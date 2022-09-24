США уже располагают информацией о цифрах, которые Россия объявит на псевдореферендумах на оккупированных территориях, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты получили данные о том, как российские оккупационные власти собираются манипулировать с результатами фейковых референдумов в Украине, а также о конкретных цифрах, которые должны быть объявлены россиянами после их проведения.
Об этом заявила в пятницу во время прессбрифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы знаем, что результаты этих псевдореферендумов будут манипулятивными. У нас есть информация, подтверждающая, что представители российских властей уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", - отметила представительница Белого дома.
Она уточнила, что в отдельных регионах оккупационные власти уже определили конкретные цифры фейковых голосований – в пределах 75% за якобы "присоединение" к России, которые должны быть объявлены по результатам этих фейковых "голосований".
В этой связи, представительница Белого дома отметила, что россия спешит провести фиктивные плебисциты, однако это демонстрация не сильной позиции режима, а совсем наоборот.
Пожалуйста, подождите...
Какой-то жесткий слив от чмони, который ведет его у такому же сливу с угрозой применения ядерного оружия. Если бы провел референдум в Луганске и области, то это могло бы не вызвать такой жесткой насмешки и плана действий против чмони. Но проводить референдум, контролируя лишь часть населения, это просто позор.
С такими успехами мы может удаленный референдум провести для жителей Белгорода, не желают ли они объявить о независимости. Присылать голоса по емейл-голосованию. Затем на законных основаниях ввести туда войска.
Хто не вірить - погугліть
Всі ми розуміємо, що почнеться після "референдуму".Тому патріоти з Херсона пишуть такі "заповіти"... Приєднуюся до кожного слова. Якщо нас знищать, то знайте, що ми до останнього любили Україну всім серцем. І чекали ЗСУ. Херсон це Україна!
Ця зброя належить до категорії «передових оборонних технологій» і офіційно не підлягає продажу до України, а тому купується обхідним шляхом через Польщу. У міністерстві оборони Ізраїлю знають про кінцевий адресат зброї, але вважають за краще не заважати постачанням, пише сайт.
Припускають, що так Ізраїль відповідає на закупівлю Росією іранських дронів. І не випадково «витік» інформації про постачання з'явився одночасно із застосуванням іранських БПЛА російськими військами в Україні. Угода, що свідчить про зближення Росії та Ірану, не залишилася непоміченою в Ізраїлі.
А у випадку успіху - яка буде реклама , і скільки країн (у т.ч. продвинутих) захоче закупити
А не працює - а то не ми , а то не наше
голландці вже проводять референдум про приєднання мордору ...
Дивитись із 2 хв...
Хорошо что не видим этого Дзюбу и остальных деревянных полен на ЧМ и ЧЕ, Спартачей или ЦСКА в лиге Чемпионов, не надо нам их епанный хоккей...есть Канада и НХЛ...Не хочу видеть их триколорную тряпку на Олимпиадах.... Не хочу, чтобы русские быдлофаны встречались мне по Европам.....
Пусть деградируют на своих ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ им.Куклачева и лошади Пржывальского)))))
А уявляєте собі, які фальсіфікації чекають нас на наступних виборах????
Вангую, що Зедебіл і його банда намалюють собі 80%, щоб ніби і натяку не було, що перевага в межах 3-5%. Зелені переплюнуть навіть х.уйла. Побачите!!!
Вже почали озвучувати фейкові результати фейкових опитувань)))
Дебіли, *****!
отак бабло на Оман й капає..
Бо окупанти в подавній більшості населенних пунктів не мають колаборацію з місцевими органами влади , не мають навіть приблизного уявлення скільки не встигло від їх "рюзкага мірі" збігти . А ось українська влада має уявлення , бо документація саме в руках влади .
Так що , з міліоної Херсонщини прийти зможуть тільки тисяч 40 . Якщо 30 тисяч пригонять силоміць.
З Запоріжчини -- йще гірша картина , бо подавна більшість її контролюється Україною -- включаючи областний центр . Схожа картина й по Донетчині .
Та й значна частина Луганщини це фронтова зона ...