Украина на Генассамблее ООН представила свое реалистическое и логическое видение завершения войны, - Зеленский
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Украина предложила на Генассамблее ООН формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений и мир это точно услышал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский.
"Реакция на мое выступление на Генассамблее – вполне положительная. Разные страны все равно хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно вернуть мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное", - сказал Зеленский, напомнив, что речь идет о пяти пунктах: наказание агрессора, защита жизни, восстановление безопасности и территориальная целостность, гарантии безопасности и решительность мирового большинства.
"А что представила Россия? Снова непутевые оправдания, жалобы и постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами", - отметил президент.
Он выразил благодарность "всем лидерам государств, всем политикам, общественным деятелям, культурным и бизнес-лидерам, которые выразили нам свою поддержку на Генассамблее и на всех мероприятиях в Америке на этой неделе".
"В частности, я принял участие в специальном заседании по продовольственной безопасности. Это одна из ключевых тем в этом году в ООН - именно российская агрессия сделала ее столь актуальной. Мир ищет средства для защиты людей от голода и ценового кризиса, и Украине есть что предложить", - сказал президент.
Украина, отметил он, постоянно увеличивает экспорт продовольствия, "мы помогаем продовольственной программе ООН, отправляем зерно как гуманитарную помощь странам, нуждающимся в этом – Эфиопии, Сомали. И никогда – никогда! – Украина не провоцировала никаких кризисов на продовольственном рынке. Мир все это ценит".
"Благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию нашего государства помогать другим имеем незаурядный результат – российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности, в странах Глобального Юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия", – отметил он.
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С каких пор у бубочки и ОП реалистычнэ и логичнэ бачення?
От я тобі і сказав що про тебе і тобі подібних думаю. Обтікай.
І не паплюж українську мову, пиши російською, якщо клепки не вистачає освоїти державну.
І на рахунок дегенератів - їх вистачає і серед україномовних і серед російськомовних. І нема чого приплітати хлопців з передової, до яких ти ніякого відношення не маєш. А от до до кого ти точно маєш відношення , так це до порошенківських сявок. Можеш не напружуватись з відповіддю(хоча ти то точно не втерпиш щоб не нагадити наостанок). Я з тобою завершив!