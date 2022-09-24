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С места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

По данным на субботу, 24 сентября, из места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших. Большинство из них – женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление руководителя следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"У многих погибших отсутствуют конечности, связаны руки, осколочные ранения, травмы головы и грудной клетки, ранены или отсутствуют гениталии, переломы ребер, колото-резаные ранения, сквозные пулевые ранения, веревки на шее", - рассказал он.

По словам Болвинова, среди погибших:

  • 194 – мужчины;
  • 215 – женщины;
    22 – военные;
  • 5 – дети;
  • 11 – остатки лиц, пол не определен.

"К следственным действиям на месте происшествия были привлечены более 105 полицейских, 10 криминалистических лабораторий, 10 судебно-медицинских экспертов, 80 работников ГСЧС и прокуроры", - добавил он.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите: С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Такие же черти, что и в Чечне геноцид устраивали. Это для тех, кто думает, что это Путин во всем виноват, что русские хорошие, что это Путин лично людей пытал и казнил ради удовольствия. Да и до него был Афганистан, где убиты свыше 1 млн мирных граждан. Афганистан, который начался в сытые постбрежневские годы, с якобы образованными повсеместно людьми с хорошим достатком. И там точно тоже самое, зарядить осколочным в поселение мирное было типичным событием. Давно пора это признать. И не заниматься поддержкой Навального, как это делало ЕС по-глупости, а поддерживать тех, кто готов расставить точки над и.
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24.09.2022 12:20 Ответить
царство Небесне...
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24.09.2022 12:22 Ответить
А тепер просто собі уявіть, якби у нас країною керував президент, а не шашаличний довпойоп. Я ні в якому разі не хочу зняти відповідальність з рашистів, я кажу, що якби Україною керував би професіонал, а не телевізійний комік який тільки думає за своє ще не награбоване бабало і рейтинг, то не було б ні трагедій Бучі-Ірпіні і Ізюмі, ні катастрофи в Маріуполі - три місяці достатньо аби мобілізувати і навчити 300-500 тис чоловіків, аби окопати кордони, аби вивезти людей з прикордонних областей тощо. Закатованих людей вже не повернеш, однак той, хто 23.02 закликав готуватися до шашликів має бути покараний на рівні з виконавцями злочинів.
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24.09.2022 12:45 Ответить
 
 