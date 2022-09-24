Путин не разрешил отвести российские войска из Херсона и лично руководит войной против Украины, - NYT
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины.
Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Американцы сообщают, что Путин отверг просьбы своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, поскольку это стало бы унизительным публичным поражением для диктатора. Отмечается, что Путин сосредоточен на победе любой ценой и говорит командирам, что стратегические решения на местах должен принимать лично он.
Хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские официальные лица. Непринятие диктатором вывода войск из Херсона привело к снижению морального духа среди военных, отрезанных от снабжения.
Кроме блокирования отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия по укреплению обороны оккупантов на левом берегу реки Оскол в Харьковской области — он выступает против отступления в этом месте, потому что не хочет отдавать президенту Владимиру Зеленскому что-то, что выглядит победой.
Официальные лица США заявляют, что российские офицеры расходятся во мнениях по поводу реакции на контрнаступление Украины, некоторые считают, что нужно сопротивляться директивам Путина, другие — что указания диктатора можно выполнить.
Пожалуйста, подождите...
Він що, став за цей час розумнішим, досвідченішим, отримав стратегічний погляд на події?
Майор-невдаха майором і залишився, хоч ти назви його Головнокомандувачем, хоч Командиром Всесвіту
Все остальные подчиняются в не зависимости от звания.
81 рік тому: як німці розгромили Південно-Західний фронт і захопили Київ
https://www.radiosvoboda.org/a/bytva-za-kyyiv-u-1941-rik/31469758.html
І всіх потенційних "штауфенбергів" винищили не сьогодні і не вчора, а в 20-30-40-х роках.
Решта, це нащадки безправних і мовчазних боягузів, які своєї думки не мають і на Вчинок не здатних
Еще не знала о потерях сущих
Не знала, что количество убитых
Откликнется ей качеством живущих...
Игорь Кохановский
из "Закон Диалектики"
крім того 4 із 10 громадян США підтримають безпосередню участь військ США на теретирорії України, а більше 70% за прийняття України в НАТО. Можна зробити висновок, що в час «Х» відсоток за введення військ буде вищим.
Любой иной вариант развития событий на длительной дистанции приведет к большим проблемам. Сразу сотни стран мира начнут закупать уран у Казахстана (тот в цене в 50 раз вырастет, что еще ударит по энергетике). Обогащать его проще простого, просто надо время и площади большие. И когда будет массовое распространение ядерного оружия, то начнется ядерная война очень быстро и не одна. И чтобы этого избежать, нужно всем миром уничтожать агрессора, кто первым применит ЯО. Китай скорее всего введет наземные войска после применения ЯО от кацапов. Или вместе с США нанесет мощный удар сразу по всем целям. Это не хороший вариант для них, это просто самый-самый лучших среди всех плохих.
Чего гадать и возуждаться...🙄 У нас, украинцев есть выбор? Сдаться на волю
упыря? Нет! Борьба до победы над московией-наш выбор, а иначе вся Украина
будет Мариуполем,Бучей,Изюмом...Мы же не выбираем такую участь нашим
детям...😏😠
"Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого."🙏
Молитва немецкого богослова Карла Фридриха Этингера (1702-1782), немецкого религиозного мыслителя и писателя.
наївняк, він хоче там (тут) уціліти...
💬 Короче. Отправка завтра в 15:00.
ВУС мою секретную обнулили, сделали из меня «Стрелка».
Медкомиссии нет. Вообще. С моей грыжей завтра к главрачу идти, но без справки хз что выйдет.
Определили нас в тероборону. Подготовка 2-4 недели в Подмосковье, на базе 2-й гв. Таманской мотострелковой или 4-й гв. Кантемировской танковой дивизии. Дальше от 3 месяцев службы на охране объектов в тылу, на границе России. Как вы понимаете, на границе России с территориальными приращениями. Т.е. на Украине тоже. Срок дембеля по факту неизвестен.
Теперь о том, как это было.
1) Медкомиссии нет. Вообще нихуя. Нас гребут по тем годностям, что у нас были на срочке. Хоть 8 лет, хоть 15 лет назад.
С нами сидел парень, которому алкаш разбил лицо недавно. Левым глазом не видит (глаз на месте), левая половина лица под кожей собрана на железе. Плюс, он учитель физ-ры начальных классов. Просидел с нами с 10 утра до 20:30, его отпустили домой... потому что к вечеру подошла инструкция, что учителей отпускают. А не потому, что у него лицо на шарнирах.
2) Мобилизацию объявили 21-го, первую партию отправили вчера вечером. Сегодня вечером вторую партию. Мы отправляемся завтра.
Времени на то, чтобы закупить снарягу, доделать личные дела НЕ ДАЮТ. У одного жена через месяц рожает - *****. У второго со съёмной квартиры надо съехать - *****. Кредит? *****. Единственный сын в семье? *****.
С нами сидел мужик 49 лет. Один сын летом ушёл на срочку, второго мобилизовали вчера. Его тоже мобилизуют. Квартиру и дом оставить не на кого. Ему обещали порешать через социальный отдел.
Самое главное говно: до тебя может дойти очередь на выдачу повестки к 16:00. А отправку тебе назначат на этот же день, на 17:00. *******.
Человека 4 уехали без всего. Просто потому, что по плану сегодня должны были отправить 60 человек, а у военкомата было лишь 35. Суки, *****.
3) Организация.
Нас около 100-120 человек. С нами работали в 3 кабинетах, около 5 человек. Скорость улиточная, как понимаете.
Туалет один, бумага там закончилась к вечеру. Люди пришли с работы «уточнить данные», некоторые уже уехали на базу Ру-ТрО. Естественно, у большинства даже бутылки с собой не было, большинство из нас ничего не ело весь день, 10 утра. И спало от 3 до 7 часов.
На это тоже ***** тем, кто придумывал такой моб.план, где мобилизованному не даётся хотя бы 3-7 дней на завершение дел. Эти авторы такого плана - ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ И ВРАГИ РОССИИ.
По факту, пока мобилизация в России выглядит так же, как мобилизация в ЛНР/ДНР. Так же ***** и преступно по части организации.
Если нас не будут нормально тренировать по боевой подготовке и кинут с деньгами - 100% так же ***** и преступно, как в ЛНР и ДНР.
Характерный пример про всё это. Когда при нас отправляли сегодняшнюю компанию парней, то военком сказал что-то про защиту родины. Раздались смешки в ответ. Проницательные поняли сейчас всё про настрой людей.
После этого священник брызгал на каждого святой водой и крестил, на что большинство молча реагировало, как на ненужную затяжку времени.
Такие дела.
Я собираюсь вернуться живым. Но это ******, *****.
Мого знайомого ватана забрали. Всі розговори лише про мобілізацію. Вата вже складає байки і легенди про Хаймерси та розказує, як "знайомий знайомого" сидить в Херсоні і кожного дня прощається з життям. Я роблю свій внесок на підтримку горіння ватних дуп. Це мій вихід...
Дійшло до того,що ватоголові шлють один одному в чатах інструкції по здачі у полон,окремо наголошується,що треба заявити українським військам,що ми (кримчани) - громадяни України.Сьогодні був свідком,як чоловік ледь не віддубасив ватну самку, яка казала, що треба йти воювати".
https://t.me/AFUStratCom/7047
это все, что нужно знать о мобилизованном кацапе - самое страшное упущение то, что нет с собой бутылки. Надеюсь его мытарства закончатся очень быстро и у его родни будет повод для очередной бутылки.
А что русские военные? Тоже долпоепы?
Спочатку орки втекли з-під Києва(тіпа договорілісь),потім Сумщина,Чернігів,Харківщина...
Херсонський напрямок - слабе звено і ми всі знаєм,чому....зрада....
Якщо проаналізувати,то динаміка зрозуміла всім,окрім пуйла.
Наприклад, сралін після оборони москви віддав наказ наступати і за декілька місяців 1942 року звільнити ссср,
попри зауваження генералів, що це неможливо.
Набагато гірше би було , якби ними керували правдиві генерали зі дійсним бойовим досвідом + відповідною освітою
А на рахунок - освіти ... питання
То враховуючи у скількох війнах Раша брала участь ... , то набуті військові знання + досвід там
Усунули .... ну і прапор тобі у руки ...
Вспомнил, что мне это напоминает:
"Высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой строек уезда Самчжиён"
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами Рыбпромхоза"
"Высший руководитель нашей партии товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой строек Чунпхёнской овощеводческой тепличной фермы и лесопитомника уезда Кёнсон"
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами села Канбук"
Бедная детка, утипутин, готов уничтожить мир, не уважает жизнь как таковую.
Жалкий, мелкий тиранишка, капризньій идиот - вот к чему приводит ЧСВ.
Один в 1941 році, інший в 1944-45.
А дурак будет упираться рогом, пока рога не отобьют.