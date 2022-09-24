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Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Россияне нанесли удары по Запорожью, вследствие чего поврежден жилой дом, есть погибший и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Вследствие вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие.

На месте уже работают соответствующие службы", – написал Куртев.

Председатель Запорожской военной администрации Александр Старух отметил, что одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.

"К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Старуха.

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Позже Куртев сообщил, что количество раненых выросло.

"В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован.

Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева.

Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.

В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 01

Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 02

Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 03
Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 04
Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 05
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Топ комментарии
+9
США уже и цели для удара определили и смоделировали сколько кацапов и бульбашей здохнет в первьіе 48-72 часа. Сопли жевать никто не будет.
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24.09.2022 06:59
+8
як що робити? дурне питання))) маринувати м'ясо та знову готуватись до шашличків....сказати правду нарешті людям і підготувати людей щоб не було паніки,роздати людям запобіжні засоби проти радіації і тд і тп...
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24.09.2022 07:12
+7
"США подняли в небо одни из самых редких и уникальных самолетов RC-135S "Cobra Ball". Использовался для слежения за советскими МБР. То есть за стратегическим ядерным оружием. Все 3 сейчас в небе, двое на границе с РФ со стороны Аляски, один летит из центра США." А Зленський тим часом ВПАРЮЄ СВОЇМ ЗЕЛІБОБАМ що не вірить що кацапня злетіла з катушок і хоче премінити ЯЗ
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24.09.2022 06:41
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"США подняли в небо одни из самых редких и уникальных самолетов RC-135S "Cobra Ball". Использовался для слежения за советскими МБР. То есть за стратегическим ядерным оружием. Все 3 сейчас в небе, двое на границе с РФ со стороны Аляски, один летит из центра США." А Зленський тим часом ВПАРЮЄ СВОЇМ ЗЕЛІБОБАМ що не вірить що кацапня злетіла з катушок і хоче премінити ЯЗ
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24.09.2022 06:41 Ответить
США уже и цели для удара определили и смоделировали сколько кацапов и бульбашей здохнет в первьіе 48-72 часа. Сопли жевать никто не будет.
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24.09.2022 06:59 Ответить
і шо робить треба ?
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24.09.2022 07:02 Ответить
як що робити? дурне питання))) маринувати м'ясо та знову готуватись до шашличків....сказати правду нарешті людям і підготувати людей щоб не було паніки,роздати людям запобіжні засоби проти радіації і тд і тп...
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24.09.2022 07:12 Ответить
Сказать, что? Ребята, к нам возможно скоро прилетит ядерная бомба, вот вам йод без паники?

Часть населения уже и так понимает, что долбанутый дед на все способен. А штаты поступают абсолютно правильно. Чтобы не выражать глубокую обеспокоенность, необходимо быть готовыми сразу жахнуть по параше. И русские не только должны это знать, а и наблюдать у себя на радарах
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24.09.2022 09:30 Ответить
А у зелєцуциків всюди ввижається Порошенко.
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24.09.2022 21:59 Ответить
Байден знов нагнітає.
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24.09.2022 07:04 Ответить
Мене нервує оцей універсальний термін "постраждалий". У одного подряпина, а іншому відірвало ногу.
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24.09.2022 07:52 Ответить
Вже тиждень їбашать жостко по моєму Запоріжжю, суки.
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24.09.2022 08:06 Ответить
З Енергодару б'ють, падлюки. Бо знають, що наші відповідь дати не можуть, бо АЕС поруч
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24.09.2022 08:28 Ответить
З Токмака, але пишуть шо вже отримали у відповідь. А відстань по прямий - 80 км.
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24.09.2022 09:40 Ответить
Не сходится. А что мешает найти тех, кто обстреливает АЭС и уничтожить?
Есть спутники, есть высокоточное оружие и снаряды. Стреляют же по АЭС, а не из АЭС!
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24.09.2022 14:58 Ответить
мда....я автомойку, где раньше мыл авто, сразу и не узнал....
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24.09.2022 09:32 Ответить
Крыса мавзолейная загнанная в угол от бессилия бесится от злобы и Шизофрении в последней Агонии...,не спасут от могилиZaция ни дебилиZaцыя насэлэния Шариковых...
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24.09.2022 09:01 Ответить
Якщо путіна не приберуть у найближчі кілька тижнів, то війна почнеться на іншому рівні - тобто ядерна.
Але Штати та Британія задню не включать. Якщо увімкнуть, то наступна війна буде вже з Китаєм (за Тайвань більш масштабна).👈
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24.09.2022 09:17 Ответить
Від одного звуку польоту ракети у жінок стигне кров, а коли одразу після нього вибух, як сьогодні був зовсім поряд, то діти кажуть, що помочилися під себе, а у жінок у віці передінфарктний стан. Так це на відстані аж 1.5 км.
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24.09.2022 10:35 Ответить
Украине нужно больше ПВО и ПРО!!!
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25.09.2022 12:13 Ответить
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25.09.2022 20:59 Ответить
 
 