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армия РФ (15392) ВМС (1318) война (46904) уничтожение (3854) техника (1544)

За неделю морпехи уничтожили десятки единиц техники россиян, 2 склада и ликвидировали более 30 оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знищення

Украинские морские пехотинцы и артиллеристы продолжают бить по позициям российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ВМС ВСУ.

Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56,3 тыс. человек, 255 самолетов, 220 вертолетов, 2 262 танка, 1 361 артсистема и 4 807 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"По уточненным данным, в период с 17.09.2022 по 23.09.2022 наши воины уничтожили: личного состава - более 37, огневых средств противника - 9, танков - 2, БМД (БМП, ББМ) - 10, РСЗО - 2, САУ – 11, прицепной артиллерии – 1, минометов – 4, АО – 1, АО (ОАО, топливозаправщики) – 1, укрытий противника – 2, а также складов с боеприпасами – 2", - говорится в сообщении.
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Ах, лента за лентою, набої подавай！
Вкраїнський повстанче в бою не відступай！.......
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24.09.2022 14:16 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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24.09.2022 14:55 Ответить
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24.09.2022 16:16 Ответить
 
 