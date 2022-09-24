РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7820 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 916 28
беспилотник (2099) война (46904) Иран (1558) дипломаты (609)

В МИД Ирана выразили сожаление из-за решения Киева лишить посла аккредитации, но о поставках дронов России не упомянули

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

украина,иран

Иран сожалеет о решении Украины сократить количество дипломатического персонала посольства и лишить посла аккредитации.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы иранского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Представитель министерства Насер Канаани призвал Украину "воздержаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

Напомним, Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила количество дипломатов в иранском посольстве в ответ на поставки иранских вооружений России.

Смотрите также: Силами ПВО сбит ударный БпЛА иранского производства "Mohajer-6", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал действия Ирана "сотрудничеством со злом".

За последние несколько недель Украина сбила более десяти беспилотников, которые Иран передал России. С их помощью россияне нанесли существенный ущерб ВСУ и гражданской инфраструктуре, есть погибшие мирные жители.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
вони шкодуют лицимірні гниди
показать весь комментарий
24.09.2022 15:36
+22
Так это просто прекрасно, что этот поц в банном халате и с полотенцем на голове покинет Киев и Украину. Воздух чище будет.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:39
+13
Иран признал, что в самолет МАУ попало две ракеты. 8 января 2020.

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вони шкодуют лицимірні гниди
показать весь комментарий
24.09.2022 15:36 Ответить
Так это просто прекрасно, что этот поц в банном халате и с полотенцем на голове покинет Киев и Украину. Воздух чище будет.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:39 Ответить
Иран признал, что в самолет МАУ попало две ракеты. 8 января 2020.

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:43 Ответить
И что Украина сделала за 2 года в ответ? Ни денег ,ни суда,ничего
ЗЕ свёл грозно брови и пригрозил пальцем(под столом)
показать весь комментарий
24.09.2022 16:48 Ответить
А, ЧТО у нас в президентах и чьё БОЛЬШИНСТВО в ВР? Отож.
показать весь комментарий
24.09.2022 17:26 Ответить
В мау сразу стали говорить о компенсации в десятки тычяч. Но.. есть прецеденты. Если это тер.акт, то сумма компенсации будет больше миллиарда долларов. Адвокаты работают, все заплатят. Тут позиция Украины уже не столь важна. Даже если это была случайность, что слабо воспринимается. Две ракеты, только вылетел из гражданского аэропорта. Суд скорее всего данный случай будет трактовать как преднамеренно уничтожение гражданского самолета. Теракт в общем. Средства заморожены. У Ирана никто и спрашивать не будет.
показать весь комментарий
25.09.2022 12:25 Ответить
вот лицемірні потвори
показать весь комментарий
24.09.2022 15:58 Ответить
А разве эти штуки не в другой стране производят?
показать весь комментарий
24.09.2022 16:00 Ответить
производят в ТАДЖИКИСТАНЕ... НО тут не где собирают- а авторское право Иран.... раздает право на производство и даже переименование дронов.... но свое авторство он не отрицает и выдает Лицензии на крупноузловую сборку... мы уж сталкивались с та по Украине когда одна страна передающая оружие спрашивает у иной страны производителя этого вида вооружения-модели... разрешение передать или продать оружие...Украине... также и с продажей дронов-- Иран мог продать России дроны.... а поставить их должны были Таджики или отдать со своих складов.....
показать весь комментарий
24.09.2022 16:11 Ответить
Я Таджикистан и имела в виду. Спасибо)
показать весь комментарий
24.09.2022 17:28 Ответить
Негайно розривайте дипломатичні відносини з країною терористів!Наші західні партнери підтримають це рішення.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:04 Ответить
ДОМОЙ!
показать весь комментарий
24.09.2022 16:06 Ответить
Полотенцеголовых гнать из Украины сцаными тряпками. Студентов депортировать в первую очередь, в рашке пусть доучиваются.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:08 Ответить
Скажут что это их Израиль подставил. Там почти по всем вопросам так говорят.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:18 Ответить
Пошли все за росийским кораблем...
показать весь комментарий
24.09.2022 16:25 Ответить
ПНХ чурбаны рашистские.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:25 Ответить
чемодан вокзал Тегеран
показать весь комментарий
24.09.2022 16:29 Ответить
Бородаті уй.бки. Україна повинна перестати обслуговувати літаки.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:51 Ответить
с этими террористами давно пора было разорвать все дипломатические отношения и выслать из Украины всю эту бандитскую мерзость, связанную с кремлем.
показать весь комментарий
24.09.2022 17:38 Ответить
а з Ізраїлем,союзником Рашки №2?
показать весь комментарий
24.09.2022 18:52 Ответить
Израиль кацапам не союзник
показать весь комментарий
24.09.2022 19:25 Ответить
ти нас за ідіотів вважаєш? для чого цей тупий висер?
показать весь комментарий
24.09.2022 19:32 Ответить
кто это "мы"? ты себя за кого считаешь?
показать весь комментарий
24.09.2022 19:35 Ответить
Свинину їм в рота.
показать весь комментарий
24.09.2022 17:51 Ответить
цікаво,що смертельні вороги перси Ірану і юдейчики Ізраїлю.....займають однаково ворожу позицію щодо України і політику відповідну ведуть...
показать весь комментарий
24.09.2022 18:51 Ответить
а чому зеленоквартальний народєц жодним словом не згадує Мадярщину? з ними треба дружити і співробітничати?
показать весь комментарий
24.09.2022 19:33 Ответить
Не с того начали, зеленые сопли!! В Украине находятся десятки тысяч иранских торговцев со своими финиками, изюмом , арахисом и прочей ерундой! Немедленно всех их ДЕПОРТИРОВАТЬ ! В 2021 году Украина поставила продовольствие Ирану на 440 млн долларов!!! Ни грамма зерна вонючим иранцам ! Пусть просят еду в Израиле!
показать весь комментарий
24.09.2022 20:35 Ответить
 
 