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война (46904) железная дорога (1379) Каховка (94) Крым (26018) мост (1003) Николаевская область (1871) Херсонщина (3517)

Устанавливается огневой контроль над железной дорогой, по которой оккупанты подтягивают резервы из Крыма. Подтверждено контрольное поражение Каховского моста, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховська

Обстановка в операционной зоне сил обороны на южнобукском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но под влиянием наших активных действий вынужден обустраивать новые, на большем удалении от нынешней линии фронта.

"Нами проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установления мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль", - говорится в сообщении.

Между тем враг активизировался, в частности, в стремлении демонстрировать свою силу на тыловых территориях. Не преуспевая по суше, пытается оказывать огневое и психологическое давление на гражданское население.

"В течение боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по нашим позициям и по населенным пунктам вдоль линии фронта. Из самолета тактической авиации Су-30 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской громаде. Без человеческих потерь. Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению Черного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один "Шахид-136" - сбит над морем", - говорится в сообщении.

Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.

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"Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства "Mohajer-6" (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Еще один "Шахид-136" атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской громаде Николаевщины. При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также метко сбит", - отмечают в ОК "Юг".

Также сообщается, что активность нашей авиации равнялась двадцати ударам по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.

"Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию ​​радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины, колонна вооружения и техники - в Каховке. Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста", - добавляют в ОК "Південь".

Другие потери врага за боевой день составляют 51 рашист, 152 мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.

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В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров". Их наготове 28.
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Армия Путина выводит основные силы из Лимана, готовясь к сдаче города, - росСМИ
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24.09.2022 13:34 Ответить
Ето вообще лютый пздц. Иран своими дронами камикадзе бьет по Одесскому порту в котором мы грузим зерно для того же Ирана. Народ, опомнитесь
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24.09.2022 13:38 Ответить
Ну это не Иран сам бьет. Но им бы следовало подумать, во что они ввязываются.
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24.09.2022 13:43 Ответить
иран должен камни жрать после поставки дронов х..лу
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24.09.2022 13:50 Ответить
Крупные. Немытые . С арматурой.
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24.09.2022 20:26 Ответить
Я на 99,9% уверен что за пультами управления дронами сидят иранские военные. Вспомните сколько месяцев понадобилось нашим специалистам обучаться управлять турецкими Байрактарами. Зато иранские дроны сразу же после поступления на рашку пошли в работу без каких либо перерывов на обучение.
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24.09.2022 15:18 Ответить
кацапи теж могли і до поставки місяцями тренуватись. До того ж дрон-камікадзе і байрактар це геть не одне й те саме по складності
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24.09.2022 15:48 Ответить
Прийти до тями повинен не народ. а Зееее.
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24.09.2022 14:26 Ответить
 
 