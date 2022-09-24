В МИД Ирана выразили сожаление из-за решения Киева лишить посла аккредитации, но о поставках дронов России не упомянули

Иран сожалеет о решении Украины сократить количество дипломатического персонала посольства и лишить посла аккредитации.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы иранского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Представитель министерства Насер Канаани призвал Украину "воздержаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

Напомним, Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила количество дипломатов в иранском посольстве в ответ на поставки иранских вооружений России.

Смотрите также: Силами ПВО сбит ударный БпЛА иранского производства "Mohajer-6", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал действия Ирана "сотрудничеством со злом".

За последние несколько недель Украина сбила более десяти беспилотников, которые Иран передал России. С их помощью россияне нанесли существенный ущерб ВСУ и гражданской инфраструктуре, есть погибшие мирные жители.