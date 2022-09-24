Жительница Херсона сдала оккупантам сведения о 23 горожанах, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сообщено о подозрении жительнице г. Херсона, которая с марта 2022 года помогает оккупационным войскам РФ наносить ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, с целью запугивания и подавления сопротивления местного населения подозреваемая передала представителям РФ сведения о 23 людях, представляющих угрозу режиму оккупационных властей. К указанным информатором жителей оккупанты применяли психологическое и физическое влияние.
Подозреваемая также устроилась специалистом в оккупационной администрации, где активно участвует в ее деятельности.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры женщине заочно сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/9iVAVa4JRcA
То звідки їм знати про хлорпікрін, коли на навчаннях видають дирявий протигаз 1962 р.в., і пробігаеш в ньому через намет з хлорпікріном 😀😀😀.
Ну вибіг, зняв протигаз, подихав, закурив "астру" чи "біломор-канал" та й всі справи...
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...
Та й "хлорпікрин" не такий вже й "безпечний" - при його сильному нагріванні він перетворюється на "фосген" В авіації Радянської Армії навіть спеціальні теплові генератори для цього були! А це вже "бойова" речовина (так мені наш хімік пояснював)
Гітлер побоявся застосувать хімічну зброю з простої причини - йому нібито передали слова Черціля: "Перше застосування хімічної зброї вермахтом проти Британії чи її союзників стане останнім - я заллю Німеччину іпритом у три пальці товщиною!"
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) ,так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували, що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю, що їй зробили зауваження за "похвальони" росіянам) заявила, що коли прийдуть росіяни, то вона ї першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
А знайома медсестра іший випадок розповіла: обстріляли місто Снаряд вдарив біля магазину де люди в черзі по хліб стояли Поранених в лікарню відвезли Надали допомогу і розклали по палатах У однієї бабці телефон був Довідалися кому з сусідів зателефонувать Повідомили що хазяйка в лікарні і попросили білизну, бо одяг закривавлений викинули
Приходять сусідки Приносять речі і кажуть:
- Читали ми ваш "твір" Миколаївна! Між трусами знайшли Гарна ви сусідка у нас! (Бабка в зошиті записи вела: Номер квартири, прізвище, ім"я, по-батькові і хто що поганого говорив проти Росії і Путіна)
Стаття 111-1. Колабораційна діяльність
карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
________________________________
Стаття 111. Державна зрада
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Лярва зкацаплена жила в митній Україні більше 30 років поряд із сусідами та рідними ….
Пильнуймо Україну!,