Бывший матрос АР Крым, пришедший воевать вместе с войсками РФ и попавший в плен, предстанет перед судом, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего военнослужащего ВСУ – гранатометчика воинской части в АР Крым - по фактам дезертирства и государственной измены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"Расследованием установлено, что в марте 2014 г. во время временной оккупации АР Крым и г. Севастополя РФ бывший старший матрос на общем построении личного состава воинской части открыто отказался исполнять обязанности несения службы в Вооруженных силах Украины и заявил о намерении проходить службу в ВС РФ.

В мае 2014 года он не явился на службу в определенное место дислокации воинской части на материковой территории Украины. Бывший военнослужащий ВСУ перешел на сторону врага и проходил службу в воинской части 12 676 вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина вернулся в Украину с армией РФ. Во время боевых действий на линии непосредственного вооруженного столкновения на территории Херсонской области в августе 2022 года он был взят в плен.

Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.