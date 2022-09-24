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Украина на Генассамблее ООН представила свое реалистическое и логическое видение завершения войны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина предложила на Генассамблее ООН формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений и мир это точно услышал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский.

"Реакция на мое выступление на Генассамблее – вполне положительная. Разные страны все равно хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно вернуть мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное", - сказал Зеленский, напомнив, что речь идет о пяти пунктах: наказание агрессора, защита жизни, восстановление безопасности и территориальная целостность, гарантии безопасности и решительность мирового большинства.

"А что представила Россия? Снова непутевые оправдания, жалобы и постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами", - отметил президент.

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Он выразил благодарность "всем лидерам государств, всем политикам, общественным деятелям, культурным и бизнес-лидерам, которые выразили нам свою поддержку на Генассамблее и на всех мероприятиях в Америке на этой неделе".

"В частности, я принял участие в специальном заседании по продовольственной безопасности. Это одна из ключевых тем в этом году в ООН - именно российская агрессия сделала ее столь актуальной. Мир ищет средства для защиты людей от голода и ценового кризиса, и Украине есть что предложить", - сказал президент.

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Украина, отметил он, постоянно увеличивает экспорт продовольствия, "мы помогаем продовольственной программе ООН, отправляем зерно как гуманитарную помощь странам, нуждающимся в этом – Эфиопии, Сомали. И никогда – никогда! – Украина не провоцировала никаких кризисов на продовольственном рынке. Мир все это ценит".

"Благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию нашего государства помогать другим имеем незаурядный результат – российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности, в странах Глобального Юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия", – отметил он.
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Топ комментарии
+28
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24.09.2022 03:22
+27
Готувалася здати Україну, але щось пішло не так.
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24.09.2022 07:11
+20
Нада просто пірістать стрілять.
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24.09.2022 07:08
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24.09.2022 03:22 Ответить
Готувалася здати Україну, але щось пішло не так.
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24.09.2022 07:11 Ответить
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24.09.2022 10:58 Ответить
гниди, Харків була також вказівка здавати, але не вийшло.
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24.09.2022 12:56 Ответить
"Він, звичайно, с*кин син, але він наш с*кин син", - сказав Лавров.
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24.09.2022 05:05 Ответить
навіщо перекручуєте? лавров сказав, що у американців є така приказка і вона ніби стосується Зеленського "Він, звичайно, с*кин син, але він наш с*кин син"
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24.09.2022 11:45 Ответить
Що саме я перекрутив? Не процитував весь виступ "пєчальной лошаді"?
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24.09.2022 13:57 Ответить
Нада просто пірістать стрілять.
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24.09.2022 07:08 Ответить
величайший такую речь задвинул, що зажурчал увесь оон горючими слезами... особенно, когда он выразил сожаление, что некоторые народы голодают и их надо кормить... а может этих суданцев и прочую-прочую ленивую хренотень просто заставить работать?
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24.09.2022 07:31 Ответить
Гнида
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24.09.2022 08:52 Ответить
Власть должна раздать оружие всем Украинцам, чтобы люди могли себя защитить!
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24.09.2022 15:10 Ответить
Украинцы должны сами взять оружие чтобы себя защитить, а не ждать "власть" которая якобы "должна"
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25.09.2022 11:24 Ответить
ПРЕЗИРАЮ ГУНДОСОГО!
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24.09.2022 16:04 Ответить
вова, презренный ты... бомбят Украину, убивают людей... а ты молчишь... почему не бомбят расию? или у тебя договорняк?
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24.09.2022 16:09 Ответить
Вже Залужний сказав за Крим, та в селі Бєлгороді якомусь теж була бавовна. ЗСУ робить свою справу - президент іншу.
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25.09.2022 02:52 Ответить
Від орків ми не потрібні відрізнятися високою жорстокістю
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25.09.2022 02:54 Ответить
тогда они тебя вырежут дурень! что с успехом делают уже 500 лет
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25.09.2022 11:25 Ответить
в Оманіздали цілу Україну...Оманськікнурі і далі здають Україну кремлівський мафії:через рейдерські захвати вже навіть держпідприємств,через виграні суди каламойським,через швидкі зрадницькі "закони",через великекрадівництво...деімпічмент після оману ?Українці,чому ви такі наївні,та добрі ?Ганьба ренигатам!Щоб ви були всі нагородженіпосмертно! сбу дуже гарніпомічники смтрящомуянуковича ірмаку.
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24.09.2022 16:19 Ответить
ЗЕублюдок, сподіваюсь що кацапи таки грохнуть тебе і твою шоблу!!
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24.09.2022 20:57 Ответить
Комічний Боневтік натякає на перемовини чи як його розуміти.
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25.09.2022 01:37 Ответить
Мир, Дружба, Жвачка
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25.09.2022 02:47 Ответить
український ядерний заряд вже встановлено у найсвятішому місці для кацапів і там де вони ніколи не будуть шукати - під сракою трупа чЛєніна! без паніки! все йде по плану....
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25.09.2022 03:35 Ответить
Ой ржу не могу....
С каких пор у бубочки и ОП реалистычнэ и логичнэ бачення?
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25.09.2022 05:23 Ответить
Вручи, ренигат ,нагороди 95кварталу,всім "слугам"(яка насмішка з народу України),всій зРаді,опзж,каламоям : всім ПОСМЕРТНО.....хай натішаться на повне горло.....
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25.09.2022 08:03 Ответить
Треба вбити путінга.
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25.09.2022 10:18 Ответить
а чому ти такий украиномовний.. олег долих.. написав аглицькою мабуть щоб до дегенератив не записали . чи може навпаки.......
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26.09.2022 07:08 Ответить
...чому ти такий "незрозумілоякиймовний" юрий вакуленко 1aae00c1 написав мокшанською - абсолютно зрозуміло. Сам же і підтверджуєш своїм безграмотним потоком свідомості моє припущення про "мокшанських дегенератів". Адью.
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26.09.2022 10:52 Ответить
ответ будет такой тебе--- мудак ты --- украиномовных дегенератив хватает аж через край . а русскоязычных парней на передовой половина и ты это прекрасно знаеш и ***** шароварщиной трясти на цензоре --- перед масейчук-********** можеш выпендриваться там в ..едыных новынах.. или в дебильном ..байрактар ньюс.. у кошевого с пикаловым . там эти гандоны орденопоносные изображают щырых патриотов . ты назвал коменты людей на ЦЕНЗОРЕ --- зборище мокшанских дегенератов . а ты чмо кто такой так называть этих людей --- это у ***** одна линия партии ..единососов.. а в УКРАИНЕ люди говорят то что думают --- СЛАВА УКРАИНЕ СЛАВА ЗСУ и если ты не дегенерат то ты должен понять куда смотрит АДМИН
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26.09.2022 19:33 Ответить
"в УКРАИНЕ люди говорят то что думают"
От я тобі і сказав що про тебе і тобі подібних думаю. Обтікай.
І не паплюж українську мову, пиши російською, якщо клепки не вистачає освоїти державну.
І на рахунок дегенератів - їх вистачає і серед україномовних і серед російськомовних. І нема чого приплітати хлопців з передової, до яких ти ніякого відношення не маєш. А от до до кого ти точно маєш відношення , так це до порошенківських сявок. Можеш не напружуватись з відповіддю(хоча ти то точно не втерпиш щоб не нагадити наостанок). Я з тобою завершив!
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26.09.2022 21:29 Ответить
 
 