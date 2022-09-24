Россияне на псевдореферендуме в Луганской области вносят голосующих "против" в отдельный список, - Гайдай

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 24 сентября, в Telegram.

"Так называемый "референдум" больше напоминает соцопрос под дулами автоматов. Во время поквартирного обхода для соблюдения процедуры тайного голосования оккупанты предлагают прикрыться картонкой. Тех, кто голосует "против", вносят в отдельные списки", - отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА сообщил, что при этом населенные пункты на период фейкового "референдума" закрыты на въезд и выезд.

Гайдай подчеркнул, что получает много сообщений с оккупированных территорий с просьбой освобождения Луганщины.

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