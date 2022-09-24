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Спикер Эрдогана Калын рассказал, как согласовывали обмен командиров защитников "Азовстали": Сначала в списке было 15 имен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,азов

Спикер президента Турции Ибрагим Калын рассказал о том, как происходило согласование списков на обмен командиров-защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Türk.

По словам спикера, сначала в списке на обмен, по которому в результате обменяли пятерых командиров "Азова", было 15 имен, но согласовать его не удалось.

"Наш президент очень тепло относился к этому вопросу (обмену. - Ред.), мы около 3-3,5 месяцев обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Этот список не дошел до Львова (встреча президентов. - Ред.), в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны", - сказал Калын.

Он отметил, что этот список на обмен обсуждался и до визита президентов во Львов, речь шла о нем и в ходе встречи Эрдогана с Путиным в Самарканде.

Ибрагим Калын отметил конструктивную позицию украинской стороны и важную роль Национальной разведывательной организации Турции в процессе обмена.

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Топ комментарии
+8
з тобою не узгодили?навіть не порадились? Жах . Жах яку херню ти несеш!
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24.09.2022 11:46
+6
Так отож. Пишувть таке, що неможливо зрозуміти, кого і про що умовляли.
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24.09.2022 11:52
+5
тема роли абрамовича и офисной бибизянки в освобождении всех пленнных и в борьбе за мир во всём мире не раскрыта ни на йоту!!
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24.09.2022 13:21
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Незрозуміло. Все робиться "втихаря". Що узгоджували, з ким, як?
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24.09.2022 11:40 Ответить
з тобою не узгодили?навіть не порадились? Жах . Жах яку херню ти несеш!
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24.09.2022 11:46 Ответить
Який правильний у тебе нік. Погугли: "Охламон -прост., бран. или шутл. глупый, бестолковый и ленивый человек" - Вікісловник
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24.09.2022 11:50 Ответить
мудрі люди чують в моєму ніку співзвучність з іменем фараона.Доречі,я навіть не пишу,а редагую ці кацапські Вікі,по яких ти учишся.
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24.09.2022 14:12 Ответить
якби це не робилось "втихаря", результату б не було. Думаєш мокшанським баранам це б сподобалось? Це ж очевидні речі!
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24.09.2022 15:04 Ответить
Добалю -переговори йшли вже давно

І могли би потихенько ідти і дальше - торгуючись та узгоджуючись ...
Та після 23-27 вересня - міжнародні стосунки - різко змінюються
Тому їх терміново завершили на узгоджених умовах !
Бо дальше піздец ...
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24.09.2022 15:25 Ответить
Умовляли Зелю, щоб погодився на обмін?
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24.09.2022 11:50 Ответить
Так отож. Пишувть таке, що неможливо зрозуміти, кого і про що умовляли.
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24.09.2022 11:52 Ответить
Зеля далекий до обміну, там основну роботу провела Туреччина і Саудівська Аравія. А Зелю умовляли кацапи, щоб він 3 тисячі здав вполон і він це зробив. Тут все реально.
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24.09.2022 20:23 Ответить
Украине у Турции много вооружений можно набрать. У Турции тоже сильная Армия.
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24.09.2022 11:51 Ответить
Дай бог, чтоб у них кацапы набирать не начали. Пердоган мутный тип- и вашим и нашим, а в итоге себе.
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24.09.2022 13:28 Ответить
Так войны же нету, не? Может быть, до окончания спецоперации? Ну так она кончиться 27-30-го числа со взрывом жилых домов сахаром и объявлением АТО (КТО) в связи с бла-бла-бла.

И останутся в Турции - это же не означает "не комбатант". Можно же осваивать новую технику и оружие, тактику, можно быть самому инструктором, можно проходить академию НАТОвскую.
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24.09.2022 11:53 Ответить
Правильніше було б: викладати (преподавать) в академії НАТО
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24.09.2022 11:57 Ответить
тема роли абрамовича и офисной бибизянки в освобождении всех пленнных и в борьбе за мир во всём мире не раскрыта ни на йоту!!
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24.09.2022 13:21 Ответить
Ermak amonski ne razreshil bolshe?
Ukrainci! pavesite etovo tvara n xreshatike! putinki mol!
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24.09.2022 13:49 Ответить
Не могу понять чья затея оставитькомандиров Азова
в Турции до конца войны то ли путина то ли ермака
наш путин ничего не решает
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26.09.2022 20:42 Ответить
 
 