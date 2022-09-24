США уже располагают информацией о цифрах, которые Россия объявит на псевдореферендумах на оккупированных территориях, - Белый дом

Соединенные Штаты получили данные о том, как российские оккупационные власти собираются манипулировать с результатами фейковых референдумов в Украине, а также о конкретных цифрах, которые должны быть объявлены россиянами после их проведения.

Об этом заявила в пятницу во время прессбрифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что результаты этих псевдореферендумов будут манипулятивными. У нас есть информация, подтверждающая, что представители российских властей уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", - отметила представительница Белого дома.

Она уточнила, что в отдельных регионах оккупационные власти уже определили конкретные цифры фейковых голосований – в пределах 75% за якобы "присоединение" к России, которые должны быть объявлены по результатам этих фейковых "голосований".

В этой связи, представительница Белого дома отметила, что россия спешит провести фиктивные плебисциты, однако это демонстрация не сильной позиции режима, а совсем наоборот.

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