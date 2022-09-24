Спикер Эрдогана Калын рассказал, как согласовывали обмен командиров защитников "Азовстали": Сначала в списке было 15 имен

Спикер президента Турции Ибрагим Калын рассказал о том, как происходило согласование списков на обмен командиров-защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Türk.

По словам спикера, сначала в списке на обмен, по которому в результате обменяли пятерых командиров "Азова", было 15 имен, но согласовать его не удалось.

"Наш президент очень тепло относился к этому вопросу (обмену. - Ред.), мы около 3-3,5 месяцев обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Этот список не дошел до Львова (встреча президентов. - Ред.), в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны", - сказал Калын.

Он отметил, что этот список на обмен обсуждался и до визита президентов во Львов, речь шла о нем и в ходе встречи Эрдогана с Путиным в Самарканде.

Ибрагим Калын отметил конструктивную позицию украинской стороны и важную роль Национальной разведывательной организации Турции в процессе обмена.

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