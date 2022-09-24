СБУ установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне
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Речь идет о заместителе начальника управления росгвардии по Ростовской области полковнику полиции Александру Науменко с позывным "Альфа".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований России во временно оккупированном Херсоне. По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.
Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были пострадавшие", – говорится в сообщении.
Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами.
В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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