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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46904) Генштаб ВС (4301) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3863)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56,3 тыс. человек, 255 самолетов, 220 вертолетов, 2 262 танка, 1 361 артсистема и 4 807 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 сентября потери личного состава противника составляют около 56 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,

танков - 2262 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 4807 (+11) ед,

артиллерийских систем - 1361 (+6) ед,

РСЗО - 327 (+1) ед,

средства ПВО - 170 (+0) ед,

самолетов - 255 (+1) ед,

вертолетов - 220 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),

крылатые ракеты – 240 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22) ед,

специальная техника – 126 (+0).

Читайте: Из-за низкой явки на "референдумы" оккупанты с оружием собирают подписи у людей по домам, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56,3 тыс. человек, 255 самолетов, 220 вертолетов, 2 262 танка, 1 361 артсистема и 4 807 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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24.09.2022 09:23 Ответить
Петушиные батальоны
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24.09.2022 09:27 Ответить
по єтому они и дохнут как мухи, по 300-400 русни в сутки .
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24.09.2022 12:13 Ответить
Те, що кацапських вояків вбивають - це добре, але мало!
Кацапи знищили в Україні тисячі будинків, інфраструктуру, багато цивільних.
Тому війна має бути перенесена на територію РФ.
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24.09.2022 09:35 Ответить
Генерал СВР:

В среду 21.09.2022г, (згадаймо: ***** зранку "звернувся" з могилізацією; Шойгу назвав цифри могілізації; зокрема, про 5937 жмуриків в його відомстві) в утреннем отчете президенту лаптєстану ***** за безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф рапортовали - 59373 человека.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4638 убитыми и пропавшими безвести.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ШОЙГУ УМЕНЬШИЛ КОЛЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОВНО В 10 РАЗ!
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24.09.2022 09:37 Ответить
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24.09.2022 09:48 Ответить
 
 