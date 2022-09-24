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Россияне на псевдореферендуме в Луганской области вносят голосующих "против" в отдельный список, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,референдум

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 24 сентября, в Telegram.

"Так называемый "референдум" больше напоминает соцопрос под дулами автоматов. Во время поквартирного обхода для соблюдения процедуры тайного голосования оккупанты предлагают прикрыться картонкой. Тех, кто голосует "против", вносят в отдельные списки", - отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА сообщил, что при этом населенные пункты на период фейкового "референдума" закрыты на въезд и выезд.

Гайдай подчеркнул, что получает много сообщений с оккупированных территорий с просьбой освобождения Луганщины.

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Фейкова країна на болотах, фейкові вибори,фейковий народ.
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24.09.2022 12:39 Ответить
А в них там що контролюють хто і як голосує?
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24.09.2022 12:39 Ответить
Составляют списки кто против, что непонятно?
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24.09.2022 12:58 Ответить
"Російських строковиків відправляють на базу в селище Солоти Бєлгородської області.
В селищі Солоти знаходиться база 3-ї російської мотострілецької дивізії".
За інформацією Reuters.

База розрахована на 2,5 тис. о/с. Від кордону 30-35 км.
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24.09.2022 12:43 Ответить
Пох.
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24.09.2022 12:46 Ответить
для чого взвгвлі писати і обурюватися про "порушення" -навіть якщо були організовані дільниці багато людей то що це мало би якесь значення?навіть людей не буде вони все рівно намалюють але це нічого не значить сам факт референдума іншої країни в іншій країній мовчу навіть за окупацію сша сказали що під так звану конституцію росії і захист новоіспечених теріторій рф це не підлягає бо єпорушення навіть в самої конституції рф проводити референдуми в іншій країні
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24.09.2022 12:48 Ответить
то щоб,блеать,знаты у кого пощады потом клянчить.
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24.09.2022 12:49 Ответить
У касапів розвинувся крайній дебілізм. Нафіга їм ці референдуми? От ще за Сталіна вони робили економічніше: загальний сход; так чи ні - голосують руками. І все зразу оформляли протоколом.

ЗІ: щоправда по цьому протоколу моєму діду трійка присудила чотири роки (бо сказав "а ***** мені той колгосп"), і він мусів чотири роки рити Беломорканал. І йому ще пофартило, бо інший селянин, сусід, який доказував, що більшість проголосувала проти колгоспу - в село не повернувся...
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24.09.2022 13:16 Ответить
А есть отдельный список, куда вносят кавалеров орденов почетных грамот РПЦ, полученных после 2014 года? Я имею в виду дружка Кирюшки Гундяя некого Серегу Гайдая.
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24.09.2022 13:17 Ответить
 
 