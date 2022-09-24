РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7679 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
18 397 82
война (46904) Путин (29865) Херсон (2105)

Путин не разрешил отвести российские войска из Херсона и лично руководит войной против Украины, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Американцы сообщают, что Путин отверг просьбы своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, поскольку это стало бы унизительным публичным поражением для диктатора. Отмечается, что Путин сосредоточен на победе любой ценой и говорит командирам, что стратегические решения на местах должен принимать лично он.

Хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские официальные лица. Непринятие диктатором вывода войск из Херсона привело к снижению морального духа среди военных, отрезанных от снабжения.

Кроме блокирования отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия по укреплению обороны оккупантов на левом берегу реки Оскол в Харьковской области — он выступает против отступления в этом месте, потому что не хочет отдавать президенту Владимиру Зеленскому что-то, что выглядит победой.

Официальные лица США заявляют, что российские офицеры расходятся во мнениях по поводу реакции на контрнаступление Украины, некоторые считают, что нужно сопротивляться директивам Путина, другие — что указания диктатора можно выполнить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Докерується так само,як і його духовний наставник гітлер.))
показать весь комментарий
24.09.2022 11:32
+32
штирлиц стоял перед картой и его рвало на родину
показать весь комментарий
24.09.2022 11:31
+29
Людина, яку у 38 за неможливістю подальшого продовження служби звільнили у званні майора та з посади заступника начальника відділу, у 70 у званні Верховного Головнокомандувача керує цілою армією.
Він що, став за цей час розумнішим, досвідченішим, отримав стратегічний погляд на події?
Майор-невдаха майором і залишився, хоч ти назви його Головнокомандувачем, хоч Командиром Всесвіту
показать весь комментарий
24.09.2022 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
штирлиц стоял перед картой и его рвало на родину
показать весь комментарий
24.09.2022 11:31 Ответить
Докерується так само,як і його духовний наставник гітлер.))
показать весь комментарий
24.09.2022 11:32 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 11:35 Ответить
Людина, яку у 38 за неможливістю подальшого продовження служби звільнили у званні майора та з посади заступника начальника відділу, у 70 у званні Верховного Головнокомандувача керує цілою армією.
Він що, став за цей час розумнішим, досвідченішим, отримав стратегічний погляд на події?
Майор-невдаха майором і залишився, хоч ти назви його Головнокомандувачем, хоч Командиром Всесвіту
показать весь комментарий
24.09.2022 11:38 Ответить
Наполеону відмовили в 25 взяти на службу, сказали, що в нього нема перспективи бути військовим.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:51 Ответить
Не розглянути в людині стратегічного таланту до його військової служби та побачити відсутність цього таланту після 20 років дійсної служби, речі принципово різні
показать весь комментарий
24.09.2022 11:56 Ответить
Єдине зауваження : не «не розглянути» , а «не розгледіти» .
показать весь комментарий
24.09.2022 12:28 Ответить
Приймаю із вдячністю, але й ви зважите, що до української мови я взявся після 32 років перерви
показать весь комментарий
24.09.2022 12:35 Ответить
В той структуре в которой он служил КГБ, звание имеет место только в этой структуре.
Все остальные подчиняются в не зависимости от звания.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:40 Ответить
важливо те,що Ви зробили правильно
показать весь комментарий
24.09.2022 13:24 Ответить
Так i майор не збройних сил, а гебнi, навiть гiтлер-єфрейтор i то вправнiший стратег був мабуть.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:40 Ответить
Аналогічно , в 1941 р. Сталін заборонив залишати Киів , і відводити війська за Дніпро. Результат - розгром Південо-Західного фронту .
показать весь комментарий
24.09.2022 13:31 Ответить

81 рік тому: як німці розгромили Південно-Західний фронт і захопили Київ

https://www.radiosvoboda.org/a/bytva-za-kyyiv-u-1941-rik/31469758.html
показать весь комментарий
24.09.2022 18:08 Ответить
Скільки можна грать пульку про великого чекіста.Він синочок.Чмошнік не служив у совдепівскій армії,тому що був дістрофіком.А не служивших в 70х в гебню не брали.В менти не брали.І не тому,що сявочкою був,а тому що гебня і менти це силові структури, де малась вогнепальна зброя,яку можна носить було після прийняття присяги перед строєм.А сявочка попала вГДР вольняжкою в 30років,коломиї набирали з москалів і пітерців.а там за чаркою шнапсу с кимось з офіцерів ляпнув,що є диплом,ось і почепили звезли на жопу.їх піджаками називали.Право у 80х,коли цей чмоня попав в Германії,йому було за тридцять рочків.А призивали,щоб робить музику з 18років до 27.От і думайте,що може роздуть телевізор.Із сявочкою зробить Наполеона.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:06 Ответить
Його перевів на роботу в Смольний Собчак, про це говорив О.Калугін, Собчак в універі був куратором групи, в якій навчався Путін.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:53 Ответить
Ну на рахунок Осколу він вгадав, москальня насипає з усього, що має.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:32 Ответить
"особисто зайнявся стратегічним плануванням" - ето харашо! Верним путьом идьоте, таваришч путен! Путем гитлера.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:33 Ответить
Якеж воно кончене...
показать весь комментарий
24.09.2022 11:35 Ответить
это отличная новость , этот придурок дорулится...стратег хренов
показать весь комментарий
24.09.2022 11:48 Ответить
Цікаво - а хто стане "російським Паулюсом"?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:35 Ответить
краще Штауффенбергом
показать весь комментарий
24.09.2022 11:40 Ответить
Для того, щоб в Німеччині з"явився Штауфенберг, потрібні були Сталінград і Ель-Аламейн з Ла-Маншем А для того, щоб такий "штауфенберг" з"явився в РОсії - потрібен не тільки Ізюм з Балаклеєю, але і "Сталінград на Дніпрі"!
показать весь комментарий
24.09.2022 11:45 Ответить
Крім того, не відкидайте і факту, що гітлеризм правив у Німеччині 12 років, а чекізм править у Росії вже 105 років.
І всіх потенційних "штауфенбергів" винищили не сьогодні і не вчора, а в 20-30-40-х роках.
Решта, це нащадки безправних і мовчазних боягузів, які своєї думки не мають і на Вчинок не здатних
показать весь комментарий
24.09.2022 11:51 Ответить
...Держава, обессиленная в пытках
Еще не знала о потерях сущих
Не знала, что количество убитых
Откликнется ей качеством живущих...

Игорь Кохановский
из "Закон Диалектики"
показать весь комментарий
24.09.2022 12:48 Ответить
Чому ЗЕ не готує країну до ядерних ударів?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:35 Ответить
А чому ***** не готує?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:38 Ответить
тому що США не буде бити по расєї навіть якщо пуйло і застосує ядерну зброю на території України,а він рано чи пізно це зробить, тактичними боєголовками скоріше за все, ерез те що він буде програвати в любому випадку.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:44 Ответить
Буде.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:45 Ответить
хто сказав?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:46 Ответить
Почитайте доктрину США, необов'язково ядерною зброєю, но 500 томагавків теж мало не буде
показать весь комментарий
24.09.2022 11:48 Ответить
ви що смієтеся? Які 500 томагавків? Американці якщо б хотіли допомогти нам уже б давно надали стільки,що Україна б уже звільнила свої усі території і Крим також, а вони дают дуже мало, 16 хаймарсів це круто, але фронт 1300км, дві великі армії воюють,цього дуже мало,вони дають стільки скільки потрібно для того щоб Україна трималася,не більше. Ні танків,ні літаків,ні броньованих машин типу Бредлі не має, тому зважаючи на це наврядче від них буде якась відповідь навіть на тактичний ядерний удар,і до цього треба бути готовим,щоб потім не розчаровуватися
показать весь комментарий
24.09.2022 11:54 Ответить
Ви взагалі самі себе читаєте, через слово пишете логічно, в чому їх інтерес в швидкій перемозі України, ЯЗ нікуди не дінеться, ******* заповзе в нору зализувати рани, і через 10-20 років наступний полізе туди ж. Мета США - денуклеізація московії, Китаю, Ірану.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:00 Ответить
Ти сказав ,ну все,цього достатньо ,ванга Іфан
показать весь комментарий
24.09.2022 12:44 Ответить
у нас реально люди наївні думають,що США заради України буде ризикувати получити удар у відповідь по свої країні і території ядерними боєголовками, передавати трішки зброї для україни зараз для них це не проблема,але уже вступати у прямий конфлікт та ще й ядерний вони не будуть, вони в першу чергу думають про свої інтереси
показать весь комментарий
24.09.2022 11:49 Ответить
Абсолютно вірно, чисто свої інтереси, не дотримати слова для США гаплик, і в чому інтереси США допустити розгром України, добре що при владі в СРСР не було такого довбня як *****, але все може бути.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:55 Ответить
Ты задрал со своими методичками, кацапизмами, гугл переводчиком, тупая пригожинская свинособака.В спам, животное.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:04 Ответить
оце рвануло!!!
показать весь комментарий
24.09.2022 12:05 Ответить
😅
показать весь комментарий
24.09.2022 12:09 Ответить
Хрюсский Ифан ,давай, ковыляй отсюда потихонечку вслед за хрюсским кораблем
показать весь комментарий
24.09.2022 12:47 Ответить
Так а США нам і допоможагають далеко не тільки заради України, але і це теж, у них свої інтереси. Зараз відбувається переділ світу, збройний конфлікт локалізований в Україні, але ще багато чого відбувається, наприклад,та ж енергетична сфера. США потрібно показати всім «хто в домі хазяїн», Китай через ослаблення рашки, впевнено займе друге місце.
крім того 4 із 10 громадян США підтримають безпосередню участь військ США на теретирорії України, а більше 70% за прийняття України в НАТО. Можна зробити висновок, що в час «Х» відсоток за введення військ буде вищим.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:27 Ответить
У них нету выбора кроме как не атаковать. Точнее, сначала начать с точечных атак с кораблей истребителями и ракетами, а потом тут же при малейшей эскалации нанести тотальный ядерный удар.

Любой иной вариант развития событий на длительной дистанции приведет к большим проблемам. Сразу сотни стран мира начнут закупать уран у Казахстана (тот в цене в 50 раз вырастет, что еще ударит по энергетике). Обогащать его проще простого, просто надо время и площади большие. И когда будет массовое распространение ядерного оружия, то начнется ядерная война очень быстро и не одна. И чтобы этого избежать, нужно всем миром уничтожать агрессора, кто первым применит ЯО. Китай скорее всего введет наземные войска после применения ЯО от кацапов. Или вместе с США нанесет мощный удар сразу по всем целям. Это не хороший вариант для них, это просто самый-самый лучших среди всех плохих.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:56 Ответить
А ну умник, расскажешь как? Подвал тут не поможет, и правило 2х стен.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:17 Ответить
Не понятно о чем спор, мужчины?! Ударит-не ударит, ответят-не ответят...😏
Чего гадать и возуждаться...🙄 У нас, украинцев есть выбор? Сдаться на волю
упыря? Нет! Борьба до победы над московией-наш выбор, а иначе вся Украина
будет Мариуполем,Бучей,Изюмом...Мы же не выбираем такую участь нашим
детям...😏😠

"Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого."🙏

Молитва немецкого богослова Карла Фридриха Этингера (1702-1782), немецкого религиозного мыслителя и писателя.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:40 Ответить
хроніка м'ясозаготівлі ру

наївняк, він хоче там (тут) уціліти...

💬 Короче. Отправка завтра в 15:00.

ВУС мою секретную обнулили, сделали из меня «Стрелка».

Медкомиссии нет. Вообще. С моей грыжей завтра к главрачу идти, но без справки хз что выйдет.

Определили нас в тероборону. Подготовка 2-4 недели в Подмосковье, на базе 2-й гв. Таманской мотострелковой или 4-й гв. Кантемировской танковой дивизии. Дальше от 3 месяцев службы на охране объектов в тылу, на границе России. Как вы понимаете, на границе России с территориальными приращениями. Т.е. на Украине тоже. Срок дембеля по факту неизвестен.

Теперь о том, как это было.

1) Медкомиссии нет. Вообще нихуя. Нас гребут по тем годностям, что у нас были на срочке. Хоть 8 лет, хоть 15 лет назад.

С нами сидел парень, которому алкаш разбил лицо недавно. Левым глазом не видит (глаз на месте), левая половина лица под кожей собрана на железе. Плюс, он учитель физ-ры начальных классов. Просидел с нами с 10 утра до 20:30, его отпустили домой... потому что к вечеру подошла инструкция, что учителей отпускают. А не потому, что у него лицо на шарнирах.

2) Мобилизацию объявили 21-го, первую партию отправили вчера вечером. Сегодня вечером вторую партию. Мы отправляемся завтра.

Времени на то, чтобы закупить снарягу, доделать личные дела НЕ ДАЮТ. У одного жена через месяц рожает - *****. У второго со съёмной квартиры надо съехать - *****. Кредит? *****. Единственный сын в семье? *****.

С нами сидел мужик 49 лет. Один сын летом ушёл на срочку, второго мобилизовали вчера. Его тоже мобилизуют. Квартиру и дом оставить не на кого. Ему обещали порешать через социальный отдел.

Самое главное говно: до тебя может дойти очередь на выдачу повестки к 16:00. А отправку тебе назначат на этот же день, на 17:00. *******.

Человека 4 уехали без всего. Просто потому, что по плану сегодня должны были отправить 60 человек, а у военкомата было лишь 35. Суки, *****.

3) Организация.
Нас около 100-120 человек. С нами работали в 3 кабинетах, около 5 человек. Скорость улиточная, как понимаете.

Туалет один, бумага там закончилась к вечеру. Люди пришли с работы «уточнить данные», некоторые уже уехали на базу Ру-ТрО. Естественно, у большинства даже бутылки с собой не было, большинство из нас ничего не ело весь день, 10 утра. И спало от 3 до 7 часов.

На это тоже ***** тем, кто придумывал такой моб.план, где мобилизованному не даётся хотя бы 3-7 дней на завершение дел. Эти авторы такого плана - ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ И ВРАГИ РОССИИ.
По факту, пока мобилизация в России выглядит так же, как мобилизация в ЛНР/ДНР. Так же ***** и преступно по части организации.

Если нас не будут нормально тренировать по боевой подготовке и кинут с деньгами - 100% так же ***** и преступно, как в ЛНР и ДНР.

Характерный пример про всё это. Когда при нас отправляли сегодняшнюю компанию парней, то военком сказал что-то про защиту родины. Раздались смешки в ответ. Проницательные поняли сейчас всё про настрой людей.

После этого священник брызгал на каждого святой водой и крестил, на что большинство молча реагировало, как на ненужную затяжку времени.

Такие дела.

Я собираюсь вернуться живым. Но это ******, *****.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:38 Ответить
Священник бызгал водой и крестил 🤣🤣🤣 Гундяй особисто?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:45 Ответить
Тобто сама iдея вбивати українцiв за те, що вони українцi - для нього цiлком прийнятна, а ось сама процедура прискореної могiлiзацiї - нi. Усе, що потрiбно знати про русню.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:52 Ответить
И что это было? Нам начинать плакать и слчувствовать?..Придурки, вы заслужили все, что с вами происходит и ваши будущие похороны (если там будет что хоронить) - это плоды вашего победобесия. Быдломасса, которая так поверила в свое вЯличие не достойна другого. А вы сейчас перед отправкой строем гавкните "Крым наш" - полегчает и дохните с улыбками.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:12 Ответить
"Ви не уявляєте, що зараз відбувається у Криму, як вата рве на дупі волосся, кляне все на світі через могилізацію. Дуже багато повісток (десятками) вже надійшло на підприємства - заводи, хлібкомбінати тощо.

Мого знайомого ватана забрали. Всі розговори лише про мобілізацію. Вата вже складає байки і легенди про Хаймерси та розказує, як "знайомий знайомого" сидить в Херсоні і кожного дня прощається з життям. Я роблю свій внесок на підтримку горіння ватних дуп. Це мій вихід...

Дійшло до того,що ватоголові шлють один одному в чатах інструкції по здачі у полон,окремо наголошується,що треба заявити українським військам,що ми (кримчани) - громадяни України.Сьогодні був свідком,як чоловік ледь не віддубасив ватну самку, яка казала, що треба йти воювати".
https://t.me/AFUStratCom/7047
показать весь комментарий
24.09.2022 15:17 Ответить
А их предупреждали, что станут мясом на убой. Просили камни с неба? Ну так пусть теперь жрут.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:32 Ответить
Значить, і мобілізація у кацапів робиться, як усе в паРаші - через жопу. Реально навала білих ходоків, або зомбі-чмобіків. Потрібна зброя дистанційного масового ураження, щоб цю навалу запердохати.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:45 Ответить
"у большинства даже бутылки с собой не было"

это все, что нужно знать о мобилизованном кацапе - самое страшное упущение то, что нет с собой бутылки. Надеюсь его мытарства закончатся очень быстро и у его родни будет повод для очередной бутылки.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:30 Ответить
Копирует гитлера... Он явно шизофреник, но отвечать всё-равно придётся!
показать весь комментарий
24.09.2022 11:42 Ответить
"Туалет один, бумага там закончилась к вечеру", воги що, покакати прийшли?
показать весь комментарий
24.09.2022 11:44 Ответить
Це добре, що не дозволив, Херсонське угрупування потрібно добивати на місці. Підозрюю, що Боневтік не дозволить знищити їх під час переправи. Привід в ОПі придумають, як для розмінування Чонгару придумали. Дозволити перекинути таку армію орків на Запоріжжя і Донбас для обьєднання з наявними там це допомогти ***** скласти пальці в кулак.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:08 Ответить
Референдум нужен с Херсоном. Вот и все.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:13 Ответить
Стрибайте у Дніпро, допливете до Чорного моря(там не далеко), а там Туреччина...., а ні, вам туди не можна, там п'ять азовців наших😁. Таки так, вам жопа!
показать весь комментарий
24.09.2022 12:15 Ответить
Ясно...выживший из ума старикашка, решил поиграть RPGешку, компьютерную стратегию на живых людях?

А что русские военные? Тоже долпоепы?
показать весь комментарий
24.09.2022 12:16 Ответить
у них там чекісти при владі. військові - ніхто. гній.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:43 Ответить
та он явно переиграл в Цивку
показать весь комментарий
24.09.2022 15:01 Ответить
Це прекрасна новина! Все йде по плану. Ніхто стільки поганого не зробив для ерефії як ***** ))
показать весь комментарий
24.09.2022 12:23 Ответить
Яке це пуйло підле - воно готове далі штовхати на смерть своїх солдат,які стовідсотково загинуть...
Спочатку орки втекли з-під Києва(тіпа договорілісь),потім Сумщина,Чернігів,Харківщина...
Херсонський напрямок - слабе звено і ми всі знаєм,чому....зрада....
Якщо проаналізувати,то динаміка зрозуміла всім,окрім пуйла.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:47 Ответить
Ніколай 2, Гітлер і сралін теж намагалися "особисто" керувати армією.

Наприклад, сралін після оборони москви віддав наказ наступати і за декілька місяців 1942 року звільнити ссср,
попри зауваження генералів, що це неможливо.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:48 Ответить
О, знаю ще одного чувака, який "лічно рукаваділ вайскамі". З вусиками такий... Чудовий приклад, так тримати, сподіваємось на такий же результат!
показать весь комментарий
24.09.2022 12:48 Ответить
ну , нехай , і так керує
Набагато гірше би було , якби ними керували правдиві генерали зі дійсним бойовим досвідом + відповідною освітою
А на рахунок - освіти ... питання
То враховуючи у скількох війнах Раша брала участь ... , то набуті військові знання + досвід там
Усунули .... ну і прапор тобі у руки ...
показать весь комментарий
24.09.2022 15:06 Ответить
Вот щас Гитлеру в аду похорошело.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:19 Ответить
Путлер, ***** ты е.баное, де сралинский приказ *ни шагу назад*?
показать весь комментарий
24.09.2022 13:22 Ответить
Може й так, може й ні. Але що у цих фашистів, що у тих - методичка одна: у всьому винен головний х.йло.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:26 Ответить
Ну раз Путин лично командует фашиками в Херсоне, то за судьбу Херсона можно не беспокоиться.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:31 Ответить
Путін не дозволив відвести російські війська з Херсону та особисто керує війною проти України

Вспомнил, что мне это напоминает:

"Высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой строек уезда Самчжиён"

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами Рыбпромхоза"

"Высший руководитель нашей партии товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой строек Чунпхёнской овощеводческой тепличной фермы и лесопитомника уезда Кёнсон"

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами села Канбук"
показать весь комментарий
24.09.2022 13:35 Ответить
Плешивый Чапаев оказывается еще и стратег.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:40 Ответить
Це добре! Накерує!)
показать весь комментарий
24.09.2022 13:41 Ответить
ну тут ясно косплей сталіна, в даному випадку саме сталіна а не Гітлера, бо останній керував армією більш менш вдало і разом з військовими, бо сам мав досвід війни на передовій. А сталін кидав всіх на мясо - ні шагу назад, так само і божевільне пуйло уявило себе великим воєначальником....Але є як це смішно і жалюгідно виглядає... якби не було так трагічно....
показать весь комментарий
24.09.2022 14:44 Ответить
НУ ТАК ОНИ БЫСТРЕЕ ПРОИГРАЮТ !) МАРШАЛ ХЙЛО ))))))))))))))))))
показать весь комментарий
24.09.2022 14:49 Ответить
Бог создал путина, что бьі мьі все видели как НЕ надо жить.
Бедная детка, утипутин, готов уничтожить мир, не уважает жизнь как таковую.
Жалкий, мелкий тиранишка, капризньій идиот - вот к чему приводит ЧСВ.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:56 Ответить
Сталін вважав, що якщо дати наказ на відступ так побіжать, що не зупиниш потім. В Польську війну 1920 року, після початку польського контрудару моментально біля 70 000 перекинулось в Прусію на інтернацію( хоча контрудар їх не зачепив) біля 130000 тис в полон, а до Мінська добігло біля 40 000. Все було скінчено в три дні. Правда сам Тухачевський з Мінська не виїзджав. Тому і Вольдемар так боїться відступу. А по друге, сам же туди і завів. А тепер віддасть наказ на відступ і почнеться ісконно русскоє - нас предалі, царь то ненастоящий.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:04 Ответить
Якщо у окупантів під Херсоном така жопа, чому ж Херсон не звільняється? Спочатку здали за 24 часа, а зараз тянуть зі звільненням. Чи буде те звільнення взагалі?
показать весь комментарий
24.09.2022 16:23 Ответить
От, знову намалювався Андрій Саган . Що ти там прокукурікав про Сполучені Штати ? Чого це ти вирішуєш за них ? Хто ти -голова Пентагону ,голова уряду США ? Ні - ти просто прокацапський півник.
показать весь комментарий
24.09.2022 18:40 Ответить
Двоє саме так і докерувалися.
Один в 1941 році, інший в 1944-45.
показать весь комментарий
24.09.2022 19:36 Ответить
Умный поступился бы своим сморчковым ЭГО.
А дурак будет упираться рогом, пока рога не отобьют.
показать весь комментарий
24.09.2022 20:33 Ответить
 
 