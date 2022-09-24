РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7679 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 216 29
армия РФ (15392) война (46904) пытки (758) СБУ (18697) Херсон (2105)

СБУ установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

науменко

Речь идет о заместителе начальника управления росгвардии по Ростовской области полковнику полиции Александру Науменко с позывным "Альфа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований России во временно оккупированном Херсоне. По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.

Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были пострадавшие", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Направлено в суд дело по обвинению 10 российских военнослужащих, пытавших жителей Бучи, - Офис генпрокурора. ФОТО

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Науменко це українська фамілія... одим словом черговий манкурт,який тепер прийшов в Україну і вбиває українців
показать весь комментарий
24.09.2022 10:27
+15
Потрібно створювати фонд, щоб можна було розпочинати оперецію "Помста". Я думаю в самій рашці знайдеться багато бажаючих отримати кошти за голови всієї його сімейки.
показать весь комментарий
24.09.2022 10:34
+11
що ви таке пишете? який фонд? Зе-Бонапарт,Єрмак,Арахамія дадуть створити такий фонд? А тим більше,санкціонувати Помсту? Вони зубами рватимуть людей за таке,а кого не порвуть здадуть ФСБ. Ви хто,друже,73% мудрий зе-нарід?
показать весь комментарий
24.09.2022 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
24.09.2022 10:23 Ответить
Тепер не завадило б йому - попалити . .
показать весь комментарий
24.09.2022 10:27 Ответить
Науменко це українська фамілія... одим словом черговий манкурт,який тепер прийшов в Україну і вбиває українців
показать весь комментарий
24.09.2022 10:27 Ответить
Потрібно створювати фонд, щоб можна було розпочинати оперецію "Помста". Я думаю в самій рашці знайдеться багато бажаючих отримати кошти за голови всієї його сімейки.
показать весь комментарий
24.09.2022 10:34 Ответить
що ви таке пишете? який фонд? Зе-Бонапарт,Єрмак,Арахамія дадуть створити такий фонд? А тим більше,санкціонувати Помсту? Вони зубами рватимуть людей за таке,а кого не порвуть здадуть ФСБ. Ви хто,друже,73% мудрий зе-нарід?
показать весь комментарий
24.09.2022 10:39 Ответить
Щось вас конкретно так порвало.... людина просто висловила свою думку, запропонувала свою ідею... а ви уже і зеленскього да чогось тут приплели,ще й звинуватили саму людину в приналежності до зе-народу якогось там... що у вас в голві відбуваєтся?
показать весь комментарий
24.09.2022 10:44 Ответить
у мене в голві відбувається наступне: я раптом звернув увагу,що за 7 міс війни не постраждала від війни жодна зеленоквартальна тварюка,жоден олігарх,жоден оппозажопер,жоден Медведчук,Рабіновіч,Шуфріч,Дєркач,Чєрвоненко,Бондарєнко.Портнов тощо,жоден роснацист,шпигун,диверсант тощо. Гинуть,страждають.отримують каліцтва чомусь тільки люди віддані Україні,патріоти,бійці і прості,ні в чому не винні люди в Бучі,Ізюмі і т.д. І до чого тут Зе зі своїми весняними шашликами та мудрий але завжди тупий і бідний 73% нарід?
показать весь комментарий
24.09.2022 12:01 Ответить
у вас реально якісь проблеми... новина то про рашистського ублюдка...
показать весь комментарий
24.09.2022 12:04 Ответить
Облиште їх. То фанатики Пороха, в них загострення почалось після того, як стало відомо що війна закінчиться набагато пізніше, ніж через два тижні. Та й не усі витримують стрес війни.
показать весь комментарий
25.09.2022 02:53 Ответить
В дечому зеленосракій владі навіть повезло з війною. Є нагода швидко покінчити з патріотами. Бо вони в першу чергу йдуть на фронт і там можливо будуть знищені ворогом. Чужими руками шапіто вимітає політичну арену від опонентів.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:08 Ответить
Попийте заспокійливого, вам чомусь усюди зелень бачиться.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:51 Ответить
поїдь у Бучу або Ізюм і там розкажи про зелень!
показать весь комментарий
24.09.2022 12:02 Ответить
Так то русня накоїла усе це. А зелень тут до чого?
показать весь комментарий
25.09.2022 02:51 Ответить
Не тільки йому. Я також бачу зелень скрізь. У всіх негараздах їхні мерзенні пики світяться.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:03 Ответить
Надо, чтобы эти садисты знали, что их, рано или поздно, прикончат на россии. Чтобы боялись за хлебом в магазин пойти, зная что их ждет смерть.
показать весь комментарий
24.09.2022 10:59 Ответить
На палю!!
показать весь комментарий
24.09.2022 10:42 Ответить
Точилкою для олівців цього пид*раса - *********!!!
показать весь комментарий
24.09.2022 10:44 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 10:44 Ответить
******, здохне десь на околицях Херсона.
Хер вже живим з України уйде...
показать весь комментарий
24.09.2022 11:05 Ответить
Надо бы им создать модель ВАЗа, совмещенный с катафалком, в случае чего семья получает белый ВАЗ с гробом виновника торжества.. )
показать весь комментарий
24.09.2022 11:21 Ответить
Ліквідувати садиста, щоб іншим наглядний приклад був...
показать весь комментарий
24.09.2022 11:35 Ответить
А если Мосад нанять э-э-э на народные деньги? Согласятся?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:43 Ответить
ходять чутки, що Є якийсь ТГ канал чи інший якийсь майданчик, де буцімто промишляють такими справами. але не моссад.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:52 Ответить
Завалить тварюку!!!!
показать весь комментарий
24.09.2022 12:40 Ответить
Це ще один доказ, що парашка без українців здихає, бо в них навіть кати - українського походження! Зрадники своєї землі, свого народу! Мерзенна сволота! Але в кацапи взагалі ні на що не здатні!
показать весь комментарий
24.09.2022 12:48 Ответить
пітомствєний донской кацак
показать весь комментарий
24.09.2022 12:54 Ответить
Яничар. Прізвище українське. Ці покидьки самі люті, їх потрібно знищувати.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:11 Ответить
Стандартна практика рашки їй уже більше ста років. Хроніки періоду громвійни в районі Архангельська. Кедров, член колегії ОГПУ, в супроводі двох рот латишських стрілків, розїзджають по Півночі. На жд станції вивантажуються, латиші окупують місто, вимагають гроші,харчі, затримують весь істеблішмент, особливо офіцерів і ведуть до ешелону. А там подруга Кедрова душевнохвора, як і сам Кедров, його подруга Пластініна вчиняє короткий допит і убиває. Коли втомлюється, інших везуть в табір в Холмогорах, а там хто вижив, таких було мало, так тому і бути. В Україні лютувала особиста ударна група фелікса під орудою Євдокимова. У 1939 в Україні керував таким процесом ванька серов. І теж арешти,фільтрація,депортація. В травня 1944 року серов та жуков взагалі постановили виселити всіх українців до Сибіру. Потім жалілися на мякість сталіна. Так що церемонії тут зайві.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:26 Ответить
 
 