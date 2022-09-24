США пригрозили РФ тяжелыми и быстрыми экономическими последствиями в случае аннексии оккупированных территорий Украины
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Штаты с союзниками и партнерами готовы ввести против России "тяжелые экономические последствия" в случае продолжения сценария относительно аннексии оккупированных территорий Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Вашингтоне.
"Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия – вместе с нашими союзниками и партнерами – в ответ на эти действия, если они (россияне. – Ред.) пойдут дальше относительно аннексии", – отметила спикер.
"Мы продолжим твердо стоять с народом Украины и обеспечивать их "историческими" объемами оборонной помощи, чтобы помочь им защищать свою территорию, помочь им защищать свою свободу", – подчеркнула она.
Жан-Пьер напомнила, что Соединенные Штаты и другие страны-члены G7 в пятницу выступили с общим заявлением, что никогда не признают претензий РФ на суверенные территории Украины, а также не будут признавать каких-либо результатов фейковых референдумов.
По ее словам, президент Байден во время выступления в ООН на этой неделе назвал эти псевдореферендумы дерзким нарушением международного права, а также пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности, лежащими в основе Устава ООН.
Она также прокомментировала ситуацию вокруг кампании по мобилизации в России.
"То, что мы видим в России, особенно в плане протестов, а также, как россияне бегут из своей страны, означает, что эта война непопулярна в народе", - отметила Жан-Пьер.
Она также подчеркнула, что нынешние действия Путина следует рассматривать как демонстрацию слабости, а не сильную позицию его режима, и это подтверждает реакция людей.
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"Верной дорогой идете, товарищи!"(с)
212 день війни. Західні(G7+EC) країни несуть прямі та не прямі втрати від підтримки України від агресії путінської росії. Введені санкції дестабілізують ринки Західних країн, що режим путіна використовує як гібридну зброю. Введені санкції обходяться через торгівлю із третіми країнами як Китай чи Індія по заниженими цінами.
Потрібен механізм, яким буде призводити до зростання ціни втрат агресора - путінської росії, компенсував коливання цін на ринках Західу та покривав постачання зброї. Механізм також має впливати на країни третього світу, які на пряму не залученні до війни, але користуються заниженими цінами режиму путіна на сировинні матеріали.
Таким ринковим механізмом можуть бути санкційні - ф'ючерси, які країни Заходу, можуть виставляти на торгівельні майданчики. Перше - їх особливістю є те що вони прив'язанні до мінімальних цін сировинних матеріалів, які експортує Росія. Друге умовою їх виконання є перемога України проти агресії із поверненням окупованих територій на стан 1991 року. Третє - повернення пост путінської Росії можливе на ринки Заходу, тільки після їх визнання, як зобов'язань. Тобто, до перемоги України країни заходу можуть випускати цінні папери, які компенсують витрати на постачання зброї та гуманітарної дороги Заходу. Для запуску цього механізму потрібна домовленість між країнами G7 та ЕС, для формування центрів емісії санкційних - ф'ючерсів. ЕС має через цей механізм компенсувати витрати для країн, які приймають участь в допомозі України, але не входять в G7. Наприклад - країни східної Європи. Звичайно запропонована модель, потребує доопрацювання відповідними фахівцями.
Маючи цей механізм, виникає вплив на пост путінську політичну еліту в Росії. Для режиму путіна продовження війни означає, збільшення ціни війни. Визнання режимом путіни цих зобов'язань для пост путінської не потрібне. З іншого боку пост путінська Росія отримає механізм зацікавлення в збереження територіальної цілісності в нових процесах Заходу та зацікавленість можливість демократичних реформ.
Поява санкційних - ф'ючерсів під час війни частково стабілізує ринки Заходу по цінах, та має джерело компенсації росту цін як антиінфляційний механізм.
Для країн третього світу виникає проблема доступу до експорту пост путінської Росії після закінчення війни, тому що весь експорт буде направлений на погашення санкційних - ф'ючерсів. Щоб мати доступ до експорту їм треба приєднуватись до санкцій Заходу та мати доступність до купівлі санкційних - ф'ючерсів.
Ф'ючерним псам все рівно на рішення пу, плювати на фсб... мі-6, цру. Вони не дадуть вийти путіну із війни до повної перемоги України, а передача зброї України це інвестиції з шаленими відсотками....
Дійшов до висновку, що ф'ючерси - це гра для цивілізованих сторін.
А хто в нас продавець?
Він долари не хоче брати, а йому якісь ф'ючерси підсовують.
Цитата:
Ф'ючерс (від англ. futures - майбутнє) - це домовленість між покупцем і продавцем на постачання продукції, послуги або цінних паперів у майбутньому, з фіксацією вартості на момент укладання угоди.
Основною метою застосування цього фінансового інструменту є зниження ризиків, пов'язаних із коливанням цін, а також гарантування постачання товару (продукції) за ціною, визначеною наперед.
Учасниками ф'ючерсу є дві сторони - покупець і продавець.
При цьому покупець бере на себе зобов'язання здійснити купівлю, а продавець - провести продаж у заздалегідь визначений строк.
Ці зобов'язання визначають найменування активу, його розмір, строк ф'ючерсу і ціну, встановлену на момент угоди.
а потім обама тихенько відповзав, трамп публічно лизався з путіним а байден сприяв добудові північного потоку-2.
і тільки ЗСУ поламала це ********.
тому я не вірю аж так повністю американцям, нехай афганці розкажуть як повірили їм.
Отключите от SWITF 590 действующих банков РФ - пока отключены всего 10
Отключите от SWITF Газпромбанк - основной получатель миллирдов за нефть и газ
Лишите РФ статуса страны с рыночной экономикой и статуса "основного союзника США вне НАТО".
Всё это нужно было сделать давно, ВЧЕРА и ПОЗАВЧЕРА.
Отсутствие этих очевидных действий убеждает Путина в безнаказанности и провоцирует на новые преступления!
Так Захід нічого і не зрозумів...
Тікають не тому, що проти війни, тікають тому, що все пішло не так, як вони собі уявляли. Вони думали, що будуть дивитися знищення України (про яке вони продовжують мріяти!) по телевізору, як веселе "шоу", що їх це не торкнеться! А тут клята хвашиська Україна чомусь опирається, та й ще надавала чортів кацапським виродкам! І тепер їх женуть на м'ясо! "Нєєєт, ми так нє дАгАвАгівАлісь!" Розвага перетворилася на жахіття! І все через клятих українців, вони у всьому винні! Ось істина кацапська суть!