РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7746 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
10 067 35
война (46904) Россия (91304) мобилизация (1624)

Глава Якутии Николаев: Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія,мобілізація

Глава Якутии Айсен Николаев требует вернуть домой тех мужчин, которых мобилизовали по ошибке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Айсена Николаева.

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.

Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно", - говорится в сообщении.

Он добавил, что эта работа уже началась и в дальнейшем будет ее контролировать администрация главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.

Николаев также сообщил, что предложил правительству принять ряд мер по поддержке семей мобилизованных.

Они касаются единовременной выплаты семьи 200 тысяч рублей, освобождения от платы в детских садах, бесплатного питания в школе и путевок в детские оздоровительные лагеря.

Смотрите также: Группа россиян напилась в военкомате после мобилизации в 4 гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Немає питань!

показать весь комментарий
24.09.2022 13:28
+30
В пакетах
показать весь комментарий
24.09.2022 13:27
+28
показать весь комментарий
24.09.2022 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якщо загине
Вже пох
показать весь комментарий
24.09.2022 13:24 Ответить
Немає питань!

показать весь комментарий
24.09.2022 13:28 Ответить
В пакетах
показать весь комментарий
24.09.2022 13:27 Ответить
Всі від тепер - государевы дети.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:27 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 13:28 Ответить
Украина ежедневно предлагает несколько вагонов с мешками ошибочно мобилизованных, но Шойгу-Балаклейский игнорирует)
показать весь комментарий
24.09.2022 13:28 Ответить
Он уже и Балаклейский...?
Логично и понятно.
Все великие люди получали приставки к фамилиям по месту своих наивысших достижений.
Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический, Семенов-Тянь-Шаньский, Бендер-Задунайский.
А сейчас еще и Шойгу-Балаклейский
показать весь комментарий
24.09.2022 13:39 Ответить
І Путін-Кримський! Бо саме з цього почався його "похід в історію"! (зараз сформулюю з цього приводу свіжий анекдот!)
показать весь комментарий
24.09.2022 14:47 Ответить
- Куме! Усі великі люди отримували додатки до прізвищ за місцем своїх найвищих досягнень в житті - Суворов-Римнікський, Потьомкін-Таврійський, Семенов-Тянь-Шаньський, Бендер-Задунайський.А зараз ще и Шойгу-Балаклейський! А от як називатимуть Путіна?

- Дуже просто: Путін-Кримський! Бо саме з Криму почався його "похід в історію» з «просирання землі російської»!
показать весь комментарий
24.09.2022 14:55 Ответить
Правильнее так: УБЛЮДОК-ЛУБЯНСКИЙ
показать весь комментарий
24.09.2022 18:40 Ответить
Ха! Повернуті... Що з возу упало - то пропало.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:29 Ответить
Будуть повернуті,як і мобілізовані-"частічно"
показать весь комментарий
24.09.2022 13:29 Ответить
тільки зараз згадав що..
24.02 - 24.09..
Сім місяців.. час летить
показать весь комментарий
24.09.2022 13:29 Ответить
Цеж геніально, зігнали стадо оленів без документів, ніде вони не значаться, потім будуть всі зниклими безвісті.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:32 Ответить
А вам там, Якутії, не здається, що взагалі, уся ця могілізація велика помилка?
показать весь комментарий
24.09.2022 13:32 Ответить
Кто то в ето верит?
показать весь комментарий
24.09.2022 13:32 Ответить
А що вони, ті якути, в Україні істи будуть. Ні мерзлої риби немає, ні собачатини в достатній кількості.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:33 Ответить
Ну про цуциків то ви погарячкували! Наші цуцики мстяться цим "асвабвдітєлям" за всіх зїдених своїх родичів. пожираючи жарену бурятину...
показать весь комментарий
24.09.2022 13:50 Ответить
Чому випадково? Вони також хочуть здохнути і воскреснути.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:33 Ответить
Ні, там культ матері-оленіхи...
У наступному житті будуть оленями!
показать весь комментарий
24.09.2022 13:52 Ответить
Вони і зараз - олені.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:12 Ответить
нк так рвали б ту лоскутну ковдру з назвою раїся..чого чекають??? від неї повинні залишитись самі болота мокшанські..тоді вона й поверне собі і маскві історичні назви - мокша і мокшандія
показать весь комментарий
24.09.2022 13:35 Ответить
Пхах
показать весь комментарий
24.09.2022 13:43 Ответить
канєшно повернуть, може й по частям але ж повернуть.....
показать весь комментарий
24.09.2022 13:45 Ответить
навіщо повертати а ладыКАЛины всьо?
показать весь комментарий
24.09.2022 13:54 Ответить
В какой таре?
показать весь комментарий
24.09.2022 14:07 Ответить
100%!
А якщо вбито,хай путін оживить!
показать весь комментарий
24.09.2022 14:08 Ответить
На смертниках надо указывать адрес куда возвращать мешки с ошибочно частично призванными.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:12 Ответить
Обов'язково повернутися! ... в пакетах
показать весь комментарий
24.09.2022 14:33 Ответить
Так ми ж вертали то кацапи не забирали ,а потім і зовсім у Харкові розбили рефа .Деж їх тепер добереш хто з них хто
показать весь комментарий
24.09.2022 14:33 Ответить
Сейчас всех загребут как бы по ошибке, а потом начнут лить Крокодильи слезы. Верьте - действительно вернут. Но в виде 200-тых, безногих, безруких. А вообще то - безголовых, коль позволили гнать себя на войну как стадо овец на бойню. Что за народ, который ради оправдания лжи из зомбоящика закрывает глаза на реалий своего прозябания, для которого дубинка путинского полицейского страшнее смерти от украинской пули?
показать весь комментарий
24.09.2022 14:40 Ответить
фарш невозможно провернуть назад.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:25 Ответить
Фуйня, местный скульптор смешает с навозом и слепит
показать весь комментарий
24.09.2022 22:08 Ответить
Якутов тонн 30-40...
показать весь комментарий
24.09.2022 16:13 Ответить
 
 