
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23.09.2022 23:52 Ответить
это единственое что ее беспокоит?!
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24.09.2022 01:06 Ответить
"Формы не хватаеть, берцо́в нетути от слова совсем" - так а нахрена? В домашнем пацаны поедут, маманя, в трениках и кроссовках abibas, там надолго не надоть - привезут, в атаку немного пробежаться и амба
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24.09.2022 01:25 Ответить
Хай скидують гроші Притулі,він все купить,що треба😀і бєрци,і форму
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24.09.2022 02:17 Ответить
Далі буде...
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24.09.2022 10:04 Ответить
Хай звернуться до спортлото.
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24.09.2022 21:39 Ответить
Позорище.., как такое вообще возможно в наше время..Это какой-то экскурс в историю.., лет на 100..Но больше напоминает жуткое средневековье..
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23.09.2022 23:52 Ответить
Так они (хрюсские) такие и есть ,они живут прошлім отсталім дремучим ,только со смартфонами в лапах
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24.09.2022 07:49 Ответить
Херсон_це_Україна! @Irina61032137

Всі ми розуміємо, що почнеться після "референдуму".Тому патріоти з Херсона пишуть такі "заповіти"... Приєднуюся до кожного слова. Якщо нас знищать, то знайте, що ми до останнього любили Україну всім серцем. І чекали ЗСУ. Херсон це Україна!
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23.09.2022 23:53 Ответить
Вместо результата войны "Украина восстановила суверенитет над Дон и Луг областями" Путин предпочел "Украина аннексирвоала части России". Если обосраться так по полной.
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24.09.2022 00:03 Ответить
🇺🇦🇮🇱Міністерство оборони Ізраїлю негласно санкціонувало постачання Україні ******** систем боротьби з безпілотниками, - «Зман Ісраель».

Ця зброя належить до категорії «передових оборонних технологій» і офіційно не підлягає продажу до України, а тому купується обхідним шляхом через Польщу. У міністерстві оборони Ізраїлю знають про кінцевий адресат зброї, але вважають за краще не заважати постачанням, пише сайт.

Припускають, що так Ізраїль відповідає на закупівлю Росією іранських дронів. І не випадково «витік» інформації про постачання з'явився одночасно із застосуванням іранських БПЛА російськими військами в Україні. Угода, що свідчить про зближення Росії та Ірану, не залишилася непоміченою в Ізраїлі.
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24.09.2022 00:17 Ответить
Саме найцікавіще що Іран пішов на зближенням із своїми (можливо і не ворогами) євреями із владної російської верхівки. А з другої люто ненавидить Ізраїль
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24.09.2022 01:23 Ответить
Так Іран з Ізраїлем будуть воювати один з одним на території України?
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25.09.2022 17:51 Ответить
а де ще ліпше випробувати нову зброю , чим на реальних бойових діях
А у випадку успіху - яка буде реклама , і скільки країн (у т.ч. продвинутих) захоче закупити
А не працює - а то не ми , а то не наше
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24.09.2022 02:38 Ответить
Сьогодні було збито мінімум 7 іранських беспілотників, через кілька днів будемо по 20 за добу збивати
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24.09.2022 07:44 Ответить
http://мнехочетсякголландии.com

голландці вже проводять референдум про приєднання мордору ...
Дивитись із 2 хв...
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24.09.2022 00:22 Ответить
С одной стороны плохо....Но с другой стороны, им почти все международные спортивные федерации, четко выставили притензии, что возвращение в БОЛЬШОЙ СПОРТ, только после полной деокупации...в том числе и Крыма....

Хорошо что не видим этого Дзюбу и остальных деревянных полен на ЧМ и ЧЕ, Спартачей или ЦСКА в лиге Чемпионов, не надо нам их епанный хоккей...есть Канада и НХЛ...Не хочу видеть их триколорную тряпку на Олимпиадах.... Не хочу, чтобы русские быдлофаны встречались мне по Европам.....
Пусть деградируют на своих ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ им.Куклачева и лошади Пржывальского)))))
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24.09.2022 00:36 Ответить
или Луначарского...
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24.09.2022 21:26 Ответить
Ну... тут і так все зрозуміло...
А уявляєте собі, які фальсіфікації чекають нас на наступних виборах????
Вангую, що Зедебіл і його банда намалюють собі 80%, щоб ніби і натяку не було, що перевага в межах 3-5%. Зелені переплюнуть навіть х.уйла. Побачите!!!
Вже почали озвучувати фейкові результати фейкових опитувань)))
Дебіли, *****!
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24.09.2022 00:44 Ответить
заспокойтесь..до кінця безкінечного воєного стану вибори заборонені
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24.09.2022 00:50 Ответить
Та то і зрозуміло, що зебілу тепер ще краще ніж при ковіді - і красти, і сидіти ************ чим довше. Я колись писала, що х.уйло допоможе воєнним станом своєму дружбану триматися при владі. Я просто не могла уявити, що то буде в таких масштабах!!!
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24.09.2022 03:31 Ответить
ну так..крадуть вже у промислових масштабах..а з соцопитуваннями теж прикол..Зебіл постійно їх проводить через центр Разумкова, який належить Дмитру Разумкову..туди теж - закопуй грошенята - не хочу....через таку хрінь, рекламу й страхування

отак бабло на Оман й капає..
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24.09.2022 13:29 Ответить
Дмитру Разумкову той центр и близько не належить
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24.09.2022 21:04 Ответить
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24.09.2022 01:12 Ответить
Взагалі нафіга реагувати на цей фарс? Нафіга росія влаштовує цей фарс? Просто б вже анексували офіційно і все. Чи дебіли навколо,не розуміють що відбувається зараз в Україні? А як росія влаштувала,то треба було просто мовчати. Без коментарів. Анексували. Наші хлопці прийшли,забрали з часом назад і на тому все. Цей галас надає якоїсь важливості цьому псевдореферендумі.
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24.09.2022 02:12 Ответить
Весь цей фарс це 100% для внутрішнього рабського населення
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24.09.2022 07:47 Ответить
💯
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24.09.2022 09:16 Ответить
Цей фарс потрібен як для внутрішнього расєйського споживача так і для зовнішнього, для зовнішнього ще більше, расєйська пропаганда у світі має чимось виправдовувати свої "визвольні" спецоперації в Україні...
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25.09.2022 11:43 Ответить
кацапам вірити - себе не поважати
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24.09.2022 03:52 Ответить
не менше 146%! і що сша збирається робити з цього приводу?
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24.09.2022 04:50 Ответить
Аж Нiчого , вони чекають на ядерний удар, а от уже тоді Байден пригрозив що потопить Чорноморський флот, ***** вже злякався і напевно приготував більшу за місткістю валізку для свого внутрішнього змісту.
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24.09.2022 05:43 Ответить
Я тоже располагаю. 99% за. И что? Будут нам ракеты от США?
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24.09.2022 12:14 Ответить
Уже несколько месяцев США предупреждают власти России о тяжелых последствиях использования ядерного оружия. Байден и Блинкен, как попугаи, 6 месяцев повторяют одно и то же - мы не можем позволить Путину остаться безнаказанным. 6 месяцев бубнить одно и то же... Уж лучше бы просто молчали. Пустословие ежедневное...
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24.09.2022 13:31 Ответить
Відповідь мамані син якої получив тільки противогаз: Ну так усе вірно- з допомогою противогаза любий моги...вибачаюсь, мобілізований зможе здобути берці від когось з 200, тут без противогазу ніяк, а то ті 200 вони якось не дуже добре пахнуть.
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24.09.2022 14:32 Ответить
ну зимою харя не замерзне !
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24.09.2022 16:05 Ответить
Мені важко не сподобається навіть вираз "псевдорехферендум" . Тому що за світовою практикою таким словосполученням обзивають зазвичай усякі неконституційні дії місцевих шахраїв-популістів . Тут зовсім інший склад злочину . Я би на місці українських правознавців домагався від влади ставити питання в міжнародних судах про введення додаткової відповідальності за спроби проводити подобні бандитськи маніпуляції на окупованних теріторіях . Требо в тіло законодавства усіх цівілізованних країн вводити норму навіть за згадку слова "референдум" в контексті окупованих теріторій . Тобто Ліпеніха , або Сігал щось там вякнув про "ригхферендум" по Криму ... Перший раз штраф в в 100 тисяч євро . Другий раз -- соціальні роботи строком на місяць ...
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24.09.2022 15:58 Ответить
Йще про цифри озвученні ... Відсотки це важливо для публічних політиків . Але аналітики й центри прийняття рішень орієнуються не на відсотки , а на абсолютні цифри . Бо явка це такий показник, яким більшо всього маніпулють ... Бо реально можно добитися й 70% "за" й 80% й навіть 101% , коли прийде на це шахрайство колаборансткі угрупування повним складом й ще тарганів з собою приведуть , то й вийде 105% "за" . А ось по можливості загнати до місця маніпуляції хоча б 10% населення , яке просто й тупо від недовіри до озброєнних чужаків не виженешь із хати зайвий раз до магазину -- ось це смоделювати неможливо . Й на цьому й будується тотальне невизнання світом таких маніпуляцій навіть на рівні погодження що ось це якось може нагадувати опитування .

Бо окупанти в подавній більшості населенних пунктів не мають колаборацію з місцевими органами влади , не мають навіть приблизного уявлення скільки не встигло від їх "рюзкага мірі" збігти . А ось українська влада має уявлення , бо документація саме в руках влади .
Так що , з міліоної Херсонщини прийти зможуть тільки тисяч 40 . Якщо 30 тисяч пригонять силоміць.
З Запоріжчини -- йще гірша картина , бо подавна більшість її контролюється Україною -- включаючи областний центр . Схожа картина й по Донетчині .
Та й значна частина Луганщини це фронтова зона ...
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24.09.2022 16:20 Ответить
А что есть разница какие цифры на этом цирке? Это незаконно в любом виде.
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24.09.2022 15:59 Ответить
Может расскажешь Эрдогану про Северный Кипр? В смысле про законность.
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25.09.2022 13:32 Ответить
Як би я був Головнокомандуючий, то у дні псевдореферендума я б посилив Партизанський рух на окупованих територіях, включаючи взриви типографій які друкують бюлетені, чи перехоплення завезених бюлетенів, також "виховна робота" з робіниками на виборчих дільницях, або громкі взриви і великі пожежи по всіх окупованих містах де буде проводитись псевдереферендуми. Варіантів багато, але ж Зе це Бубочка, з лайна кулю не зліпиш, тому він не буде заважати проведенню референдумів
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24.09.2022 22:38 Ответить
По групах пішла інформація, що озброєні ординці ходять по хатах з бланками референдуму і силою заставляють підписувати
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24.09.2022 23:56 Ответить
https://www.facebook.com/groups/2816776525013182/user/100036191537971/?__cft__[0]=AZXyPREbjpdo8WFQKS_3MieZoHUmB-6i7oWd_Xszs4neU2nkFiUGxieGhOKq8VcXr9HM5gLibcaoJtXCd4xQISLg_QZles49aaee2D5jfE7JHTprhG8TSKMG00mBeakEpk7W_tHJFqk-_IP4Z4Q9SXS2dX0YcfVdL8z0bm8m8mR6x5hOjFHjc21uMqnpyNjzyfLDX7ROyDRXlIgyqfCu8JuKCPtwDWtUsEgVnEFhmv06bw&__tn__=-]C%2CP-R
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25.09.2022 00:08 Ответить
В Мариуполе тоже наверное будет 75%, а впрочем какая разница это же спецоперация по освобождению, зачем вообще референдум проводить?.
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25.09.2022 17:52 Ответить
В Буче , Изюме и других городах тоже хотели референдум провест или это жест доброй воли?.
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25.09.2022 17:55 Ответить
 
 