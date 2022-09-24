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На Херсонщине оккупанты заставляют людей "голосовать" по несколько раз - за себя и за родственников, - Соболевский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,референдум

На Херсонщине из-за пустых избирательных участков во время так называемого псевдореферендума захватчики заставляют людей "голосовать" несколько раз за всех членов семьи, если их нет дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Второй день театра абсурда в Херсонской области. Пустые избирательные участки остаются пустыми. "Избирательные комиссии" в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, которые всеми способами пытаются избежать с ними встречи. Некоторым не повезло уже дважды – по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и "голосовать", - отмечает он.

По словам Соболевского, применяется практика семейного голосования: если дома застали только одного члена семьи, напрягают взять несколько бюллетеней и "проголосовать" за всех.

"Если коротко – происходит полная дичь! С другой стороны от "русского мира" ничего другого ожидать и не стоит", – резюмирует чиновник.

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Друга армія світу їде в Україну щоб дізнатися що сталося з першою)
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24.09.2022 12:33 Ответить
Якщо увесь світ при здоровому глузду сказав,що вибори фейк, то навіщо писати кожні 5 хвилин про це. Знаємо,що 75% уже заплановано і досить
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24.09.2022 12:34 Ответить
що кацапи скажуть пвсля деокупації Херсона коли вони в своему вигаданому світі приеднали до себе як пояснювати
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24.09.2022 12:51 Ответить
Коли голосували при янику,такі самі були маніпуляції,бо це технологія параші....
Треба навіки відгородитися від цієї клоаки,бо звідти йде тільки зло.
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24.09.2022 12:56 Ответить
 
 