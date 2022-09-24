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Из-за низкой явки на "референдумы" оккупанты с оружием собирают подписи у людей по домам, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Из-за низкой явки на "избирательные участки" так называемого "референдума" подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

Об этом сказано в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе напомнили, что на временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы".

"В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Та чого вже церемонитись! Відразу входження в склад Харківської області на правах району.
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24.09.2022 08:35
+7
галасаваніє со стволом в ротє?
рузкая осєнь?
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24.09.2022 08:30
+5
А сколько мы собрали подписей у жителей БНР (голосование по электронной почте)? Надо бы публиковать посещаемость досрочного голосования за референдум о создании Белгородской Народной Республики и ее военный союз с Украиной.
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24.09.2022 08:29
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А сколько мы собрали подписей у жителей БНР (голосование по электронной почте)? Надо бы публиковать посещаемость досрочного голосования за референдум о создании Белгородской Народной Республики и ее военный союз с Украиной.
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24.09.2022 08:29 Ответить
Та чого вже церемонитись! Відразу входження в склад Харківської області на правах району.
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24.09.2022 08:35 Ответить
галасаваніє со стволом в ротє?
рузкая осєнь?
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24.09.2022 08:30 Ответить
Походять окупанти з автоматами і видадуть потрібний "результат" який не має жодної ваги і який жодна цивілізована країна не визнає. Фарс. Як і все в **********. Брехня на брехні.
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24.09.2022 08:33 Ответить
Ім Захід не указ -- шо хотят те і воротят .
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24.09.2022 08:44 Ответить
Оно то так, но есть же ********, которые сами идут и не нужно делать скидку на то, что это пенсы, сами одной ногой в могиле и детей с внуками тянут туда же.
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24.09.2022 08:53 Ответить
Судя по высеру, ты уже проголосовало
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24.09.2022 09:19 Ответить
По факту это не рехверендум,а плацдарм для дальнейшего продолжения войны на будущее...типа когда пройдут подготовку могилизованное быдло с 21 сентября...
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24.09.2022 09:14 Ответить
Хочется в это верить,но это фейк.Было объявленно что из за опасности обстрелов первые дни будут ходить по домам и только последний на участках.
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24.09.2022 10:35 Ответить
Який фейк? Багато відео, снятих самими кацапами, де по три вояки кацапських з автоматами та бабка з бумажками по квартирах в Херсоні.
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24.09.2022 11:32 Ответить
*ходять
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24.09.2022 11:33 Ответить
 
 