РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7679 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 315 14
война (46904) Европа (1475) Тарифы на электроэнергию (1906) ДТЭК (407) Тимченко (17)

Экспорт украинской электроэнергии поможет Европе избавиться от чрезмерной зависимости от России, - Тимченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

Экспорт украинской электроэнергии поможет Европейскому Союзу избавиться от чрезмерной зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом на форуме Bloomberg Emerging+Frontier Forum 2022 заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает Цензор.НЕТ.

"Экспорт электроэнергии из Украины в ЕС имеет решающее значение с точки зрения освобождения Европы от чрезмерной зависимости от российских ресурсов", – отметил Тимченко в своем Twitter-аккаунте.

Глава ДТЭК подчеркнул, что компания делает и будет продолжать делать все возможное, чтобы в условиях войны обеспечить миллионы украинцев теплом и светом.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти для 4 млн потребителей.

В частности, после освобождения Киевской области от оккупантов специалисты ДТЭК за рекордные 45 дней полностью возобновили электроснабжение в регионе.

Читайте также: Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в дома 3000 семей

В целом по стране ежедневно энергетики ДТЭК возвращают свет для 10-15 тысяч семей. Параллельно компания готовит свои ТЭС и электросети к повышенной нагрузке в отопительный сезон 2022-2023.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совсем такая непалевная джинсовая рекламка ДТЭКа, этого "спасителя" нации
показать весь комментарий
24.09.2022 11:07 Ответить
Это самое лучшее время для таких заявок. Кацапы на ЗАЭС одобряют.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:08 Ответить
уряд анонсує массові відключення світла єлектроенергії і в той час буде продавати її за кордон?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:14 Ответить
З зерном та олією не те ж саме постійно роблять?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:18 Ответить
рыжему же нужно компенсировать Азовсталь....
показать весь комментарий
24.09.2022 12:30 Ответить
шо там по китаю?)
показать весь комментарий
24.09.2022 11:18 Ответить
Експорт української електроенергії допоможе Європі... Якщо б не було війни, яку веде Кремль з Україную і Європою - всім світом. Подібні повідомлення ... ніби підказувати Путіну ще інтенсивно знищувати енергетичну іфраструктуру. Невже в Кремлі не читають ЦЕНЗОР.НЕТ?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:20 Ответить
Ці чинушонки-мошонки, живуть в паралельній реальності у себе на дачах схоже, де немає обстрілів критичної інфраструктури і електростанції і підстанції не перетворюються за мить на попіл ракетами.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:29 Ответить
Европе поможем, а сами будем сидеть без света. Будут веерные отключения. Уже намекают на это. Только зачем нам такие как Тищенко, если сами будем электроэнергии. Ни одна Европеская страна не сдела бы такой гадости своему народу. А в нас все позволено творить барыгам у власти.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:32 Ответить
як так- барига???? то ж ви "баригу" скинули в 2019-му.... ой, чи обрали????
показать весь комментарий
24.09.2022 20:24 Ответить
Крадуть електроенергію від "зелених" виробників (оплачують лише 20% виробітку (з відтермінуванням у 2 місяці!!! за заниженим курсом) і продають за кордон. ХВАЛЯТЬСЯ, аж пищать! Обіцяють розрахуватися з виробниками після війни. Який гарний бізнес від Шмигаля. Далі опустять гривню у два рази і розрахуються (якщо доживемо). Але за газ чомусь вимагають оплату, хоча Міненерго одне. Для чого ж своїх людей добивати? 30-40% зелених виробників і так цілковито знищені москалями.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:33 Ответить
Зелена енергетикца під час війни-це додаткове навантаження на державний бюджет України
показать весь комментарий
24.09.2022 14:52 Ответить
ще одне "ікспьордло" в "зєльоному" що завгодно.... привели зєлєнь до влади-вам мало???? ти, ти хоч розумієш засади енергетики!? зелена енергетика мля.... в голові в тебе зелена пліснява.
показать весь комментарий
24.09.2022 20:28 Ответить
 
 