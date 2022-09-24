Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)

Россияне нанесли удары по Запорожью, вследствие чего поврежден жилой дом, есть погибший и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Вследствие вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие.

На месте уже работают соответствующие службы", – написал Куртев.

Председатель Запорожской военной администрации Александр Старух отметил, что одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.

"К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Старуха.

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Позже Куртев сообщил, что количество раненых выросло.

"В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован.

Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева.

Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.

В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", - говорится в сообщении.





