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Жительница Херсона сдала оккупантам сведения о 23 горожанах, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрадниця

Сообщено о подозрении жительнице г. Херсона, которая с марта 2022 года помогает оккупационным войскам РФ наносить ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, с целью запугивания и подавления сопротивления местного населения подозреваемая передала представителям РФ сведения о 23 людях, представляющих угрозу режиму оккупационных властей. К указанным информатором жителей оккупанты применяли психологическое и физическое влияние.

Подозреваемая также устроилась специалистом в оккупационной администрации, где активно участвует в ее деятельности.

Также читайте: Путин не разрешил отвести российские войска из Херсона и лично руководит войной против Украины, - NYT

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры женщине заочно сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 УК Украины).
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Топ комментарии
+28
То не лице. То кацапсяче хайло навіть на людину не схоже.
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24.09.2022 12:19
+26
У ВСУ хорошие новости в районе Лисичанска, идет продвижение
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24.09.2022 12:27
+23
Лице с?чки не замальовуйте
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24.09.2022 12:14
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Лице с?чки не замальовуйте
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24.09.2022 12:14 Ответить
То не лице. То кацапсяче хайло навіть на людину не схоже.
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24.09.2022 12:19 Ответить
Я вибачаюсь . Не ображайте мою покійну Бімку порівнянням з цією потворою.
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24.09.2022 13:19 Ответить
Вона ж не циганка. У нас показують обличчя лише циганів.
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24.09.2022 15:05 Ответить
Морду
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24.09.2022 17:04 Ответить
Вона має бути після затримання і обмінним фондом ,і ресурсом для відшкодування постраждалим у війні з кацапами. Майно в дохід держави.
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24.09.2022 12:18 Ответить
Яке там в неї майно?! Ви на харю її подивіться, вона все зжерла
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24.09.2022 12:20 Ответить
Обмінний фонд ? - та ця тварюка нікому не потрібна взагалі 😠
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24.09.2022 12:24 Ответить
Добре. Тоді повісити на осиці.
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24.09.2022 13:01 Ответить
Такую проще ликвидировать и не морочить голову !!! Это просто мразь из за которой страдают нормальные украинцы
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24.09.2022 13:52 Ответить
Рашисты сбросили на ВСУ контейнеры с ядовитым веществом!

https://youtu.be/9iVAVa4JRcA
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24.09.2022 12:21 Ответить
Ой - хоч не тринди! "Хлорпікрин - отруйна речовина"! Та він завжди був учбовою речовиною для "обкатки" молодого призиву та навчання в користуванні протигазом Єдине, що може викликать - це кашель, чхання та сльозотечу І то - коли застосовується у закритому приміщенні - у бліндажі чи підвалі А для реального впливу на відкритому просторі треба вилить мінімум пару бочок, а не кидать хімічну гранату!
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24.09.2022 12:45 Ответить
В нас станом на 2021 рік строкову службу проходило тільки 10% молоді призовного віку.

То звідки їм знати про хлорпікрін, коли на навчаннях видають дирявий протигаз 1962 р.в., і пробігаеш в ньому через намет з хлорпікріном 😀😀😀.

Ну вибіг, зняв протигаз, подихав, закурив "астру" чи "біломор-канал" та й всі справи...
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24.09.2022 12:53 Ответить
У нас один раз зробили "учения максимально приближённые к баевым условиям" - марш-кидок в умовах "газової атаки" Під час маршу, хто хитріший - повідкручували трубки від протигазної банки і прив"язали всередині ниткою "Найхитріші" повитягували видихний клапан з маски - бо офіцери перевіряли часто з"єднання трубки з банкою І тут попереду - білий туман (підпалили бочку "димовухи") Ну - таке ми вже бачили і не звернули уваги - дорогу бачимо під ногами - і добре! Але далі стало гірше - дихать стало важко Виявляється, наш хімік там ще й банки консервні розставив А в них - ганчірки, политі хлорпікріном! От тоді настала "жопа" "Менш хитрі" просто прикрутили трубки на місце А кількох "найхитріших" прийшлося з димзавіси виводить "попідруки"! А коли "оклигали" - то пішли в наряди поза чергою
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24.09.2022 13:14 Ответить
знаєте, от тому я підтримую повернення до шкіл ПВП у тому обсязі, що й при совку..зі стрільбами, таборами для хлопців влітку, медичною підготовкою..як раз комісованих вояків повно - ото й працевлаштували б..муляжів всілякіх - дофіга..й підліткам і ціківо й корисно..
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24.09.2022 14:14 Ответить
Урок в школі Луганська, в умовах окупації Заходить учителька:
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...
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24.09.2022 15:31 Ответить
і при повному штилі..
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24.09.2022 14:05 Ответить
Ні! Якби "повний штиль" був - то димзавіса не розійшлася, а хлорпікрин мало випарувувався А так - слабенький вітерець у лице і зона зараження виявилася близько 500 м по маршруту Так що "кайф" хлопці "хватонули" хороший!
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24.09.2022 14:10 Ответить
та я як раз про маловипаровувався)) доречі у мокшан дофіга іншої гидоти..навіть тієї, що німці у першу світову застосовували..маю надію, що воно все за строком давнини тойво..
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24.09.2022 14:19 Ответить
Нічого там "тойво" - основні розробки зроблені Фріцом Габером А німецькі євреї славилися в ХІХ -ХХ ст як найкращі хіміки Там отруйні речовини "на совість" розроблялися При СРСР у селищі Горний (в Саратовській обл) казали одного іприту кілька тисяч тон зберігалося
Та й "хлорпікрин" не такий вже й "безпечний" - при його сильному нагріванні він перетворюється на "фосген" В авіації Радянської Армії навіть спеціальні теплові генератори для цього були! А це вже "бойова" речовина (так мені наш хімік пояснював)
Гітлер побоявся застосувать хімічну зброю з простої причини - йому нібито передали слова Черціля: "Перше застосування хімічної зброї вермахтом проти Британії чи її союзників стане останнім - я заллю Німеччину іпритом у три пальці товщиною!"
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24.09.2022 15:29 Ответить
та багато з чого можна гидоту зробити..знайомий хімік розповів, що фріон при попаданні на гарячу поверхню перетворюється на бойову отруйну речовину..
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24.09.2022 15:40 Ответить
Знищити ку@ ву при нагоді і негайно , бо вона вбивця 😡
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24.09.2022 12:22 Ответить
Чергова смердюча савкова відрижка...
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24.09.2022 12:24 Ответить
20-25% случаев коллаборанства идут из-за любовных историй и финансовых отношений. Бороться невозможно, нужно просто понимать, что в любой стране мира в любом городе всегда враг может найти десятки помощников-коллаборантов. Везде. США, Китай и даже Япония не исключение. И да, еще раз, нужно хотя бы город защищать, который была возможность защитить. Как минимум тремя способами, включая и подрыв опор моста, да и до него было что делать. И до минирования еще было 3 года уничтожения ВПК, чтобы хватило на асфальт, ведь в ВПК за коррупцию бы порвали на куски и легко ее нашли, а за асфальт стабильно откаты поступали от его продавцов-лукашенковских прихвостней.
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24.09.2022 12:24 Ответить
У ВСУ хорошие новости в районе Лисичанска, идет продвижение
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24.09.2022 12:27 Ответить
Коли вже їх вішати публічно почнуть???
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24.09.2022 12:27 Ответить
таких як це вонюче старе падло не треба тут в тюрми садить, однаково вийде і буде воняти далі. Треба їх кублом видворяти з України, позбавляючи громадянства. Десь на кордон з ********** вивезти і палками погнати через кордон, а шоб назад не бігли, можна підганяти пострілами.
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24.09.2022 12:38 Ответить
Стояли під час блокади біля колонки - воду брали бо система водопостачання не діяла - насосні станції порозбивали снарядами і електроенергії не було - "високовольтку" розбили орки За містом - канонада Кацапи б"ють по околицях а наші їм у відповіль "насипають" Одна літня жіночка в черзі:
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) ,так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували, що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю, що їй зробили зауваження за "похвальони" росіянам) заявила, що коли прийдуть росіяни, то вона ї першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
А знайома медсестра іший випадок розповіла: обстріляли місто Снаряд вдарив біля магазину де люди в черзі по хліб стояли Поранених в лікарню відвезли Надали допомогу і розклали по палатах У однієї бабці телефон був Довідалися кому з сусідів зателефонувать Повідомили що хазяйка в лікарні і попросили білизну, бо одяг закривавлений викинули
Приходять сусідки Приносять речі і кажуть:
- Читали ми ваш "твір" Миколаївна! Між трусами знайшли Гарна ви сусідка у нас! (Бабка в зошиті записи вела: Номер квартири, прізвище, ім"я, по-батькові і хто що поганого говорив проти Росії і Путіна)
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24.09.2022 12:49 Ответить
це Ви свою історію розказуєте? не перший раз, доречі. "Глянути" або вести дискусії про "нравица-не нравица і чемодан" - таких гнид зовсім не лякає. От якби морду натовкли всією чергою - то був би автоматичний затикач гнилих ротів кацапів; а може й б носа не висовували з конури.
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24.09.2022 17:00 Ответить
А це не складно! Відкриваю свою "Ватру" - "Хроніки війни" і копіюю звідти запис Там викладений щоденник десь з 20 лютого по 5 квітня Початок війни і блокада Чернігова Майже кожен день - записи!
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24.09.2022 19:48 Ответить
ЗЕбилы кукарекают, шо это *наши люди* им надо пенсии и льготы.
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24.09.2022 12:56 Ответить
8 лет попередники и настоящие платили пенсии воду давали мы Народ Украины за все это платили бо там же наши люди !!! А все только для того что бы красть с этих огромных сумм --ТВАРИ
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24.09.2022 13:58 Ответить
Та кулі до тієї мешканки : в Оманіздали цілу Україну...Оманськікнурі і далі здають Україну кремлівський мафії:через рейдерські захвати вже навіть держпідприємств,через виграні суди каламойським,через швидкі зрадницькі "закони",через великекрадівництво...деімпічмент після оману ?Українці,чому ви такі наївні,та добрі ?Ганьба ренигатам!Щоб ви були всі нагородженіпосмертно! сбу дуже гарніпомічники смтрящомуянукова ірмаку....
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24.09.2022 12:40 Ответить
у лахудры є родына...нагородыты усих.
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24.09.2022 12:45 Ответить

Стаття 111-1. Колабораційна діяльність

карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
________________________________

Стаття 111. Державна зрада

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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24.09.2022 12:45 Ответить
Неля Штепа із Словянська скільки років одержала? Так, на жаль, буде і з іншими. А потрібно законодавство на період війни все ж змінювати. Стовпів у нас достатньо. Та і осик також.
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24.09.2022 13:30 Ответить
Вот не надо к этой применять статьи УК и все такое. Убить бл.ядину и списать на неизвестных патриотов.
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24.09.2022 12:51 Ответить
УК писав Портнов. Той що взимку закликав складати списки патріотів, щоб передати окупантам. Той Портнов якого ЗЕ випустив закордон
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24.09.2022 14:01 Ответить
свинособачья ****..................................от падло.......................
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24.09.2022 13:04 Ответить
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24.09.2022 13:30 Ответить
Ви тільки гляньте на це чувирло! Це вже точно морда ліца рюцкАвАміра🤮
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24.09.2022 13:46 Ответить
Здавала людей окупантам- а де обвинувачення у вбивстві?
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24.09.2022 14:00 Ответить
Одномістян!? Це, бляха, на якій мові?
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24.09.2022 15:06 Ответить
а как сказать правильно?
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24.09.2022 17:39 Ответить
Я кацаплячу незабовязаний знати, напиши що хотів людською.
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24.09.2022 22:03 Ответить
Красіва,видно навіть через затушованість.
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24.09.2022 15:11 Ответить
Якщо краса в габаритах, то писанна красавиця !
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24.09.2022 18:16 Ответить
а кулі... до тієї мешканки : в Оманіздали цілу Україну...Оманськікнурі і далі здають Україну кремлівський мафії:через рейдерські захвати вже навіть держпідприємств,через виграні суди каламойським,через швидкі зрадницькі "закони",через великекрадівництво...деімпічмент після Оману ? Українці,чому ви такі наївні,та добрі ?Ганьба ренигатам!Щоб ви всі були нагородженіпосмертно! сбу дуже гарніпомічники "смотрящомуянуковича" іЭрмаку.
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24.09.2022 15:54 Ответить
Ну тепер хоть прикре її самогубство буде невідворотнє !!!
Лярва зкацаплена жила в митній Україні більше 30 років поряд із сусідами та рідними ….
Пильнуймо Україну!,
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24.09.2022 17:18 Ответить
Відрізати язик нах✌й
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24.09.2022 19:58 Ответить
 
 