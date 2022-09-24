С места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших

По данным на субботу, 24 сентября, из места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших. Большинство из них – женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление руководителя следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"У многих погибших отсутствуют конечности, связаны руки, осколочные ранения, травмы головы и грудной клетки, ранены или отсутствуют гениталии, переломы ребер, колото-резаные ранения, сквозные пулевые ранения, веревки на шее", - рассказал он.

По словам Болвинова, среди погибших:

194 – мужчины;

215 – женщины;

22 – военные;

22 – военные; 5 – дети;

11 – остатки лиц, пол не определен.

"К следственным действиям на месте происшествия были привлечены более 105 полицейских, 10 криминалистических лабораторий, 10 судебно-медицинских экспертов, 80 работников ГСЧС и прокуроры", - добавил он.

Досудебное расследование продолжается.

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