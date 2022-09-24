Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56,3 тыс. человек, 255 самолетов, 220 вертолетов, 2 262 танка, 1 361 артсистема и 4 807 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 сентября потери личного состава противника составляют около 56 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,
танков - 2262 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 4807 (+11) ед,
артиллерийских систем - 1361 (+6) ед,
РСЗО - 327 (+1) ед,
средства ПВО - 170 (+0) ед,
самолетов - 255 (+1) ед,
вертолетов - 220 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),
крылатые ракеты – 240 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22) ед,
специальная техника – 126 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Кацапи знищили в Україні тисячі будинків, інфраструктуру, багато цивільних.
Тому війна має бути перенесена на територію РФ.
В среду 21.09.2022г, (згадаймо: ***** зранку "звернувся" з могилізацією; Шойгу назвав цифри могілізації; зокрема, про 5937 жмуриків в його відомстві) в утреннем отчете президенту лаптєстану ***** за безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф рапортовали - 59373 человека.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4638 убитыми и пропавшими безвести.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ШОЙГУ УМЕНЬШИЛ КОЛЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОВНО В 10 РАЗ!