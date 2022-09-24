Украина на Генассамблее ООН представила свое реалистическое и логическое видение завершения войны, - Зеленский

Украина предложила на Генассамблее ООН формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений и мир это точно услышал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский.

"Реакция на мое выступление на Генассамблее – вполне положительная. Разные страны все равно хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно вернуть мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное", - сказал Зеленский, напомнив, что речь идет о пяти пунктах: наказание агрессора, защита жизни, восстановление безопасности и территориальная целостность, гарантии безопасности и решительность мирового большинства.

"А что представила Россия? Снова непутевые оправдания, жалобы и постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами", - отметил президент.

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Он выразил благодарность "всем лидерам государств, всем политикам, общественным деятелям, культурным и бизнес-лидерам, которые выразили нам свою поддержку на Генассамблее и на всех мероприятиях в Америке на этой неделе".

"В частности, я принял участие в специальном заседании по продовольственной безопасности. Это одна из ключевых тем в этом году в ООН - именно российская агрессия сделала ее столь актуальной. Мир ищет средства для защиты людей от голода и ценового кризиса, и Украине есть что предложить", - сказал президент.

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Украина, отметил он, постоянно увеличивает экспорт продовольствия, "мы помогаем продовольственной программе ООН, отправляем зерно как гуманитарную помощь странам, нуждающимся в этом – Эфиопии, Сомали. И никогда – никогда! – Украина не провоцировала никаких кризисов на продовольственном рынке. Мир все это ценит".

"Благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию нашего государства помогать другим имеем незаурядный результат – российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности, в странах Глобального Юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия", – отметил он.