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война (46904) оккупация (9518) Запорожская область (2246) Старух (145) псевдореферендум (125)

Старух о псевдореферендуме в Запорожской области: Действия оккупантов ничтожны. Российская пропаганда объявит фейковые цифры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,запорізька

Все попытки назвать действия оккупантов "референдумом" ничтожны.

Об этом говорится в заявлении руководителя Запорожской ОВА Александра Старуха по поводу незаконных действий оккупантов на временно захваченных территориях, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, на сегодняшний день ¾ населения временно оккупированных территорий выехало или на свободные земли Украины или за границу. То есть даже математически невозможно будет доказать, что проголосовало большинство населения. Людей там физически нет. Во-вторых, ни в украинском, ни тем более в российском законодательстве нет законов о местных референдумах", - отмечает глава региона.

В-третьих, по его словам, известно, что коллаборанты ходят по домам в сопровождении вооруженных военных.

"Не трудно понять, какую отметку люди поставят под дулами автоматов. Поэтому результат псевдореферендума вполне понятен - российская пропаганда объявит фейковые цифры, которые Кремль будет использовать для дальнейших манипуляций", - отмечает он.

"Относительно таких действий оккупантов у нас очень четкая позиция: это ни что иное, как специальная информационная операция, которая должна легализовать захват российскими войсками украинских территорий, а также предоставить оккупантам формальное право мобилизовывать в российскую армию мужчин из оккупированных украинских земель. Здесь ничего нового: все это мы уже видели в 2014 году в Крыму и на Донбассе.  Учитывая это, обращаюсь к тем нашим землякам, которые сегодня находятся в оккупации: максимально избегайте, по возможности, участия в таких мероприятиях. Лучший вариант – изменить место пребывания на эти дни. А еще лучше – выехать на свободные украинские земли", – обращается он к жителям региона.

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Дії старуха по розкраданню гумдопомоги є криміналом. Коли йому оголосять вирок?
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24.09.2022 13:03 Ответить
Ось нам не покуй ці "псевдо-референдуми", що місцеві керівники, особливо південних областей, тільки про них другий день і волають?

Тільки поширюють мордорський порядок денний в нашому інформаційному просторі.

Що для нас, для України, змінюється з-за цих "псевдореферендумів" у принциповому плані?
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24.09.2022 13:06 Ответить
Старух , ты же смердючий ставленник д'Ерьмака ВЫРОДОК С ОККУПАНТАМИ ГУММАНИТАРКОЙ ВАГОНАМИ -КОНТЕЙНЕРАМИ ТОРГОВАЛ !Почему ты ещё не в клетке ⁉️
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24.09.2022 13:50 Ответить
Похоже Клименко тоже купили , если он ЗАГЛОХ ВМЕСТЕ С ШАБУНИНЫМ ПОЧЕМУ ОН ПИАРИТ "Роттердам" а не актуальный МЕГАГРАБЕЖ ОП
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24.09.2022 13:53 Ответить
То шо намалюють скільки треба зрозуміло, цікаво подивитись як ту сову на глобус натягуватимуть Запорізька область є такою бо Запоріжжя то є центр, тому сперва вони мають провести два рехферендуми - визнання самостійності, по окремих районах, потім приєднання до лднр і лише потім приєднання до параші, але для цього треба багато часу якого в них немає, тому цей референдум взагалі ні про що, я давно кажу треба грати за їх правилами - провести референдум з приєднання Запоріжжя до США і хай собака пульне ще хоч раз по Запоріжжю
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24.09.2022 14:26 Ответить
 
 