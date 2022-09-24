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Бывший матрос АР Крым, пришедший воевать вместе с войсками РФ и попавший в плен, предстанет перед судом, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрадник

При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего военнослужащего ВСУ – гранатометчика воинской части в АР Крым - по фактам дезертирства и государственной измены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"Расследованием установлено, что в марте 2014 г. во время временной оккупации АР Крым и г. Севастополя РФ бывший старший матрос на общем построении личного состава воинской части открыто отказался исполнять обязанности несения службы в Вооруженных силах Украины и заявил о намерении проходить службу в ВС РФ.

В мае 2014 года он не явился на службу в определенное место дислокации воинской части на материковой территории Украины. Бывший военнослужащий ВСУ перешел на сторону врага и проходил службу в воинской части 12 676 вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина вернулся в Украину с армией РФ. Во время боевых действий на линии непосредственного вооруженного столкновения на территории Херсонской области в августе 2022 года он был взят в плен.

Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.
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Топ комментарии
+8
тут тільки довічне увязнення
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24.09.2022 09:51
+4
Распустить на органы, нах его держать
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24.09.2022 09:55
+3
Кримський зрадник. Там через одного кричали ми рускіє.
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24.09.2022 09:57
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тут тільки довічне увязнення
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24.09.2022 09:51 Ответить
Вішати треба, а не годувати довічно.
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24.09.2022 10:28 Ответить
на заході це наврядче хтось зрозуміє,тому вішати наврядче будуть,та й довічне також скоріше за все навіть не дадуть
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24.09.2022 10:29 Ответить
А що, це на Заході вбивають людей кацапські вилупки, чи у них там війна йде?
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24.09.2022 16:12 Ответить
Распустить на органы, нах его держать
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24.09.2022 09:55 Ответить
Які в нього органи? Хіба що Шарікових продукувати.
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24.09.2022 09:59 Ответить
Краще до медлабораторії на досліди, вакцини ( а ще краще отрути випробовувати ) на ньому...
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24.09.2022 10:07 Ответить
Там органи вже кацапсятиною заражені
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24.09.2022 10:33 Ответить
Кримський зрадник. Там через одного кричали ми рускіє.
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24.09.2022 09:57 Ответить
Є такі, що навіть зараз кричать.
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24.09.2022 10:34 Ответить
Дуже хочеться побачити відео допиту цього вилупка!
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24.09.2022 10:16 Ответить
Ну й що, наші суди гуманні. Ось якби це був український патріот...
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24.09.2022 10:17 Ответить
Зрадливе чмо! Лови тварюка, а веточка прилетела!
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24.09.2022 10:19 Ответить
"... побачить цю падлюку на параші,

за грою в півника з неголеним убивцей..."

(с) Самізнаєтехто
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24.09.2022 10:23 Ответить
Задавуть пса зрадливого мотузком!
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24.09.2022 10:25 Ответить
А в нас є така гармата, щоб туди це гівно влізло?
Зрозуміли ідею?
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24.09.2022 10:43 Ответить
В феврале -марте из крымского гарнизона в плен здались около 15 000 вояков армии Витьки дважды не судимого..
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24.09.2022 10:44 Ответить
якийсь там може нещасний випадок, чи ковід, чи при спробі втечі... Ну щоб не доїхало до нашого продажного суду.
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24.09.2022 11:20 Ответить
Это фиаско, братан
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24.09.2022 15:38 Ответить
 
 